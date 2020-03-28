EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  8892  141
Матеріали за темою:
Все про:Індія (56) карантин (1437) ліки (357) Радуцький Михайло (67) COVID-19 (2264) коронавірус (982)

 Україна домовляється про закупівлю гідроксихлорохіну, який випробовують для лікування коронавірусу, - Радуцький

Україна веде переговори про постачання препаратів із діючою речовиною гідроксихлорохін, яка продемонструвала ефективність під час лікування коронавірусної інфекції.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Є такий препарат гідроксихлорохін, показаний для лікування малярії, ревматоїдного артриту і деяких дерматологічних захворювань. Клінічні випробування ефективності лікування ним Covid-19 відсутні, проте у США, Європі та Китаї проводяться відповідні клінічні дослідження. Закон, який ми плануємо ухвалити, дасть змогу застосовувати цей препарат для лікування коронавірусної інфекції. Сьогодні ми шукаємо цей препарат у світі, країни заборонили його експорт, вважають його стратегічним", - сказав Радуцький.

Він зазначив, що переговори про закупівлю препарату ведуться, зокрема, з Індією.

"Уже другий день переговорів з урядом Індії, де теж випускають цей препарат. Чекаємо їхнього рішення", - сказав він.

Читайте також: В Україні збільшать кількість медиків, які надають допомогу хворим із коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185073
 
 
 Топ коментарі
 
верни маски, скотина, которые ты вывез из страны!
 показати весь коментар
 
Так маски есть. 35 гривен одна штука, хватит на два часа... земрази сделали это разом.
 показати весь коментар
 
Двоє американців вже отруїлись цим гівном за порадою Трампа .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Вещество старое и известное, дешевое, но много побочек. Его производят и в Южной Америке и Африке и в Азии.
 показати весь коментар
 
Верни маски, мразь.
Интересно его дети и папа с мамой понимают, что их сын и папа подонок?
 показати весь коментар
 
 
радуцкий продал маски, комбинезоны и др. средства защиты и тем самым обеспечил неконтролируемое распространение короновируса, что неизбежно будет являться причиной смертей как врачей так и граждан Украины. радуцкий ты виновен, ты преступник!!!!!!!!!!!!!
А вот у меня встречное предложение, а давайте его повесим, нужно же с кого то начинать, так давайте с этого и начнем.
 показати весь коментар
 
 
XXI век, а люди верят в марлевые повязки, которые нужны в основном заболевшим, чтоб не разносить активно вирус. В закрытом помещении от вируса может спасти только костюм химзащиты Л1 и противогаз или не заходить вообще в места скоплений людей.
 показати весь коментар
 
Я не Назар , я гидроксихлорохин ? Украина договаривается о закупке гидроксихлорохина, который испытывают для лечения коронавируса, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 2154 Опять на нас что-то испытывают ?
 показати весь коментар
 
К сожалению о таких медсестрах придется, на время, забыть...
Украина договаривается о закупке гидроксихлорохина, который испытывают для лечения коронавируса, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5437
 показати весь коментар
 
 
Есть рекомендованные ВОЗ препараты,почему их не покупаете?Откат наверное не дадут?
 показати весь коментар
 
Нет таких. ВОЗ даже витамины не рекомендует.э
 показати весь коментар
 
Включи гугл и посмотри.Они дали рекомендации по 4 или 5 препаратам,которые показали свою эффективность сначала в Китае потом в Европе.
 показати весь коментар
 
Ты сказал ВОЗ рекомендует - докажи, дай ссылку на сайт ВоЗ на препараты от коронавируса!
 показати весь коментар
 
Красиво работает цей Радуцкий.Маски продал,навар сразу в дело бросает на новую сделку с индийскими лыжниками Украина договаривается о закупке гидроксихлорохина, который испытывают для лечения коронавируса, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5137
 показати весь коментар
 
 
Препарат экспериментально протестирован

Во Франции заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух препаратов против коронавируса - гидроксихлорохина и азитромицина, International Journal of Antimicrobial Agents.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996

В основном исследования строятся вокруг двух групп препаратов: ремдесивира - внутривенного лекарственного средства с широкой противовирусной активностью, которое ингибирует репликацию вируса посредством преждевременного прекращения транскрипции РНК, и антималярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина.

