 Якщо бачите, що людина порушує самоізоляцію, повідомте в поліцію, - МОЗ

Цей заклик опубліковано у телеграм-каналі "Коронавірус_інфо", який веде Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

МОЗ нагадує, що двотижнева самоізоляція обов'язкова для всіх громадян, які повернулися з-за кордону.

"Якщо ви бачите, що людина під час самоізоляції системно порушує санітарно-гігієнічні норми і тим самим наражає на небезпеку інших, повідомте про це в правоохоронні органи", - сказано в повідомленні.

"Нагадуємо, штраф за порушення режиму самоізоляції становить від 17 000 гривень до 34 000 гривень", - додали в МОЗ.

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Міністерство закликає допомогти сусідам, які повернулися з-за кордону, залишатися вдома.

"Відвідайте замість них магазин чи аптеку і залиште пакунок під дверима, дотримуючись рекомендацій МОЗ. Будьте доброзичливими і уважними до них!" - сказано в повідомленні.

За даними Міністерства інфраструктури, в Україну з-за кордону повернулися близько 100 тисяч громадян.