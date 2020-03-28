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 37,3 тис. українців повернулися в країну упродовж минулої доби, виїхало 4,4 тис. іноземців, - ДПСУ

В Україну в п'ятницю, 27 березня, повернулося 37,3 тис. наших співвітчизників.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, порівняно з попереднім днем, пасажиропотік на державному кордоні зріс майже удвічі. Основний потік - громадяни України, які поверталися додому", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, 27 березня український кордон на в'їзд і виїзд загалом перетнули майже 49 тис. осіб, із них понад 37 тис. осіб - це українці, які повернулися з-за кордону (попередньої доби в Україну повернулося 18 тис. українців).

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Найбільша кількість українців прибула до кордону без транспортних засобів. "Саме тому в пунктах пропуску суміжних країн фіксувалося значне скупчення людей, які очікували перетину кордону. Для перевезення громадян за сприяння Державної прикордонної служби України залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і ДСНС", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в одному місці можна було перетнути держкордон пішки. 27 березня було оформлено понад 22 тис. українців, які прибули до кордону пішки (попередньої доби - 6,5 тис. осіб).

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В аеропорту "Бориспіль" за добу було оформлено 5,5 тис. українців, які повернулися в Україну майже 30 рейсами.

Також 27 березня Україну покинули 4,4 тис. іноземців.

За добу було проведено температурний скринінг та опитування щодо стану здоров'я понад 39 тис. осіб. Виявлено двох громадян України з підвищеною температурою тіла. За результатами додаткової перевірки лікарі ознак захворювання COVID-19 не виявили.

"Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки", - повідомила Держприкордонслужба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185044
 
 
 Топ коментарі
 
Цих теж під розписку о самоізоляції?

37,3 тыс. украинцев вернулись в страну за прошедшие сутки, выехало 4,4 тыс. иностранцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2662
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Здоровые сидят в самоизоляции, а больные въезжают в страну, а потом шастают по церквям, генделям, по гостям и заражают всех вокруг. Сюрр какой-то, Босх нервно курит, на том свете.
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ВАС БОГ НАКАЖЕТ
Люди не сидели на шее у государства , а содержали свои семьи
ЭТО НЕ ТУРИСТЫ С ОМАНА И МАЛЬДИВ ,
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Цих теж під розписку о самоізоляції?

