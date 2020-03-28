 "Є всі підстави говорити про кінець утвердження в Україні нової прокуратури", - Трепак

Про це повідомляє "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, у мене забрано курування діяльністю двох департаментів, які здійснюють процесуальне керівництво у "справах Майдану", та у справах, які розслідуються слідчими СБУ", - зазначив Трепак.

За його словами, такий перерозподіл повноважень є способом впливу на нього і втручанням у здійснення ним повноважень прокурора.

"Річ у тому, що моя посада не є суто адміністративною – з нею пов'язаний цілий комплекс процесуальних повноважень, передбачених КПК України, що є невід'ємними від тих кримінальних проваджень, які я курував до сьогоднішнього ранку. А це, зокрема, "справи Майдану" та справа про вбивство Катерини Гандзюк", - заявив Трепак.

Він зазначив, що його фактичне усунення від "справи Гандзюк" відбулося тоді, коли слідство у ній вийшло на фінішну пряму.

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Трепак також не відкидає, що прокурорам, які зараз займаються розслідуванням цих справ, не дадуть працювати так, як потрібно.

Він вважає, що нове керівництво Офісу генпрокурора може зупинити реформу прокуратури.

"А це означає, що все повернеться до попередньої практики, до схем і "вирішення питань". На превеликий жаль, є всі підстави говорити про втрачені можливості для утвердження в Україні нової по суті прокуратури", - зазначив він.

У п'ятницю, 27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений сьогодні заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.

Віктор Трепак заявив, що подав у відставку і працює до понеділка. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).