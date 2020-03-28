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 Якщо бачите, що людина порушує самоізоляцію, повідомте в поліцію, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я закликає українців повідомляти в правоохоронні органи про сусідів, які повернулися з-за кордону і порушують режим самоізоляції.

Цей заклик опубліковано у телеграм-каналі "Коронавірус_інфо", який веде Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

МОЗ нагадує, що двотижнева самоізоляція обов'язкова для всіх громадян, які повернулися з-за кордону.

"Якщо ви бачите, що людина під час самоізоляції системно порушує санітарно-гігієнічні норми і тим самим наражає на небезпеку інших, повідомте про це в правоохоронні органи", - сказано в повідомленні.

"Нагадуємо, штраф за порушення режиму самоізоляції становить від 17 000 гривень до 34 000 гривень", - додали в МОЗ.

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Міністерство закликає допомогти сусідам, які повернулися з-за кордону, залишатися вдома.

"Відвідайте замість них магазин чи аптеку і залиште пакунок під дверима, дотримуючись рекомендацій МОЗ. Будьте доброзичливими і уважними до них!" - сказано в повідомленні.

За даними Міністерства інфраструктури, в Україну з-за кордону повернулися близько 100 тисяч громадян.

Якщо бачите, що людина порушує самоізоляцію, повідомте в поліцію, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185027
 
 
 Топ коментарі
 
Минздрав иди нах... В Сингапуре потушили вирус очень быстро и там нет ни одной смерти от короны знаете как?! - все очень просто - БЕСПЛАТНОЕ тестирование для ВСЕХ (почти принудительное и бесплатное лечение, плюс реабилитация (иностранцам тоже самое меню)..
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Министр Здравоохранения Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами

О Емце без мата. Объясню Вам его поведение.

Емец типичный главрач старой закалки.
Что делают такие персонажи? Зарабатывают на откатах, на богатых клиентах и держат в ежовых рукавицах больницу.
Все это мы сейчас и наблюдаем: пытался подмять под себя закупки, организовать ВИП палаты в больницах, ну и ввести чрезвычайное положение.
Чем главврачи не занимаются? Обычными пациентами, персоналом и реальным материальным обеспечением больницы.
Ну и наш герой : презирает обычных людей - все пенсионеры умрут, плевать хотел на мед. персонал - ради своей выгоды заблокировал закупки жизненноважных защитных средств, и вообще не интересуется, что там в обычных больницах происходит.

Хотя нужно признать, по уровню тупости и жлобства президенту он полностью соответствует.


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тех кого завезли с Уханя в Н.Санжары согласен - это был белый шум чтобы Уханьдохать годовщину расстрелов на Майдане..
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метод Индии надо брать ,высунул носа на улицу меж рог дубинкой , у нас надо тоже ,но 2 раза ,с первого не поймут!!!
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каждый видит себя исключительно вертухаем
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І почати з піаніста! Відправити його взад на передачу "Розсміши зебебілів" Если видите, что человек нарушает самоизоляцию, - сообщите в полицию, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3428
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Минздрав иди нах... В Сингапуре потушили вирус очень быстро и там нет ни одной смерти от короны знаете как?! - все очень просто - БЕСПЛАТНОЕ тестирование для ВСЕХ (почти принудительное и бесплатное лечение, плюс реабилитация (иностранцам тоже самое меню)..
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сравнивать страну с самой лучшей медициной, с самыми жесткими законами с Украиной.
и кстати, Сингапур еще в январе жесткий въезд в страну сделал. а потом и вообще закрыл границы, одним из первых.
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а мы с января сзываем-свозим коронаносцев в страну...нормальный ход по борьбе с короной, а сейчас просим граждан записываться в стукачи.. Если видите, что человек нарушает самоизоляцию, - сообщите в полицию, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7644
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из тех кого тогда завезли ни одного заболевшего. Их даже киты проверяли, так что не звезди.
А вот те кто потом сам ломанулся - это да.
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тех кого завезли с Уханя в Н.Санжары согласен - это был белый шум чтобы Уханьдохать годовщину расстрелов на Майдане..
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Уханьдохать

плять, я чаем аж подавился. Беру слово на вооружение !
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Что важнее годовщина расстрела или жизнь людей?
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Важнее научиться читать правильно и не задавать тупые вопросы про "белый шум"..
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Жизни тех кто сейчас возвращаются тысячами, а также их знакомых и близких не важны, в отличие от Санжарцев, да?
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поздно пить боржом когда отказала печень то во первых , во вторых ни Петя ни Вова трех друзей не посадил ,а раз так то чуда Сингапурского у нас не будет
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да какой нах Сингапур с этими пейсатыми правителями !? тут хоть бы 50% наших граждан в живых осталось...
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В Италии 10 % .. ты думаешь что у нас будет меньший % !?
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Откуда ты знаешь что там точно 80000 заражённо? Это диагностировали столько, а может зараженоо в реальности намного больше!
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А нафига нас столько? Только мешаем землю продавать.
Ничего повторяющегося "случайно" не бывает.
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Ти що хлопче захворів?! у тебе жар? В країні ворів і вже тепер наляканих ідіотів щось робити організовано та безкоштовно?! Ти де живеш?
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А пограничники у них на лбу написали, что оно вернулись из-за границы?
Или нам надо прокачивать телепатию?

