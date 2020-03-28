 У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА

Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно від керівництва оперативного штабу: на 9:00 у Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 36 осіб:

м. Монастириська - 19;

с. Швейків - 7,

с. Ковалівка - 4 (1 летальний),

с. Горішня Слобідка - 2,

с. Долішня Слобідка - 2,

с. Бертники - 1,

с. Чехів - 1.

Серед них 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завідувач дитячого садочку, 1 дитина", - розповів він.

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"Мобілізовано всі наявні ресурси району для забезпечення необхідним районної лікарні. Найперша проблема зараз - брак тестів", - резюмував Дронь.