 Ресторан у Києві дивом врятувався від банкрутства та запропонував щотижня 30 обідів нужденним

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала письменниця і топменеджер Полі Леві, передає Цензор.НЕТ.

"Хлопці, ура! У мене хороші новини. Після закриття всіх ресторанів 16 березня в Києві та Одесі, ми трохи більше тижня тестували доставку в нашому Marios на Саксаганського. Цей ресторан не був під неї заточений. Загалом жоден наш ресторан до карантину не заточений під доставку. У нас не було своїх кур'єрів, транспорту, кол-центру, скороченого меню доставки. Доставка ніколи не була основним нашим заробітком. Зазвичай ми використовували послуги сторонніх компаній: Glovo, Uber. У загальному обсязі товарообігу в день вона приносила копійки. Я не надавала доставці особливого значення, і дуже даремно. Цього тижня ми продовжували працювати з Uber і Glovo і розносили замовлення в сусідні будинки нашим постійним гостям. Виявляється, вони сумують за сніданками, обідами, вечерями в Marios. Наприкінці минулого тижня орендодавець приміщення на Саксаганського дав нам орендні канікули на час карантину", - розповів вона.

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"У підсумку:

- Я можу забезпечити робочими місцями 10 наших працівників, які працюють позмінно на винос і на доставку. І додатково 4-5 осіб кур'єрів.

- І головне, що сама доставка для замовника - безкоштовна. Безкоштовною ми її зробили, самі знаєте чому.

- У кожен пакет доставки ми вкладаємо бонус. Він актуальний. Це вам для підтримки настрою і здоров'я.

- Наша доставка поки що працює у центрі, в радіусі 4-5 км від Саксаганського, 117. Зробили ми це тому, що замовник отримує їжу через 45 хв і не чекає годину або понад годину. Якщо я буду масштабувати зараз доставку на всі райони Києва, люди не зможуть отримати свої замовлення так швидко. Але я продовжую продумувати і прораховувати, можливо, з'являться скоро варіанти. Будемо пробувати!

- Ми як бізнес на цьому не заробляємо, але мені потрібні робочі місця, а також потрібно оплатити комуналку в приміщенні і потрібно щось робити, інакше я зійду з глузду без роботи.

- Також із наступного тижня, починаючи з 30 березня, у мене буде можливість видавати 30 безкоштовних обідів на день 7 днів на тиждень. Я б хотіла, щоб ця їжа була адресною, нужденним, які мешкають у цьому районі. Дайте будь-ласка наводку, через кого це можна буде зробити.

Велике прохання підтримати нас всіх, хто може і живе в центрі. Друзі, працю для вас із 10:00 до 20:00 щодня і без вихідних", - резюмувала Полі Леві



