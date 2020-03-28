 Другий етап медреформи розпочнеться 1 квітня, коронавірус цьому не перешкода, - Радуцький

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Відтермінування не буде. Єдині зміни, які було проведено, - це перерозподіл Кабміном грошей, інфекційні лікарні в реформу зараз не заходять. Всі інші заходять із 1 квітня", - сказав він.
Водночас Радуцький уточнив, що інфекційні лікарні підпишуть контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), але "їх просто фінансуватимуть за старим бюджетом".
"Не можна говорити, що медреформа набуде чинності без інфекційних лікарень", - уточнив він.
Дзвінок до сімейного лікараря, про стан схожий з ознаками С-19, вона онлайн в найближчу аптеку передає рецепт, людина йде закуповує, намагається в ізоляції побороти... Якщо стан погіршується - інформує лікаря , він викликає на адресу броигаду скорої для довезення до лікарні.
Ведь что может быть проще создания одного централизованного колл-центра, в котором будут стандартизированные и выверенные ответы (а не так, как придумает каждый отдельный "семейный рвач"), будет нормальная маршрутизация звонков в ближайшую больницу/скорую, и т.д. и т.п. Мало того, что можно будет достаточно легко масштабровать такую службу (в отличие от узкого места - "семенийника"), так при этом еще и статистика с аналитикой будет генериться автоматом!
не пойму, почему Ишак не пригласит голобородька в советники?
не, они реально толкают к войне(гражд.) чтобы Путин начал "освобождение". ну все же сходится - кто в мире навез столько народу из очагов вируса и..... распустил по стране?
странно всем почти, ну как же так
и израильские братья просят пособить?
...
А вот такие палаты для ВИР Николваев.
Что это за очередной эксперимент над страной происходит , если даже копеечными масками , и дезинфекторами людей обеспечить не могут . Хотя , что первое, что второе мы можем производить в избытке .
Что ж вы мрази не нажретесь ни как ? !
Деребан страну ох нужен барыгам ..в зеленых халатах
Ось це реформа, а не те що робила Уляна Супрун.
Некоторым будет не до смеха..
Вона буде у вигляді колегії лікарів, що визначатиме ціну на послуги і ця ж колегії має право єдино особно видавати ліцензії лікарям. Тобто повна монополія.
Бо всі хто будуть не згідні із такою ціною послуги не отримають ліцензію. Розпил бюджету. Жодного приватника в країні який зможе надати послугу дешевше ніж встановить колегія.