EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  17302  109
Все про:Генштаб ЗС (457) Зеленський (4931) призначення (524) ЗСУ (481) Наєв (120) операція Об'єднаних сил (2210) Хомчак (101)

 Зеленський призначив нове командування ЗСУ: головнокомандувач - Хомчак, начальник Генштабу - Корнійчук, командувач Об'єднаних сил - Наєв

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ глави держави.

Згідно з текстом документа, Корнійчука призначено на посаду 27 березня.

"Призначити Корнійчука Сергія Петровича начальником Генерального штабу Збройних сил України", - йдеться в указі.

Читайте також: На випадок поширення COVID-19 серед військовослужбовців підготовлено понад 500 ліжок інфекційного профілю, - Генштаб ЗСУ

Перед цим Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу.

"Звільнити Хомчака Руслана Борисовича з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України", - йдеться в указі №124/2020.

Також Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України.

"Призначити Хомчака Руслана Борисовича головнокомандувачем Збройних сил України", - йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

Також перед цим президент України Володимир Зеленський своїми указами №122/2020 "Про внесення змін до Положення про Генеральний штаб Збройних сил України" та №123/2020 "Питання головнокомандувача Збройних сил України" розділив посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу.

Читайте також: Стосовно Кабміну є кадрові питання, - Зеленський

Також Сергія Наєва призначено командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України.

"Призначити Наєва Сергія Івановича командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України", - йдеться в тексті указу президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, Наєв вже очолював Об'єднані сили. Вперше його було призначено командувачем ОС у березні 2018 року після переформатування антитерористичної операції. У травні 2019 року Наєва було звільнено з поста командувача Об'єднаних сил.

Генерал-лейтенант Сергій Корнійчук із травня 2019 року обіймав посаду першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України. У 2014 році його було призначено начальником оперативного управління - заступником начальника штабу оперативного командування "Південь". До 2015 року виконував обов'язки начальника Озброєння Збройних сил України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185075
 
 
 Топ коментарі
 
я думаю, что Ермак умрет от короновируса в салоне нового "Мерседеса" S класса..
 показати весь коментар
 
ПЛЕВАТЬ НА ВСУ !
Украинский блогер и военный волонтер Роман Доник в своем блоге пишет о том, что по инсайдерской информации скандальный глава Офиса президента Андрей Ермак не перестает проникаться чувством доброты и заботы об оккупированных территория Донбасса.
Поэтому распорядился передать на оккупированные территории 50 тысяч медицинских масок.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
я голусував за отсоска и кому он передал кост.полномочия головохеро.. Проё али украину
 показати весь коментар
 
Нафталінові дядьки-акамедія Фрунзе-маленька слабенька злиденна совєтська армія.
p.s. для порохофілів (Муженко з тієї ж когорти).
 показати весь коментар
 
Читаем классику для души, чтобы отвлечься от тревог, продолжение. Часть 2
Леонид Филатов. Про Федота-стрельца

Скоморох-потешник
Слово царя тверже сухаря. Пошлет на медведя -- пойдешь на медведя, а
куда деваться -- надо, Федя! Или дичь и рыба -- или меч и дыба. Обошел Федот
сто лесов, сто болот, да все зазря -- ни куропатки, ни глухаря! Устал, нет
мочи, да и дело к ночи. Хоть с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видит --
птица, лесная голубица, сидит, не таится, ружья не боится...

Федот
Вот несчастье, вот беда,
Дичи нету и следа.
Подстрелю-ка голубицу,
Хоть какая, да еда!

А вообче-то говоря,
Голубей ругают зря.
Голубь -- ежели в подливке --
Он не хуже глухаря!..

Голубица
Ты, Федот, меня не трожь,
Пользы в энтом ни на грош,--
И кастрюлю не наполнишь,
И подушку не набьешь.

Чай, заморский господин
Любит свежий галантин,
А во мне какое мясо,
Так, не мясо, смех один!..

Федот
То ли леший нынче рьян,
То ли воздух нынче пьян,
То ли в ухе приключился
У меня какой изъян?

То ль из царских из окон
Оглашен такой закон,
Чтобы птицы говорили
Человечьим языком?..


продолжение следует
 показати весь коментар
 
Ну один известный стратег В котлах столько пацанов погубил А у второго какие заслуги ????
 показати весь коментар
 
Зеля, твій представник росії Єрмак, коли буде нести відповідальність за співпрацю з окупаційним режимом росіян???
 показати весь коментар
 
У этого человека (г-на Зеленского) совершенно отсутствует элементарное понимание построения и управления государственным аппаратом. Все, на что способен г-н Зеленский - назначил, уволил, уволил, назначил.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору