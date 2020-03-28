 Фейк про лікування коронавірусу метанолом призвів до смерті майже 300 осіб в Ірані, - ЗМІ

Яак повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Independent із посиланням на іранські ЗМІ.
Неправдива інформація про те, що метанолом можна лікувати коронавірус, з'явилася в соціальних мережах. Один із таких фейків - новина британського таблоїду Daily Mail про те, що якийсь шкільний учитель "вилікувався за допомогою віскі та меду".
Випадки вживання метанолу були зареєстровані в декількох іранських містах. Серед постраждалих - п'ятирічна дитина, якій метанол дали батьки, після чого та осліпла.
За продаж метанолу вже заарештовано кількох людей.
"В інших країнах зараз є тільки одна проблема - пандемія коронавірусу. А ми маємо одночасно лікувати людей від алкогольного отруєння і боротися з коронавірусом", - повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Ірану Хоссейн Хасанян.
Довідка: прийом всередину 10 мл метанолу призводить до важкого отруєння, 80-150 мл - до смерті. Токсичний ефект розвивається упродовж декількох годин. Найлегша форма отруєння - головний біль, слабкість, нездужання, лихоманка, нудота і блювота. В організмі метанол окислюється до формальдегіду. За запахом і смаком не відрізняється від етилового спирту. У разі отруєння метанолом антидот - етанол.
Ще б ізопропіловий попробували вживати .
Не то що наш народ чи з Раші - тих не обманеш.
Где 96% спирт ? 👿
Правда при приёме вовнутрь выживаемость резко падает, а так ничё пить можно.