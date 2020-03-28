 У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА

Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.
"Офіційно від керівництва оперативного штабу: на 9:00 у Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 36 осіб:
м. Монастириська - 19;
с. Швейків - 7,
с. Ковалівка - 4 (1 летальний),
с. Горішня Слобідка - 2,
с. Долішня Слобідка - 2,
с. Бертники - 1,
с. Чехів - 1.
Серед них 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завідувач дитячого садочку, 1 дитина", - розповів він.
"Мобілізовано всі наявні ресурси району для забезпечення необхідним районної лікарні. Найперша проблема зараз - брак тестів", - резюмував Дронь.
И то озвучивать своим ротом только.. - тексты ему пишут...
А Зеля обьічньій лицедей, и он не поменялся, одевает подходящую маску и говорит то, что хотя от него усльішать, старается сделать єто красиво, что бьі собрать аншлаг и подолжительньіе аплодисментьі.
Задача актера красиво вьіступить, а не делать.
Мьі еще усльішим много красивьіх слов с нулевьім вьіхлопом.
Експрес тест на коронавірус
респект, знаю откуда цитата)))
Ставим зачет нашей зеленой власти за полную готовность медиков.
Україна будет тонущем кораблем, где єкипаж утонет раньше, чем корабль.
Як ці гниди достали уже !
Завезли 100 тестов - 50 продали в Испанию, 50 использовали(из них 5 "потерялось") - и 36 пораженных вирусом.... Как будто специально распустили массу людей по домам, а там в селах сразу - бухать с родственниками(привальне), в церковь к попам(приложиться к ыконкам) и за покупками. И даже один заразит 10 - спокойно.
Радянська влада намагалась зробити із них подобу людини, але марно.
Неприятный момент в том что этих медиков надо отправлять на карантин и заменять новыми.
После карантина эти медики - особая ценность. Так как имеют иммунитет к вирусу.
теперь врачи и средний медперсонал будут массово увольняться.
Звільнення тимчасово заборонені...
Я й не знав..
(а вот маски, костюмы, перчатки - тоннами - на продажу... зачем они медикам? что они нашить из трусов не могут? и стирать-гладить это по ночам???)
Нащо їм працювати, на них не навариш.
Ray
@Ray_net_ua
·1 ч
Килотонны масок и скафандров биозащиты вывезены мародером Зеленским с госрезервов, а сейчас волонтеры покупают костюмы и маски за границей для медиков. - Журналист логично показал, как олигархи поделили Украину на две касты: мародеров и холопов.
ВИДЕО:
http://vidos.top/v/1810178.mp4?st=u0W0CXytHo9zXXY7IU2Zzw&e=1585431369
Кому дякувати ?
Правильно. Недолугій владі !
- Дорогие врачи! Борьба с коронавирусом от всех требует жертв! Я жертвую вами!
оно даже в Оман за счёт тамошнего Султана летало
Але нікого , як завжди не посадять .
бабаболы кон**нные