Украина договаривается о закупке гидроксихлорохина, который испытывают для лечения коронавируса, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9918
 показати весь коментар
 
 
Ну тоже, 22 человека в группе - время покажет. И нет графика по азитромицину
 показати весь коментар
 
У гидроксихлорохина противопоказания очень серьезные. Именно для наиболее уязвимых.
 показати весь коментар
 
тормознута влада ось діагноз для країни. Самі виробляйте дженерики якщо на ліцензію грошей нема !В Україні є десяток великих фарм виробництв, накуя?
 показати весь коментар
 
Роковая случайность? Но гидроксихлорохина в аптеках Украины нет нигде может тоже по ошибке или незнанию весь продали
 показати весь коментар
 
О, радуцкий еще немного прибарахлится на этих закупках. Теперь уже правнукам хватит
 показати весь коментар
 
Народ жаждет лекарств! Счас идиоты будут жрать что попало за любые деньги. Вангую, что от лекарств этих помрёт больше чем от вируса. Все эти средства имеют массу побочек и могут применяться врачами когда нет другого выхода.
 показати весь коментар
 
 
Клінічні випробування ефективності лікування ним Covid-19 відсутні, проте у США, Європі та Китаї проводяться відповідні клінічні дослідження. Закон, який ми плануємо ухвалити, дасть змогу застосовувати цей препарат для лікування коронавірусної інфекції.

-------------------------------

Лекарственный препарат хлорохин назвали смертельно опасным для лечения коронавируса нового типа. Данную информацию предоставил сайт некоммерческой организации здравоохранения Banner Health.
Как сообщает Лента.ру, представители Banner Health подчеркнули, что при заражении коронавирусом недопустимо принимать хлорохин - лекарство для лечения и профилактики малярии.
Предостережение было опубликовано после того, как супруги в возрасте 60 лет приняли содержащее хлорохин средство. В течение получаса после приема пару госпитализировали в ближайшую больницу. Мужчину реанимировать не удалось.
----------------------------------------------
Потому что хлорохин - это иммунодепрессант. Он применяется для предотвращения цитокинового шторма - избыточной реакции иммунной системы, которая наносит очень серьезный вред, вплоть до летального исхода. Хлорохин подавляет иммунитет

И используется в качестве комбинированной терапии вместе с сильными антибиотиками. Я не буду объяснять, что будет, если в период эпидемии питье его "для профилактики", думаю это и так понятно.
Народ, проверьте своих знакомых и родственников, особенно пожилого возраста(они очень доверчивы). Если они принимают "для иммунитету" такие препарата как: Иммард, Плаквенил или Делагил - категорически запретите им это делать. И, по возможности распространите эту инфу по своим знакомым. Принимать эти препараты - самоубийство.

----------------------------
РОДИНИ,БЛИЗЬКІ КОТРИХ ПОМРУТЬ ВІД ПРИЙОМУ ХЛОРОХІНУ ЗАДУМАЮТЬСЯ ПРО ЛІНЧУВАННЯМ ТИХ,ХТО ЦЕЙ ЗАКОН ПРИЙМЕ..

А КРАДУЦЬКИЙ щО?
ВІН ЛИШЕ ЗАПРОПОНУВАВ... Україна домовляється про закупівлю гідроксихлорохіну, який випробовують для лікування коронавірусу, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6623
 показати весь коментар
 
 
ПРОЧИТАЄМО УВАЖНІШЕ МАЯЧНЮ кРадуцького.


Клінічні випробування ефективності лікування ним Covid-19 відсутні, проте у США, Європі та Китаї проводяться відповідні клінічні дослідження. Закон, який ми плануємо ухвалити, дасть змогу застосовувати цей препарат для лікування коронавірусної інфекції.



