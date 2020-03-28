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Все про:ВР (7351) карантин (1437) Скороход Анна (27) COVID-19 (2264) коронавірус (982)

 У нардепа Скороход, яку виключили із "Слуги народу", підтверджено коронавірус

Аналіз позафракційного народного депутата Анни Скороход дав позитивний результат на коронавірус.

Про це повідомила сама нардеп у своєму телеграм-каналі передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб більше не ширилися чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на короновірус Covid 19. У зв'язку з чим прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене - не відчуваю жодних запахів. Бережіть себе і своїх близьких! І будьте добрішими один до одного", - розповіла вона.

Дивіться також: Маски і рукавички є, окуляри ще під питанням, - "слуга народу" Булах про захист депутатів на позачерговому засіданні. ФОТО

Нагадаємо, Анна Скороход була членом фракції "Слуга народу", проте 15 листопада її виключили. Раніше стало відомо про коронавірус у нардепів Сергія Шахова ("Довіра"), Сергія Рудика (позафракційний), Руслана Горбенка (СН).

У нардепа Скороход, яку виключили із Слуги народу, підтверджено коронавірус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185066
 
 
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Бох шельму метит.
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ну для кого шельма, а для кого порядочный человек бросивший вызов "великому и ужасному"....
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Ну да, все они бросают вызов после того, как их от корыта отлучают А до того ни ни. Совпадение?
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Скороход в свою очередь сказала, что теперь она вольна "голосовать за программу президента, а не те лоббистские законы, которые нам пихают под лозунгом законопроектов президента".Источник: https://censor.net.ua/n3159848
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Да, да, я в курсе за её гражданскую позицию. Что до того, как от корыта отогнали, что после.
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в той среде даже такой, это уже большой плюс.....
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Хорошая идея кстати, всех заболевших нардепов -уволить
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А лучше расстрелять! А то еще заразять кого нибудь
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Патроны и на фронте пригодяться. Надо поливать керосином и поджигать. Что бы заразу не разносили. Ни коронавирус ни ЗЕвирус.
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Америка выбрала тот же путь, что все. Но там огромные скопления народа по побережьем. Вот они и заражаются.
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Главные очаги заражения. Нью-Йорк. Агломерация в 21 миллион и Калифорния, вся область имеет население 40 миллионов человек.
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Наличие хоть какого-то иммунитета после болезни не доказано. Без надлежащих мер будут болеть по кругу пока не будет кому спасать экономику.
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Без приобретенного иммунитета не выздоровеешь, вирус тя убьёт
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Тот же вопрос задавала я с самого начала, впечатление, что инфекцию специально развезли, чтобы уничтожить слабых.

Если была бы более серьёзная инфекция и массово умирали бы люди всех возрастов человечеству был бы конец с таким подходом.
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Вже не зелена, але ж дістало.. А зелену заразу - ну ніяк! Невже вона сильніша? Тоді може ту плісняву подолає мило... на пару з мотузкою...
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Хорошая новость. Но там, тем которые вокруг путлера бегают, по пять раз в сутки тесты проводят.
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а сам путлер сутками в том желтом гандоне сидит...., и даже в нем спит.... и ходит туда же....
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Питлера, или потлера вроде пишут что достало. А, это двойника, патлера... что за шифровки то?
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Там педро з Іспанії привіз, піди - получи
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Заражают раскрученных, пока Вы не на ТВ Вам боятся нечего.
Заражение происходит как с "новичком" - контакт. Поэтому в США во всех магазинах на входе стоит человек и раздает одноразовые перчатки , без перчаток не пускают.
А как в Украине?
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В Ашані теж уже... Тільки після дезінфекції рук і рукавички кожному!
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Днепр. Новый Нагорный Рынок. Темпер меряют, маски раздают. "Безвозмездно, то есть даром!"(с) Кому нннадо, можно несколько раз зайти и ... У нардепа Скороход, исключенной из "Слуги народа", подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 5655
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В NOVUS именно так. Без маски не пускают. одноразовые перчатки и антисептик при входе и выходе в бутылях с распылителем.
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клевая отмазка - я мол больная, с меня спросу не майте.
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Эх, рано ее исключили. Пусть поправляется...
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Интересно кто из них актив а кто пассив. Наверное оба пассива а Беня актив)
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Так да, но и для Бени актив есть. суд штата Делавер Соединенных Штатов оф таки Америки.
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и где она наскороходила? невже в крушавельку слетала?
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Ну не больше. Просто раньше при какой-то болячке им можно было спокойно выехать в больничку в Германии и там лечиться. А в нынешних условиях приходиться сидеть в Украине и выть. А воют они куда сильнее обычного народа.
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и это очень хорошо, наконец сраная ылита- ворье с 90 поняла- бабло решает не все и хорошо бы, чтобы их много повыздыхало, тогда оставшиеся медицину подымут
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Якою б вона не була, та вона мама крихітки. Одужання
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Только облегчилась от бремени, так на тебе новую напасть! невезучая какая-то баба...
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а сесійний зал і раду ще не дезинфікували?
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Рановато еще, надо шоб позаходили...а потом уже ровным слоем хлорочкой...ну или каустиком шоб наверняка
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Конституційний суд розглядає подання про те, щоб монобільшість, з її турборежимом, не випускати з приміщення ВР(нехай там "служать" до останнього подиху
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Чим скоріше влада перехворіє, тим швидше карантин знімуть.
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"В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней." - видимо со многими из партии за последнее время переспать успела)
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слабо, дебил. Так с какой она сейчас партии?
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В гугле забанили? У нардепа Скороход, яку виключили із "Слуги народу", підтверджено коронавірус - Цензор.НЕТ 9994 была и остается беспартийной, а исключили из фракции
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почитай перший комент, шо таварищ Шевченко пише.
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а почему ты сразу оскорбляешь?
я ж ведь просто спросил тебя - не зебил ли ты случаем? а ты сразу обзываться... зебил, что ли?
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ладно - для тех кто на бронепоезде объясняю:
если "со многими перетрахалась" - то это "слуги урода", потому что в ЕС секса нет!
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ПРАВДУ ГОВОРЯТ, ЧТО ДАЖЕ БЫВШИЕ ДЕПУТАТЫ - ЗАРАЗЫ !!!
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Вона ще й вагітна. Дай Боже їй швидко видужати.
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Что-же никак не скосит этот вирус опг жопоблок против жизни и опг анти-европейская солидарность. Эту банду ворья-регианалов, разбежавшихся по этим двум опг. По-чаще короновирусные депутатики с этими ублюдками контактируйте. может вирус избавит несчастную Украину хоть от какой-нибудь части ублюдков.
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Надо принудительно изолировать на "карантин" всех этих опоблоковцев, что в москву как на работу ездят и потом по Украине всякую заразу разносят...

У нардепа Скороход, яку виключили із "Слуги народу", підтверджено коронавірус - Цензор.НЕТ 51

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Цікаво чи Льова Лєщенко встиг заспівати їм "...дєнь пабєди вірусом пропах..."
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