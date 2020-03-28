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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Особливий статус Донбасу ніколи не буде внесено до Конституції України, - віцепрем'єр Резніков

Україна не має наміру закріплювати особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в Конституції і не веде відповідних переговорів у межах контактної групи в Мінську.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, представники Російської Федерації в Тристоронній контактній групі намагаються порушити це питання на кожній зустрічі.

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"Вони на кожній сесії запитують: "Чи буде Україна вносити особливий статус до Конституції?" Ми завжди говоримо, що ні, ніколи, не зобов'язані, не будемо, забудьте. Щоразу їм рекомендую відкрити їхні особисті нотатки з минулих зустрічей із нашою однозначно негативною відповіддю на це питання. Крім того, президент Зеленський це навіть у Парижі сказав. Вони усміхаються, адже знають, що саме ця відповідь пролунає знову, але водночас запитують на кожній зустрічі в ТКГ", - додав Резніков.

Він підкреслив, що росіяни в контактній групі також намагаються змінити свій статус у Мінських переговорах і перевести війну на Донбасі в ранг "внутрішнього конфлікту". Однак Україна не відступає від дефініції "міжнародний воєнний конфлікт".

"Російська сторона грається в гру "ми тут взагалі посередники". У них є штамп, вони його постійно намагаються у документи всунути - "внутрішній конфлікт на південному сході України". Ми це, звичайно, завжди викреслюємо і рекомендуємо прочитати січневу резолюцію ПАРЄ, де Росію вкотре визнано учасником Мінських угод і зобов'язано вивести свої війська з території України", - уточнив віцепрем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185047
 
