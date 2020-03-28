EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Економіка, Київські новини
  6816  35
Матеріали за темою:
Все про:бізнес (437) карантин (1437) Київ (7553) ресторани (71) COVID-19 (2264) коронавірус (982)

 Ресторан у Києві дивом врятувався від банкрутства та запропонував щотижня 30 обідів нужденним

У ресторані Marios, рорзташованому у центрі Києва, розповіли, як змогли організувати свою роботу на час карантину.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала письменниця і топменеджер Полі Леві, передає Цензор.НЕТ.

"Хлопці, ура! У мене хороші новини. Після закриття всіх ресторанів 16 березня в Києві та Одесі, ми трохи більше тижня тестували доставку в нашому Marios на Саксаганського. Цей ресторан не був під неї заточений. Загалом жоден наш ресторан до карантину не заточений під доставку. У нас не було своїх кур'єрів, транспорту, кол-центру, скороченого меню доставки. Доставка ніколи не була основним нашим заробітком. Зазвичай ми використовували послуги сторонніх компаній: Glovo, Uber. У загальному обсязі товарообігу в день вона приносила копійки. Я не надавала доставці особливого значення, і дуже даремно. Цього тижня ми продовжували працювати з Uber і Glovo і розносили замовлення в сусідні будинки нашим постійним гостям. Виявляється, вони сумують за сніданками, обідами, вечерями в Marios. Наприкінці минулого тижня орендодавець приміщення на Саксаганського дав нам орендні канікули на час карантину", - розповів вона.

Читайте також: Понад 2 млн українців зазнають труднощів із роботою через карантин, - президент Торгово-промислової палати Чижиков

"У підсумку:
- Я можу забезпечити робочими місцями 10 наших працівників, які працюють позмінно на винос і на доставку. І додатково 4-5 осіб кур'єрів.
- І головне, що сама доставка для замовника - безкоштовна. Безкоштовною ми її зробили, самі знаєте чому.
- У кожен пакет доставки ми вкладаємо бонус. Він актуальний. Це вам для підтримки настрою і здоров'я.

 - Наша доставка поки що працює у центрі, в радіусі 4-5 км від Саксаганського, 117. Зробили ми це тому, що замовник отримує їжу через 45 хв і не чекає годину або понад годину. Якщо я буду масштабувати зараз доставку на всі райони Києва, люди не зможуть отримати свої замовлення так швидко. Але я продовжую продумувати і прораховувати, можливо, з'являться скоро варіанти. Будемо пробувати!
- Ми як бізнес на цьому не заробляємо, але мені потрібні робочі місця, а також потрібно оплатити комуналку в приміщенні і потрібно щось робити, інакше я зійду з глузду без роботи.

- Також із наступного тижня, починаючи з 30 березня, у мене буде можливість видавати 30 безкоштовних обідів на день 7 днів на тиждень. Я б хотіла, щоб ця їжа була адресною, нужденним, які мешкають у цьому районі. Дайте будь-ласка наводку, через кого це можна буде зробити.

Велике прохання підтримати нас всіх, хто може і живе в центрі. Друзі, працю для вас із 10:00 до 20:00 щодня і без вихідних", - резюмувала Полі Леві

Ресторан у Києві дивом врятувався від банкрутства та запропонував щотижня 30 обідів нужденним 01
Ресторан у Києві дивом врятувався від банкрутства та запропонував щотижня 30 обідів нужденним 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185064
 
   
 Топ коментарі
 
Совет Сивохоу главное гоните ссаными тряпками а то он всё сожрет!
 показати весь коментар
 
Зато, он может качественно обосцать лавку возле заведения конкурентов...надо правильно использовать его таланты, благодаря которым, ему предложили нынешнюю должность... Ресторан в Киеве чудом спасся от банкротства и предложил еженедельно 30 обедов нуждающимся - Цензор.НЕТ 8224
 показати весь коментар
 
Вы оба несправедливы к Сивухе. Если его вдоволь напоить крепким шмурдяком, то он лавки будет не просто обссыкать, а ещё и дезинфицировать. Ресторан в Киеве чудом спасся от банкротства и предложил еженедельно 30 обедов нуждающимся - Цензор.НЕТ 2652
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Товарищ сорос перестал платить(денег нет) грантоедам и прочим врагам Коломойского, так что придётся вам на работу макаки устраиваться или в окопы. Ресторан в Киеве чудом спасся от банкротства и предложил еженедельно 30 обедов нуждающимся - Цензор.НЕТ 5254
 показати весь коментар
 
