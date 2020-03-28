 37,3 тис. українців повернулися в країну упродовж минулої доби, виїхало 4,4 тис. іноземців, - ДПСУ

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу, порівняно з попереднім днем, пасажиропотік на державному кордоні зріс майже удвічі. Основний потік - громадяни України, які поверталися додому", - наголошується в повідомленні.
Зокрема, 27 березня український кордон на в'їзд і виїзд загалом перетнули майже 49 тис. осіб, із них понад 37 тис. осіб - це українці, які повернулися з-за кордону (попередньої доби в Україну повернулося 18 тис. українців).
Найбільша кількість українців прибула до кордону без транспортних засобів. "Саме тому в пунктах пропуску суміжних країн фіксувалося значне скупчення людей, які очікували перетину кордону. Для перевезення громадян за сприяння Державної прикордонної служби України залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і ДСНС", - наголошується в повідомленні.
Крім того, в одному місці можна було перетнути держкордон пішки. 27 березня було оформлено понад 22 тис. українців, які прибули до кордону пішки (попередньої доби - 6,5 тис. осіб).
В аеропорту "Бориспіль" за добу було оформлено 5,5 тис. українців, які повернулися в Україну майже 30 рейсами.
Також 27 березня Україну покинули 4,4 тис. іноземців.
За добу було проведено температурний скринінг та опитування щодо стану здоров'я понад 39 тис. осіб. Виявлено двох громадян України з підвищеною температурою тіла. За результатами додаткової перевірки лікарі ознак захворювання COVID-19 не виявили.
"Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки", - повідомила Держприкордонслужба.
Люди не сидели на шее у государства , а содержали свои семьи
ЭТО НЕ ТУРИСТЫ С ОМАНА И МАЛЬДИВ ,
Так что не нужно их оправдывать.
А еду можно заказывать на дом.
ДЕПУТАТЫ ПРОШЛОГО СОЗЫВА ДОЛЖНЫ понести наказание за закон про евробляхи , ибо люди не могут попасть в Украину на своей авто. Которую заработали в ЕС своим трудом
ВОТ ЛИЦО ВЕРХОВНОЙ РАДЫ!!!!
В ЕС экологические нормы сильнее чем в Украине , евробляхи там зарегистрированы
В Украине же ездят 40-50 летние вонючие Жигули и никто не волнуется их ВЫБРОСАМИ
😁😁😁😁
Проверку проходят прямо в машинах не выходя. Таким образом люди не пересекаются
Это Мексика? Венесуэла?
ЭТО ПОЗОР ВЕРХОВНОЙ РАДЕ !!!!
Здоровья всем прибывшим .
А який чудовий потяг "ЧВР" спецрейсом щодня вивозить гімносток "на родзіну"....ммммм....
Эти украинцы давно уже не украинцы! Они не участвуют в жизни страны, им пох. что у нас происходит ! А здешним теперь из-за них какое горе и какие убытки!!!
Тех кого не было в стране годами уже начинают качать свои конституционные права вспомнив что они граждане Украины но не вспоминая что они имеют и имели обязанности перед Родиной от которых бежали из страны.