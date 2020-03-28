 МОЗ рекомендує виділити на період карантину лікарів, які прийматимуть пацієнтів без декларацій, - головний санлікар Ляшко

"Ми рекомендуватимемо центри первинної медико-санітарної допомоги додатково укомплектувати лікарями, які консультуватимуть хворих із коронавірусною хворобою та іншими симптомами гострої респіраторної хвороби на період епідемії в Україні - саме тих пацієнтів, у яких відсутні декларації із сімейним лікарем", - повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також закликав громадян України, які ще не підписали декларації, вирішити це питання.
"У випадку, якщо є висока температура, кашель сухий і ускладнене дихання, ми рекомендуємо не затягувати, а звернутися за медичною допомогою, зокрема шляхом виклику екстреної медичної допомоги", - додав він.
Два года давалось на заключение деклараций!
Кто мешал?Беспечность?Не коснется?
И никто не мешает сейчас перед приемом у врача заключить декларацию.
Проблем нет.
Сейчас и частные клиники предлагают заключать декларации с сем.врачами.
Того і залишився без сімейного лікаря. Зараз під час карантину йти здоровим до поліклініки, витрачати там час і, можливо, заразитись COVID-19 в черзі до лікаря, з яким потрібно підписати якийсь не потрібний в нормальному житті папірець вважаю верхом безглуздості.
Але це все ж більш широке питання - розвалу держави, як такої, системна криза, невиконання державою своїх функцій, в даному випадку - охорони здоров'я.
Ці процеси запущені давно - здесь з 1995 року почалося поступове зростання корупції та занепаду, потім ці процеси набули вибухового характеру. ТО ж і маємо резулльтат.
Им надо было создавать консультационный центр, где будут дежурные врачи консультировать по телефону и в разе необходимости вызывать специализированную скорую, а не морочить голову больному.