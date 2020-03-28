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 Київські новини, Здоров'я
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 У Києві виявили 19 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 74 випадки, - Кличко

Захворіли 10 чоловіків віком від 25 до 54 років і 9 жінок віком від 17 до 62 років.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Уже 74 людини в Києві мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - повідомив Кличко.

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"Захворіли 10 чоловіків віком від 25 до 54 років. І 9 жінок віком від 17 до 62 років.

9 пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці, 5 - у міську клінічну лікарню № 4, 3 - в клінічну лікарню № 9.
Двоє хворих киян - у самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів", - додав мер.

"Місто закупило обладнання для ПЛР, що дозволяє досліджувати матеріал слизової пацієнта. Насамперед тестуємо киян із симптомами і підозрою на коронавірус. Ще раз звертаюся до всіх: обмежте соціальні контакти! Не ставтеся легковажно до загрози, яку становить поширення коронавірусу. Ми мусимо зупинити його розповзання разом!" - закликав Кличко.

У Києві виявили 19 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 74 випадки, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185045
 
 
 Топ коментарі
 
- Можете ли вы предположить сколько человек заболеет в Киеве?
- Даже точно могу сказать

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Пішить де вони живуть, щоб контролювати оточення
 показати весь коментар
 
 
- Можете ли вы предположить сколько человек заболеет в Киеве?
- Даже точно могу сказать

- ?
- 1000
- ?
- У нас всего 1000 тестов.
 показати весь коментар
 
 
В Киеве выявили 19 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 74 случая, - Кличко - Цензор.НЕТ 2035 Італія. 30.01 - 2, 23.02 - 100, 08.03 - 6000, 11.03 - 13000, 23.03 - 60 000. Якось так
Україна сьогодня скільки (28.03)? 311 !
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Рівень брехні хаббадЗМІ зашкалює
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А вы уверены что
а) в Италии бушует тот же самый вирус;
б) цифры правдивы ?
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Видите, у вас тоже появились червячки сомнения. Вирус почему-то обходит стороной Белоруссию. Загадка.
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Ничего не обходит, прошла волна, скорее всего, с востока - январь - февраль. Сейчас доболевают те, кто не успел и лечат анализы, как комаровский говорит, у того, кто переболел.
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Понимаешь, Белоруссия не завезла уникальные китайские вентиляторы, и не лечит ими своих больных. Потому морги не переполнены, как в Италии.
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Так-то оно так, но то, шо у нас в феврале все повально болели какой-то хренью - это факт.
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Очередная ОРВИ. Она мутирует каждый год.
Если бы то был "коронный вирус", каким его рисуют, вы бы сейчас трупы с улиц собирали.
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Думаю, это и объясняет положительные экспрессы у бессимптомных.
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Экспрессы не дают точных результатов. Это важно, потому что если раньше тебя могли объявить "врагом народа", то теперь - "больным коронавирусом".
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Ну, те которыми "спасают" больных в Италии стариков.
В обычном воздухе - около 20% кислорода, остальное - безобидный азот и проч. (есть и немножко CO2). A eсли вентилятор слегка ошибится, и даст 60% вместо 20%, то вы увидите колонны военных грузовиков, вывозящих трупы.

