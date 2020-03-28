 COVID-19: у світі захворіли 597 тис. осіб, померли - 27 тис. осіб, одужали - 131 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі загалом, передає Цензор.НЕТ.

В Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 969 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 773 летальні випадки. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 416 смертей від коронавірусу, Франція - 301, Іран - 144.

З моменту поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 9 134 людини, в Іспанії - 5 138, Китаї - 3 299, Ірані - 2 378, Франції - 1 997 і 1 711 - у США.

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Крім Китаю (75 098), лідером за кількістю тих, хто одужав, є Іран - 11 133 особи. За ним - Італія (10 950), Іспанія (9 357), Німеччина (6 658) і Франція (5 707).

США наразі є абсолютним лідером за кількістю випадків інфікування - 104 686. Побороли хворобу наразі лише 894 особи. На другому місці Італія (86 498), далі - Китай (81 946).

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