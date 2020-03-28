 Двоє бійців зазнали поранень від початку доби, один у важкому стані, - штаб ООС

Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За даними штабу, бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Як наслідок, один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення. Його стан медики оцінюють як важкий.
Також неподалік населеного пункту Хутір Вільний снайпер бойовиків поранив ще одного українського військовослужбовця. Його стан - середньої тяжкості.
Обидва військовослужбовці отримали першу медичну допомогу, їх евакуйовано в медичні установи.
Підрозділи Об'єднаних сил відповіли із застосуванням наявних вогневих засобів. Втрати бойовиків уточнюються.
Також, за даними Міністерства оборони України, від початку поточної доби було зафіксовано порушення бойовиками режиму припинення вогню в районі Опитного. Обстріл вівся з автоматичного станкового гранатомета.
Крім того, з мінометів калібру 120 мм двічі було обстріляно позиції в районі Красногорівки.
Не забуваємо підписувати петиції:
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
https://petition.president.gov.ua/petition/88960
Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.
А Марув жаліється, що її навмисно не впускають, бо вона на кацапів працює...
В общем, вполне возможно, что именно благодаря этой подписи на фото, если судьба злодейка снова сыграет злую шутку, парнишка больше не сможет выжить ....
И он прав, просто уже довели.
у нас есть оружие
приказчтобы тоже так ответить?