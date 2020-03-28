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 Політика України, Київські новини
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 КМДА спростувала інформацію про заборону на в'їзд приватного транспорту в Київ: "У разі погіршення ухвалюватимемо інші рішення"

Київська міська держадміністрація спростувала інформацію про нібито заборону на в'їзд і виїзд приватного транспорту зі столиці.

В'їзди і виїзди з Києва не закрили, а контролюють співробітники поліції і муніципальної варти, йдеться на сторінці КМДА у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В’їзд до Києва легковим транспортом не обмежено. Станом на сьогодні діє обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Діє воно із 17 березня. У разі погіршення епідеміологічної ситуації ухвалюватимуть інші рішення", - повідомив радник мера Києва і секретар Штабу з ліквідації наслідків НС Володимир Бондаренко.

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Він додав, що термометрія на в’їздах здійснюватиметься наразі вибірково, у разі погіршення ситуації буде обов’язковою.

"Блок-пости на в’їздах у Київ працюють вже тиждень. На них чергує поліція та муніципальна варта. Усі обмеження, встановлені для Києва, синхронізовано із рішеннями Кабінету Міністрів України. Тобто в’їзди і виїзди зі столиці не закрито, а контролюються", - наголосив Бондаренко.

Водночас населенню рекомендують обмежити пересування власними автомобілями між населеними пунктами, районами та регіонами України, якщо для цього немає потреби.

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КМДА спростувала інформацію про заборону на вїзд приватного транспорту в Київ: У разі погіршення ухвалюватимемо інші рішення 01

Раніше в низці ЗМІ та соцмережах поширилася фейкова інформація про нібито розпорядження КМДА щодо умов пропускного режиму в столиці у зв'язку з поширенням коронавірусу, згідно з яким в'їзд до Києва заборонено до 24 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185055
 
 
 Топ коментарі
 
Потому-что запреты вводят безмозглые ебланы, не понимающие что делать и не понимающие последствия своих действий
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И метро с трамваями зачем запрещать? Все равно можно на такси ехать
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Ну вот видишь. Тест не пройден, соя. А я уже хотел написать что обознался 😷
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Кацап, ты новенький? Это - не соя и никогда ею не был.
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А ты сможешь тест пройти? Или ты тоже из соевых?😷
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Идиоты, зачем запрещать автобусы - если машины всё равно можно
Не пофих на чём въедет-выедет больной? Не пофих что он вообще въедет выедет, если это ОРВЗ уже везде есть?
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И метро с трамваями зачем запрещать? Все равно можно на такси ехать
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Потому-что запреты вводят безмозглые ******, не понимающие что делать и не понимающие последствия своих действий
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ПУТЛЕР может въехать в КИЕВ на правах лучшего рюсскага МУДАКА...типа братан президента ГРУЗИИ Мудашвили...саакашвили...
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*****...до чего вы ж ТУПОЕ КГБэшное БЫДЛО..... КГГА опровергла информацию о запрете на въезд частного транспорта в Киев: "В случае ухудшения будем принимать другие решения" - Цензор.НЕТ 2131
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Hellis

@13Hellis_13



а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
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зеленский и клячко гниды мерзкие,
мусора не должны приближаться к людям
ближе, чем на два метра
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Мне Кличко давно перестал импонировать - вся его полит карьера это борьба с водяными мельницами, на колеса которых он сам воду и лил. Ну сами посудите:
Кличко и Кучма. Не один ивент данилыча не обходился без присутствия Кличко или его брата.
Кличко и омельченко - та же картина.
Кличко и Черновицкий
Кличко и Ющенко
Кличко и бандюковича
Кличко и порршенко
Кличко и зильонский через саакашпилли а потом и ермака.
И что характерно , рецепт у него по боксерски очень прост: сначала лижет руку, которая его кормит, потом кусает параллельно переобувая шнурки в воздушном прыжке на пути к новой руке «дающей»
Флюгер ваш (обращение образное и ни к кому конкретно) кличко, преследующий в первую очередь лишь свои шкурные интересы. Но при этом мастерски прикрывается нуждами и потребностями «кыян и бабушек»
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Это типа как было у нас в пионерском лагере...Будете вести себя хорошо на тихом часе-может разрешу пойти вечером на массовку...
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"В случае ухудшения мы будем...."
А прикиньте после таких тупых, по значимости на ситуацию мер будет УЛУЧШЕНИЕ!
Есть такие идиоты которые верят что ситуация пойдет на спад? Это только начало. Скоро с Киева как тараканы будут тикать. Нех было запускать "********"!
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