   
 Топ коментарі
 
котик лапку намочив у синє чорнило
й акуратно написав: болт кацапам в рило!
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Надо у них спрашивать, когда вернёте Крым, а мы подумаем. Так же и про ордло.
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возьмите с собой шахова на следующюю встречу в Минске - кацапню с ее вопросами оттуда как ветром сдует.
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там Пескофф уже заботится обо фсем харошем протифф всего плахого.
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Донбасс и так в особом статусе, оккупирован рашистами.
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єрмудаки кістку хочуть нам кинути і задобритти свою зраду. Баба бєня вже давно з х*йлом бартер замутив, щоб бабло гребсти. хто скаже що я неправа? Дупу на німецький хрест порву.
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значить, відповідь недостатньо категорична та переконлива, якшо весь час запитують.
-- Мойші, ти чому не заходиш?
-- Ой, СаГа, ти ж мені відмовила
-- Ну, нє на отрєз
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Дійсно, що не було категоричної відповіді, а був підписаний документ про Консультативну групу.
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Понятно, что резников одной с ними этнической принадлежности и ему мочить своих - талмудский зашквар. Но вот только враньё - оно во всем мире и всеми нациями одинаково презираемое. А за наглое враньё предусмотрена даже ответственность от общественного порицания до варварского забивания палками и камнями.
Не надо оправдывать абсолютного царя «зэ-говнидаса» и его провалы в то время, как алкан-сивуха и ермак с гордостью рассказывают совсем о другом на переговорах и даже предоставляют общественности соответсвующие документы...
Так что лох в этой ситуации - сам резников со своим хозяином, а не мы... и обязательно будет привлечён к ответственности.
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Пока РФ не признает себя стороной конфликта продвинуться в переговорах дальше невозможно. В момент когда РФ заявляет, что она не причем, она посредник и т.д. раунд переговоров должен завершаться Украиной т.к. дальше не о чем говорить.
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А касапи ніколи і не признаються. Ніколи! Можна побачити лише на прикладі Придністров'я, Абхазії, С.Осетії, Карабаху - це тільки по території совка. Тому цей факт потрібно встановлювати юридичним шляхом в Гаазському трибуналі ООН.
А так, при каденції Порошенка - так і було: інших проблем, як припинення вогню (оті чергові перемир'я) та обміну полоненими - і не обговорювали нічого іншого суттєвого.
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Ольгинские Тролли КГБиста Путлера зарабатывают в месяц на украинских сайтах 10 штук баксов...
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брехуни тварючі! що розказували після засідання? що тільки звільнення заручників обговорювали, а з'ясувлося, что тільки про консультативну раду і тринділи, гниди. хтозна, що ці барани зелені вже там попідписували і надоговорювалися
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Я на сайте Цензор 15 лет...всякого гоффна рюсскага насмотрелся...
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Коли це заявить президент, а не Резніков?
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Якщо Зе не заперечує дії Єрмака, то він з ним погодився щодо прямих переговорів з терористами.
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бот, а це що за проксі в тебе? Чиє? Востаннє було румунське...
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іди поплач, ішачка, випий віскі з гнилою шаурмою
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Ну, якщо не брати до уваги "формулу штайнмаєра- фуйла". підписану єрмаком, і папірець про капітулятивні наміри, підписану єрмаком 11 березня, то ви "круті"
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Вот, вот. Меня также гложут смутные сомнения. Верить нынешним властям как-то стрёмно.
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Про статус Донбасса сказал Леонид Данилыч Кучма 6 лет назад в Минске ..Донбассу Пи..з...ец
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а заголовок нафуя змінили? з ОПИ подзвонили?
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Поднявший оружие против своей страны,должен быт УНИЧТОЖЕН....,ДАУНбасс это и сделал согласно Доктьрине ПУТЛЕРА...рюсские флаги,,рюсский МИР...РАБссия наше ДЕРЬМО... Особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию Украины, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 9155Рюсские...отчего вы такие БАРАНЫ... Особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию Украины, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 9155
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вопрос-"зачем тогда эти "комитеты ".которые проталкивает ермак с участием России именно как "наблюдателя".а ОРДЛО как ПОЛНОПРАВНОГО УЧАСТНИКА?
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Тому, що це і є прямими перемовинам з терористами.
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Ти повторюється. Подібний коментар є спамом.
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Да забудте про этот лугандон и крысм лет на 10. Порядок наведите сначала у себя.
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Ну, слава богу. Хоть кто-то сказал конкретно, что эпопея возврата и реинтеграции закрылась. Скажем дружно спасибо всем тем. кто подарил России 20% территории Украины. Ждем что новые "государственные деятели" получат новые кредиты и транши и успешно их распилив, передадут эстафету следующим претендентам на обогащение. Только причем здесь интересы Украины и граждан ее населяющих?
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Позиція влади така лише тому, що суспільство у нас не сприймає ніякого особливого статусу та провести цей статус у Раді нема ніякої можливості.
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Кокое типичное укгаинское личико - как и у всей ненашей власти...
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Слід підкреслити, що на данний момент повертати окуповані регіони Донбасу взагалі безглуздо. Банально нема грошей для відновлення цих рускомірних розвалених злиднів.
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На видеоконференции т.н. "минской группы" вопрос создания "консультативной группы" с представителями ОРДЛО обсуждался большую часть времени конференции. Представители ОБСЕ тоже участвовали
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
...........а это шо и как называется ???...........
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консультативной группы в ОРДЛО - это наемники путина хла и ФСБ, просто других нет и не может быть в априоле.
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Могут быть такие агенты как Нидерландах по МН17 выявили в работеОсобливий статус Донбасу ніколи не буде внесено до Конституції України, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 8193
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Як взагалі якась срана кацапо-орда, орки з азіопської паРаші можуть диктувати Українцям що повинно бути в їхній Конституції, а що ні?
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для 7ачала ответь на вопрос: кто такие украинцы?

Это те которые на Донбассе, те которые Юго_Восток.. те которые, больше венгры, те кто, больше румыны, или те кто больше поляки? Или все вместе?

Потом порассуждай едины или все эти люди в своем стремлении быть украинцами? Или им это не нужно, а выгоднее быть кем то еще? теми же поляками или россиянами, например.
Если не едины и не выгодно, то задумайся почему так произошло и происходит, и возможен ли в целом процесс соединения в кучу того, что и без этих причин разлазится на части.

