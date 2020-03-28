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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:війна (2104) операція Об'єднаних сил (2210)

 Двоє бійців зазнали поранень від початку доби, один у важкому стані, - штаб ООС

Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі унаслідок обстрілів постраждали два українські військовослужбовці.

Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За даними штабу, бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Як наслідок, один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення. Його стан медики оцінюють як важкий.

Також неподалік населеного пункту Хутір Вільний снайпер бойовиків поранив ще одного українського військовослужбовця. Його стан - середньої тяжкості.

Обидва військовослужбовці отримали першу медичну допомогу, їх евакуйовано в медичні установи.

Підрозділи Об'єднаних сил відповіли із застосуванням наявних вогневих засобів. Втрати бойовиків уточнюються.

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Також, за даними Міністерства оборони України, від початку поточної доби було зафіксовано порушення бойовиками режиму припинення вогню в районі Опитного. Обстріл вівся з автоматичного станкового гранатомета.

Крім того, з мінометів калібру 120 мм двічі було обстріляно позиції в районі Красногорівки.

Двоє бійців зазнали поранень від початку доби, один у важкому стані, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185079
 
 
 Топ коментарі
 
смерть росіским окупантам
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горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата!!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата!!!
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Когда говорят просто "без потерь", то имеют в виду - "без безвозвратных потерь"
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Курви не то слово ,- гниды-коллаборанты ,подрашистники ! Кучмо зеленский , и все мрази олигархи с прихвостнями , типа сивухи
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Тримайтеся,хлопці! Молимося за вас!!!

Не забуваємо підписувати петиції:
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

https://petition.president.gov.ua/petition/88960
Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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Суки!
А Марув жаліється, що її навмисно не впускають, бо вона на кацапів працює... Двоє бійців зазнали поранень від початку доби, один у важкому стані, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6207
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Красивая история, должна поднимать патриотический дух, НО .... но по аналогии с "от тюрьмы и от сумы не зарекайся" для гражданских, для военных можно сказать - "от смерти и от плена не зарекайся" ...
В общем, вполне возможно, что именно благодаря этой подписи на фото, если судьба злодейка снова сыграет злую шутку, парнишка больше не сможет выжить ....
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Ердоган не молился и не подписывался, но дал "жизни"(потусторонней) тыще-другой рашиков и прочих боевиков.
И он прав, просто уже довели.
у нас есть оружие приказ чтобы тоже так ответить?
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