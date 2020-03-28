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 МОЗ рекомендує виділити на період карантину лікарів, які прийматимуть пацієнтів без декларацій, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я порекомендує доукомплектувати центри первинної медико-санітарної допомоги лікарями, які надаватимуть допомогу пацієнтам без декларацій із сімейним лікарем у разі підозри на коронавірус.

"Ми рекомендуватимемо центри первинної медико-санітарної допомоги додатково укомплектувати лікарями, які консультуватимуть хворих із коронавірусною хворобою та іншими симптомами гострої респіраторної хвороби на період епідемії в Україні - саме тих пацієнтів, у яких відсутні декларації із сімейним лікарем", - повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також закликав громадян України, які ще не підписали декларації, вирішити це питання.

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"У випадку, якщо є висока температура, кашель сухий і ускладнене дихання, ми рекомендуємо не затягувати, а звернутися за медичною допомогою, зокрема шляхом виклику екстреної медичної допомоги", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185048
 
 
 Топ коментарі
 
В Конституции ни слова одекларациях и равном доступе к медуслугам для ВСЕХ. Это тупорылая Супрун всё на денежные рельсы поставила и начала уничтожать медицину, сначала с перефирийных больниц, поликлиник. Инфекционные, тубдиспансеры, психбольницы закрывать...сцуко соросятное.
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А просто отменить это тупое декларирование и вернуться к советской организации медицины - гонор не позволяет? Или мозгов не хватает? Или в той системе не были прописаны поборы для организаторов и реформаторов?
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Люди платят налоги люди должны получить помощь. А то что недореформа не устраивает, причина не в людях, а в реформе.
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С этим ни у кого нет проблем, кроме Ляшка. Может Ляшку выделить персонального врача-психиатра?
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В Конституции ни слова одекларациях и равном доступе к медуслугам для ВСЕХ. Это тупорылая Супрун всё на денежные рельсы поставила и начала уничтожать медицину, сначала с перефирийных больниц, поликлиник. Инфекционные, тубдиспансеры, психбольницы закрывать...***** соросятное.
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она упорядочила неупорядоченное, с целью увеличить и зарплату врачам, и медицинское обслуживание. Схема неплохая вышла. Хотя зарплату так и не подняли, и больницы на евростандарты не вышли.
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деньги на лекарства украли за бугром, то что поставили или просроченное, или срок походил, или фуфломицин......
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А просто отменить это тупое декларирование и вернуться к советской организации медицины - гонор не позволяет? Или мозгов не хватает? Или в той системе не были прописаны поборы для организаторов и реформаторов?
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Эта которая по прописке и строго через поход в регисиратуру? Одобряю, зебилам пойдёт на пользу.
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ДВА ГОДА!
Два года давалось на заключение деклараций!
Кто мешал?Беспечность?Не коснется?
И никто не мешает сейчас перед приемом у врача заключить декларацию.
Проблем нет.
Сейчас и частные клиники предлагают заключать декларации с сем.врачами.
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Люди платят налоги люди должны получить помощь. А то что недореформа не устраивает, причина не в людях, а в реформе.
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Ну, останній раз хворів вже й не пам'ятаю коли. Та і взагалі вважаю більше 90% медицини суцільним розводом на гроши і зайвою тратою часу. В ці 10% як раз і входять інфекційні хвороби і травми. Все інше - то хвороби безвідповідальності.

Того і залишився без сімейного лікаря. Зараз під час карантину йти здоровим до поліклініки, витрачати там час і, можливо, заразитись COVID-19 в черзі до лікаря, з яким потрібно підписати якийсь не потрібний в нормальному житті папірець вважаю верхом безглуздості.
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Выделить?Это как как скотину в подарок или вещь?А что в такой большой стране как Украина врачей из лицензиями уже не осталось?Минздрав ****.
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P.S.Врачей из дипломами и из огромной практикой вышвырнули за борт потому что у них не было денег на лицензии и не умели лизать сраки руководителям а теперь за них вспомнили?А куда подевались эти ваши ,,лицинзионные,, врачи попрятались по щелям?
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Сходил записаться к семейному врачу, но говорю не хочу, чтобы меня вносили в электронную базу. Отвечают: низя, лечитесь в частной клинике. Свобода личности в угаре либерастизма.
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Это еще свободоносной Супрунихи проделки, они все на глобализаторскую иудократию шестерят.
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Якщо сімейний дезертирував (пішов на час карантину у відпустку)?
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У моей семьи нет декларации, мне предлагали семейного врача за 60 км по бездорожью. Выделите мне со склада семейного врача, пожалуйста.
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Ну а как иначе, не резидентов Украины тоже хочется полечить, и списать на них средства.
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Я очень сомневаюсь в том что наша медицина вообще имеет право на существование. Она не то что бесполезна, а губительна. Врачи полностью утратили моральный облик и деградировали еще в 90-е. Я 28 лет исправно платил налоги и ни разу не был на больничном. Но когда мне понадобилась помощь вынужден был обратиться к врачам и оказалось что они мне "ничего не должны" и за все я должен им платить. Мне 8 месяцев не могли поставить диагноз. Некому. Но все стремились "лечить" за деньги. Как разобрались с диагнозом то предложили операцию с удалением щитовидной железы (за очень дорого!), которая сделала бы меня инвалидом. Отказался и занялся самолечением. Нашел протоколы лечения в англоязычном интернете. Подобрал аналоги. Через 6 месяцев излечился. А вот если бы тупо следовал рекомендациям жадных/профнепригодных врачей... Даже подумать страшно...
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та да..ситуація жахлива...тепер ще маємо боятися лікарів.
Але це все ж більш широке питання - розвалу держави, як такої, системна криза, невиконання державою своїх функцій, в даному випадку - охорони здоров'я.
Ці процеси запущені давно - здесь з 1995 року почалося поступове зростання корупції та занепаду, потім ці процеси набули вибухового характеру. ТО ж і маємо резулльтат.
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Витрати на медицину не змінювались з "совка" - 3% ВВП. Але на науку зменшились до 0,27%. Тому вітчизняної вакцини не буде. Після розгрому санепідемстанцій нікому займатись. Здається навіть факультети санітарно-гігієнічні в медичних інститутах закрили... Зате на управління державою витрачаємо 45% ВВП. Мене зловтішає що ті чинуші які сподівались на лікування за кордоном опиняться в вітчизняних лікарнях які вони свідомо десятиліттями недофінансовували. Вірусу абсолютно все одно скільки грошей має жертва...
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Всех врачей просто необходимо призвать через военкоматы плюс интернов и пенсионеров, что бы не было ситуаций с ушедшими врачами за свой счет и ответсвенность как в условиях боевых действий. Но и за не обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты ответственность как за покушение на убийство.
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призвати можна, але ви не зможете нікого прцювати примусити без засобів захисту. То який сенс призвати, якщо немає засобів захисту мед. працівника?.
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Какая на хрен диклофикция. Какой же это домашний гробовщик когда он по домам не обязан ходить. Это обычные шарлатаны, на подобие тех зеков которые разводят людей на бабки по телефоны. Я больше чем уверен скоро начнут разводить на "Вы больны короновирусом, переведите на счёт N ************* ЭНую суму денег.
Им надо было создавать консультационный центр, где будут дежурные врачи консультировать по телефону и в разе необходимости вызывать специализированную скорую, а не морочить голову больному.
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