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Министр Здравоохранения Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами

О Емце без мата. Объясню Вам его поведение.

Емец типичный главрач старой закалки.
Что делают такие персонажи? Зарабатывают на откатах, на богатых клиентах и держат в ежовых рукавицах больницу.
Все это мы сейчас и наблюдаем: пытался подмять под себя закупки, организовать ВИП палаты в больницах, ну и ввести чрезвычайное положение.
Чем главврачи не занимаются? Обычными пациентами, персоналом и реальным материальным обеспечением больницы.
Ну и наш герой : презирает обычных людей - все пенсионеры умрут, плевать хотел на мед. персонал - ради своей выгоды заблокировал закупки жизненноважных защитных средств, и вообще не интересуется, что там в обычных больницах происходит.

Хотя нужно признать, по уровню тупости и жлобства президенту он полностью соответствует.


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типичный главрач старой закалки.
Что делают такие персонажи? Зарабатывают на откатах, на богатых клиентах и держат в ежовых рукавицах больницу.

лол. Ясно, понятно твое отношение. надеюсь, тебе поймать корону и обратиться в больницу. при госпитализации везде это рассказывай. Если с памятью поплохеет - обязательно здесь отпишись куда тебя положили. Я скриншот перешлю главврачу или любому другому медику.
Чмоки, тебя глупенький
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вааще-то не особо умным (мягко выражаясь) выглядишь ты. пару недель дрочки под ПорнХабом в итальянском аресте так повлияли?
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Між іншим "глав-врачу" (від слова "врать") 64 роки. Тобто через рік він потрапляє до категорії, яку лікувати не потрібно. До речі, більшість його хірургічних "заслуг" - це "витягування" немовлят, яких сама природа відбракувала. Тобто посадка на шию платників податків тих хто має цінність лише для їхніх батьків.
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Если предыдущий кабмин были смазливые соросята, то нынешний - жлобское быдло, самое обычное.
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Если вы видите, что человек во время самоизоляции системно нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих, сообщите об этом в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3185027

Выходит что не системно можно, так что всё расплывчато и звучит такое заявление не серьёзно так как нет конкретики и по какому критерию полицейским различать понятия системно и не системно на практике, разве что снять заявителю документальный фильм про системного нарушителя и доказать потом в суде ,что это не фотошоп
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Это наведение порядка с целью выживания населения.
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а почему же стукачей поголовно презирают раз они такие пользительные?
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В Германии и Штатах стучат друг на друга постоянно. И там это считается общественным долгом. Но они открыто это делают. Например, у нас водители предупреждают друг друга о посте гаишников, а там - наоборот - звонят в полицию, если кто-то нарушает даже без последствий или неправильно припарковался. И потому у них порядок.
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это называется "предупреждение несчастных случаев".
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потому что у нас тайные доносы, а там открытая борьба за порядок. они не боятся, что их будут бить за то, что они позвонили в полицию. Это нормальная практика.
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не в этом дело. дело в том, что у нас большинство людей воспринимает государство с его законами как врага.
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А шо, есть какой-то беспорядок ?
То есть, конечно, да: суки закрыли метро. Боятся Майдана.
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Якщо у мене під вікнами в скверику збереться натовп малоліток з пивком в руках, без масок і з дебільним репом на всю гучність ти думаєш я не викличу поліцію? І мені буде пох хто там чого скаже про мене
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По-перше поліціст не покаже (з якого б хрiна?) По-друге у мене була приблизно така ж ситуація пару років назад, малолітки влаштували діскотечку о першій годині ночі в цьому самому скверику, я обклав їх матом і чесно попередив що через 5 хвилин викликаю поліцію якщо вони не закінчать це ********, вони поржали і продовжували далі тусню, приїхала поліція розігнала нах всіх і на цьому діскач закінчився. Все просто
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Це в Берліні? В Україні поліцай ще дасть свою табельну... шмолянуть по тобі... бо серед тих малоліток, було 2є його діток.
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Вори з МОЗ,йдіть на хрін.На вас надії нуль,як в тому анекдоті:"Такий молодий,щоб не лікарі,міг би ще жити та жити".
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О! Вот чем должен заниматься министр здравоохранения! Доносы учить писать. Я реально в шоке! Что это? Ведь это бред. Вместо демонстрации готовности противостоять эпидемии эта богадельня советует - пишите письма!
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они в жопе. они элементарно обосрались и не знают, чего им делать. поэтому разводят ИБД.
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Сразу стучу на ОП, КМ, ВР, МВД... та можно гамузом весь Печерск вязать и на кичу - они с декабря ХЗ где шлялись и ХЗ какую заразу притащили в страну.
Дорогой МОЗ, заберите всех их нафиг на опыты. Можете взять роту автоматчиков - я разрешаю. Мы все тут теперь президенты...
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Товарищ Сралин ввел институт стукачества еще в далеком 1925 году,когда ликвидировал патриарха всея РАБссии Тихона...,в те времена Полония и Новичка еще не было...,были Стрихнин и цианистый калий...
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Надо же с чего то начинать охоту на ведьм. А тут такой благовидный предлог сотрудничесва с барыгами а там и примиальные не за горами. Разделяй на праведных неправедных и влствуй то есть маро дерствуй.
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А как они до самоизоляции телепортироваться будут?
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можно развозку на депутатских автомобилях организовать,

