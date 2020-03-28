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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19, - ОДА

У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Радісна звістка для всієї Запорізької області. Перше одужання від COVID-19. Станом на 28 березня 11:00 виписано додому з обласної клінічної інфекційної лікарні жінку, яка захворіла 15 березня (повернулася з Єгипту)", - йдеться в повідомленні.

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Жінку виписали при клінічному здоров'ї і двох негативних результатах ПЛР-дослідження на коронавірус.

У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19, - ОДА 01

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 підтверджених випадків коронавірусу в Запорізькій області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185057
 
   
 Топ коментарі
 
Если выписали за 13 дней, то в нормальном. На ИВЛ не была. Да и пневмония под большим вопросом.
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возраст значение не имеет болеют все подрят, а выживают только с хорошим иммунитетом.
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Перехворівші молоді громадяни дуже цінний ресурс, їх треба мотивувати для волонтерської роботи в лікарнях санітарами хоча б. Бо, хвилююсь, може бути таке, що буде лікарня просто як приміщення,і не буде лікарів по різних причинах(лікар може захворіти, на обсервації, на обслуговуванні VIP клієнтів за зарплату 10Х, і т д)
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возраст значение не имеет болеют все подрят, а выживают только с хорошим иммунитетом.
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Ну что за чушь вы несёте !
Какой может быть иммунитет против болезни от которой нет прививок ?
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Ти дебіл? Імунітет так чи інакше є в кожного організму. Почитай визначення слова імунітет, олень580
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Иммунитет - приобретённая (в результате ранее перенесённого заболевания, или в результате прививки) способность огранизма вырабатывать антитела, специфически атакующие определённые инфекции.
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олень580 - иммунитет вірабатівается когда ті болееш и чем бістрее он виробативает анти тела тем бістрее ти віздоравливаеш
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Лапоть, этим вирусом ты не мог заболеть, так как его раньше не было.
Так что иммунитета нет ни у кого.
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Ты тормоз ? Коронавирус это и есть ОРВи. Ты это понимаешь?)
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Ну тогда зачем такой хайп, если это обычная ОРВИ ? От обычной ОРВИ грузовики тоннами не везут трупы в морг.
Кто-то врёт во всей этой истории.
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Ты видел что тонами везут? Есть видео? Или просто стоят грузовики? Для паники конечно можно насганять грузовиков
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Не, ну вроде морги переполнены. Как же туда их везут ? На конной тяге ?
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зеленодрочері только зеленскому верят которий им с ютубчика вещает
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Імуніте́т - сукупність захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками: бактеріями, вірусами, найпростішими, гельмінтами, їхніми токсинами, різноманітними хімічними речовинами, тощо.
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Иммуните́т (лат. immunitas) - невосприимчивость, сопротивляемость организма к инфекционным агентам и чужеродным веществам, которые вызывают деструкцию его клеток и тканей.
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А сопротивляемость появляется лишь тогда когда иммунная система уже "встречалась" с конкретной заразой. Переболел корью - организм запомнил, и в следующий раз "выстрелит" достаточным количеством антител, которые не дадут вирусу развиться.
Коронным вирусом раньше никто не болел. Потому иммунитета от него быть не могло.
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Коронавирусы давно известны. Просто этот штам сделали походу в какой-то лаборатории вот и все дела. После 11 сентября 2001 года всемирного лохотрона в этот тоже можно поверить
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Не переводи разговор. Мы обсуждали конкретную проблему; твоё словоблудие мне неинтересно.
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каким образом происходит исцеление? какие лекарства есть от этого вируса?
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ваш остров в данный момент меня не интересует, речь идет о наших соседях.
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Вы имеете в виду РФ ? Но РФ - тоталитарный режим. Вы никогда не узнаете что там происходит на самом деле.
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РФ для меня помойка, я говорю за Европу с её возможностями и реальным результатом, по работе общаюсь каждый день с китайцами и знаю как они решили эту проблему, знаю сколько миллионов умерло за два месяца, так что с таким подходом как у нас будет ещё хуже с каждым днём.
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Хуже не будет. Это искусственная паника. Цель убить экономику слабых стран. Вот в Украине под этот шумок роштфильды хотят скупить землю
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Тем более такие фонды как Билла Гейтса заинтересованы в уменьшении населения земли. Вот под этот шумок запустят вакцинаю. Билл Гейтс заработает на вакцинации плюс кто его знает что там за вакцини они делают.
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>Цель убить экономику слабых стран


Именно так. А ведь будь у слабой страны какая-нибудь летучая ракета - и её никто не тронет.
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Понятия не имею. У нас в Австралии СМИ бушуют уже третью неделю. Обещают что заразятся 70% населения, и умрут от 50 тыс. до 150 тыс.
Пока что умерших 14 (все - глубокие старики). Сообщается что каждый день заражаются по нескольку сотен, но это и всё. Может, там какие-то ошибки с диагностикой ?
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По-этому старики умирают потому что они уже пожилие иммунитет слабый. Понимаешь ?
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Ещё раз, по буквам: иммунитета нет НИ У КОГО.
Старики умирают от старости. А толчком - необязательно должен быть "коронавирус". Вполне хватит сезонной ОРВИ.
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Как ты дибил не поймёшь, что иммунитет это твое здоровье другими словами. Если есть здоровье хорошое(крепкий иммунитет) то ты и не почувствуешь этот "ужасный" коронавирус
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Сынок, купи медицинский учебник какой-нибудь. Я от твоей ахинеи очень устал.
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Сынок, как ты не понимаешь. Что я имею ввиду общий имунитет, а не именно имунитет против короны. Ты понимаешь, что так или иначе у каждого есть имунитет у кого-то слабый у старых особенно слабый. Имунитет не привязан к твоей короне ты понимаешь? Я имею ввиду общий имунитет организма, а не именно против твоей короны?! Почему ты полностью привязал определения иммунитета к конкретному вирусу? Не тупи я тебя прошу
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а в каком состоянии легкие переболевшей? почему то за это все умалчивают.
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Если выписали за 13 дней, то в нормальном. На ИВЛ не была. Да и пневмония под большим вопросом.
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Богатые тоже болеют https://www.newsru.com/amp/cinema/27mar2020/leschenko_nikolaev.html
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выписано домой из областной клинической инфекционной больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", - говорится в сообщении.

Молодец, добрая женщина. Какого хера ты попёрлась в Египет, гогда уже везде горело? И кого ты управилась заразить, прежде чем в больницу побежала? У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 115
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почему мужики ездят в Таиланд??))в Египет женщины ездят к местным джигитам))
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Перехворівші молоді громадяни дуже цінний ресурс, їх треба мотивувати для волонтерської роботи в лікарнях санітарами хоча б. Бо, хвилююсь, може бути таке, що буде лікарня просто як приміщення,і не буде лікарів по різних причинах(лікар може захворіти, на обсервації, на обслуговуванні VIP клієнтів за зарплату 10Х, і т д)
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Kaк может выздороветь человек, у которого разрушены альвеолы лёгких ?
Может, то был совсем другой вирус ?
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выписали не значит вылечили, скорее отправили домой на самоизоляцию...
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Есть задачка для 5-го класса. Рассчитать в процентах количество умерших от коронавируса. Берем данные с сайта института Хопкинса на 28 марта. Выздоровело 131826, умерло 27889. Решение: 1) всего закончивших лечение - 131826 + умершие - 27889, всего 159715. 2) Составляем пропорцию - 159715 - 100%, 27889 - х. 3) х= 27889 х 100 / 159715 = 17,47%. ОТВЕТ: Смертность от короновируса составляет 17,47 % или каждый шестой житель от количества заболевших. Пока так. Но в Украине будет больше.
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Ты дибил. А ты знаешь, что не всех заболевших тестируют? Ты уверен,что нет людей которые заражены и даже не обращаются в поликлинику?? Тем более во многих этот вирус проходит безсимптомно! По-этому не пиши этот бред о такой смертности. Пример смертности это тебе лайнер у берегах Японии где с тысячи человек только двое 80-летних умерли. Вот тебе пример смертности и там был корона на том лайнере. И их не выпускали власти Японии. Вот тебе пример.
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А если по странам, то в Китае получается 3%, а в Украине пока 50%: 5 умерло, 5 выздоровело. Это я к чему- в Китае почти конец пидемии и там 90% выздоровело, а в Украине и Европе- только начало и просто не успели люди выздороветь
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Появился неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине14.7т11:47, 28.03.2020Обновлено: 12:07, 28.03.2020Читать материал на украинскомВспышка коронавируса в Украине может вызвать такие же массовые смерти, как в Италии. Однако страна имеет одно большое преимущество.
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не "может" вызвать, а "вызовет", т.к. в Италии очагом распространения инфекции стали именно больницы. Украина пошла тем же путем.....
https://www.youtube.com/watch?v=_SIVBL05hJA
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Какое преимущество? В Украине много земли и места всем хватит( под могилки)?
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ну и конечно же, все это благодаря зеленскому и ручным кремлевским попам!
https://www.youtube.com/watch?v=H67ggV_2S6Y 10:45 ))
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Вот что воздушный крестный ход животворящий делает!
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А мене сьогогдні виписують,
44 роки, 13 днів з температурою
М. Болонья, Італія
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