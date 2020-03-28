 Якщо бачите, що людина порушує самоізоляцію, повідомте в поліцію, - МОЗ

Цей заклик опубліковано у телеграм-каналі "Коронавірус_інфо", який веде Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
МОЗ нагадує, що двотижнева самоізоляція обов'язкова для всіх громадян, які повернулися з-за кордону.
"Якщо ви бачите, що людина під час самоізоляції системно порушує санітарно-гігієнічні норми і тим самим наражає на небезпеку інших, повідомте про це в правоохоронні органи", - сказано в повідомленні.
"Нагадуємо, штраф за порушення режиму самоізоляції становить від 17 000 гривень до 34 000 гривень", - додали в МОЗ.
Міністерство закликає допомогти сусідам, які повернулися з-за кордону, залишатися вдома.
"Відвідайте замість них магазин чи аптеку і залиште пакунок під дверима, дотримуючись рекомендацій МОЗ. Будьте доброзичливими і уважними до них!" - сказано в повідомленні.
За даними Міністерства інфраструктури, в Україну з-за кордону повернулися близько 100 тисяч громадян.
и кстати, Сингапур еще в январе жесткий въезд в страну сделал. а потом и вообще закрыл границы, одним из первых.
А вот те кто потом сам ломанулся - это да.
плять, я чаем аж подавился. Беру слово на вооружение !
Ничего повторяющегося "случайно" не бывает.
Или нам надо прокачивать телепатию?
О Емце без мата. Объясню Вам его поведение.
Емец типичный главрач старой закалки.
Что делают такие персонажи? Зарабатывают на откатах, на богатых клиентах и держат в ежовых рукавицах больницу.
Все это мы сейчас и наблюдаем: пытался подмять под себя закупки, организовать ВИП палаты в больницах, ну и ввести чрезвычайное положение.
Чем главврачи не занимаются? Обычными пациентами, персоналом и реальным материальным обеспечением больницы.
Ну и наш герой : презирает обычных людей - все пенсионеры умрут, плевать хотел на мед. персонал - ради своей выгоды заблокировал закупки жизненноважных защитных средств, и вообще не интересуется, что там в обычных больницах происходит.
Хотя нужно признать, по уровню тупости и жлобства президенту он полностью соответствует.
Что делают такие персонажи? Зарабатывают на откатах, на богатых клиентах и держат в ежовых рукавицах больницу.
лол. Ясно, понятно твое отношение. надеюсь, тебе поймать корону и обратиться в больницу. при госпитализации везде это рассказывай. Если с памятью поплохеет - обязательно здесь отпишись куда тебя положили. Я скриншот перешлю главврачу или любому другому медику.
Чмоки, тебя глупенький
Выходит что не системно можно, так что всё расплывчато и звучит такое заявление не серьёзно так как нет конкретики и по какому критерию полицейским различать понятия системно и не системно на практике, разве что снять заявителю документальный фильм про системного нарушителя и доказать потом в суде ,что это не фотошоп
То есть, конечно, да: суки закрыли метро. Боятся Майдана.
Поздно всралися...
Дорогой МОЗ, заберите всех их нафиг на опыты. Можете взять роту автоматчиков - я разрешаю. Мы все тут теперь президенты...
а чего им простаивать, если депутаты дистанционно...
Прилетел домой еак птица,
прилетел как птица я,
Жизнь начнется без авралов,
сундуков и генералов.
САМОИЗОЛЯЦИЯ!"
дальше Цензора твои лютые угрозы не распространяются
в Італії щодоби плюс 3-4 тисячі захворівших
готуйтесь до тотальної самоізоляції
якщо хочете вижити. звісно
https://znaj.ua/world/302675-karantin-v-sili-cholovik-vidpraviv-sobaku-u-magazin-za-chipsami-i-vona-vporalasya-na-ura
Правда не у каждого есть такой пес.