В Москве поступили ещё проще: пенсов старше 65 заперли в домах. На улицу выходить запрещено. Жрать им придётся клей и обои, наверное.
Современный фашизм - он такой, триколорно-скрепный.
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Марина, если Вам дорога Ваша страна и Ваш народ, не пользуйтесь китайскими мед.приборами. Особенно вентиляторами. И помните: там - система СССР. Все медики - они же военнообязанные и военнослужащие.
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Если не запустить экономику умрут больше от голода чем от вашей короны. Задумайтесь. Лукашенко молодец.
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економіка переживе якщо ресторани, паби та кінотеатри не попрацюють місяць або півроку
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Так Батька запретил коронавирус. А для тех кто сомневается "приезжаем, пакуем, увозим"
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Верно. Там КГБ не дремлет. Его даже вирусы боятся. А вирусоприносители - ещё больше.
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в Білорусі щось занадто довго видужують 59 захворілих. Скоріш за все просто припинили надавати статистику - ось і все пояснення
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Ну вот смотри.
Каждый день - сообщения о новых сотнях заражённых.
Умерли пока 14. Все старики. Как минимум, двое - раковые пациенты в главной городской больнице Мельбурна.
У нас чудесная осень, почти лето. Население рвануло на самые популярные места отдыха. Городской пляж закрыт; но австралийское побережье - это один большой пляж.
То ли население глупо, то ли вирус глуп. Посмотрим.
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Вот я вам удивляюсь. Пятая (!) Республика. А руководит ей банковский клерк.
Вы так скоро до Шестой доберётесь. Или марсельские арабы просто Халифат объявят.
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Банки виділили на боротьбу з кризою 345 мільярдів. За себе переживай і за своїх керівників.
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Мил человек, в данном случае проблема решится гораздо проще. У Дональда Фредовича - десять тысяч единиц ЯО. А у банков сколько ? Сколько Томагавков нужно чтобы банки пересмотрели своё решение выделить 345 миллиардов ? Или твои банкиры на другой планете живут ? ЧуднЫе вы ребята.
Булат - сильнее злата, запомни.
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Звідки тобі знати як вирішиться проблема? Ти Нострадамус № 2 ??
Ти не знаєш що тебе чекає завтра, не кажучи про - як вирішиться проблема.
Сиди тихенько і слухай як трава росте (молись щоб обійшло).
Займайся собою, своїми керівниками, а ми вже тут якось виберемось, бо ніхто за нас цього не зробить. Китайці майже вибрались і ми виберемось.
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Tы меня с кем-то спутал.
У меня уже отобрали одну страну; слава Богу, нашлась другая, которая пустила и поддержала.
Вам у нас ничего не светит. Смоем как грязь в океан.
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Впустили тебе і радій. Я нікуди не збираюсь, мені і тут добре.
Дивись щоб вірус тебе не змив.
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Если хочешь рассмешить Небесную Канцелярию, расскажи ей о своих планах.
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Виталик, ты действительно думаешь что никто не понимает - зачем ты закрыл метро ?
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Виталий, купите в ЮжнойКорее експрес тесты и поставьте на дорогах , как корейцы сделали
Лучше перебдеть , чем недобдеть
Это будет дешевле, чем потом лечить миллионы киевлян
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Кличко должен лично вылететь в Южную Корею самолетом
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З 19 випадків 17 в лікарні - це все що треба знати про "легкість" перебігання хвороби.
Не нехтуйте заходами карантину!
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Це лише означає, що люди звертаються до лікарів лише в крайніх випадках. Чи лікарі їх футболять, якщо вони ще не при смерті. Економлять тест-сістеми, якщо течія хвороби не заважка.
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У боротьбі з коронавірусом деякі країни починають забувати про права і свободи своїх громадян, використовуючи весь свій технологічний потенціал, щоб відстежувати кожен їх крок Інфляція, дефіцит, падіння доходів, безробіття, велика кількість смертей. Це далеко не всі наслідки, які вже принесла епідемія коронавірусу. Тепер багато держав встановлюють тотальне стеження за своїми громадянами.
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От основна ціль цієї паніки - тотальне спостереження за громадянами.
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Навряд чи. Швидше всього все є так, як воно виглядає. Тобто держава всіма засобами намагається перемогти епідемію. Не во всіх же державах дісциплінен і орднунг такий, як у чистокровних арійців в Німеччині. Ну який зиск демократичній державі від тотального стеження над законослухняними громадянами? Все рівно влада сьогодні одна, завтра інша. Як проголосують. Це в Росії з її вічними фюрерами нарід змовами лякають.
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