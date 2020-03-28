EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  6505  46
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1349) ЦГЗ (66) COVID-19 (2264) коронавірус (982)

 На ранок 28 березня підтверджено 311 випадків COVID-19 в Україні, 8 осіб померли, 5 одужали, - ЦГЗ (оновлено)

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 311 випадків COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я України.

Випадки підтверджено:
Вінницька обл. - 16 випадків;
Волинська обл. - 2 випадки;
Дніпропетровська обл. - 7 випадків;
Донецька обл. - 2 випадки;
Житомирська обл. - 4 (1 летальний) випадки;
Закарпатська обл. - 1 випадок;
Запорізька обл. - 10 випадків;
Івано-Франківська область - 28 (3 летальні) випадків;
м. Київ - 74 випадки;
Київська обл. - 41 випадок;
Львівська обл. - 5 випадків;
Луганська обл. - 2 випадки;
Миколаївська обл. - 1 випадок;
Одеська обл. - 6 випадків;
Полтавська обл. - 1 випадок;
Рівненська обл. - 9 випадків (1 летальний);
Сумська обл. - 5 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. - 43 випадки (1 летальний);
Харківська обл. - 1 випадок;
Херсонська обл. - 1 випадок;
Хмельницька обл. - 1 випадок;
Черкаська обл. - 3 випадки;
Чернівецька обл. - 47 (1 летальний) випадків;
Чернігівська обл. - 1 випадок.

Читайте також: США дають Україні $1,2 млн для боротьби з COVID-19

Упродовж доби Центр громадського здоров'я України отримав повідомлення про 93 підтверджені випадки.

Загалом зафіксовано 8 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 5 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

На ранок 28 березня підтверджено 311 випадків COVID-19 в Україні, 8 осіб померли, 5 одужали, - ЦГЗ 01
На ранок 28 березня підтверджено 311 випадків COVID-19 в Україні, 8 осіб померли, 5 одужали, - ЦГЗ 02
На ранок 28 березня підтверджено 311 випадків COVID-19 в Україні, 8 осіб померли, 5 одужали, - ЦГЗ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185043
 
 
 Топ коментарі
 
а вот Крым не стоило бы отдельным цветом
 показати весь коментар
 
До поездов был 1 в чернивецкой и куршавельсие шаховы в киеве после показухи зелупы с поездами 316 и продолжает расти
 показати весь коментар
 
ой... там проще посчитать выживших чем зараженных - как и на рашке - даже Песков заражен!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ой... там проще посчитать выживших чем зараженных - как и на рашке - даже Песков заражен!
 показати весь коментар
 
 
Крым отмечен серым цветом потому что по нему нет данных...
 показати весь коментар
 
 
До поездов был 1 в чернивецкой и куршавельсие шаховы в киеве после показухи зелупы с поездами 316 и продолжает расти
 показати весь коментар
 
 
МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.Изменено 10:05
 показати весь коментар
 
ограниченная выборка по регионам , где (Deaths +Recovered) >100 ,
и +Украина
На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1592
 показати весь коментар
 
ограниченная выборка , где (к-во.инфицированных) =(Deaths +Recovered)
На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5340
 показати весь коментар
 
если вчера-сегодня-завтра
соотношение (к-во.инфицированных) /(Deaths +Recovered) = ~30 %%

то как пандемия может завершиться с показателем смертности в 3 или 5 %% ?

дебилы .лять ©


 показати весь коментар
 
Рахувати смертністьтреба через два тижні після піку
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
буков ты проинструктируй
маманю свою как положено твою смертность от вируса рахуваты.
ну чтоба она заранее не огорчалась , что ея недоумок копыта откинуло .

от она дождётся "через два тижні після піку"
и ей станет сапсем лехко от тваёй смертности .

правда , если сама ещё жива останется


 показати весь коментар
 
Они ссылаются на то, что не все ещё выздоровели окончательно и соответственно не попали в статистику. Плюс в статистику не попадают те, кто вообще с лёгкой формой и не обращавшиеся в мед учреждения. Реальный процент мы узнаем только по окончании. Дай Бог, что бы он был меньше хотя бы пяти.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
тебе рецепта таже , что и прочим недоумкам
маманю свою инструктируй
 показати весь коментар
 
Чистая только самая бедная Кировоградская область,куда точно не возвращались куршавельцы и любители австрийских горных курортов. Та и дупомоев там нет практически.

