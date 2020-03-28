 Україна домовляється про закупівлю гідроксихлорохіну, який випробовують для лікування коронавірусу, - Радуцький

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Є такий препарат гідроксихлорохін, показаний для лікування малярії, ревматоїдного артриту і деяких дерматологічних захворювань. Клінічні випробування ефективності лікування ним Covid-19 відсутні, проте у США, Європі та Китаї проводяться відповідні клінічні дослідження. Закон, який ми плануємо ухвалити, дасть змогу застосовувати цей препарат для лікування коронавірусної інфекції. Сьогодні ми шукаємо цей препарат у світі, країни заборонили його експорт, вважають його стратегічним", - сказав Радуцький.
Він зазначив, що переговори про закупівлю препарату ведуться, зокрема, з Індією.
"Уже другий день переговорів з урядом Індії, де теж випускають цей препарат. Чекаємо їхнього рішення", - сказав він.
Интересно его дети и папа с мамой понимают, что их сын и папа подонок?
А вот у меня встречное предложение, а давайте его повесим, нужно же с кого то начинать, так давайте с этого и начнем.
Во Франции заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух препаратов против коронавируса - гидроксихлорохина и азитромицина, International Journal of Antimicrobial Agents.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996
В основном исследования строятся вокруг двух групп препаратов: ремдесивира - внутривенного лекарственного средства с широкой противовирусной активностью, которое ингибирует репликацию вируса посредством преждевременного прекращения транскрипции РНК, и антималярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина.
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Лекарственный препарат хлорохин назвали смертельно опасным для лечения коронавируса нового типа. Данную информацию предоставил сайт некоммерческой организации здравоохранения Banner Health.
Как сообщает Лента.ру, представители Banner Health подчеркнули, что при заражении коронавирусом недопустимо принимать хлорохин - лекарство для лечения и профилактики малярии.
Предостережение было опубликовано после того, как супруги в возрасте 60 лет приняли содержащее хлорохин средство. В течение получаса после приема пару госпитализировали в ближайшую больницу. Мужчину реанимировать не удалось.
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Потому что хлорохин - это иммунодепрессант. Он применяется для предотвращения цитокинового шторма - избыточной реакции иммунной системы, которая наносит очень серьезный вред, вплоть до летального исхода. Хлорохин подавляет иммунитет
И используется в качестве комбинированной терапии вместе с сильными антибиотиками. Я не буду объяснять, что будет, если в период эпидемии питье его "для профилактики", думаю это и так понятно.
Народ, проверьте своих знакомых и родственников, особенно пожилого возраста(они очень доверчивы). Если они принимают "для иммунитету" такие препарата как: Иммард, Плаквенил или Делагил - категорически запретите им это делать. И, по возможности распространите эту инфу по своим знакомым. Принимать эти препараты - самоубийство.
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РОДИНИ,БЛИЗЬКІ КОТРИХ ПОМРУТЬ ВІД ПРИЙОМУ ХЛОРОХІНУ ЗАДУМАЮТЬСЯ ПРО ЛІНЧУВАННЯМ ТИХ,ХТО ЦЕЙ ЗАКОН ПРИЙМЕ..
А КРАДУЦЬКИЙ щО?
ВІН ЛИШЕ ЗАПРОПОНУВАВ...
Клінічні випробування ефективності лікування ним Covid-19 відсутні, проте у США, Європі та Китаї проводяться відповідні клінічні дослідження. Закон, який ми плануємо ухвалити, дасть змогу застосовувати цей препарат для лікування коронавірусної інфекції.
проводяться дослідження якоїсь ..уйні(можливо смертельно небезпечної,але ми Законом дозволимо нею лікувати..
тобто якщо смертність з 3,4 в Україні буде доведена до 50 відсотків(для всіх вікових груп), то з лікарів знімається вся відповідальність..
Пане КРадуцький.. ту т ва вітальна листівочка прийшла..
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«Научно-производственный центр (.....) с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина»,
«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких.
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Ах да, .... это русские разработки.
Русское название: Мефлохин
Химическое название: (R*,S*)-(±)-альфа-2-Пиперидинил-2,8-бис-(трифторметил)-4-хинолинметанол (и в форме гидрохлорида)