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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:карантин (1349) Мексика (25) США (6380) COVID-19 (2264) коронавірус (982)

 Кількість смертей від COVID-19 у Мексиці різко збільшилась - від влади вимагають не впускати американців

У Мексиці вже зареєстрували 717 випадків інфікування COVID-19 і 12 смертей.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У п'ятницю Міністерство охорони здоров'я Мексики заявило, що в країні зафіксовано 717 випадків коронавірусу порівняно з 585 днем раніше.

Міністерство також повідомило, що в Мексиці загалом 12 людей померло від коронавірусу, тоді як днем раніше летальних випадків було лише вісім.

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На тлі зростання кількості інфікованих у Мексиці та США мексиканські протестувальники 26 березня перекрили прикордонний перехід із Сполученими Штатами і вимагали не впускати в країну американських мандрівників, які можуть поширювати коронавірусну інфекцію, пише BBC.

Нагадаємо, станом на ніч 27 березня в США зареєстрували вже понад 100 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Наразі це найвищий показник у світі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185038
 
 
 Топ коментарі
 
То есть сейчас мексиканцы должны благодарить Трампа за построенную стену на границе ?
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Ого! Мєксикашкі оборзєли! Так то пруться тисячами в США, а тепер показують які вони круті
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Россия - враг, США - "друг" себе на уме. Хотя бы одна рабочая боеголовочка, где-нибудь в ракетных частях ВСУ и - уже совсем другой разговор. Так, нет - нет больше боеголовочек, обменяли на дрюческие харантии...
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Да, темпы роста количество заболевших в США ужасают. Еще немного и Трампа отправят вручную разбирать стену которую он приказал построить.
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То есть сейчас мексиканцы должны благодарить Трампа за построенную стену на границе ?
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Ого! Мєксикашкі оборзєли! Так то пруться тисячами в США, а тепер показують які вони круті
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трампова стена прозрачная, как яценюкова...так что нефиг сеню хаять...в премьеры его, он наведет порядок...только зеля стушуется да скукожится
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Ещё одна "богоизбранная нация", оказалась за "стеной", которую сама же и воздвигла. Кто теперь - "второй сорт"? Где теперь искать - "пятый угол"?
см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

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Корона перекидає все ногами догори, чим краще жила країна, тим більше хворих.
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Это только поначалу. Но со временем бедные заразятся.
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Это не украинское правосудие, болезням пофиг бедный ты или богатый.
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Не зовсім так: чим краще жила країна, тим більше ТЕСТІВ!
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Ну нет, тогда в Германии и прочих швециях полный мрак должен быть. А пока самый мрачный мрак в Италии и Испании.
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А наши все гуляют. Еще пару недель осталось погулять некоторым.
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Ахахах)))) Мексиканці вимагають не пускати американців))) світ перекинувся)
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Эпидемия шизофрении. Одна Белоруссия не заражена.
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Всё же нужно снять шляпу: мировая пресса завыла синхронно и слаженно про этот вирус.
Какие-то бодрые ребята скупили практически все СМИ.
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Придумано непогано: запустили чітко по всьому світу вірус., Потім обвалюють всю економіку (починається голод), потім знаходять антидот - всіх дружно чіпірують.
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Тю, причому тут "не впускать американців"? Заносять хворобу якраз переважно мексиканці, які з заробітків вертаються! Навряд чи зараз американці їздять на море в Канкун чи ще кудись...
У Мексиці влада така ж недолуга, як і у нас - теж не додумалася тотальний карантин зробить для тих, хто у країну прибуває!
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