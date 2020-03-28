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Все про:карантин (1437) Радуцький Михайло (67) медреформа (25) COVID-19 (2264) коронавірус (982)

 Другий етап медреформи розпочнеться 1 квітня, коронавірус цьому не перешкода, - Радуцький

Другий етап медреформи розпочнеться з 1 квітня, коронавірус на перебіг медреформи не вплине.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтермінування не буде. Єдині зміни, які було проведено, - це перерозподіл Кабміном грошей, інфекційні лікарні в реформу зараз не заходять. Всі інші заходять із 1 квітня", - сказав він.

Водночас Радуцький уточнив, що інфекційні лікарні підпишуть контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), але "їх просто фінансуватимуть за старим бюджетом".

"Не можна говорити, що медреформа набуде чинності без інфекційних лікарень", - уточнив він.

Читайте також: Електронні направлення на аналізи з'являться з 1 квітня: хворому не треба буде йти по них до лікаря, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185078
 
   
 Топ коментарі
 
"Якщо якісних ліків немає, нормальних цін на ліки, нормальних умов у лікарнях, нормальної зарплати у лікарів немає, яка це нафіг реформа?".

Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 7360
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зэбилы очень ожидаемо выбрали день дурака для начала своих реформ....
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заяви від Радуцького = Заявам Арахамія ( почерк ЗЕкоманди на тонучому кораблі)
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а якщо дуже серйозно- ОСВОЇТИ ДИХАННЯ ЙОГИ Й З НИМ РОБИТИ БУДЬ ЯКІ ФІЗИЧНІ ВПРАВИ
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а картинка то с КП.РУ!!!! чтокак бы намекает Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5190
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зэбилы очень ожидаемо выбрали день дурака для начала своих реформ....
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зе команда, пробачте люди, бо накипіло, йдіть нафуй!
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Не опять. Пустой бюджет размазывают по "реформам".
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фамилию неправильно написали, правильно-Крадуцкий.
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А как же дохтур смэрть? Или уже все правильно делала?
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Конешно правильно. Не видишь как симейны ликари четко сейчас лечат коронавирус?
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Слухала жіночку з маленького італьйського містечка,де немає ЖОДНОГО ПОМЕРЛОГО (це не Ломбардія, звідти до них лише везуть в крематорій загиблих).
Дзвінок до сімейного лікараря, про стан схожий з ознаками С-19, вона онлайн в найближчу аптеку передає рецепт, людина йде закуповує, намагається в ізоляції побороти... Якщо стан погіршується - інформує лікаря , він викликає на адресу броигаду скорої для довезення до лікарні.
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так и хочется сказать: "Ну, и зачем было придумывать этот велосипед?!"
Ведь что может быть проще создания одного централизованного колл-центра, в котором будут стандартизированные и выверенные ответы (а не так, как придумает каждый отдельный "семейный рвач"), будет нормальная маршрутизация звонков в ближайшую больницу/скорую, и т.д. и т.п. Мало того, что можно будет достаточно легко масштабровать такую службу (в отличие от узкого места - "семенийника"), так при этом еще и статистика с аналитикой будет генериться автоматом!
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Ну она все что сделала это сломала. Теперь нужно что-то лепить.
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А на протяжении последнего года чем после ее увольнения занимались? Седлали потоки со скоростью стаи бешенных шакалов?
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це тільки зебіли могли так зламати ропочату роботу в пік пандемії...
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"Якщо якісних ліків немає, нормальних цін на ліки, нормальних умов у лікарнях, нормальної зарплати у лікарів немає, яка це нафіг реформа?".

Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 7360
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не, голобородько - то был голова! у него все так классно получалось...
не пойму, почему Ишак не пригласит голобородька в советники?
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ну аж не верится, ибо.... ну и ладно, очередной зашквар.
не, они реально толкают к войне(гражд.) чтобы Путин начал "освобождение". ну все же сходится - кто в мире навез столько народу из очагов вируса и..... распустил по стране?
странно всем почти, ну как же так
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Начало рехформы в Одессе, просьба не опаздывать!
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шо, нашли нетронутые запасы масок?
и израильские братья просят пособить?
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Немного не по теме, но, возможно, и поможет. Маска у меня самодельная, с вынимающейся прослойкой из 4 слоёв марли. Перед выходом прослойку натираю чесноком и вкладываю. Маска у меня льняная, я её глажу. Помогает? Не знаю, но надеюсь. Теперь хочу добавить другой тип защиты: поскольку мыло (мыльный раствор) растворяет оболочку вируса, думаю вкладывать ещё и слой, пропитанный мыльной кашицей.Ещё не пробовала, только проект.
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І в ході цієї "реформи" планують звільнити дуже багато медиків.
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Саме тому Раьуцкій і наполягає на цьому етапі. Ще й заявляє, що вірус з короною цьому не заважає. А мені цікаво, як почувається людина, у, кої зовсім немає совісті? От, вона відчуває страх, чи ні?
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Второй этап медреформы начнется 1 апреля, вывезем за кордон ещё 1000 тонн масок ,, коронавирус этому не помеха, - сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий Источник: https://censor.net.ua/n3185078 Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 7392 .
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Так це ж наче б то реформи які "доктор смерть" впроваджувала, що зелені соплі вже не проти?
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коронавірус-нє помєха воровать афєрісту радуцкому.
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У нас такие беды : война , зеля , эпидемия и медреформа .
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"Реформа" во времена вирусной пандемии, это сильно. Но если будут дальше закрывать больницы и разгонять врачей, тогда все логично.
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Саме так. У нас анонсували масштабні скорочення.
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ну, наверное, не совсем прям "скорочення" - как говаривал один известный специалист винницких базаров - "мы не сокращаем врачей и больниц, мы переводим их на баланс громад. А вот когда громада решит, что у нее нет денег и закроет больницу и уволит медработников, то это будем не мы!"
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Что то зачастил подонок с заявлениями. Оправдаться хочет?
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чому пліснявий МАРОДЕР НА ПАНДЕМІЇ досі не за гратами???????????!
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Бо він - пам'ятник. Зеленій корупції. А хто ж пам'ятник посадить?
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Что ж Вы такое симпатичное животное обижаете .
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да... не прав! у красивого животного прошу прощения...
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2 этап воровства в Украине медиками зелеными.
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Завезли много пора продовать.
А вот такие палаты для ВИР Николваев.
Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9561
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Ты мудак расскажи почему в больницах нет тестов , почему на границе возвращающим не то что тестирование не проводят , простую температуру перестали мерять ?!
Что это за очередной эксперимент над страной происходит , если даже копеечными масками , и дезинфекторами людей обеспечить не могут . Хотя , что первое, что второе мы можем производить в избытке .
Что ж вы мрази не нажретесь ни как ? !
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Завтра будет лучше, чем вчера.. Ну а сегодня - просто Уханьенно!
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Зараз повним ходом і по всіх каналах йдуть масові накидування типу "уряд Порошенка...", "попередня влада...", "реформи Супрун розвалили вітчизняну медицину...", "не треба рівнятись на Захід...". Обсмоктують цю кістку, наче скажені собаки. Інформаційна війна продовжується, панове.

Деребан страну ох нужен барыгам ..в зеленых халатах
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Дійсно, яка ета нафіг реформа? Реформа це коли Радуцький під час пандемії вигрібає з Держрезерву всі засоби індивідуального захисту. Коли зелений Міністр охорони здоров'я каже, що все фігово і всі пенсіонери помруть.
Ось це реформа, а не те що робила Уляна Супрун.
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Канешна не "помеха"..
Некоторым будет не до смеха..
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Если во главе нашего здравоохранения снова поставить Уляну Супрун, то будет морально легче, что там у руля не аферист, а настоящий врач.
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О да, тут они тупость свою в о всей красе показывают. Вот что то действительно полезное в медицине сделать - жаба не позволяет и уровень ума. Все их "рехформаторство" (впрочем не только в медицине - всего этого правительства, как и предидущих) сводится к экономии денег. На украинцах. Для себя, любимых! Но в этом они уже всех папередников перещеголяли.
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Инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3185078. Супер. Когда, все бросают миллиарды на решение проблемы, наши идиоты прекращают реформы. И на фоне 1го апреля😂, это выглядит вполне серьёзно(по их мнению). Господи, избавь нас пожалуйста, от этих рехворматоров. Позор.
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А класно он прибарахлился. Наверно на всю жизнь хватит.Вот такие они мародеры теперь.
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єдиний міністр який дійсно щось зробив це Уляна Супрун
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Я перекладу- скорочення медиків та закриття лікарень ітиме за планом Радуцково.
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Нема гіршої дискредитації медреформи ніж коли ця гнида розкриває рот і робить вигляд якоїсь причетності до реформи. Подивіться на його противну фізіономію. Ця істота працює виключно на власне збагачення. Але корона вірус сліпий....
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А другий етап медреформи по-зеленому це що? Мабуть, продаж раніше придбаних апаратів штучної вентиляції легенів за готівку.
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Це тільки на словах так звучить що вони реформу продовжують. А по факту він ще хоче корупцію - кумовство в реформу запхати.
Вона буде у вигляді колегії лікарів, що визначатиме ціну на послуги і ця ж колегії має право єдино особно видавати ліцензії лікарям. Тобто повна монополія.
Бо всі хто будуть не згідні із такою ціною послуги не отримають ліцензію. Розпил бюджету. Жодного приватника в країні який зможе надати послугу дешевше ніж встановить колегія.
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Зелені вирішили знищити українців. Так званий другий етап передбачає масове закриття лікарень та звільнення десятків тисяч лікарів. І все це під час пандемії. Всі причетні до Медреформи мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності за геноцид українського народу.
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