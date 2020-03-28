EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  2293  53
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1349) допомога (1027) США (6380) COVID-19 (2264) коронавірус (982)

 США дають Україні $1,2 млн для боротьби з COVID-19

США надають Україні 1,2 млн доларів на медичну та гуманітарну допомогу для протидії коронавірусу.

Про це повідомило у фейсбуці посольство України в США, інформує Цензор.НЕТ.

Ці гроші буде спрямовано на підготовку лабораторних систем для виявлення захворювання на коронавірус, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID19 тощо.

Україна не єдина в списку країн, яким США виділяє кошти. Всі вони почнуть отримувати допомогу з 3 квітня.

За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 310 осіб.

Читайте також: COVID-19: у світі захворіли 597 тис. осіб, померли - 27 тис. осіб, одужали - 131 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

США дають Україні $1,2 млн для боротьби з COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185042
 
   
 Топ коментарі
 
Oleg Helgiv1 ч.В сети появились фото Марины Порошенко, фасующей продукты для помощи пенсионерам и малоимущим, на складе вместе с другими волонтёрами. До этого много раз появлялась информация о многомиллионной помощи Петра Порошенко больницам по всей стране - реанимационным оборудованием, аппаратами ИВЛ, защитными костюмами и масками.
И всегда можно увидеть под таким сообщением коммент типического зелебоба. Показуха!
Так вот что вам хочется объяснить ребята. Показуха - это Санжары, где со 103 украинцами, прилетевшими с Китая, устроили цирк на весь мир с драками, карантином, министрами, президентом и полицией. А потом 70 000 впустили в страну без проверки на вирус.
Показуха - это миллион тестов из Китая завтра, которые по факту превращаются в двести тысяч, через неделю и не той системы.
Показуха - это каждодневные призывы правительства Зеленского, всем вместе бороться с коронавирусом и продажа стратегических запасов масок и зерна за рубеж.
Показуха - это когда президент Зеленский, долларовый офшорный миллионер, каждый день записывает видосики для народа как он за него переживает. И не выделили ни цента личных средств на попощь медицине.
Показуха - это когда первая леди и бренд страны Лена Зеленская с удовольствием, за счёт бюджета то есть за наш с вами, катается вместе с мужем по миру и посещает Ниагарский водопад, Париж, Японию. Но когда к народу пришла беда, она забилась со страху в нору и не показывается на люди.
Хотя возглавить благотворительную помощь и показать народу что президент и первая леди вместе с ними - ее прямой официальный и человеческий долг.
Вот это вот все и есть настоящая неприкрытая показуха и лицемерие нынешней Зе власти. Где за словами о заботе народа кроется страх и желание заработать на беде.
А то что делают супруги Порошенко - это просто поведение морально здоровых людей. И кстати не только они. К помощи медикам и населению подключились - олигархи, мелкий и средний бизнес.
Которые думают не только о том как выжить или заработать. А о том как помочь тем, кто нуждается.
Только Зеленского, Коломойского и Квартал 95 мы не видим среди меценатов. Им наверное не до этого. Они в турборежиме бюджет дерибанят!
 показати весь коментар
 
Зачем... Зачем деньгами???? Лучше бы тест системами выдали! Наши ЗЕленые вме ж раздеребанят...
 показати весь коментар
 
Скільки пісюмен виділив. Шановні зайдіть на ютуб 95 кварталу і подякуйте їм за "кампазітора! США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7817 Зробимо їх разом! США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5798
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зачем... Зачем деньгами???? Лучше бы тест системами выдали! Наши ЗЕленые вме ж раздеребанят...
 показати весь коментар
 
 
Oleg Helgiv1 ч.В сети появились фото Марины Порошенко, фасующей продукты для помощи пенсионерам и малоимущим, на складе вместе с другими волонтёрами. До этого много раз появлялась информация о многомиллионной помощи Петра Порошенко больницам по всей стране - реанимационным оборудованием, аппаратами ИВЛ, защитными костюмами и масками.
И всегда можно увидеть под таким сообщением коммент типического зелебоба. Показуха!
Так вот что вам хочется объяснить ребята. Показуха - это Санжары, где со 103 украинцами, прилетевшими с Китая, устроили цирк на весь мир с драками, карантином, министрами, президентом и полицией. А потом 70 000 впустили в страну без проверки на вирус.
Показуха - это миллион тестов из Китая завтра, которые по факту превращаются в двести тысяч, через неделю и не той системы.
Показуха - это каждодневные призывы правительства Зеленского, всем вместе бороться с коронавирусом и продажа стратегических запасов масок и зерна за рубеж.
Показуха - это когда президент Зеленский, долларовый офшорный миллионер, каждый день записывает видосики для народа как он за него переживает. И не выделили ни цента личных средств на попощь медицине.
Показуха - это когда первая леди и бренд страны Лена Зеленская с удовольствием, за счёт бюджета то есть за наш с вами, катается вместе с мужем по миру и посещает Ниагарский водопад, Париж, Японию. Но когда к народу пришла беда, она забилась со страху в нору и не показывается на люди.
Хотя возглавить благотворительную помощь и показать народу что президент и первая леди вместе с ними - ее прямой официальный и человеческий долг.
Вот это вот все и есть настоящая неприкрытая показуха и лицемерие нынешней Зе власти. Где за словами о заботе народа кроется страх и желание заработать на беде.
А то что делают супруги Порошенко - это просто поведение морально здоровых людей. И кстати не только они. К помощи медикам и населению подключились - олигархи, мелкий и средний бизнес.
Которые думают не только о том как выжить или заработать. А о том как помочь тем, кто нуждается.
Только Зеленского, Коломойского и Квартал 95 мы не видим среди меценатов. Им наверное не до этого. Они в турборежиме бюджет дерибанят!
 показати весь коментар
 
