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 Спецпоїзд вивіз до РФ понад 700 осіб, завтра він доставить на Батьківщину близько 700 українців, - ДПСУ

У п'ятницю з Києва виїхав потяг до Москви з 700 громадянами Росії, які захотіли виїхати з України через пандемію коронавірусу, в неділю він поверне на Батьківщину громадян України.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора на виїзд з України було оформлено поїзд Київ-Москва-Київ, який повіз до Росії понад 700 осіб. Це переважно громадяни Російської Федерації, і завтра очікуємо його повернення. Він має прибути до Києва вранці і привезти додому громадян України", - сказав Демченко.

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Спікер Держприкордонслужби уточнив, що очікується повернення цим поїздом близько 700 громадян України.

"Прикордонники готові до його зустрічі. Все відбуватиметься за стандартними процедурами та узгодженими з Міністерством охорони здоров'я алгоритмами. Там будуть представники санітарно-карантинного підрозділу, всі люди пройдуть температурний скринінг, їм роздадуть пам'ятки й угоди на добровільну самоізоляцію, після чого вони пройдуть прикордонний контроль", - пояснив спікер.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185062
 
 
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800 банальних сепарів і вату. Краще цей потяг не пускали. Українці дома а там запроданці.
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а маруф возьмут? Если да , то полку ей возле туалета пожалуйста.
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купе с туалетом. В каждом вагоне по два таких.
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Люблю Карла Маркса...рюсскае гоффно воняет на весь мир уже 500 лет,но это понты... Спецпоїзд вивіз до РФ понад 700 осіб, завтра він доставить на Батьківщину близько 700 українців, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4157Рюсская дерявенщина не может доить даже коров...Слава Тебе Карл Маркс..
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Рейтинг слуг Коломойського вже нічого не врятує... Цей поїзд ще одиний мінус їхній антиукраїнській позиції... Уявляю ще скільки заражених вірусом зеленський і коломойський нам в Україну привезли від російських окупантів...
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везите сюда всех кацапских жопоподтирателей ! а то вирусни из испании и италии нам похоже не достаточно !
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Фирменный поезд манкуртовоз везет ватку с коронами вируса .
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Интересно, та овца с синими волосами тоже там? MARUV которая
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Хохлов на родину везут. Не получилось у них стать русскими.
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украинцами так и не стали(ужо не монгол,но еще и не славянин...)
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Вывез свыше 700, а доставит около 700? То есть они не уверены, сколько доберётся до конечной точки? Всякое может произойти в дороге???
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Оказывается, "маруф" не просто так требовала себе отдельное купе - её душераздирающий кашель переполошит весь состав. И пассажиры вышвырнут её прямо на ходу ....Видимо, " в попу-лярная пивица" не хочет приземлиться на железнодорожную насыпь со сломанной шеей... Как же потом петь ртом? Остаётся только жопой... Хотя. разница ощутимой не будет...
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700 презервативов можно было и в сумке привезти.
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шпиёны... поехали помирать на родине, нетипично, однако
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Заробитчаны из Галичины говорят, что европейский коронавирус цивилизованнее кацапского...
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