а чего им простаивать, если депутаты дистанционно...
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"Скорый поезд к дому мчится,
Прилетел домой еак птица,
прилетел как птица я,
Жизнь начнется без авралов,
сундуков и генералов.
САМОИЗОЛЯЦИЯ!"
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Опа раз и уже мы как 1937 году ...даже не 1990
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Судячи із дій та заяв МОЗу, то вони все зробили щоб посіяти паніку, за період карантину так і не зрозумілий алгоритм їх дій та готовність до того жаху, який вони всім наобіцяли (окрім "вмруть" і як ховати). Але добре підготували суспільство для інформації про отримання грошей за закон про продаж землі. А кому обіцяно той транш? Може і не прийде він після заяв про всесвітню рецесію? А тут вже такі очікування.
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алгоритм такий: єдиний вихід - це тотальна самоізоляція
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А я ложил на карантин на дибильные законы которые Королевская придумывает...Мне пофиг на эти все запреты где хочу и это мне гарантирует Основной Закон ,которому другие законы и подзаконные акты не могут диктовать правила особенно по перемещению страной, права и свободы не могут быть урезаны или уменшены ...если госсударство это не понимает то прямой диалог в ЕСПЧ .там разберутся на какие бабки попадет госсударство ущемляя права своих граждан а может даже и Гаага ждет некоторых
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никакого ЕСПЧ
дальше Цензора твои лютые угрозы не распространяются
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Это ты на Цензоре Рембо а в реале такие как ты мне носки стирали в армии
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та не было у тебя носков в армии, тока рваные тухлые портянки, еспчшник клоунадный
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Это тут ты герой клавиатурный а в реале ты б мне еще и за пивом сбегал пока я твоей мамке буду давать на ....
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пиво вредно, почки убивает, можешь пожалеть шо пива захотел
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Иди уже рапорт пиши о проделаной работе ...потом сразу идеш мне за пивом через 20 мин магазины откроются
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Если служил, то должен знать, что один удар по почкам заменяет кружку пива.
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готуйтесь
в Італії щодоби плюс 3-4 тисячі захворівших
готуйтесь до тотальної самоізоляції
якщо хочете вижити. звісно
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Чепушило тут панику разводит не ведитесь и ничего не бойтесь
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Чепушилы мусорские сразу принялись эту статью оправдывать вот безпаливно вышло
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Скоро появятся короновирусные киллеры мошенники колекторы ...А порчу не вынесут на короновирус ?
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"Посетите вместо них магазин или аптеку поставив у них пакет под дверью". Пакет с чем под дверь поставить? У большинства от зарплаты до зарплаты не хватает. А те, кто по заграницам ездит и у них на это хватает, пускай как хотят живут и другим не мешают.
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тут сборище уголовников что ли? во всем мире люди предупреждают несчастные случаи таким образом. попробуйте в Германии неправильно припарковать около дома. Соседи моментально в полицию позвонят. И правильно сделают. Это цивилизованный путь. А в Ивано-Франковске вчера избили женщину, которая приехала из Италии и пошла в магазин. Причем избили ее мужчины. Вот такая у нас циаилизация.
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и население Ивано-Франковска очень даже одобрило эту акцию. не думаю, что все, но многие... Якщо бачите, що людина порушує самоізоляцію, повідомте в поліцію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7637
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Как в старые "добрые" времена - "настоящим сообщаю..." )))
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