проводяться дослідження якоїсь ..уйні(можливо смертельно небезпечної,але ми Законом дозволимо нею лікувати..

тобто якщо смертність з 3,4 в Україні буде доведена до 50 відсотків(для всіх вікових груп), то з лікарів знімається вся відповідальність.. Україна домовляється про закупівлю гідроксихлорохіну, який випробовують для лікування коронавірусу, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1672
Пане КРадуцький.. ту т ва вітальна листівочка прийшла..
Україна домовляється про закупівлю гідроксихлорохіну, який випробовують для лікування коронавірусу, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1527





 показати весь коментар
 
Зачем закупать то, что не прошло испытания и не показало свою эффективность. Может эта гнида договорилась на украинцах тестировать сей "чудный" эликсир? Так он и сам этого не скрывает - "Клинические испытания эффективности лечения им Covid-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования". Тем более, что про гидроксихлорохин известно все. Неужели "Дарница" не может синтезировать этот препарат Украина договаривается о закупке гидроксихлорохина, который испытывают для лечения коронавируса, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5232 ?
 показати весь коментар
 
 
Может и они заявили что готовы. Но через Индию можно кучу денег стырить.
 показати весь коментар
 
А что мешает самим наладить его производство на фармозаводах Киевского, Харьковского и других регионов??? Если это стратегический препарат для лечения, то в больших объемах его купить будет очень проблематично и пока этот лысый ветеринар будет с кем-то там договариваться, пока договориться, пока доставят и развезут по регионам, пройдёт очень много времени,а болезнь в Украине наберёт обороты и вирус не ждёт, заражает и убивает. Не факт,что договорится. Максимум небольшую партию смогут выделить. Индусов миллиард, они привыкли жить в антисанитарии, грязь это часть их культуры и хорошая почва для распространения любых вирусов. Так что им самим нужно будет это средство больше, чем другим странам. зеленский. убирай этого ветеринара, а то пока он там с кем-то договориться, то уже мор целыми городами пойдёт. Нужно самим его выпускать, тем-более есть валом фарзаводов в Украине в разных регионах.это будет быстрей, дешевле и плюс будет ещё свой стратегический запас.
 показати весь коментар
 
 
Індійські припарати, як і індійська вакцина
 показати весь коментар
 
Хитрожопая ряха,купит в Индии,продаст в Италию за наличку - и все будет пучком у него.
 показати весь коментар
 
 
При чем купит за деньги украинских налогоплательщиков
 показати весь коментар
 
 
Само собой,там еще гетьманович будет в доле - редкая мразь.
 показати весь коментар
 
 
Фармак готов его производить, но на все согласования нужно годы... А на закупках из-за рубежа можно намутить денег. По этому "не барыгам" и "не торговцам на крови" выгоднее купить за границей
 показати весь коментар
 
 
Але, тим хто за 65 давати не будуть. Бо вони ж трупи. Пора на свалку - А-А-А.
 показати весь коментар
 
І нафіг той гідрохлорохін Україні ? В нас вже і без нього все готове для боротьби з пандемією. Так вважають бубоччині міністри .
 показати весь коментар
 
Какой нахрен гидроксихлорохин? Простых шприцов в больницах нету....
 показати весь коментар
 
 
А в в параллельной реальности...
---------------------------------------
«Научно-производственный центр (.....) с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина»,
«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких.
-------------------------------------------
Ах да, .... это русские разработки. Україна домовляється про закупівлю гідроксихлорохіну, який випробовують для лікування коронавірусу, - Радуцький - Цензор.НЕТ 8433

Русское название: Мефлохин
Химическое название: (R*,S*)-(±)-альфа-2-Пиперидинил-2,8-бис-(трифторметил)-4-хинолинметанол (и в форме гидрохлорида)
 показати весь коментар
 
Так Дарница заявила что может выпускать, зачем Индия?
 показати весь коментар
 
....сейчас на переговорах уже обсуждается процент отката....
 показати весь коментар
 
Збираються випробовувати на українцях нові препарати.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору