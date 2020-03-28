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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 З-за кордону повернулися 100 тисяч українців, ще 9 тисяч не встигли, - Криклій

Українці, які потраплять додому після 00:00 28 березня, підпишуть угоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої контролюватиме поліція. Для тих, хто ще лише хоче повернутися, розробляється рішення про обсервацію.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ми разом із МЗС повернули близько 100 000 громадян України додому. Завданням Міністерства інфраструктури було забезпечити логістику - своє завдання ми виконали", - написав він.

За словами міністра, завданням українців, які повернулися на Батьківщину, було дотримання режиму самоізоляції.

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"На жаль, до цього поставилася переважно легковажно, абсолютно не усвідомлюючи ризики, на які наражають себе, близьких і рідних. Беззаперечним є право, яке гарантується статтею 33 Конституції України. Таким же беззаперечним є право на життя, яке гарантується статтею 27 Конституції. Ми не можемо наражати на небезпеку життя 40 млн громадян", - вважає Криклій.

Громадяни, які повернуться в Україну після опівночі 28 березня, підпишуть згоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої контролюватиме поліція, зазначив міністр.

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Українців, які ще перебувають за кордоном, а таких близько 9 тисяч, МЗС просить залишатися в країні, в якій вони зараз перебувають.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського для людей, які не можуть продовжити перебувати за кордоном і хочуть повернутися в Україну, готуємо рішення, яке передбачатиме обсервацію. Фіналізуємо його разом із МОЗ та МВС з урахуванням значної кількості людей, які потребують повернення, та інших завдань, які зараз мають виконувати поліцейські та медики", - додав Криклій.

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З-за кордону повернулися 100 тисяч українців, ще 9 тисяч не встигли, - Криклій 01З-за кордону повернулися 100 тисяч українців, ще 9 тисяч не встигли, - Криклій 02З-за кордону повернулися 100 тисяч українців, ще 9 тисяч не встигли, - Криклій 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185026
 
 
 Топ коментарі
 
А всего-то нужно было зебилу в ЯНВАРЕ отменить ВСЕ турвыезды из страны, закрыть въезд иностранцам, разработать и произвести СВОИ тесты и подготовить места для обсервации возвращающихся, которых при въезде тестируют ПОГОЛОВНО ВСЕХ!
И НЕ нужен общий карантин и экономический колапс!

Но дебилу голова дана, чтобы врать, пиариться и жрать в нее...
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Серйозно? Голодомор 1932-33 був через неврожай?
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Ну да. Такой страшный неурожай, что совок продолжал экспортировать зерно. А села заградотряды окружали тоже, чтобы спасти державу от голода? Ты совсем дурак?
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Это как делать перегородки в трюме, когда он уже заполнен водой...
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Предлагаете как коммуняки устроить голодомор заробитчан? Во время кризиса оставить их за границей без жилья, еды, работы, с просросенным безвизом. Один на один с коронавирусом?
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Це саме та ситуація, коли пріоритетне завдання - захистити державу.
І тоді навіть у найгіршому випадку (загибель від коронавірусу УСІХ, хто за кордоном) вірус би не прорвався в Україну. А вже українські жіночки природним шляхом відновили б демографічні втрати.
Але мор таки прорвався. Тепер нам загрожують втрати неприйнятних для Нації масштабів. І тоді невідомо, чи зможуть жінки народити СТІЛЬКИ нових українців.
Суть розумієте?
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В 1930-е годы был неурожай, Тогда тоже надо было защищать державу от голода. Получился голодомор в Украине и Поволжье. Предлагаете пожертвовать частью населения?
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Серйозно? Голодомор 1932-33 був через неврожай?
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Воно дурне. Не знає, що індустріалізація 30-х в СССР, була зроблена руками США в обмін на життя українців. Зерно в обмін на заводи.
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Ну да. Такой страшный неурожай, что совок продолжал экспортировать зерно. А села заградотряды окружали тоже, чтобы спасти державу от голода? Ты совсем дурак?
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Схоже, поцієнт знає тільки кацапську версію подій - "никто никого специально голодом не морил, это все из-за неурожая" (и вообще всем тяжко было)
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Богдан, иди почитай серьезную литературу про голодомор и не позорься. И не вравнивай половой орган с пальцем. Єто абсолютно разньіе ситуации
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Если Украина расценивает по одной копейке жизнь своих соотечественников, хотя бы и за рубежом, то стоит ли українськім жіночкам природним шляхом відновяти демографічні втрати? Аборт может лучше, чем окунать своё дитя в такое общественное говно?
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Да нет, вернуться в Украину и всех заражать. Их туда госудаство послало? Нет. Ну так нахер там и оставайтесь и не заражайте настоящих украинцев.
Они там платят налоги, они там пусть и лечатся...
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Нехрен валить на коммуняк! Товары от коммуняк (из Китая) любите, а коммуняк не любите! Я бы посмотрел, как бы вы в Китае зажили, ))) с их советскими ограничениями. )))
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вірус до речі теж від китайських комуняк всрср був чорнобиль у китайців ухань
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И чтобы в той обсервации один перезаразил всех.
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такой момент тоже есть. и он непрост. и всё упирается в экономику.
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у меня собака свой поводок в пасть берет и идет) я это тоже называю самоизоляция))
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Если в Италии эпицентром стал футбольный матч, то у нас эпицентром станет сегодняшнее возвращение варшавской дивизии. Запомните этот комент.. Из-за границы вернулись 100 тысяч украинцев, еще 9 тысяч не успели, - Криклий - Цензор.НЕТ 7072
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В США уже 105 тысяч инфицированных. Лучше вернуть заробитчан сейчас. Чем обрести их на голодомор, когда заболеаших может быть миллионы.
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Навіть якщо вони привезуть кілька ядерних бомб, це буде якось не на часі.
А ********* ніяк не вгамується: Зеленский: Украина вернет еще 17 тыс. граждан (УНН)
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Уже наверное младенцам очевидно, что карантин бесполезен. Любые запреты и ограничения не работают и не будут работать, потому что это никогда не останавливало и не остановит любую простуду или грипп (коим и является так называемый короновирус).
Главное побольше ада и истерики. Побольше запретов и вообще лучше сразу запретить людям жить, тогда уж точно короновирус прекратится ))
Какие же люди наивные и верят в сказки, про короновирус...
Да все же вы уже болели, переболели простудой или гриппом уже по несколько раз в жизни... И что, умерли от этого?
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В Китае людей кормили, еду к порогу оставляли.
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если б это был короновирус, то переносил бы ты его не "на ногах", а в реанимации и неизвестно перенес ли бы вообще, так что заткнись и сиди дома, умник
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Умник. а кто тебе сказал, что все больные простудой под названием "короновирус" лежат в больницах а не лечаться на дому или вообще не чувствуют никаких признаков болезни?
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а ты тупее чем я думал, дома под наблюдением врачей это по твоему на ногах?
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Лечаться самостоятельно дома, как обычную простуду...
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сегодня от короновируса умерло 2438 человек, от обычного гриппа 1245, рассказывай дальше сказки про обычный грипп, "умник"
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дай ссылку, что от обычного гриппа умерло меньше
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33 против 27 действительно проблема , это как "стой там, иди сюда"
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Будем минимум миллион заболевших... Делайте скриншот
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А хоть 10 миллионов... Людскую природу не изменишь. Люди как болели так и будут болеть. И ничего с этим не поделаешь. Как умирали, так и будут умирать ( в основном по старости).
Это естественный процесс, нравится это кому то или нет...
Где то месяц назад, может чуть больше и я болел на простуду (перенёс болезнь на ногах)... да и многие у нас в феврале на работе ходили кашляли, шмаркали, даже некоторые с температурой... И о диво, никто не умер... Хотя все признаки короновируса были...
Но просто тогда ещё не было вселенской истерии под названием "короновирус".. поэтому никто даже не обращал внимание на простуду.
Любую простуду или грипп можно раздуть до вселенской катастрофы и наивные люди, поддавшись зомбированию, поверят. что простая простуда это короновирус...
Будут биться в истерике и молить об ужесточении карантина, запрета всего и вся... Что провластному ворью и нужно... зазомбировали слабых духом, потом делай с ними что хочешь...
Без любого сопротивления примут продажу земли, сдадут Украину пуйлу, угробят экономику и будут после этого попивать пивко и смеяться над наивными лохами, свято верящим в их разводку под кодовым названием "короновирус"
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Пишите :"Как умирали, так и будут умирать ( в основном по старости)"