Точно надо было возвращать всех украинцев?
 показати весь коментар
 
 
В Кировоградскую область просто еще тесты не завезли...
Или завезли такие как в Киеве...которые один из пяти работают...
 показати весь коментар
 
 
У Києві стрімко збільшується кількість інфікованих. Що далі?
 показати весь коментар
 
Вначале экспоненциальный рост. Потом замедление. Потом выход на равновесие. Это если оставить все меры как есть и считать что у всех денег до фига и тупо сидеть дома им в кайф.
 показати весь коментар
 
а далі - скидай сандалі та тікай подалі.... вірус проти глобалізації - хто переможе?
 показати весь коментар
 
А по Крыму статистики нет что за дела ?
 показати весь коментар
 
Крим
Неофіційні дані, оголошені окупаційною владоюОбластьХворіОдужалиПомерлоКрим 14 0 0 м. Севастополь 0 0 0
 показати весь коментар
 
потом посчитаем выживших.... главное татарам близко к чумным русошвайнам не подходить
 показати весь коментар
 
 
там как при совке все замалчивают. Там все хорошо готовятся к победобесию.
 показати весь коментар
 
Эту статистику уже на 10 умножать глупо ..в реале каждый день множте на 100
 показати весь коментар
 
 
по 10000 заезжают в сутки и 311? твари где тесты?
 показати весь коментар
 
 
А что ты с тестами делать будешь? Зачем они вообще ? Чем они помогут при лечении? Вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома.
 показати весь коментар
 
 
это первое что нужно сделать определить статус каждого, потом всех загнать по домам и позаваривать подъезды еду подавать верёвками, третий месяц пошел, а зелёная сопля сначала продала все маски потом продала все зерно и возмущённые пекари вчера подняли скулёж всё делается наоборот, границы досихпор не закрыты, через неделю чем зелёный смарчёк будет лечить миллионы людей? если даже собственное производство тестов специально закрыли и учёных отправили по домам?? ты осознаешь что происходит или ты думаешь тебя спасёт мешок гречки в твоей кладовой? Европа со своим капиталом оказалась в полном крахе, я не хочу видеть валяющиеся трупы на своей улице понимаешь? Италию на карте не видно, но мёртвых каждый день вывозят военные грузовиками.
 показати весь коментар
 
А статистику по другим болезням? Но в принципе, в том что сейчас происходит виноваты журналисты. Писать было не о чем и эта братия начала нагонять ковидку просто от скуки. Новая, но относительно неопасная вирусная инфекция стала после пиара чудовищем подирающим всю Землю. Фактически это эпидемия шизофрении. Цифровой шизофрении.
 показати весь коментар
 
 
Расскажи это итальянцам у которых не успевают хоронить жертв коронавируса. Была бы проблема надумана, похоронные агенства работали бы в обычном режиме.
 показати весь коментар
 
 
На місці кировоградців, я б закрив область.
 показати весь коментар
 
 
Это развал Украины на куски думай что говоришь,*****.
 показати весь коментар
 
Ти дурень? Закрити пасажирські перевезення під час епидемії це розвал країни? Йди лікуйся, телепень.
 показати весь коментар
 
 
каким образом?На время карантина сделать карантин областной.
 показати весь коментар
 
 
?
"Якщо ви ще не хворий, то це означає, що ви ще недообслідуваний" (с)
Так і тут.
Просто ще не виявлено...
 показати весь коментар
 
ну, вот опять тайна, пляти, дайте информацию , в каких городах сёлах очаги заражения, ****, люди ходят на базары , в магазины , и ***** думают что это всё не у них происходит...
шо за тайна за семью замками , а зебельё грёбаное...
 показати весь коментар
 
 
Кировоградская область отстает. Зелюкович должен запустить туда пару поездов с заробитчанами.
 показати весь коментар
 
 
більш за все відстають - бо тестувати ще не навчилися, або тести так собі... або спеціалісти так собі.... завтра-післязавтра вирівняється.... а тепер кожен день будемо помножувати цифру на 10....
Багато переглядав та аналізував, чому не зроблено карантинні містечка для приїзжаючих - в мене є одна теорія..... ось зібрали всіх до купи у один шатер.... серед них виявилося ну 5 заражених - весь шатер через 10 днів максімум потребуватиме силу силенну лікарів, апаратів, та їжі...
 показати весь коментар
 
20 человек за сутки с 2 сторонней пневмонией.Спасибо зеко манде.Одна смерть.Нет пдтверждения.
 показати весь коментар
 
Думаю,що через недостатність аналізів--цифра захворюваних набагато більша.
 показати весь коментар
 
Одно радует что умершие от короновируса не оживают и не превращаются в зомби
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору