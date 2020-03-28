 США дають Україні $1,2 млн для боротьби з COVID-19

Про це повідомило у фейсбуці посольство України в США, інформує Цензор.НЕТ.
Ці гроші буде спрямовано на підготовку лабораторних систем для виявлення захворювання на коронавірус, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID19 тощо.
Україна не єдина в списку країн, яким США виділяє кошти. Всі вони почнуть отримувати допомогу з 3 квітня.
За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 310 осіб.
И всегда можно увидеть под таким сообщением коммент типического зелебоба. Показуха!
Так вот что вам хочется объяснить ребята. Показуха - это Санжары, где со 103 украинцами, прилетевшими с Китая, устроили цирк на весь мир с драками, карантином, министрами, президентом и полицией. А потом 70 000 впустили в страну без проверки на вирус.
Показуха - это миллион тестов из Китая завтра, которые по факту превращаются в двести тысяч, через неделю и не той системы.
Показуха - это каждодневные призывы правительства Зеленского, всем вместе бороться с коронавирусом и продажа стратегических запасов масок и зерна за рубеж.
Показуха - это когда президент Зеленский, долларовый офшорный миллионер, каждый день записывает видосики для народа как он за него переживает. И не выделили ни цента личных средств на попощь медицине.
Показуха - это когда первая леди и бренд страны Лена Зеленская с удовольствием, за счёт бюджета то есть за наш с вами, катается вместе с мужем по миру и посещает Ниагарский водопад, Париж, Японию. Но когда к народу пришла беда, она забилась со страху в нору и не показывается на люди.
Хотя возглавить благотворительную помощь и показать народу что президент и первая леди вместе с ними - ее прямой официальный и человеческий долг.
Вот это вот все и есть настоящая неприкрытая показуха и лицемерие нынешней Зе власти. Где за словами о заботе народа кроется страх и желание заработать на беде.
А то что делают супруги Порошенко - это просто поведение морально здоровых людей. И кстати не только они. К помощи медикам и населению подключились - олигархи, мелкий и средний бизнес.
Которые думают не только о том как выжить или заработать. А о том как помочь тем, кто нуждается.
Только Зеленского, Коломойского и Квартал 95 мы не видим среди меценатов. Им наверное не до этого. Они в турборежиме бюджет дерибанят!
2. Между ВСУ сегодняшними и теми 6 тыс хоть как-то боеспособных солдат в 2014 году - огромная разница. Это основной сдерживающий фактор для армии России. Только идиот может полагать, что безъядерная Украина за 6 лет станет сильнее страны с ядерным потенциалом №2.
3. Депутатскую неприкосновенность отменяет ВР, а не президент и для этого надо конституционное большинство. Добиться этого, когда твоя фракция в коалиции и даже в ней нет единства по этому вопросу - весьма непросто. Во время военной агрессии есть и более важные задачи.
если подаст
Но!!!!!! Если путин и его шайка причастны к короновирусу!!!! Америка разозлись НАКОНЕЦ!!!!!
Зеленое стадо уже потные ладошки потирает....схемы рисует...
КОГО вы хотите информировать?
Вот этих?
1. Женщину с COVID-19, сбежавшую из столичной больницы
2. В 5 утра 25 марта был остановлен автомобиль, в котором эта гражданка передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем.
ЗАНАВЕС, МАТЬ ВАШУ !!!
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Команда Трампа (текст TRUMP на 88022)
@TeamTrump
·9 ч
президент
@realDonaldTrump
Обращение к молодым американцам: вы являетесь гражданином самой великой страны в мире, мы выигрываем битву и собираемся выиграть войну
Украине придется определяться, на чьей она стороне.
Требуем отчётность на сайте президента .