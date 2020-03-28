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Все про:Зеленський (4931) Кабмін (4001) кадри (176)

 Стосовно Кабміну є кадрові питання, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що існують кадрові питання щодо Кабінету Міністрів.

Про це він сказав журналістам після засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, сьогодні на засіданні фракції про це не говорили.

"Сьогодні ми не говорили про це. Є таке питання, воно обговорюється з низки причин, пов'язаних із різними факторами", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що стосовно кадрових рішень інформація буде відома в суботу або неділю.

Читайте також: Про реструктуризацію боргу з МВФ говорили, відповіді поки немає, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185028
 
 
 Топ коментарі
 
По Кабмину есть кадровые вопросы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9664 Ха...назови мне ЗеБил фамилии из ЗекАмАнды по которым нет вопросов ..юмАрЫст ты аднака
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Якщо взяти його перший коментар

Николай Соловей

я вважаю як і попередні бариги

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то розуму там нема
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Да, не мародер, вин кучка ЗЕленого лайна.
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Просто феерическая мразь. Как называется работа во вред своему народу.
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Настала эпоха популистов во всем Мире,не только в лице Маню Макрона во Франции или Джузеппе Конте в Италии,Мадуро в Венесуэле...,но Зеля впереди планеты всей... По Кабмину есть кадровые вопросы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3344
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Так сколько можно этот Кабмин, как говорит лукашенка, перетрахивать. Неужели сразу умных людей набрать ума не хватает, без сватов, дружбанов, друзей их друзей и прочих.
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По-перше всі кандидатури планує не Зе, а по-друге нормальні і професійні люди не підуть до нього, бо не самогубці. Вище є обгрунтування цього твердження.
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Так у ЗЕбанутых как раз ума и не хватает. У них вместо мозгов - ЗЕленая субстанция, похожая на говно.
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Зеля обещал рост экономики на 40%?Обещал...,эпоха бедности завершилась еще в мае прошлого года,и даже перестал стрелять...,почти Уинстон Черчилль По Кабмину есть кадровые вопросы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5354
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хорошему танцору что то всегда мешает! так и зеля все свалит на коронавирус!
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дуже невдале порівняння - бо Черчіль врятував Британію, а цей мудак, майже розвалив Україну По Кабмину есть кадровые вопросы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6415
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Моніка, зроби пресконференцію так щоб всі бажаючі задали тобі питання - ти ах....єш!
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Возьмите Сивоху,он продюссер,он вам организует процесс.
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недоразумение а не презедент когда ты сдохнешь ?
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Где информация о подготовке больниц, о закупке медпрепаратов???
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У проекті сиквестру бюджету, який хочуть скоротити на 400 млрд грн (де зривається фінансування багатьох програм медичної галузі) та у вказівках про скорочення медиків з 1 квітня.
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Всё было готово ещё в январе. Так доложил премьер Гончарук.
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Как опять ? Уже ? Бы гребанный Зелебобик только перетряс Кабмин и опять не так ? Хреновый из тебя президент и хреновые у тебя советники
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А для чого туди йти іншим, якщо через місяць він знову почне перетрушувати?
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Даешь Супрун министром здравоохранения!➕
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Вова тыж сам своих людей слил, чтобы эту шоблу министрами сделать. Какие вопросы к кабмину? Или ты на черта намекаешь?
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Кабмин - то таке, это уже следствие. А вот есть ли еще у кого вопросы по Зеленскому? Вот в чем вопрос.
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Питання є.
Кому, курва, воно продало законтачене "пианіно"?
Зараз якраз можливість на ньому заграти для 73% зедебілів!
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Я не порицаю своих министров за то, что они чересчур много говорят, при условии, что они делают то, что я говорю.
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73% должны ответить за свой выбор. Каждый, блд. Дети этих 73% должны испытать все "радости" по-приколистов. Иначе, следующим президентом будет конь с двумя... уями.
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Вова, не может быть! А мы тут как раз доедаем последний конец "эпохи бедности" без соли...