 
остаёшься при мнении, что прошлогодний выбор был верным?
 показати весь коментар
 
 
1. ФРГ несоизмеримо сильнее Украины в военном плане. Они возвращали Восточную Германию больше сорока лет. Мирным путем. И за ними стояло все НАТО.
2. Между ВСУ сегодняшними и теми 6 тыс хоть как-то боеспособных солдат в 2014 году - огромная разница. Это основной сдерживающий фактор для армии России. Только идиот может полагать, что безъядерная Украина за 6 лет станет сильнее страны с ядерным потенциалом №2.
3. Депутатскую неприкосновенность отменяет ВР, а не президент и для этого надо конституционное большинство. Добиться этого, когда твоя фракция в коалиции и даже в ней нет единства по этому вопросу - весьма непросто. Во время военной агрессии есть и более важные задачи.
 показати весь коментар
 
 
мухлюешь. просто честно ответь на мой вопрос: остаёшься при мнении, что прошлогодний выбор был верным?
 показати весь коментар
 
 
Справжні волонтери і меценати не піаряться на своїх внесках. Але, можна подякувати Порошенко за це. Добре заробив в країні - і дещо віддає назад в якості подяки.
 показати весь коментар
 
 
меня бы устроил вариант всю сумму мне лично... США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2234
 показати весь коментар
 
2 цента получишь у Бабломойского. США дають Україні $1,2 млн для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 9454
если подаст
 показати весь коментар
 
 
Новиє ліца все просруть і розтягнуть. Краще давайте медобладнання і засоби захисту.
 показати весь коментар
 
 
Скільки пісюмен виділив. Шановні зайдіть на ютуб 95 кварталу і подякуйте їм за "кампазітора! США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7817 Зробимо їх разом! США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5798
 показати весь коментар
 
 
З миру по копійці - так і кризу переживемо!
 показати весь коментар
 
 
Россия может захватить Крым, может убивать людей в Сирии, Украине, сбивать гражданские самолеты, травить Новичком!!!
Но!!!!!! Если путин и его шайка причастны к короновирусу!!!! Америка разозлись НАКОНЕЦ!!!!!
 показати весь коментар
 
тех на которых ермак ездит не так много на самом деле - ну с десяток може
 показати весь коментар
 
 
судя по флагу, вы из Франции...так успокойтесь и ждите русских зелёных человечков...они вам помогут США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 1501 ...Италии уже помогают военными США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7802 специалистами..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В России более десяти вариантов сыворотки готово. Россия спасёт мир!
 показати весь коментар
 
Крохи, особенно как для США их заинтересованности в Украине и степени их влияния........но спасибо и за это..
 показати весь коментар
 
 
Вспомните как Аваков хотел спиртом поделиться. Что началось.
 показати весь коментар
 
Уйдут как в вода в песок...
Зеленое стадо уже потные ладошки потирает....схемы рисует...
 показати весь коментар
 
 
Щоб боротися з лихом,треба всім народом кашлянути на дебільну владу.
 показати весь коментар
 
" оказания технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 и т.д."
КОГО вы хотите информировать?
Вот этих?

1. Женщину с COVID-19, сбежавшую из столичной больницы
2. В 5 утра 25 марта был остановлен автомобиль, в котором эта гражданка передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем.

ЗАНАВЕС, МАТЬ ВАШУ !!!
 показати весь коментар
 
 
Зрозуміло, що ця сума є мізерною для боротьби з короновірусом, хоча дякуємо в за це. Маленька сума тому, що зевладі не довіряють.
 показати весь коментар
 
 
Нашим марадьорам і баригам при владі скільки не дай- все мало
 показати весь коментар
 
 
Нормально прибарахлятся, внукам останется
 показати весь коментар
 
 
1.3 делим на 36 получится 0.03 цента на каждого ...но думаю дальше Банковой деньги неразойдутся
 показати весь коментар
 
 
за эти деньги можно всех судей обеспечит масками и перчатками
 показати весь коментар
 
вот зачем деньгами американских налогоплательщиков подпитывать воровские банды неведомой большинству амерам страны
 показати весь коментар
 
не Украине, а ваЗЕлиновскому Сброду, кто там еще как ермак новый мерс не купил???
 показати весь коментар
 
 
А скільки донатів конкретно зробила студія " 95 квартал" ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
нет смысла делить на всех
 показати весь коментар
 



Команда Трампа (текст TRUMP на 88022)

@TeamTrump

·9 ч

президент
@realDonaldTrump
Обращение к молодым американцам: вы являетесь гражданином самой великой страны в мире, мы выигрываем битву и собираемся выиграть войну

 Украине придется определяться, на чьей она стороне.
 показати весь коментар
 
 
Контроль за каждым долларом международной помощи.
Требуем отчётность на сайте президента .
 показати весь коментар
 
 
Якби він потратив місячний бюджет свого блюзнірського піару на медецину, то всі б ми мали по віп палаті)
 показати весь коментар
 
 
они шо, издеваются??? та мародерам у власти этих жалких грошей на один зуб не хватит!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору