 У нардепа Скороход, яку виключили із "Слуги народу", підтверджено коронавірус

Про це повідомила сама нардеп у своєму телеграм-каналі передає Цензор.НЕТ.
"Для того, щоб більше не ширилися чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на короновірус Covid 19. У зв'язку з чим прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене - не відчуваю жодних запахів. Бережіть себе і своїх близьких! І будьте добрішими один до одного", - розповіла вона.
Нагадаємо, Анна Скороход була членом фракції "Слуга народу", проте 15 листопада її виключили. Раніше стало відомо про коронавірус у нардепів Сергія Шахова ("Довіра"), Сергія Рудика (позафракційний), Руслана Горбенка (СН).
Если была бы более серьёзная инфекция и массово умирали бы люди всех возрастов человечеству был бы конец с таким подходом.
Заражение происходит как с "новичком" - контакт. Поэтому в США во всех магазинах на входе стоит человек и раздает одноразовые перчатки , без перчаток не пускают.
А как в Украине?
я ж ведь просто спросил тебя - не зебил ли ты случаем? а ты сразу обзываться... зебил, что ли?
если "со многими перетрахалась" - то это "слуги урода", потому что в ЕС секса нет!