 
Так в окопах они то же на хер не нужны . Там иногда один тушняк жрать приходится с галетами , особенно после сильных дождей когда ни доехать не кто не может не огонь развести , бо в окопах по колено воды. И такие неженки там начинают сеять панику , вереща про зраду и т д . По тому лучше без них .
 показати весь коментар
 
 
Совет Сивохоу главное гоните ссаными тряпками а то он всё сожрет!
 показати весь коментар
 
 
Зато, он может качественно обосцать лавку возле заведения конкурентов...надо правильно использовать его таланты, благодаря которым, ему предложили нынешнюю должность... Ресторан в Киеве чудом спасся от банкротства и предложил еженедельно 30 обедов нуждающимся - Цензор.НЕТ 8224
 показати весь коментар
 
 
Вы оба несправедливы к Сивухе. Если его вдоволь напоить крепким шмурдяком, то он лавки будет не просто обссыкать, а ещё и дезинфицировать. Ресторан в Киеве чудом спасся от банкротства и предложил еженедельно 30 обедов нуждающимся - Цензор.НЕТ 2652
 показати весь коментар
 
 
Ешьте сами. Жрачку готовят далеко не в стерильных условиях потные бабы грязными руками. Работал в ресторане, знаю. После этого в ресторанах и барах брезгую.
 показати весь коментар
 
 
Но пока никто не усоп же от еды то?
просто надо начать мыть руки. а если шо - вэлкам жаловаться в 20 организаций и доказывать что ты не печеньками отравился))
 показати весь коментар
 
не всегда и не везде! у моего брата кафе евростандарта. так он такой чистун..что весь персонал под надзором. уборщицы и все всё драят до блеска. с тряпками и швабрами летают по двум залам. я думаю программа ревизор бы была бы довольна. бармены и на кухне драят посуду и бокалы до блеска. так что не пугай людей.
 показати весь коментар
 
Смешно, наши «нищие» рестораны вдруг на грани вымирания!
 показати весь коментар
 
 
пир во время чумы... все ненажруться, сволочи, обокравшие все и вся
 показати весь коментар
 
 
тож бил удівльон заголовком - как так? банкроцтво рєсторана в центрє Кийова?!?!?!?! Ето надо імєть талант руководітєля тіпа Зє!лупи, шоп прогорєть в самом злачном мєстє
 показати весь коментар
 
 
Кстати это то ссущество шо нас обосрало в Раде, и ни одна скотина не сказала: тов. ривлин, вы, таки, как-бы, не совсем прав...
нету у нас державы, только территория. сотни "депутатов" и ни одно говно не возразило. меня это впечатлило.
шо є - шо нема....
 показати весь коментар
 
 
Не розумію що тут такого, що всі довкола цю картинку постять. Це популізм чистої води. Президент має свої обов'язки (це нажаль не в нас), клоуни свої.
 показати весь коментар
 
Ну те у кого бабок навалом и рядом с гос кормушкой зарабатывает , как жрали так и будут жрать в ресторанах . Обычные люди еще максимум месяц без денег протянут , а потом или продуктовые карточки надо вводить или снимать карантин.
 показати весь коментар
 
 
Ставлю на "меньше месяца",потом погромы,если карантин не отменят.
 показати весь коментар
 
 
Либо гарантированный минимум , тут возможны варианты , деньгами или продуктами. Но зная что у нас Осел Оманский у власти , то я то же думаю о погромах и голодных бунтах. Для Авака это идеальный вариант захватить власть , а ля Пиночет . Даже придумывать не хрена не надо . Дождаться погромов в Киеве , а дальше по проверенной схеме.
 показати весь коментар
 
 
Вот я раньше всем говорил, а меня не понимали: мне лично лазать по всяким кафешкам-барам-ресторанам, гостиницам и т. д. - это весьма отвратно т. к. там ты юзаешь то, что уже многократно до тебя другие облизывали, обссыкали, обсирали и обрыгивали. Плюс в еду поварята часто от прикола ссут или сморкаются (это вообще сейчас модный среди нищей молодежи тренд - нассать в подаваемую еду клиенту).
А теперь все почему-то стали со мной массово соглашаться.
 показати весь коментар
 
