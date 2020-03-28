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 У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА

У Монастириському районі зафіксовано вже 36 хворих на коронавірус осіб.

Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно від керівництва оперативного штабу: на 9:00 у Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 36 осіб:
м. Монастириська - 19;
с. Швейків - 7,
с. Ковалівка - 4 (1 летальний),
с. Горішня Слобідка - 2,
с. Долішня Слобідка - 2,
с. Бертники - 1,
с. Чехів - 1.
Серед них 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завідувач дитячого садочку, 1 дитина", - розповів він.

Читайте також: В Іспанії коронавірусом заразилися 9,4 тис. медиків, в Італії - 6,2 тис. медпрацівників, з них 39 лікарів померли

"Мобілізовано всі наявні ресурси району для забезпечення необхідним районної лікарні. Найперша проблема зараз - брак тестів", - резюмував Дронь.

У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185050
 
 
 Топ коментарі
 
Какая такая нехватка тестов?. Осел же себя пяткой в грудь бил и рассказывал что миллион тестов завез лично...
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Осел может писать ролики про дикунов с Средневековья...
И то озвучивать своим ротом только.. - тексты ему пишут...
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21 медик...
Ставим зачет нашей зеленой власти за полную готовность медиков.
Україна будет тонущем кораблем, где єкипаж утонет раньше, чем корабль.
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Какая такая нехватка тестов?. Осел же себя пяткой в грудь бил и рассказывал что миллион тестов завез лично...
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Осел может писать ролики про дикунов с Средневековья...
И то озвучивать своим ротом только.. - тексты ему пишут...
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Не обижай ослов, другого природа ми не дала.
А Зеля обьічньій лицедей, и он не поменялся, одевает подходящую маску и говорит то, что хотя от него усльішать, старается сделать єто красиво, что бьі собрать аншлаг и подолжительньіе аплодисментьі.
Задача актера красиво вьіступить, а не делать.
Мьі еще усльішим много красивьіх слов с нулевьім вьіхлопом.
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Куди твій патрон зебільний тести подів? 10 міліонів обіцяв наче!
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К сожалению выхлоп даже не нулевой , а глубоко МИНУСОВЫЙ . И этот глубокий минус , будет нейтрализован не обязательными смертями украинцев .
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Это не там церковники "Причисчались" случайно???
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Там, да, поп красавчик причастил всех желающих ))
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А попа звинувачувати якраз не треба. Він виконував свою роботу. Це інфікування могло бути і в перукарні, і в сільському магазині, де є стіл і наливацка біля каси. Звинувачувати слід владу, яка зяезла з-за кордону людей, не зробивши тести і розпустила їх по хатах.
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А 10 міліонів тестів що Блазень обіцяв?
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зебилы ждут пока Испания всё вернёт в Китай ...
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21 медик...
Ставим зачет нашей зеленой власти за полную готовность медиков.
Україна будет тонущем кораблем, где єкипаж утонет раньше, чем корабль.
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Да мудаки вообще. Можно хоть врачей было обеспечить?!
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В першу чергу суки забезпечують себе. Навіть персональними апаратами ШВЛ, не розуміючи, що апарати без медиків не працюють, як і не ряткють поза межами реанімації.
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Сейчас врачи будут разбегаться в разные стороны. Зеленский совершил преступление: преступная халатность, его деятельность или бездеятельность привели(уже) к тяжелым последствиям. И приведут к еще бОльшим.
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Елементарного немає - тестів, масок. А влада мичить що вона готується до боротьби з вірусом. Діагноз немає чим поставити. Але це для простих смертних. Для чиновників і тести є і лікарства і віп-палати.
Як ці гниди достали уже !
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медики почнуть розбігатись і правильно зробл*ть - ніхто не повинен працювати з гарантією 99% заразитись та "приєднатись до більшості".
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походу, Дрона накажут, дал возможно(да-да) реальную статистику...... а ведь въехали из италий, Дубинский высрал шо 1.7млн.(не верится), но много в общем-то.
Завезли 100 тестов - 50 продали в Испанию, 50 использовали(из них 5 "потерялось") - и 36 пораженных вирусом.... Как будто специально распустили массу людей по домам, а там в селах сразу - бухать с родственниками(привальне), в церковь к попам(приложиться к ыконкам) и за покупками. И даже один заразит 10 - спокойно.
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Надеюсь, там уже введен строгий карантин на въезд и выезд, как в одной из самых пострадавших провинций Италии? Или все пи#дячат куда хотят по району?
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якість освіти і невігластво.
Радянська влада намагалась зробити із них подобу людини, але марно.
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а вы заметили когда зеленая сопля говорит он как двиганный или наркоман смотрит вправо в лево и кивает головой . язык тела наркомана и психопата
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Там проблема №1 Почаївська лавра(осередок рузьського міра(пархата). Те ж саме в Чернівецькій обл. та в Ів.франківській(мають, на своє горе їхні монастирі)
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Я знаю географію Тернопільської обл.(родом звідти). Фанати з Монастирського р-ну мало не на колінах лізуть до Почаєва під охороною молодчиків з касабії. Ревні грекокатолики записуються на "тури" в монастир в Чернівецькій обл до ФСБешного ісциляющего і ізгоняюшего попушкі.
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Можу назвати клікуху "исцєляющєнго", але тет-а-тет. Доводилось приймати участь в реабілітації "ісцєльонних".
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Так і є. Саме та лавра і є осередком поширення вірусу. Навіть молдавани вже жалілись, що звідти до них постійно їдуть заражені.
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А я говорил, больше всего пострадают адекватные люди, зебилов вирус не берет!
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Даст Бог, минует когда-то эпидемия. Все нынешнее руководство доведшее до ТАКОГО по своему недомыслию (а может по умыслу и по заказу) подлежит уголовному (?) наказанию!
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Пока не будут наказаны олигархи , дёргающие за ниточки преЗедентов , не чего не изменится . Но кто посадит сам себя ?
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божков миллионы. вы достали со своим Яхве - попы мрут как навозные мухи, а веруны опять за свое - даст бох - даст, даст, не пережива.те.... и завдаст шоб нести легче было...
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Что и следовало доказать. Самые незащищенные в Украине перед эпидемией - это медики. Ни масок, ни оборудования. Хотелось бы у медиков спросить - а что, вы 30 лет не видели где работаете? И вас все устраивало? И по порохобокски саркастически: Теперь жрите.
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..у Порошка в гос. резерве 1 тыс. тонн -45 млн. шт. масок было, респираторы, спец. одежда.антисептики, перчатки, очки.....и много еще чего для борьбы с вирусами, полный комплект, видел список на твиттере...все маланцы продали, подчистую..... У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА - Цензор.НЕТ 5300гоните тут х***ю всякую...
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Не верю, Гончарук еще в январе сказал, что к пандемии готовы, даже совещание Кабмина пару раз собирал, а тут такое, нет, не верю, такой премьер был. В Монастыриском районе Тернопольщины зафиксированы 36 случаев COVID-19, 21 из них у медиков. Первая проблема сейчас - нехватка тестов, - РГА - Цензор.НЕТ 7074
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У нас заболевших врачей больше чем пациентов?
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Ну теми бутафорскими средствами защиты это как бы и не удивительно. ОЧевидно что в эпидемию все медики имеющие дело с этим вирусом будут заражены. За границей кстати схожая ситуация и защита не спасает.
Неприятный момент в том что этих медиков надо отправлять на карантин и заменять новыми.

