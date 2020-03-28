 Зеленський призначив нове командування ЗСУ: головнокомандувач - Хомчак, начальник Генштабу - Корнійчук, командувач Об'єднаних сил - Наєв

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ глави держави.
Згідно з текстом документа, Корнійчука призначено на посаду 27 березня.
"Призначити Корнійчука Сергія Петровича начальником Генерального штабу Збройних сил України", - йдеться в указі.
Перед цим Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу.
"Звільнити Хомчака Руслана Борисовича з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України", - йдеться в указі №124/2020.
Також Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України.
"Призначити Хомчака Руслана Борисовича головнокомандувачем Збройних сил України", - йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.
Також перед цим президент України Володимир Зеленський своїми указами №122/2020 "Про внесення змін до Положення про Генеральний штаб Збройних сил України" та №123/2020 "Питання головнокомандувача Збройних сил України" розділив посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу.
Також Сергія Наєва призначено командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України.
"Призначити Наєва Сергія Івановича командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України", - йдеться в тексті указу президента України Володимира Зеленського.
Зазначимо, Наєв вже очолював Об'єднані сили. Вперше його було призначено командувачем ОС у березні 2018 року після переформатування антитерористичної операції. У травні 2019 року Наєва було звільнено з поста командувача Об'єднаних сил.
Генерал-лейтенант Сергій Корнійчук із травня 2019 року обіймав посаду першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України. У 2014 році його було призначено начальником оперативного управління - заступником начальника штабу оперативного командування "Південь". До 2015 року виконував обов'язки начальника Озброєння Збройних сил України.
28.03.2020https://realno.te.ua/novyny/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d1%96%d0%b7-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1-%d0%b7/?fbclid=IwAR0oIOuvk2kEgZhBsJ3b05pSvz7qag9r9ds8IyGc47cVVZ3qfigLKeoRaQk
p.s. для порохофілів (Муженко з тієї ж когорти).
Леонид Филатов. Про Федота-стрельца
Скоморох-потешник
Слово царя тверже сухаря. Пошлет на медведя -- пойдешь на медведя, а
куда деваться -- надо, Федя! Или дичь и рыба -- или меч и дыба. Обошел Федот
сто лесов, сто болот, да все зазря -- ни куропатки, ни глухаря! Устал, нет
мочи, да и дело к ночи. Хоть с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видит --
птица, лесная голубица, сидит, не таится, ружья не боится...
Федот
Вот несчастье, вот беда,
Дичи нету и следа.
Подстрелю-ка голубицу,
Хоть какая, да еда!
А вообче-то говоря,
Голубей ругают зря.
Голубь -- ежели в подливке --
Он не хуже глухаря!..
Голубица
Ты, Федот, меня не трожь,
Пользы в энтом ни на грош,--
И кастрюлю не наполнишь,
И подушку не набьешь.
Чай, заморский господин
Любит свежий галантин,
А во мне какое мясо,
Так, не мясо, смех один!..
Федот
То ли леший нынче рьян,
То ли воздух нынче пьян,
То ли в ухе приключился
У меня какой изъян?
То ль из царских из окон
Оглашен такой закон,
Чтобы птицы говорили
Человечьим языком?..
продолжение следует