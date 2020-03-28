 У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19, - ОДА

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Радісна звістка для всієї Запорізької області. Перше одужання від COVID-19. Станом на 28 березня 11:00 виписано додому з обласної клінічної інфекційної лікарні жінку, яка захворіла 15 березня (повернулася з Єгипту)", - йдеться в повідомленні.
Жінку виписали при клінічному здоров'ї і двох негативних результатах ПЛР-дослідження на коронавірус.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 підтверджених випадків коронавірусу в Запорізькій області.
Какой может быть иммунитет против болезни от которой нет прививок ?
Так что иммунитета нет ни у кого.
Кто-то врёт во всей этой истории.
Коронным вирусом раньше никто не болел. Потому иммунитета от него быть не могло.
Именно так. А ведь будь у слабой страны какая-нибудь летучая ракета - и её никто не тронет.
Пока что умерших 14 (все - глубокие старики). Сообщается что каждый день заражаются по нескольку сотен, но это и всё. Может, там какие-то ошибки с диагностикой ?
Старики умирают от старости. А толчком - необязательно должен быть "коронавирус". Вполне хватит сезонной ОРВИ.
Молодец, добрая женщина. Какого хера ты попёрлась в Египет, гогда уже везде горело? И кого ты управилась заразить, прежде чем в больницу побежала?
Может, то был совсем другой вирус ?
https://www.youtube.com/watch?v=_SIVBL05hJA
https://www.youtube.com/watch?v=H67ggV_2S6Y 10:45 ))
44 роки, 13 днів з температурою
М. Болонья, Італія