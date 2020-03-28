EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  1524  14
Матеріали за темою:
Все про:Назаров (93) Погосян Віталій (5)

 Справа Назарова ходить по експертизах вже 2 роки: заблоковано апеляцію і розслідування в іншому провадженні, - адвокат Погосян

Два роки тому адвокат потерпілих у справі про збитий Іл-76 Віталій Погосян надав свідчення за заявою щодо перевищення службових повноважень ексначальником Генштабу Віктором Муженком і генералом Віктором Назаровим. Після цього досудове розслідування не просунулося ні на крок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Погосян повідомив у фейсбуці.

"Причина доволі банальна: орган досудового розслідування не має можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження у справі Назарова, яка перебувала в апеляційному суді Дніпропетровської області після винесення вироку Павлоградським судом (7 років позбавлення волі за службову недбалість).

Понад два роки ходить справа Назарова по експертизах, що не дає можливісті ані апеляційній інстанції винести рішення, ані слідству просунутися в розслідуванні іншої справи", - розповів Погосян.

Він підкреслює, що таке поняття в юриспруденції, як розумні терміни розгляду справ, про які постійно нагадує Європейський суд із прав людини, в цьому випадку повністю відсутнє.

"Ось так і живемо, одні чекають, інші не паряться", - резюмує адвокат.

Читайте також: Справа про збитий Іл-76: генерал Назаров стверджує, що його телеграма про відправку десантників у Луганськ не була наказом, а лише "не обов'язковим до виконання проханням"

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Справа Назарова ходить по експертизах вже 2 роки: заблоковано апеляцію і розслідування в іншому провадженні, - адвокат Погосян 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185065
 
 
 Топ коментарі
 
Адвокат, понятное дело - а в чем конкретно помимо хотелок адвоката заключается злоупотребление начгенштаба и его подсиненного , выполнявших свои прямые функциональные обязанности по защите страны от агрессора? Сдаваться надо было? Отступать? Вина то в чем?
 показати весь коментар
 
7 лет всего дали?.Ещё годик дело поболтается в апелляции и срок давности кончится.Так карательная система Украины отмывает своих.Украинские суды-самые справедливые суды в мире!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сразу после тебя и всей твоей родни. Я готов лично, если что
 показати весь коментар
 
 
«Знаток», а шо там по Хомчаку, бросившему свои подразделения и драпанувшему из под Иловайска? А по бене и зугрэсской тэц?
А по аваку- квакваку занимавшимся «деблокадой» Славянска?
А по мвдовским добробатам рюкзака, которые во второй линии мародерили население и разбойничали?
И опять по сабаке - который лично отдал приказ об убийстве сашка музычко (билого)?
И опять по нему, который вооружил наградняком себя и всех своих корешей по народному фронту? Который вооружил кацапских фсбшных нациков из анальных пружин и которые приглядывать поставил за стратегическими объектами , после чего стали рваться склады? Ответь хотя бы на один из этих всем известных и очевидных вопросов, интелекутал из шарико-сулугуниевмкрй конторы «шта?хде? када?»...
 показати весь коментар
 
 
Паскуда яке має відношення то шо ты написало до того що падло Назаров свідомо послав на знищення Українських войнів
 показати весь коментар
 
7 лет всего дали?.Ещё годик дело поболтается в апелляции и срок давности кончится.Так карательная система Украины отмывает своих.Украинские суды-самые справедливые суды в мире!
 показати весь коментар
 
 
Ты шаришь в уголовном праве/ процессе и юриспруденции вообще? ))
Воинскими преступлениями кто «заниматься» должен вообще в курсе?
 показати весь коментар
 
 
Адвокат, понятное дело - а в чем конкретно помимо хотелок адвоката заключается злоупотребление начгенштаба и его подсиненного , выполнявших свои прямые функциональные обязанности по защите страны от агрессора? Сдаваться надо было? Отступать? Вина то в чем?
 показати весь коментар
 
 
адвоката то не портнов с бенямойским случайно родственникам погибших защитников подогнали? Тогда это все объясняет
 показати весь коментар
 
Сепары судьи и прокуроры спасают свое сепара назарова. Ни чего нового.
 показати весь коментар
 
 
Ты участник процесса или просто хй Бенин изо рта случайно выронил?
Вернись в ветку про кредиты мвф, ыкспэрд!
 показати весь коментар
 
Если бы не «сепар-Назаров» тогда - то сегодня бы мамка бы твоя, рискуя своей жизнью, в майонезой баночке искусственную гвоздику приносила на то место, где бы тебя «впопучленскиий «дизель» на траки намотал...
и откуда только вы все берётесь: «вирусологи, стратеги, военоначальники, медики, экономисты, финансисты и просто ыкспэрды по всем вопросам»....
А потом уливляются клоуну президенту...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору