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 COVID-19: у світі захворіли 597 тис. осіб, померли - 27 тис. осіб, одужали - 131 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Від коронавірусної хвороби померли 27 371 людина, одужали - 131 722. Загалом зареєстровано 597 335 випадків інфікування COVID-19.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі загалом, передає Цензор.НЕТ.

В Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 969 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 773 летальні випадки. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 416 смертей від коронавірусу, Франція - 301, Іран - 144.

З моменту поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 9 134 людини, в Іспанії - 5 138, Китаї - 3 299, Ірані - 2 378, Франції - 1 997 і 1 711 - у США.

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Крім Китаю (75 098), лідером за кількістю тих, хто одужав, є Іран - 11 133 особи. За ним - Італія (10 950), Іспанія (9 357), Німеччина (6 658) і Франція (5 707).

США наразі є абсолютним лідером за кількістю випадків інфікування - 104 686. Побороли хворобу наразі лише 894 особи. На другому місці Італія (86 498), далі - Китай (81 946).

COVID-19: у світі захворіли 597 тис. осіб, померли - 27 тис. осіб, одужали - 131 тис. осіб 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185031
 
 
 Топ коментарі
 
в мире заболели 597 тыс. чел., выздоровели - 131 тыс. чел
формулировка не корректная как минимум.
в мире выявлено инфицированых 597 тыс. чел. из них повторное тестирование после лечения не подвердило наличие вируса у 131 тыс. чел.
так вроде честнее.
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это кчему? ну ты порохоботное. но зачем же так консерве вскрываться.
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В Украине нет никакой пандемии. А если вовремя выгнать зелёную банду, то и проблема исчезнет, как её нет в Белоруссии, например.
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Американцы считали себя исключительными. Вирус спустил их на землю.


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Статистика показує, що чим більш розвинута країна тим більше корони.
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Давайте с мая считать сколько заболело онкологией, сколько вылечилось и сколько померло. Табачные и алкогольные ларьки закроются, стадионы переполнятся, пройдеут демонстрации против выбросов с ахметовских и коломойских заводов. Соберутся комитеты и решат выделить на лечение онкологии больше, чем на всю остальную медицину. Че? Невыгодно?
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Американці вчора провели 101 тис. тестів. в кожного п'ятого знайшли вірус
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Представляю- если бы в Украине провели 100 тыс тестов , сколько бы заболевших , обнаружили у нас .!! COVID-19: у світі захворіли 597 тис. осіб, померли - 27 тис. осіб, одужали - 131 тис. осіб - Цензор.НЕТ 867 .
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Статистика должна звучать так: положительных результатов 597 тыс., а не зараженных. Зараженных может быть уже больше десятка миллионов. Может многие страны не имеют тестов, как Украина или подают неправильные данные. Может в больницы не идут, как у нас, пока легкими не начнешь срыгивать, сидишь дома, потому что кроме короны в инфекционке подцепишь и ветрянку, и боткина, и весь букет, точно помрешь
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"В Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 969 человек."
Господи! Меньше тысячи! И откуда крики про "крематориям дров не хватает!"?
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И ещё немного хроники:
в мире в день происходит 150000 убийств вследствии абортов, соответственно в год 55 млн.,
от обжорства в день умирает 30000, а
от голода 16000 детей.
К сожалению по этому поводу мало кто бьёт тревогу(((
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