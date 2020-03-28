 Ресторан у Києві дивом врятувався від банкрутства та запропонував щотижня 30 обідів нужденним

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала письменниця і топменеджер Полі Леві, передає Цензор.НЕТ.
"Хлопці, ура! У мене хороші новини. Після закриття всіх ресторанів 16 березня в Києві та Одесі, ми трохи більше тижня тестували доставку в нашому Marios на Саксаганського. Цей ресторан не був під неї заточений. Загалом жоден наш ресторан до карантину не заточений під доставку. У нас не було своїх кур'єрів, транспорту, кол-центру, скороченого меню доставки. Доставка ніколи не була основним нашим заробітком. Зазвичай ми використовували послуги сторонніх компаній: Glovo, Uber. У загальному обсязі товарообігу в день вона приносила копійки. Я не надавала доставці особливого значення, і дуже даремно. Цього тижня ми продовжували працювати з Uber і Glovo і розносили замовлення в сусідні будинки нашим постійним гостям. Виявляється, вони сумують за сніданками, обідами, вечерями в Marios. Наприкінці минулого тижня орендодавець приміщення на Саксаганського дав нам орендні канікули на час карантину", - розповів вона.
"У підсумку:
- Я можу забезпечити робочими місцями 10 наших працівників, які працюють позмінно на винос і на доставку. І додатково 4-5 осіб кур'єрів.
- І головне, що сама доставка для замовника - безкоштовна. Безкоштовною ми її зробили, самі знаєте чому.
- У кожен пакет доставки ми вкладаємо бонус. Він актуальний. Це вам для підтримки настрою і здоров'я.
- Наша доставка поки що працює у центрі, в радіусі 4-5 км від Саксаганського, 117. Зробили ми це тому, що замовник отримує їжу через 45 хв і не чекає годину або понад годину. Якщо я буду масштабувати зараз доставку на всі райони Києва, люди не зможуть отримати свої замовлення так швидко. Але я продовжую продумувати і прораховувати, можливо, з'являться скоро варіанти. Будемо пробувати!
- Ми як бізнес на цьому не заробляємо, але мені потрібні робочі місця, а також потрібно оплатити комуналку в приміщенні і потрібно щось робити, інакше я зійду з глузду без роботи.
- Також із наступного тижня, починаючи з 30 березня, у мене буде можливість видавати 30 безкоштовних обідів на день 7 днів на тиждень. Я б хотіла, щоб ця їжа була адресною, нужденним, які мешкають у цьому районі. Дайте будь-ласка наводку, через кого це можна буде зробити.
Велике прохання підтримати нас всіх, хто може і живе в центрі. Друзі, працю для вас із 10:00 до 20:00 щодня і без вихідних", - резюмувала Полі Леві
просто надо начать мыть руки. а если шо - вэлкам жаловаться в 20 организаций и доказывать что ты не печеньками отравился))
нету у нас державы, только территория. сотни "депутатов" и ни одно говно не возразило. меня это впечатлило.
шо є - шо нема....
А теперь все почему-то стали со мной массово соглашаться.
Одежные должны быть закрыты. (от них весь коронавирус, ведь примерочные обработать антисептиком нельзя, и даже продажа нижнего белья должна быть запрещена, поскольку труселя и лифчики - это не essential service, без них можно обойтись, и ходить, как нудисты с ветерком). Потому крушнейшие универмаги Австралии закрыли сои сетевые магазины. Не помню, сколько там тысяч челвек, больше сотни тысяч, или меньше оказались на улице.
Кто их, безработных, считает.
Вот в этой статье сказано, что профессор-вирусолог, китаец, работающий в Мельбурне, Австралия, еще в январе всречался с Chief Medical Officer of Australia и информировал его о ситуации с коронавирусом в Китае:
"At his Melbourne home in late December, Professor Allen Cheng, an infectious diseases physician, first learned of the novel coronavirus sweeping China's Hubei province through a series of emailed clippings through his various professional networks. A professor of infectious diseases epidemiology at Monash University and director of the Infection Prevention and Healthcare Epidemiology unit at Alfred Health, Cheng is among the most respected in his field in Australia.
By early January, his social media feed had gone from warnings of the smoke-filled air to sharing the first informed medical reports about the virus out of China. "Huge news - a novel CoV reported to cause the Wuhan cluster," he tweeted on January 9.
A few weeks later, Murphy invited Cheng to lend his voice to the team of leading medical experts helping guide the federal and state government in the early days of the virus."
( https://www.smh.com.au/politics/federal/inside-morrison-s-expert-medical-advice-circle-20200327-p54ekq.html)
Если после этой встречи Chief Medical Officer of Australia не предпринял никаких мер, чтобы ограничить вывоз из Австралии тоннами средств мед. защиты и медикаментов, то это может означать только одно: он севршенно точно знал, что вирус не представляет никакой опасности для Австралии.
Все впоросы сотни тысяч безработных, осаждающих Centrelink (в офдин день было 300 тысяч человек) должны адресовывать именно Chief Medical Officer of Australia. Личноя никаких вопросов больше не имею.