Вот тебе и ответ на вопрос, почему какая то орда диктует свои условия.
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Когда вы опуститесь на Землю???? Забудьте вы про Донбасс и Крым ,он не только уже не Украинский им и не будет,за эти года там новое поколение уже подрастает которое знает одно Украина это враг.
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Кацапе, заспокойся, ніхто в Україні забувати ні про Крим, ні про цих декілька районів Донецької та Луганської областей не буде, навіть не сподівайся.

Інша річ, що на умовах кацапо-ординської раші-паРаші їх також ніхто приймати взад не буде. Доокупації ОРДЛО ціною загибелі всієї Украни- це забаганки кремляді і обісРашки,на рахунок цього всі в курсі, це не новина, але так не буде, незабаром паРаші взагалі не до України буде.
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Ну хорошо, россияне задают этот вопрос. А какой вопрос задаете вы? Задаете ли каждый раз встречно- когда РФ выведет войска? Или только отвечаете на российский? А вообще подобные вбросы со стороны власти зеленых делаются для того, что бы под шумок таки окунуть Украину в дерьмо, утвердив "консультационный совет" с Моторылами. Ермак рулит!
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Уберите эту лунноликую, достаточно найвелычнишого лидера!
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Алеша!!!! вашему ваЗЕлиновскому, малоПИД...роскому Сброду веры нет, смазывайте лыжи на ростов, уже не долго осталось!!!
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когда КАЛМЫКИ иТНГУШИ начнгут мочить в сортире РЮССКАЕ быдло...приду последним
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Навіщо включати в Конституцію України якісь статуси особливі і таким чином бунтувати весь український народ!? Можна же тихцем порішати, наприклад в Омані, такий варіант, що Україна поступово потихеньку буде пригальмовувати свою євроінтеграцію, особливо в НАТО, буде прислухатись і тихцем виконувати усі вказівки кремля, а народу трусити, що не так зрозуміли, перекрутили і коли десь щось вилізе на поверхню, то встигнути дати задній хід. І народ тоді не бунтує, і євроінтеграцію ніхто не відміняв (але вона тільки реально на папері буде існувати, а не на справах) та і ОРДЛО ніяке ніхто не буде запихати в Україну назад... Тільки коли ми спам'ятаємось, то може вже бути так, що вже вся Україна буде під ковпаком кремля. Дуже песимістичний сценарій, та хто його знає як воно може повернутись. Бо довіри до зелених уже майже ні в кого з тверезомислячих українців не залишилось. Особливо після Оманів, після заяв про воду в Крим, а потім типу перекрутили і не так зрозуміли і так далі.. майданчик Сивохи, якого начебто звільнили, проте указу про звільнення ніхто так і не побачив. Недарма ж вони, зелені, так рішуче зачищають всі майданчики і структури, де на посадах чи в переговорних групах були українці з чіткою антикацапською позицією. Починаючи з Романа Безсмертного і закінчуючи уже персоналом із своєї зеленої команди - Пристайко, якому ніби дали вищу посаду віцепрем'єра з євроінтеграції, хоча насправді, то тільки на папері якщо зважити на те, що євроінтеграція на папері у нас тільки і буде. Навіть Богдана прибрали, коли той підставив у Нормандії Єрмака і Вовочку з тими документами.. кацапи ж думали, що подати на підпис їм мали документи ті, які Єрмак з Сурковим порішали, а тут Богдан якісь інші підклав їм.. Тому й кіпішував тоді Сурков там, кидався паперами, а хубло був аж червноний від злоби... Тому, український народе, з нашою нинішньою владою слід нам усім бути дуже уважними. І дуже не хотілося би, щоб нинішня влада йшла по стопам влади Яника...
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Падаль КГБэшная вы дохляки Джугашвили....и СССМра дохлого...БЫДЛО сцуки,..
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Наивный. До сих пор не понял, кто такой Зеленский и Ермак!
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Предатель Украины, клоун на гастролях в Украине на бабки путина хла.
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начнем с того, что особый статус касался даже в Минских не всего Донбасса, а только оккупированных территорий. Причем это ВРЕМЕННЫЙ статус. Именно в таком виде, с ограничениями по времени, и можно внести это в Конституцию (например, с уточнением - теряет силу после полной деоккупации территории, что определяется решением ВРУ).
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Є закон про Особливий статус, а в Конституцію такі зміни не вносяться.
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А он там что-то решает? Сдают Украину клоун и ермак, а этот вице-премьер только народ пытается успокоить. Пархатые мародеры-капитулянты посмотрят на реакцию народа на дерибан земли, и если мы это схаваем и вяло отреагируем, то капитуляция и ообый статус лугандона пропихнут таким же макаром в ближайшее время, воспользовавшись карантином и эпидемией.
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Впихивают решение по земле в понедельник, впихнуть тихо и ордло в Украину также.
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Особливий статус Донбасу ніколи не буде внесено до Конституції України, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 4631