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Вітаю всі Зебілів з "правильним" вибором коміка-пісюніста на посаду Президента.Ви ***** це заслужили! По Кабмину есть кадровые вопросы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5982
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"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
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от перестановки дураков они не поумнеют! По Кабмину есть кадровые вопросы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5444
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Трамп потребовал у General Motors срочно увеличить выпуск аппаратов ИВЛ
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Трамп напомнил о возможности задействовать закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953 годы), который позволяет президенту расширить производство определенной продукции с целью укрепления национальной безопасности.
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Трамп работает , а Зеля недоразумение
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Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
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Мер Чернівців:
Мери на місцях стикаються з тим, що гробарі відмовляються хоронити людей, які були хворі на коронавірус, медсестри відмовляються виходити на роботу, їх не відпускають їхні родини, так як вони не захищені.
Ось такі невтішні підсумки правління Зе і його Слуг.
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Економічна криза в Україні почалася від Зеленського, а не через коронавірус
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Яценюк , Кличко , у нас есть хорошие кандидатуры на президента , а Зелю недоразумение к Вити Ростовскому отправить
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Проказница--Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
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Кадры для кабмина отбирают по программе "Рассмеши комика дурика"
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Видать планирует олигархов делегировать из регионов в Кабмин, а сам Кабмин переименовать в Офис олигархов.
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Твій перший кабмін просрав валютний запас, який залишив тобі Грося і економіку на підйомі. Ти все просрав, казьол, а тепер взявся за землю.
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по зебилам есть только один вопрос - на какой столб повесить и в каком порядке.
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Нужно выгнать фракцию СН из ВР, а потом провести импичмент шмаркле.
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Мой способ гораздо эфективней) или отвезти на границу,пусть с шлюхами и жепомоями зараженными в заслс лупятся.
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Похоже над президентом должен взять ОПЕКУ СОВЕТ ЭКС ПРЕЗЕДЕНТОВ , которых народ выбирал , а не секретарь канцелярии, которого народ не выбирал
ПРЕЗЕДЕНТЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ПРИЕХАТЬ НА БАНКОВУЮ И ЗАНЯТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КАБИНЕТ
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Выхода у него да и у нас два : первый - премьер-министр Ю.В. Тимошенко, второй - премьер- министр Ю.В. ТИМОШЕНКО. Если кто-то знает более успешного премьера назовите. Хотя я сомневаюсь что она согласится засветится в окружении, скажу помягче, профанов.
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НАРКОМАН зеленый в такое время управляет страной . УБЕРИТЕ НАРКОМАНА ВООБЩЕ НХ
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Зеля - привик роботать по тексту. Так що, їди у свій квартал і розважай людей.
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Кадровые вопросы к кому ? У ЗЕбила раздвоение личности ?
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Все вопросы к тебе, в первую очередь, огрызок жидовский.
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Всім коментаторам рекомендую користуватися левоміколем,або попозаживіном. Стосовно Кабміну є кадрові питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3826Анальні півники РАШЕНки то не ліки. Стосовно Кабміну є кадрові питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3826
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Эти, новые, ещё и кресла свои нагреть не успели, а у тебя уже "вопросы" к ним появились?
А месяц назад ты чем думал, остолоп?!
Вова, не гневи Бога и людей, уйди сам, тогда, может, спасёшься.
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Там не питання,там "караул", а бариги і бездарі ведуть Україну в "бездню"....е може кухарка керувати країною...
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Осел Оманский настолько тупой , что просто не догоняет , что вопрос стоит уже о его личной жизни и жизни его семьи если он срочно не свалит в отставку . Иначе голодные люди его тривиально повесят , причем вместе с Ленкой . Оно ж тупое не понимает , что защищать его не кто не будет , Авак еще и помогать вешать будет руками Белецкого , ВСУ он уже давно до лампады и один Хомчак разве что выйдет с автоматом , СБУ после того как он высрался им на голову .........
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Да у нас есть вопросы по кабмину,например - какой болван занимается кадрами у президента?
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