 
Жизнью управляют двое - Хрен и Жаба, хрен все знает, а жаба всех душит..
 показати весь коментар
 
 
Знакомые живут в Праге, сегодня говорили, что у них потихоньку начинают открывать рестораны. А кроме того, в магазинах большие скидки, чтобы людям так не било по карману из-за того, что многие без работы. И сравните, что творится с ценами у нас.
 показати весь коментар
 
 
В каких магазинах?
Одежные должны быть закрыты. (от них весь коронавирус, ведь примерочные обработать антисептиком нельзя, и даже продажа нижнего белья должна быть запрещена, поскольку труселя и лифчики - это не essential service, без них можно обойтись, и ходить, как нудисты с ветерком). Потому крушнейшие универмаги Австралии закрыли сои сетевые магазины. Не помню, сколько там тысяч челвек, больше сотни тысяч, или меньше оказались на улице.
Кто их, безработных, считает.
 показати весь коментар
 
В каких?? В продуктовых супермаркетах, блдь! А ты думал я о бутиках со шмотками? Почему я вообще должен объяснять элементарные вещи? Ты настолько туп? Да и вообще, какое нам дело до Австралии, которая на другом конце света?
 показати весь коментар
 
А до Чехии какое, ведь флажок то у Вас украинский, а границы закрыты, "блдь"(С)?
 показати весь коментар
 
Ну давайте порадуемся за ресторан а ни чего что остальные кто неможет этого сделать очень скоро потратят свои ресурсы и тогда уже невесело будет
 показати весь коментар
 
 
божечку ти мій! Яка мі-мі-мішна драма!!! На бєдную дєвачку Полю випалі трагічєскійє іспитанія, но она нє отчаялась і всєх паБЄДіла
 показати весь коментар
 
 
Это типа ненавязчивая реклама? Как в блоке новостей по радио крутили новость о том, что украинские ученые придумали совершенный способ очистки спирта "экстра" и с успехом применяют его приочистке продукции известного брэнда, обеспечивая неповторимый, мягкий вкус
 показати весь коментар
 
 
Крайне интересная ситуация, пикантная, я бы сказал.
Вот в этой статье сказано, что профессор-вирусолог, китаец, работающий в Мельбурне, Австралия, еще в январе всречался с Chief Medical Officer of Australia и информировал его о ситуации с коронавирусом в Китае:
"At his Melbourne home in late December, Professor Allen Cheng, an infectious diseases physician, first learned of the novel coronavirus sweeping China's Hubei province through a series of emailed clippings through his various professional networks. A professor of infectious diseases epidemiology at Monash University and director of the Infection Prevention and Healthcare Epidemiology unit at Alfred Health, Cheng is among the most respected in his field in Australia.
By early January, his social media feed had gone from warnings of the smoke-filled air to sharing the first informed medical reports about the virus out of China. "Huge news - a novel CoV reported to cause the Wuhan cluster," he tweeted on January 9.
A few weeks later, Murphy invited Cheng to lend his voice to the team of leading medical experts helping guide the federal and state government in the early days of the virus."
( https://www.smh.com.au/politics/federal/inside-morrison-s-expert-medical-advice-circle-20200327-p54ekq.html)

Если после этой встречи Chief Medical Officer of Australia не предпринял никаких мер, чтобы ограничить вывоз из Австралии тоннами средств мед. защиты и медикаментов, то это может означать только одно: он севршенно точно знал, что вирус не представляет никакой опасности для Австралии.

Все впоросы сотни тысяч безработных, осаждающих Centrelink (в офдин день было 300 тысяч человек) должны адресовывать именно Chief Medical Officer of Australia. Личноя никаких вопросов больше не имею.
 показати весь коментар
 
"Оказывается они скучают по завтракам, обедам, ужинам в Marios". Бл.дь, нет слов. "Несчастные".
 показати весь коментар
 
 
Люди просто пытаются выжить. Кроме того дали работу другим людям, плюс кормят нуждающихся. Вы лично кого накормили, какого нуждающегося? Ваше вставное слово скорее ваша подпись
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору