 Стосовно Кабміну є кадрові питання, - Зеленський

Про це він сказав журналістам після засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, сьогодні на засіданні фракції про це не говорили.
"Сьогодні ми не говорили про це. Є таке питання, воно обговорюється з низки причин, пов'язаних із різними факторами", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що стосовно кадрових рішень інформація буде відома в суботу або неділю.
Николай Соловей
я вважаю як і попередні бариги
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то розуму там нема
Кому, курва, воно продало законтачене "пианіно"?
Зараз якраз можливість на ньому заграти для 73% зедебілів!
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
Мери на місцях стикаються з тим, що гробарі відмовляються хоронити людей, які були хворі на коронавірус, медсестри відмовляються виходити на роботу, їх не відпускають їхні родини, так як вони не захищені.
Ось такі невтішні підсумки правління Зе і його Слуг.
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
комикадурика"
ПРЕЗЕДЕНТЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ПРИЕХАТЬ НА БАНКОВУЮ И ЗАНЯТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КАБИНЕТ
А месяц назад ты чем думал, остолоп?!
Вова, не гневи Бога и людей, уйди сам, тогда, может, спасёшься.