37,3 тыс. украинцев вернулись в страну за прошедшие сутки, выехало 4,4 тыс. иностранцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2662
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ВАС БОГ НАКАЖЕТ
Люди не сидели на шее у государства , а содержали свои семьи
ЭТО НЕ ТУРИСТЫ С ОМАНА И МАЛЬДИВ ,
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Люди приехали и пошли по церквям и магазинам, зная что кого-то могут заразить и оставить без 30% лёгких, а кто-то умрёт и вполне сознательно это далают.
Так что не нужно их оправдывать.
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Правильно ! Пусть сдохнут от голода в квартирах ????
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В церкви они ходят, чтобы от голода не сдохнуть?
А еду можно заказывать на дом.
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Посмотрите на это фото
ДЕПУТАТЫ ПРОШЛОГО СОЗЫВА ДОЛЖНЫ понести наказание за закон про евробляхи , ибо люди не могут попасть в Украину на своей авто. Которую заработали в ЕС своим трудом
ВОТ ЛИЦО ВЕРХОВНОЙ РАДЫ!!!!
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что за бред? Бляхи объявили вне закона в той же Польше.
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Совсем сдурел - КАК можно ОБЪЯВИТЬ ВНЕ ЗАКОНА ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В АВТОИНСПЕКЦИИ МАШИНЫ?
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Они нарушают экологические нормы. Ты как вчера родилась.
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Ты ещё и тупой
В ЕС экологические нормы сильнее чем в Украине , евробляхи там зарегистрированы
В Украине же ездят 40-50 летние вонючие Жигули и никто не волнуется их ВЫБРОСАМИ
😁😁😁😁
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В южной Корее по всей стране поставили пункты проверки на вирус
Проверку проходят прямо в машинах не выходя. Таким образом люди не пересекаются
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Я так зрозумів, що спокійніше ніж в Україні, незважаючи на більшу кількість хворих
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Та спокійно у нас, просто треба дотримуватись певних правил.
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З України телефонують, кажуть, що вже все позакривали. Цікаво, як людям які перетнули кордон і проживають десь у Вінниці, їхати додому
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А ведь этих проблем не было, ЕСЛИ БЫ ПРЕДЫДУЩИЕ ДЕПУТАТЫ НЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗАЕОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ
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Народ авто теперь держит в ЕС, а пешком идет в Украину .
Это Мексика? Венесуэла?
ЭТО ПОЗОР ВЕРХОВНОЙ РАДЕ !!!!
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Зачем ехать на Батькивщину? Из Польши тоже можно агитировать за Порошенко.. Ну как вы все и делаете..
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Уповаем на Божью милость.
Здоровья всем прибывшим .
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Здоровые сидят в самоизоляции, а больные въезжают в страну, а потом шастают по церквям, генделям, по гостям и заражают всех вокруг. Сюрр какой-то, Босх нервно курит, на том свете.
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города тоже нужно изолировать друг от друга.Впускать по прописке на время карантина.Что бы не шастали по гостям и родственниками.
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прибывшие настроены решительно. Грозят сжечь таможню. Вот смеху то будет.
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Так приємно бачити як русня "на удальонке" задихається від роботи на укрсайтах)))
А який чудовий потяг "ЧВР" спецрейсом щодня вивозить гімносток "на родзіну"....ммммм....
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Когда Путлер объявил войну Сирии в 2015 году,поток беженцев был катастрофический в страны ЕС,около 5 миллионов,3 миллиона принял Эрдоган...на РАБссию не приехал НИКТО,за исключением террористов ХАМАС Хезболла и прочего ДЕРЬМА...
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Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! Или не Пушкин? Да какая разница! Просто молодца! Операция "Ликвидация" в самом разгаре! Запустить в страну сотни тысяч замедленных бомб - это надо суметь! "Благими намерениями выстлана дорога в ад" - это про этих. Месячишко пройдет и расходы государства резко сократятся - пенсов останется очень мало, молодняк тоже сократится вследствие естественной убыли. Останутся одни т.н. "лакеи народа", которым придется самим переквалифицироваться в настоящих слуг для самих себя. И наступит полный алес капут! Верной дорогой идёте, товарищи!
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а ты предлагаешь граждан Украины не впускать? мне тоже не нравится то, что половина украинцев работают на чужие экономики, а в минуту опасности прутся туда, где никогда не платили налоги. но они ведь граждане Украины. И отказать им по Конституции нельзя.
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А че сцуки нехотят сидеть там где ошивались??! И заметьте, сидели ждали до последнего, думали мож пронесет!
Эти украинцы давно уже не украинцы! Они не участвуют в жизни страны, им пох. что у нас происходит ! А здешним теперь из-за них какое горе и какие убытки!!!
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О, ще одне "березень", привіт! На потяг ЧВР запіздінвся)))
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Операция "Коронавирус" придумана в Кремле,а не Китае...
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Вы это скоро поймете............,остался месяц...
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Всех этих украинцев которые отсуствовали в стране более положеных 90 дней в течении года не ставить на учет в центрах зайнятости и не выплачивать никаких соцвыплат,пособий и субсидий потому что если после эпидемии откроется хоть одна граница в ЕС то такая же очередь будет из Украины.
Тех кого не было в стране годами уже начинают качать свои конституционные права вспомнив что они граждане Украины но не вспоминая что они имеют и имели обязанности перед Родиной от которых бежали из страны.
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Иностранцы давно поняли что ждёт украинцев тем более от приехавших.
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Гори гори ясно щоби не погасло. Зробіть з яворівського полігона карантинну зону.Всіх новоприбулих туда.
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