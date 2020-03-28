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 В Україні збільшать кількість медиків, які надають допомогу хворим із коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України планує збільшити кількість медиків, які працюють із пацієнтами з діагнозом СОVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"На рівні обласних структурних підрозділів визначено установи, в яких надаватимуть допомогу хворим коронавірусною хворобою. Також розглядається питання поповнення бригад, які зможуть надавати ту чи іншу медичну допомогу, зокрема і у відділеннях інтенсивної терапії", - заявив він на брифінгу 28 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ляшко зазначив, що зараз у медичних установах країни зменшено кількість планових операцій і звільняються реанімаційні бригади, у зв'язку з чим медиків просять надавати не тільки методичну, а й практичну допомогу.

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"Можливо, вахтовим методом, переїздами в певні області, які зазнають труднощів саме з наявністю медичних фахівців певного профілю", - уточнив він.

За словами Ляшка, всім обласним штабам із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в Україні доручено створити при центральних районних лікарнях мобільні бригади. Бригади виїжджатимуть на виклик сімейного лікаря, представників екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів із підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185067
 
 
 Топ коментарі
 
Так медики вже не вірять цій владі, бо перед тим їх планували звільнити, а ще знімають фінансування.
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Тих, кого знаю я не обирали зебілів. Розумію, що є і ті, які голосували за зевладу із відчаю, бо завжди мали низьку зарплату. Тепер я нещодавно був у лікарні та побачив зовсім інші настрої серед медиків.
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Так медики вже не вірять цій владі, бо перед тим їх планували звільнити, а ще знімають фінансування.
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не вірять.
але вони самі цю владу обирали, як і решта зебілів.
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Тих, кого знаю я не обирали зебілів. Розумію, що є і ті, які голосували за зевладу із відчаю, бо завжди мали низьку зарплату. Тепер я нещодавно був у лікарні та побачив зовсім інші настрої серед медиків.
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вже про пеці лікарні закривали і медиків скорочували, соєва Ксюха
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Нас попередили- після епідемії- 75% під скорочення.
Хто виживе.

Ги.
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Уявіть, що знайомі лікарі підтримали реформу Супрун! А як тепер зітхнули з "полегкістю", якщо звільняють 75%? Здається, що ти прихильник Зе. А за образу спам.
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Так. З полегкістю. СЕС займалася виключно рекетом. І пресувала не лише підприємців- а й медиків. Кожного місяця- неси головному СЕС певну сумму. Інакше оштрафують. Вийде вп'ятеро дорожче.
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В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Может, начать с того, чтобы экипровать тех, что есть? А то, как раньше на 10 человек одну винтовку давали и в бой гнали, так теперь с одним костюмом на всё отделение. В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6136
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так гнали потому что вермахт этих винтовок захватил что аж полтора таких же вермахта мона было вооружить.
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вахтовый метод перевозки коронавируса получиться
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Как показывает практика, это только увеличивает число инфицированных.
Лучше создать сайт с инструкциями по самолечению и обеспечить людей необходимыми медикаментами.
Квалификация наших врачей вряд ли позволяет им предоставлять помощь больным.
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Я не врач, но согласен если будет надо идти работать в больницу безплатно.
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Тоді купить шаблю і будете нею робити хірургічні операції.🐸
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"В Украине увеличат количество медиков .." Шо, реХФорма не праццює? Досокращались, дебилы, теперь иди свищи специалистов. Как увеличивать собираетесь? Переставлением шашек на доске? Теми, кто понятия не имеет о терапии, педиатрии, инфекциях, эпидемиологии? Хирургами, проктологами, стоматологами??? Или как тут уже писали выше всё же почкованием, клонированием, печатанием на 3D принтере? А может из смартфона достанете пару сотен врачей в костюмах и масках, ну из того самого смартфона в котором у вас, ваших больных головах,государство?
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правильно...сократить административный аппарат министерств од минимума - одна говорящая голова и одна голова принимающая решения...ну ладно еще дезинфектор и сторож... а остальные все - все ушли на фронт... борьбы с коронавирусом...
не лялякать а пахать...в инфекционных больницах и почти без масок-перчаток-костюмов...
вернее не так, в тех масках-перчатках-костюмах о которых прогундосил преЗЕдент (а их же миллионы)))
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Ага Ляшко, Супрун, Радуцкий, заместители, главврачи, нач департаментов и другая пиз------братия если переаттестуете то как раз хватит))))))
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вы хоть *уки медицинским сёстрам поднимите зарплату.
бабаболы кон**нные
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нужно полностью говорить - увеличится число медиков на 1 защитный костюм
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Все министерство отправить работать в районные инфекционки! Без костюмов и респираторов! На зарплаты медсестёр и врачей!
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увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом...

Теперь ими будут заниматься не только стоматологи, но и паталогоанатомы.
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Навпаки - лікарі будуть інфікуватись вірусом, тому їхня кількість буде зменшуватись
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