 МОЗ рекомендує виділити на період карантину лікарів, які прийматимуть пацієнтів без декларацій, - головний санлікар Ляшко

"Ми рекомендуватимемо центри первинної медико-санітарної допомоги додатково укомплектувати лікарями, які консультуватимуть хворих із коронавірусною хворобою та іншими симптомами гострої респіраторної хвороби на період епідемії в Україні - саме тих пацієнтів, у яких відсутні декларації із сімейним лікарем", - повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також закликав громадян України, які ще не підписали декларації, вирішити це питання.

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"У випадку, якщо є висока температура, кашель сухий і ускладнене дихання, ми рекомендуємо не затягувати, а звернутися за медичною допомогою, зокрема шляхом виклику екстреної медичної допомоги", - додав він.