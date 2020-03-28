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 Фейк про лікування коронавірусу метанолом призвів до смерті майже 300 осіб в Ірані, - ЗМІ

Майже 300 іранців померли і понад 1 000 завдали шкоди своєму здоров'ю після вживання метанолу на тлі неправдивих чуток про те, що він може допомогти в лікуванні коронавірусу.

Яак повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Independent із посиланням на іранські ЗМІ.

Неправдива інформація про те, що метанолом можна лікувати коронавірус, з'явилася в соціальних мережах. Один із таких фейків - новина британського таблоїду Daily Mail про те, що якийсь шкільний учитель "вилікувався за допомогою віскі та меду".

Випадки вживання метанолу були зареєстровані в декількох іранських містах. Серед постраждалих - п'ятирічна дитина, якій метанол дали батьки, після чого та осліпла.

За продаж метанолу вже заарештовано кількох людей.

"В інших країнах зараз є тільки одна проблема - пандемія коронавірусу. А ми маємо одночасно лікувати людей від алкогольного отруєння і боротися з коронавірусом", - повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Ірану Хоссейн Хасанян.

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Довідка: прийом всередину 10 мл метанолу призводить до важкого отруєння, 80-150 мл - до смерті. Токсичний ефект розвивається упродовж  декількох годин. Найлегша форма отруєння - головний біль, слабкість, нездужання, лихоманка, нудота і блювота. В організмі метанол окислюється до формальдегіду. За запахом і смаком не відрізняється від етилового спирту. У разі отруєння метанолом антидот - етанол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185077
 
 
 Топ коментарі
 
Метанолом везде травятся. Старик Дарвин рулит.
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«Ложная информация о том, что метанолом можно лечить коронавирус, появилась в соцсетях. Один из таких фейков - новость британского таблоида Daily Mail о том, что некий школьный учитель "вылечился с помощью виски и меда". Источник: https://censor.net.ua/n3185077
А шо, на фарсі «віскі з медом» перекладається, як «метанол» ??!
Серйозно?
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какой ужас, у них в школах не преподают химию?
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У нас московские попы с вертолёта лечат, тоже говорят помогает.
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Лучше этот самый метанол вообще не упоминать, а то некоторые у нас могут захотеть проверить.
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эх не там лечат метанолом, есть одна варвар-страна которая знает в этом толк
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Нічого дивного, вони живуть в умовах заборони алкоголю і просто не обізнані...
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Факт ! Їм сказали - спирт , а не розказали який )
Ще б ізопропіловий попробували вживати .
Фейк про лікування коронавірусу метанолом призвів до смерті майже 300 осіб в Ірані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8257

Не то що наш народ чи з Раші - тих не обманеш.
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Супермаркеты завалены водкой

Где 96% спирт ? 👿
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Ранее до всей этой зеурги в аптеках продавался по 200мл. В ветеринарных - и в поллитровках.
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кацапы наверно насоветовали тем и стекломой и тормозная жидкость идет на ура а боярышик вообще за счсастье
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Ну не знаю, - віскі з медом не дуже на етанол схоже )))
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Не путайте етиловый с метиловым спиртом.Хотя на вкус,цвет и запах не отличишь.И из-за этого поплатилась жизнью не одна тысяча людей,повезло тому кто еще только ослеп.
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А когда принимать мед?До после или вместо виски?А домашняя самогонка шестидесятка виски заменить может,
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Да скажите этим иранцам что метиловый спирт это херня,кто будет лечится цианистым калийом никогда не умрет от корона-вируса,препарат действует на все 100 испытано веками.А они пют всякую херню.
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Єта проста естествєнний атбор. Фейк о лечении коронавируса метанолом привел к смерти почти 300 человек в Иране, - СМИ - Цензор.НЕТ 3298 Ну щоб дебілів поменшало хоч трохи. А віскі з медом треба спробувати.Од цього точно гірше не буде...
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вот что значит мусульманский отказ от спиртных напитков.у них нет даже опыта распознавания спиртов
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Кацапы, не верьте этим лжеразоблачениям! Метанол точно помогает от вируса. Это доказал великий русский химик Бутлеров в своей докторской диссертации "Влияние метанола на здоровье россиян". Конечно, есть побочные эффекты, не без этого:наступает неустранимая эрекция на 6-9 месяцев. Но что делать, можно и потерпеть. И да - минимальная норма приема лекарства - 300 мл. Лучше не закусывать. Будьте здоровы, следуйте предписаниям Бутлерова!
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Обов'язковий експрес-тест на коронавірус для громадян України https://covid.pp.ua/
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Дураки неписьменні. Не знають, що метанол тільки депутатам та ТВО Президента допомагає.
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Наступний етап - лікувати коронавірус цианістим калієм...
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"По запаху и вкусу неотличим от этилового спирта. При отравлении метанолом антидот - этанол." - ну и как их отличить? Что за чем пить?
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они так и кнопку нажали на украинский боинг?
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По иранской методике ,можно оказывается ,быстро сварганить рецептик ,от коронного вируса.
Правда при приёме вовнутрь выживаемость резко падает, а так ничё пить можно.
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