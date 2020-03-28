 Особливий статус Донбасу ніколи не буде внесено до Конституції України, - віцепрем'єр Резніков

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, представники Російської Федерації в Тристоронній контактній групі намагаються порушити це питання на кожній зустрічі.
"Вони на кожній сесії запитують: "Чи буде Україна вносити особливий статус до Конституції?" Ми завжди говоримо, що ні, ніколи, не зобов'язані, не будемо, забудьте. Щоразу їм рекомендую відкрити їхні особисті нотатки з минулих зустрічей із нашою однозначно негативною відповіддю на це питання. Крім того, президент Зеленський це навіть у Парижі сказав. Вони усміхаються, адже знають, що саме ця відповідь пролунає знову, але водночас запитують на кожній зустрічі в ТКГ", - додав Резніков.
Він підкреслив, що росіяни в контактній групі також намагаються змінити свій статус у Мінських переговорах і перевести війну на Донбасі в ранг "внутрішнього конфлікту". Однак Україна не відступає від дефініції "міжнародний воєнний конфлікт".
"Російська сторона грається в гру "ми тут взагалі посередники". У них є штамп, вони його постійно намагаються у документи всунути - "внутрішній конфлікт на південному сході України". Ми це, звичайно, завжди викреслюємо і рекомендуємо прочитати січневу резолюцію ПАРЄ, де Росію вкотре визнано учасником Мінських угод і зобов'язано вивести свої війська з території України", - уточнив віцепрем'єр.
-- Мойші, ти чому не заходиш?
-- Ой, СаГа, ти ж мені відмовила
-- Ну, нє на отрєз
Не надо оправдывать абсолютного царя «зэ-говнидаса» и его провалы в то время, как алкан-сивуха и ермак с гордостью рассказывают совсем о другом на переговорах и даже предоставляют общественности соответсвующие документы...
Так что лох в этой ситуации - сам резников со своим хозяином, а не мы... и обязательно будет привлечён к ответственности.
А так, при каденції Порошенка - так і було: інших проблем, як припинення вогню (оті чергові перемир'я) та обміну полоненими - і не обговорювали нічого іншого суттєвого.
Цей нік тут не так давно.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
...........а это шо и как называется ???...........
Это те которые на Донбассе, те которые Юго_Восток.. те которые, больше венгры, те кто, больше румыны, или те кто больше поляки? Или все вместе?
Потом порассуждай едины или все эти люди в своем стремлении быть украинцами? Или им это не нужно, а выгоднее быть кем то еще? теми же поляками или россиянами, например.
Если не едины и не выгодно, то задумайся почему так произошло и происходит, и возможен ли в целом процесс соединения в кучу того, что и без этих причин разлазится на части.
Вот тебе и ответ на вопрос, почему какая то орда диктует свои условия.
Інша річ, що на умовах кацапо-ординської раші-паРаші їх також ніхто приймати взад не буде. Доокупації ОРДЛО ціною загибелі всієї Украни- це забаганки кремляді і обісРашки,на рахунок цього всі в курсі, це не новина, але так не буде, незабаром паРаші взагалі не до України буде.
Рішення від 11 березня 2020 року про перспективу утворення "консультативної ради" з терористичними організаціями "ДНР"-"ЛНР" насправді не було ініціативою Кучми чи Єрмака. Домовленість щодо "ради" було досягнуто під час перемовин президентів України й Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі
"Згідно бюрократичних правил, якщо на переговорах такого рівня щось було "взято до уваги", то це було по суті схвалене. Й ніщо у принципі не заважає цій раді "почати працювати". Зокрема й цілком непублічно"
путин хло все равно заставит Зеленського посадяти за стіл переговорів з Пасєчніком і Пушиліним.
За оман с патрушевым молчанкой отделывается так и дальше....
А що там ваш зеленський?
Що він зробив корисного?
- Зєлєнскій?.. О-о-о, зєлєнскій пообєщал!..
- Що він вам "пообєщал"?
- Просто. - Що "просто"?
- Просто пообєщал... Што-то... Но всьо такі пообєщал! І я єму вєрю.
Все что нужно знать про паРашу хла - это их уничтожение.
после действий ермака, сивохи и компании
дымовой завесой занимаешься резник.