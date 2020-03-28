 Стосовно Кабміну є кадрові питання, - Зеленський

Про це він сказав журналістам після засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, сьогодні на засіданні фракції про це не говорили.

"Сьогодні ми не говорили про це. Є таке питання, воно обговорюється з низки причин, пов'язаних із різними факторами", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що стосовно кадрових рішень інформація буде відома в суботу або неділю.

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