 Двоє бійців зазнали поранень від початку доби, один у важкому стані, - штаб ООС

Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За даними штабу, бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Як наслідок, один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення. Його стан медики оцінюють як важкий.

Також неподалік населеного пункту Хутір Вільний снайпер бойовиків поранив ще одного українського військовослужбовця. Його стан - середньої тяжкості.

Обидва військовослужбовці отримали першу медичну допомогу, їх евакуйовано в медичні установи.

Підрозділи Об'єднаних сил відповіли із застосуванням наявних вогневих засобів. Втрати бойовиків уточнюються.

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Також, за даними Міністерства оборони України, від початку поточної доби було зафіксовано порушення бойовиками режиму припинення вогню в районі Опитного. Обстріл вівся з автоматичного станкового гранатомета.

Крім того, з мінометів калібру 120 мм двічі було обстріляно позиції в районі Красногорівки.