Рішення від 11 березня 2020 року про перспективу утворення "консультативної ради" з терористичними організаціями "ДНР"-"ЛНР" насправді не було ініціативою Кучми чи Єрмака. Домовленість щодо "ради" було досягнуто під час перемовин президентів України й Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі

"Згідно бюрократичних правил, якщо на переговорах такого рівня щось було "взято до уваги", то це було по суті схвалене. Й ніщо у принципі не заважає цій раді "почати працювати". Зокрема й цілком непублічно"

путин хло все равно заставит Зеленського посадяти за стіл переговорів з Пасєчніком і Пушиліним.

За оман с патрушевым молчанкой отделывается так и дальше....
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Надо записать в Конституцию Особый статус не Дамбаса, а самих Дамбасов - законодательно зафиксировать их как предателей Родины в позе рака и в статусе опетушков.
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А вот в Парашной ********* ********* недавно решили внести поправки в их совкоконституцию, среди которых есть статус Верховного Кагана - отныне и навеки, гласит поправка, Верховный Каган Парашной ********* официально именуется *****. А различается нумерацией: ***** Первое Обнуленное, ***** Второе... и т. д.
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потому что они развалят государство Украина и на ее месте будет какое то другое...вот так они мыслят
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Из ********* можно смело пустой поезд пускать назад - везти в страну заразных предателей Родины, шастающих по всяким Каганатам вдвойне зашквар! Пусть сидят у ***** не шее, раз им так там надо.
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- Фонд Порошенка придбав апарати ШВЛ і надав їх обласним лікарням.
А що там ваш зеленський?
Що він зробив корисного?
- Зєлєнскій?.. О-о-о, зєлєнскій пообєщал!..
- Що він вам "пообєщал"?
- Просто. - Що "просто"?
- Просто пообєщал... Што-то... Но всьо такі пообєщал! І я єму вєрю.
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Хотелось бы верить, но не верится. Потому что все дела говорят об обратном.
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Россия и Турция прекратили совместные патрули в Сирии в Идлибе.

Все что нужно знать про паРашу хла - это их уничтожение.
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Резников,не москали у тебя должны спрашивать,а ты должен спрашивать когда они уберутся с Крыма и Донбасса Особливий статус Донбасу ніколи не буде внесено до Конституції України, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 6804
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нет вам веры
после действий ермака, сивохи и компании
дымовой завесой занимаешься резник.
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Ну чому,я б вписав,років на 30.....Умовне громадянство без права вибирати і бути вибраним,заборону вільного пересування далі 1 км від місця проживання,обов*язкове залучення до праці по відновленню підприємств і розмінуванню,а головне:кожного ранку і вечора гуртом співати Гімн України!!! Хто не співав,на завтра пайки не отримує.
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Т.е. Зеленский неоднократно, в том числе Путину, говорил, что Конституцию никто менять не будет. А Порошенко уже проталкивал в нее все путинские хотелки. И кто предатель?
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