 COVID-19: у світі захворіли 597 тис. осіб, померли - 27 тис. осіб, одужали - 131 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі загалом, передає Цензор.НЕТ.
В Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 969 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 773 летальні випадки. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 416 смертей від коронавірусу, Франція - 301, Іран - 144.
З моменту поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 9 134 людини, в Іспанії - 5 138, Китаї - 3 299, Ірані - 2 378, Франції - 1 997 і 1 711 - у США.
Крім Китаю (75 098), лідером за кількістю тих, хто одужав, є Іран - 11 133 особи. За ним - Італія (10 950), Іспанія (9 357), Німеччина (6 658) і Франція (5 707).
США наразі є абсолютним лідером за кількістю випадків інфікування - 104 686. Побороли хворобу наразі лише 894 особи. На другому місці Італія (86 498), далі - Китай (81 946).
Господи! Меньше тысячи! И откуда крики про "крематориям дров не хватает!"?
в мире в день происходит 150000 убийств вследствии абортов, соответственно в год 55 млн.,
от обжорства в день умирает 30000, а
от голода 16000 детей.
К сожалению по этому поводу мало кто бьёт тревогу(((