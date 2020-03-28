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 Політика України, Суспільство
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 Черг на кордоні з Польщею в суботу немає, - ДПСУ. ФОТО

У суботу вранці не спостерігалося черг українців, які хочуть повернутися на Батьківщину і прибули до кордону пішки.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що в п'ятницю було здійснено понад 500 автобусних рейсів, щоб доставити на батьківщину 22 тис. українців, які прибули пішки до кордону.

"Вчора в пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігалося значне збільшення пасажиропотоку на в'їзд до України. Громадяни України масово поверталися додому. Оскільки українці переважно прибували в пункти пропуску пішки, Державна прикордонна служба України сприяла залученню до їх перевезення транспортних засобів, наданих місцевою владою і ДСНС", - наголошується в повідомленні.

Прикордонники також ухвалили безпрецедентне рішення: відкрили піший напрямок руху поруч із пунктом пропуску "Краковець", де на автомагістралі А4 розгорнули пересувні автомобільні комплекси прикордонного контролю на базі двох автомобілів. "Тут 12 експертів із перевірки документів оформили на вхід в Україну майже 2 400 пішоходів", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: 37,3 тис. українців повернулися в країну упродовж минулої доби, виїхало 4,4 тис. іноземців, - ДПСУ

Загалом через державний кордон 27 березня було пропущено в Україну майже 22,5 тис. осіб, які прибули на кордон пішки. Найбільше з них оформлено на в'їзд у пунктах пропуску "Ягодин" - 6,5 тис., "Краківець" - 6,5 тис., "Рава-Руська" - 4,7 тис., "Чоп" ("Тиса") - 2,2 тис., "Вилок" - понад 800, "Лужанка" - 800, "Ужгород" - 700 громадян.

Щоб перевезти громадян, було залучено 80 автобусів і мікроавтобусів, якими виконано понад 500 рейсів.

"Вранці сьогодні черг пішоходів перед пунктами пропуску немає", - повідомили у відомстві.

Черг на кордоні з Польщею в суботу немає, - ДПСУ 01

Дивіться також: Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185069
 
 
 Топ коментарі
 
А де вчорашній натовп ?
Температуру хоч промоніторили ?
Чи під чесне слово по домах відпустили - най несуть вірус в домівки.
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Делали всё что могли. "Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные согласия о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - сообщила Госпогранслужба." А Ваше предложение, при отсутствии финансирования из бюджета.Источник: https://censor.net.ua/n3185044
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А де вчорашній натовп ?
Температуру хоч промоніторили ?
Чи під чесне слово по домах відпустили - най несуть вірус в домівки.
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Делали всё что могли. "Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные согласия о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - сообщила Госпогранслужба." А Ваше предложение, при отсутствии финансирования из бюджета.Источник: https://censor.net.ua/n3185044
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Олена Білозерська
2 год ·

А що треба було б зробити.
Окрім лаяти Зеленського, що само собою, але ж від цього нічого не зміниться.
Просто неподалік від кордону - обгородити велику територію, поставити армійські намети з буржуйками, польові кухні і окремо намети-лазарети, і туди всіх заробітчан. Не на два тижні, а надовше, бо кожен новий захворілий в наметі обнулятиме карантин. Охороняти Нацгвардією, як спецоб'єкт. І двічі на день міряти кожному температуру. І ліків туди. І тестів побільше. І лікарів-інфекціоністів.
Бо який ще є розумний вихід з цієї ситуації?Очередей на границе с Польшей в субботу нет, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 876
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Приходиться признать, что наше правительство в принципе не может повлиять на ситуацию, не зависимо от персоналий. Оно надеется на добропорядочность граждан и МВФ. И глупо задавать вопросы измеряли температуру или нет. Тем более глупо сейчас троллить решения власти. Будьте здоровы Ксения, Вы и Ваши дети. Хорошего дня.
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Визнати абсолютний провал це мало.
Ви розумієте, що це смерті та хвороби для тисяч інших громадян України ?
Влада вчиняє злочин.
За побажання дякую. Нехай і у Вас всі будуть здорові.
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так то ж не все еще, к Пасхе еще 1 млн. подтянется....
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Учитывая сложную обстановочку в городе Харькове, а именно толпы отдыхающих с мозгом рака на шашлыках - решил пополнить запасы масок - нетривиальная задача - ни в оной из 5 аптек не нашел... купил в Будмене 10 штук за 179 грн
Радуцкому и всем, кто отвечал за гос. запасы и подготовку к коронавирусу - огромный привет и надеюсь что вы здохните от него-же!
Очередей на границе с Польшей в субботу нет, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3080
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А у нас у Києві їх продають навіть по продовольчим кіоскам за 70 грн🙄
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цена за 10 штук но блиин! кусок тряпки + резинка от трусов....
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Я ще встиг купить кілька штук по 15 грн за штуку.
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в любом случае, если кому надо - намек что в будмене они еще есть и есть FFP3 Бук по 99 грн - но учитывая, что неизвестно сколько сидеть - лучше постираю те и проутюжу - хуже не будет )))
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Достатньо занурити у гарячу воду на кілька хвилин, а потім прасувати чи сушити.
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Маски Вас не спасут. Лучше за город на 2 месяца, на шашлыки. Хотя-бы получите удовольствие.
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б*же, та я на ДПЮ пошив таку товсту шо вірус би зараз обгадився. марля, вата, руці, голка, нитка = чхаєш на вірус. ..... і вірус чхає на тебе))
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А для чого везти українців з Польщі, якщо там краще, ніж в Україні?
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Карантин объявлен 12 марта, на выезд желающих в обе стороны было отпущено 3 дня ( это касается не только Польши, всего остального мира тоже), понятно вероятно мало, ну 5 ну 7... А сколько уже время прошло 16-17 дней. Почему внешняя линия границы с оккупированными территориями и другими странами давно уже и наглухо не перекрыта. 17 ДНЕЙ прошло. !!! Что это "ребята"...
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