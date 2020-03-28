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 Підприємство Бахматюка на Прикарпатті закупило обладнання та матеріали для місцевих лікарень

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) закупив для медичних установ Івано-Франківщини обладнання та матеріали.

Підприємство ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття", що належить до структури одного з найбільших агрохолдингів України "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) бізнесмена Олега Бахматюка, закупило для медичних установ Івано-Франківщини обладнання та матеріали, необхідні в умовах епідемії коронавірусу в Україні. Про це повідомляють Українські новини, передає Цензор.НЕТ.

Представники підприємства ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття" агрохолдингу "Укрлендфармінг" передали Івано-Франківській міській клінічній лікарні медичне обладнання (дезинфікатор) та витратні матеріали для проведення обробки приміщень лікарні. Це необхідно насамперед для захисту медичного персоналу, який контактує з хворими пацієнтами, оскільки вони перебувають в основній групі ризику, кажуть медики. "Ми вдячні за таку допомогу, адже кількість хворих щодня збільшується", - говорить головний лікар Івано-Франківської міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

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Підприємство Бахматюка на Прикарпатті закупило обладнання та матеріали для місцевих лікарень 01

Як повідомили в пресслужбі агрохолдингу, за такою допомогою до підприємств "Укрлендфармінг" зараз звертаються медзаклади практично з усієї України. Зокрема, підприємство "Агрокомпанія Прикарпаття" також надає допомогу Обласному клінічному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для придбання захисних костюмів для всіх бригад швидкої допомоги в області, Городенківській центральній районній лікарні та Монастириській районній лікарні в Тернопільській області допомагає з придбанням апаратів штучної вентиляції легень, а для Чемеровецької районної лікарні в Хмельницькій області закупило 4 ультразвукові інгалятори.

Підприємство Бахматюка на Прикарпатті закупило обладнання та матеріали для місцевих лікарень 02

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших українських агрoпрoмислoвих хoлдингів, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL) та тваринництвом у 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185068
 
 
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он скинул это на смотрящих по областям олигархов. правда, потом придётся чем-то отдавать, но то такое...не нашего ума дело, они сами порешают, как обычно.)
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Владимир Александрович, ну где же наконец ваши пожертвования ? 🤔
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Это реклама, и как реклама она оплачена. Почём нынче Цензор?
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Нагарбованим ділимося?
ПізДно і маловатно буде!
))
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вы видели его имущество видео и фото его двора в котором чего только нет..... ?вот спрашивается нафуя всё это нужно одной семье? покруче двор порошенко,а ведь он не граф. не принц эмиратов, шахи и падишахи. короли и принцы эмиратов такого не имеют ... так то люди нефтью весь мир снабжают и живут и владеют ЭМИРАТАМИ!!!. вот такой подьйом на ножках куринных и на яйцах..))
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А чем не граф из 90х, раньше в малиновом пиджаке ходил
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у наших так сказать президентов всех. их детей и родственников . прокуров и судей и бизнесменов особняки больше чем у людей известных всему мира,английской королевы, ...бизнесмены и звёзды голливуда миллионеры и рядом как говорят не стояли с нашими барыгами...хахахаха что значит быть быдлом а потом как то случайно оказаться у корыта и потом опаньки воно уже в журнале ФОРБС особняки ферари. бизнес ..а спроси где в мире кто он такой .так его дальше его села никто не знает...а ВОНО УЖЕ ТЕЖ ЛЮДИ.... КАПЕЦЬ ...))
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