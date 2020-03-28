 В Україні збільшать кількість медиків, які надають допомогу хворим із коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

"На рівні обласних структурних підрозділів визначено установи, в яких надаватимуть допомогу хворим коронавірусною хворобою. Також розглядається питання поповнення бригад, які зможуть надавати ту чи іншу медичну допомогу, зокрема і у відділеннях інтенсивної терапії", - заявив він на брифінгу 28 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ляшко зазначив, що зараз у медичних установах країни зменшено кількість планових операцій і звільняються реанімаційні бригади, у зв'язку з чим медиків просять надавати не тільки методичну, а й практичну допомогу.
"Можливо, вахтовим методом, переїздами в певні області, які зазнають труднощів саме з наявністю медичних фахівців певного профілю", - уточнив він.
За словами Ляшка, всім обласним штабам із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в Україні доручено створити при центральних районних лікарнях мобільні бригади. Бригади виїжджатимуть на виклик сімейного лікаря, представників екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів із підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії.
але вони самі цю владу обирали, як і решта зебілів.
Хто виживе.
Ги.
Может, начать с того, чтобы экипровать тех, что есть? А то, как раньше на 10 человек одну винтовку давали и в бой гнали, так теперь с одним костюмом на всё отделение.
Лучше создать сайт с инструкциями по самолечению и обеспечить людей необходимыми медикаментами.
Квалификация наших врачей вряд ли позволяет им предоставлять помощь больным.
не лялякать а пахать...в инфекционных больницах и почти без масок-перчаток-костюмов...
вернее не так, в тех масках-перчатках-костюмах о которых прогундосил преЗЕдент (а их же миллионы)))
бабаболы кон**нные
Теперь ими будут заниматься не только стоматологи, но и паталогоанатомы.