 З-за кордону повернулися 100 тисяч українців, ще 9 тисяч не встигли, - Криклій

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі ми разом із МЗС повернули близько 100 000 громадян України додому. Завданням Міністерства інфраструктури було забезпечити логістику - своє завдання ми виконали", - написав він.
За словами міністра, завданням українців, які повернулися на Батьківщину, було дотримання режиму самоізоляції.
"На жаль, до цього поставилася переважно легковажно, абсолютно не усвідомлюючи ризики, на які наражають себе, близьких і рідних. Беззаперечним є право, яке гарантується статтею 33 Конституції України. Таким же беззаперечним є право на життя, яке гарантується статтею 27 Конституції. Ми не можемо наражати на небезпеку життя 40 млн громадян", - вважає Криклій.
Громадяни, які повернуться в Україну після опівночі 28 березня, підпишуть згоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої контролюватиме поліція, зазначив міністр.
Українців, які ще перебувають за кордоном, а таких близько 9 тисяч, МЗС просить залишатися в країні, в якій вони зараз перебувають.
"За дорученням президента України Володимира Зеленського для людей, які не можуть продовжити перебувати за кордоном і хочуть повернутися в Україну, готуємо рішення, яке передбачатиме обсервацію. Фіналізуємо його разом із МОЗ та МВС з урахуванням значної кількості людей, які потребують повернення, та інших завдань, які зараз мають виконувати поліцейські та медики", - додав Криклій.
І тоді навіть у найгіршому випадку (загибель від коронавірусу УСІХ, хто за кордоном) вірус би не прорвався в Україну. А вже українські жіночки природним шляхом відновили б демографічні втрати.
Але мор таки прорвався. Тепер нам загрожують втрати неприйнятних для Нації масштабів. І тоді невідомо, чи зможуть жінки народити СТІЛЬКИ нових українців.
Суть розумієте?
Они там платят налоги, они там пусть и лечатся...
А ********* ніяк не вгамується: Зеленский: Украина вернет еще 17 тыс. граждан (УНН)
Главное побольше ада и истерики. Побольше запретов и вообще лучше сразу запретить людям жить, тогда уж точно короновирус прекратится ))
Какие же люди наивные и верят в сказки, про короновирус...
Да все же вы уже болели, переболели простудой или гриппом уже по несколько раз в жизни... И что, умерли от этого?
Это естественный процесс, нравится это кому то или нет...
Где то месяц назад, может чуть больше и я болел на простуду (перенёс болезнь на ногах)... да и многие у нас в феврале на работе ходили кашляли, шмаркали, даже некоторые с температурой... И о диво, никто не умер... Хотя все признаки короновируса были...
Но просто тогда ещё не было вселенской истерии под названием "короновирус".. поэтому никто даже не обращал внимание на простуду.
Любую простуду или грипп можно раздуть до вселенской катастрофы и наивные люди, поддавшись зомбированию, поверят. что простая простуда это короновирус...
Будут биться в истерике и молить об ужесточении карантина, запрета всего и вся... Что провластному ворью и нужно... зазомбировали слабых духом, потом делай с ними что хочешь...
Без любого сопротивления примут продажу земли, сдадут Украину пуйлу, угробят экономику и будут после этого попивать пивко и смеяться над наивными лохами, свято верящим в их разводку под кодовым названием "короновирус"
Да как то не совсем всё так, в частности в нашей стране ,хотя хотелось бы ,что бы именно по старости, а не от разных там болячек
А в замен появились лишние рты-безработные.
Писец экономике.
И уй там они будут соблюдать самоизоляции.
Попкорном запаслись?
Через две недели будем наблюдать апокалипсис в одной, отдельно взятой стране.
Хитрожопые утырки. Сидеть в Польше и ждать урожая.
И НЕ нужен общий карантин и экономический колапс!
Но дебилу голова дана, чтобы врать, пиариться и жрать в нее...
И вообще, по статистике от этого распиаренного гриппа под названием корновирус умерло за три месяца - 24 тысячи людей во всём мире ...
За этот же период, за эти три месяца, без всякого "короновируса" умерли 13,5 миллиона людей...
Я понимаю, что у страха глаза велики, но хоть включайте логику и сопоставляйте цифры.
24 тыс. и 13,5 миллиона.
То есть, если верить даже истерике по поводу ужасной смертности от "короновируса"...
То от короновируса умирает лишь 0,17% от всех умерших на земле.
"Уникайте скупчень людей під час епідемії" в дії.
что если у него пока все нормально, это еще не значит что он точно здоров, или точно здоров тот, с кем он стоял в очереди, ехал в автобусе, был в магазине... и неизвестно чьи бациллы или сопли он притащит в свой дом своим детям и родителям и соседям и просто прохожим...
а еще Медики, Врачи и Медсестры - им честь и слава! они теперь самые главные бойцы на передовой, которые рискуют жизнями и своим здоровьем... и здоровьем своих семей...
хто понесе за це покарання??? а ніхто... але рибку в мутній водиці наловлять і свої потаєнні мрії про владу і гроші хтось таки вирішить, спекулюючи на трагедії і карантині...