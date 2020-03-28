 У Києві виявили 19 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 74 випадки, - Кличко

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Уже 74 людини в Києві мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - повідомив Кличко.
"Захворіли 10 чоловіків віком від 25 до 54 років. І 9 жінок віком від 17 до 62 років.
9 пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці, 5 - у міську клінічну лікарню № 4, 3 - в клінічну лікарню № 9.
Двоє хворих киян - у самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів", - додав мер.
"Місто закупило обладнання для ПЛР, що дозволяє досліджувати матеріал слизової пацієнта. Насамперед тестуємо киян із симптомами і підозрою на коронавірус. Ще раз звертаюся до всіх: обмежте соціальні контакти! Не ставтеся легковажно до загрози, яку становить поширення коронавірусу. Ми мусимо зупинити його розповзання разом!" - закликав Кличко.
- Даже точно могу сказать
- ?
- 1000
- ?
- У нас всего 1000 тестов.
Україна сьогодня скільки (28.03)? 311 !
а) в Италии бушует тот же самый вирус;
б) цифры правдивы ?
Если бы то был "коронный вирус", каким его рисуют, вы бы сейчас трупы с улиц собирали.
В обычном воздухе - около 20% кислорода, остальное - безобидный азот и проч. (есть и немножко CO2). A eсли вентилятор слегка ошибится, и даст 60% вместо 20%, то вы увидите колонны военных грузовиков, вывозящих трупы.
В Москве поступили ещё проще: пенсов старше 65 заперли в домах. На улицу выходить запрещено. Жрать им придётся клей и обои, наверное.
Современный фашизм - он такой, триколорно-скрепный.
Каждый день - сообщения о новых сотнях заражённых.
Умерли пока 14. Все старики. Как минимум, двое - раковые пациенты в главной городской больнице Мельбурна.
У нас чудесная осень, почти лето. Население рвануло на самые популярные места отдыха. Городской пляж закрыт; но австралийское побережье - это один большой пляж.
То ли население глупо, то ли вирус глуп. Посмотрим.
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489651-covid-19-en-france-cas-reanimations-morts-les-statistiques-du-27-mars-2020/
Вы так скоро до Шестой доберётесь. Или марсельские арабы просто Халифат объявят.
Булат - сильнее злата, запомни.
Ти не знаєш що тебе чекає завтра, не кажучи про - як вирішиться проблема.
Сиди тихенько і слухай як трава росте (молись щоб обійшло).
Займайся собою, своїми керівниками, а ми вже тут якось виберемось, бо ніхто за нас цього не зробить. Китайці майже вибрались і ми виберемось.
У меня уже отобрали одну страну; слава Богу, нашлась другая, которая пустила и поддержала.
Вам у нас ничего не светит. Смоем как грязь в океан.
Дивись щоб вірус тебе не змив.
Лучше перебдеть , чем недобдеть
Это будет дешевле, чем потом лечить миллионы киевлян
Не нехтуйте заходами карантину!