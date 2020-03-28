 У Києві виявили 19 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 74 випадки, - Кличко

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Уже 74 людини в Києві мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - повідомив Кличко.

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"Захворіли 10 чоловіків віком від 25 до 54 років. І 9 жінок віком від 17 до 62 років.

9 пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці, 5 - у міську клінічну лікарню № 4, 3 - в клінічну лікарню № 9.

Двоє хворих киян - у самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів", - додав мер.

"Місто закупило обладнання для ПЛР, що дозволяє досліджувати матеріал слизової пацієнта. Насамперед тестуємо киян із симптомами і підозрою на коронавірус. Ще раз звертаюся до всіх: обмежте соціальні контакти! Не ставтеся легковажно до загрози, яку становить поширення коронавірусу. Ми мусимо зупинити його розповзання разом!" - закликав Кличко.