После карантина эти медики - особая ценность. Так как имеют иммунитет к вирусу.
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та подождите, ещё не вечер, щас таких "уханЕй" и "ламбардий" как повсплывает по Украине...
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Когда нужно было заниматься страной зеленая жаба по фонтанам прыгалаУ Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА - Цензор.НЕТ 2583
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так отож.
теперь врачи и средний медперсонал будут массово увольняться.
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Влада застрахувалась.
Звільнення тимчасово заборонені...
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А уявіть собі що на його місці міг бути якийсь дурачок?
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о , плять, хоть начали давать инфу по населённым пунктам...
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преЗЕдент поедет их подбодрить? можно с подарками - туалетной бумагой и гречкой
(а вот маски, костюмы, перчатки - тоннами - на продажу... зачем они медикам? что они нашить из трусов не могут? и стирать-гладить это по ночам???)
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исходя из всех страшилок со всех СМИ Монастирийский район можно вытирать с карт и учебников - вымрут
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Скорее Беня отметит этот район флажком с надписью "Продажа земли без проблем".
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Лікарів з НДІ які розробили наш вітчизняний тест на вірус відправили у відпустку за свій рахунок.
Нащо їм працювати, на них не навариш.
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Ray

@Ray_net_ua

·1 ч

Килотонны масок и скафандров биозащиты вывезены мародером Зеленским с госрезервов, а сейчас волонтеры покупают костюмы и маски за границей для медиков. - Журналист логично показал, как олигархи поделили Украину на две касты: мародеров и холопов.
ВИДЕО:

http://vidos.top/v/1810178.mp4?st=u0W0CXytHo9zXXY7IU2Zzw&e=1585431369

У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА - Цензор.НЕТ 8212
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А це означає, що ще раніше хворі звертались до лікарів, які не знали про вірус і були без засобів захисту.
Кому дякувати ?
Правильно. Недолугій владі !
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То, что заразились медики это полностью вина власти. В то время, когда вирус охватывал все новые страны эти мудаки торговали защитными средствами по полной. Больницы должны иметь стратегический запас защитных средств всегда. При власти сейчас стопроцентные преступники. Просто подлецы.
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Зеля:
- Дорогие врачи! Борьба с коронавирусом от всех требует жертв! Я жертвую вами!
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Украинці!!!ВИ Всі разом ПІДНЯЛИ АРМІЮ.Подолаєте и коронавірус.Куди на яку картку перевести гроші на обладнання! Бережіть своїх дідусів и бабусь!
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переведіть тому, кого ви знаєте особисто і кому довіряєте, коли ж ні кого не знаєте, подивіться в ютубі блогерів, хто сподобається найбільше, "Киїська русь", "Одеська хунта" , "Андрій Луганський" і інші
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похоже зеленский с ярмяком не догадались ещё бабло так собирать,
оно даже в Оман за счёт тамошнего Султана летало
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За розкрадання держрезерву , потрібно всіх посадити пожиттєво . Тим більше , що ці дії потягнули за собою смерті багатьох українців . І ще мабуть потягнуть більше в майбутньому .
Але нікого , як завжди не посадять .
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Семочко? писало же тут - 200 "200-сотых" - он чет там задержал закупку лекарств. сидит? но где?
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наши люди на должностях никогда не жалуются - их все устраивает.
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Ну от , наприклад, захворів я , трясця знає чим. І що робити? Викликати лікарів, так я ж знаю що багато з них хворіють короновірусом, що вони тільки по короновірусних викликах і їздять, що короновірус не лікується, а тільки симптоматичне лікування,а може в мене ОРВІ тільки, то вони мені ще "корону" привезуть ? І візьмуть розписку що попередили мене за кримінальну відповідальність за розповсюдження "корони" ? Що робити, до чого готовитись ?
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по сути многих так и заразят, и никто не ответит
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вы хоть *уки медицинским сёстрам поднимите зарплату, врачам.
бабаболы кон**нные
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Вопиющий непрофессионализм. Сколько они заразили пациентов.
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