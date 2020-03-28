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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Окупанти РФ вчора 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає

Упродовж минулої доби, 27 березня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- поблизу Талаківки ворог випустив шість мін із 82-мм міномета, а також використовував станковий протитанковий гранатомет;
- по захисниках Павлополя вівся вогонь із мінометів калібру 82 мм (три міни), автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Водяного було здійснено обстріл із протитанкового ракетного комплексу;
- поблизу Богданівки ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів;
- два обстріли зафіксовано в районі населеного пункту Піски, зокрема з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- біля Старогнатівки - з автоматичного станкового гранатомета.

Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили всі збройні провокації противника.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог п'ять разів обстріляв позиції українських захисників:

- два обстріли поруч із населеним пунктом Миронівський - із мінометів калібрів 120 і 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Південного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Троїцького - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

На всі ворожі обстріли військовослужбовці Об'єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів, зазначають у штабі ООС.

27 березня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів не було.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська здійснили два обстріли позицій українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Красногорівки ворог застосував 120-мм міномет, а поблизу Опитного - автоматичний гранатомет.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, зазначається в повідомленні.

Окупанти РФ вчора 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає 01
Окупанти РФ вчора 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185030
 
 
 Топ коментарі
 
Кожний адекватний українець (навіть з числа "вилікуваних" зебобіків") має кожного ранку посилати "Зе каманду" - нафуй і бажати їм "нехер шастать"! Оккупанты РФ вчера 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет - Цензор.НЕТ 5454
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У головах кремледей поєдналися серп з молотом і православний хрест,
імперський прапор і червоні зірочки, гімн Александрова, єврейські комісари і чорносотенский антисемітизм, героїзм Власова і нашідедиваевалі. В їх головах повна каша...

Оккупанты РФ вчера 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет - Цензор.НЕТ 9711
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Кожний адекватний українець (навіть з числа "вилікуваних" зебобіків") має кожного ранку посилати "Зе каманду" - нафуй і бажати їм "нехер шастать"! Оккупанты РФ вчера 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет - Цензор.НЕТ 5454
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Також потрібно нагадувати 73% які "зробили нас всіх разом".
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12 опстрілів - то режим не тиші, а війна
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Ще ніхто не назвав це війною. Якийсь конфлікт і всьо.
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Продовжуються щодня обстріли, а вже кілька днів немає поранених?..
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У головах кремледей поєдналися серп з молотом і православний хрест,
імперський прапор і червоні зірочки, гімн Александрова, єврейські комісари і чорносотенский антисемітизм, героїзм Власова і нашідедиваевалі. В їх головах повна каша...

Оккупанты РФ вчера 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет - Цензор.НЕТ 9711
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Фото значно раніше ніж 2019 року,
бо останні роки ординці затуляють цей зіккурат ганчірками.
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Стріляли члени Консультативної групи?
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В ордло считают этой группой тот, кто ведет переговоры т.е. ФСБ и наемники путина хла . все что надо знать про ермака брехуна.
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У Зе зараз виникають питання лише по уряду, хоча це не його компетенція. До Єрмака Зе питань не озвучував, тобто він за прямі перемовини з терористами.
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тих членів потрібно самих відстрелити
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"Из Киева в Москву отправился поезд с более чем 700 анчурийскими приматами"

ПНХ с Украины.
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Те ж саме вони робили на пунктах пропуску до Криму. Нікого не пускали і коли там скупчувався транспорт показували як укропи пруть на Крим. Цей метод давно вже відомий.
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Ответным огнем подразделения Объединенных сил пресекли все вооруженные провокации противника....- цитата

добре - що нема поранених... добре - що дають "отвєтку"...
погано - що не видно закінчення цього вогеного перемир"я...
бережи вас Боженька!
здоров"я нам усім...
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мене так влаштовує...отвєтка - то отвєтка... то вже загальновживаний жаргон
отвєтка-привєтка ))))
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Ніхто вже і не переймається.
Зеля лише на коронавірусі піариться.
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нельзя забывать о воине, никогда нельзя, она никуда не денется.
вирус вирусом, кацапы кацапами.
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так он и не през, а у ослов вообще памяти нет - одни инстинкты.
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Йолопи з прес-центру, нагадую у сто другий раз:
Назва на.пункту Пєскі має таке саме відношення до піску як морська свинка до моря.
Назва не перекладається тому що селище названо на честь грека Пєскі.
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Добрий ранок, карантінщікі!
Чи всі живі, чи здорові, прихильники Петрові?
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Судячи по кількості зеботів вірус косить саме їх.
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бо в зєбілів та наркоманів слаба імунна система.
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Горлівка автобусников и таксистов на рейс не пустили, сказали операция Капкан, центр рынок перекрыт. В центре ходят по домам, проверяют документы. Везде орки с белыми повязками, парами и большими группами, патруль ВК-2, менты на казарме, в полевой форме, улицы перекрыты...
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Кто то сказал, что надо просто прекратить стрелять и война закончится! Война закончилась?
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Он пошутил как клоун , а получилось сбрехал публично как президент
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"Величайший лидер современности" сказал.
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пагадите, пагадите...у него в голове она (война) давно закончилась.. - он сам признался
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" Не буди лихо пока оно тихо". Донбасс порожняк не гонит, он гонит оккупантов с украинской земли. Украина была , есть и будет!
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Вова, посмотри пуйлу в глаза и поищи мир.
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У сепарні є чим стріляти. Дай Боже, щоб наші захисники, дійсно, були живі і здорові, а не лише в повідомленнях
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Пусть бы наши парни там валили лугандонов пожесткому,пока ******* обложилось метровой стеной памперсов,а еврошлюхи заняты вирусом.
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