Да как то не совсем всё так, в частности в нашей стране ,хотя хотелось бы ,что бы именно по старости, а не от разных там болячек
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болячки есть у всех людей, особенно у людей в преклонном возрасте
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"Все болезни от нервов,один СПИД от удовольствия."
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только эта простуда может вызвать вирусную пневмонию, посмотрю как ты побегаешь без обоих легких
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Думаешь, ни у кого до этого вируса не было вирусной пневмонии?
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Вот из-за таких мудаков, как вы, всё и произошло! Это итальянцам расскажите, или китайцам!
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Сколько там, 10-15% поступлений валюты в экономику "пошло по пииде"?
А в замен появились лишние рты-безработные.
Писец экономике.

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Коронавирус вскрыл всю ложь и скрытые проблемы.
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Думаю из этих 100 тысяч, как минимум 2-3 тысячи уже больных.
И уй там они будут соблюдать самоизоляции.
Попкорном запаслись?
Через две недели будем наблюдать апокалипсис в одной, отдельно взятой стране.
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А налоги они в Украине платили? ЕСВ например. Нет. Так пускай их этих баранов лечит та страна, где они налоги платят.
Хитрожопые утырки. Сидеть в Польше и ждать урожая.
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Европейское будущее.
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А всего-то нужно было зебилу в ЯНВАРЕ отменить ВСЕ турвыезды из страны, закрыть въезд иностранцам, разработать и произвести СВОИ тесты и подготовить места для обсервации возвращающихся, которых при въезде тестируют ПОГОЛОВНО ВСЕХ!
И НЕ нужен общий карантин и экономический колапс!

Но дебилу голова дана, чтобы врать, пиариться и жрать в нее...
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Да нет никакого короновируса, есть пандемия гриппа. От гриппа люди тоже иногда умирают от осложнений... Но просто раньше, никто никогда не делал из простуды вселенской трагедии.
И вообще, по статистике от этого распиаренного гриппа под названием корновирус умерло за три месяца - 24 тысячи людей во всём мире ...
За этот же период, за эти три месяца, без всякого "короновируса" умерли 13,5 миллиона людей...
Я понимаю, что у страха глаза велики, но хоть включайте логику и сопоставляйте цифры.
24 тыс. и 13,5 миллиона.
То есть, если верить даже истерике по поводу ужасной смертности от "короновируса"...
То от короновируса умирает лишь 0,17% от всех умерших на земле.
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Представь себе, да. И ты хочешь поговорить об том ?
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Комаровский уже переобулся. Пару дней смотрел. Уже дает умные советы и даже слегка запугивает.
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ты хотел сказать что столько умирает при мерах карантина по всему миру. а те кто прозевал или допустил массовый очаг справляются с трудом. а миллионы как от испанского гриппа не хочешь?
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Ну, насколько люди тупые! Вы в частности. Да, при чем тут грипп? Грипп не передаётся очень быстро. Может, хотите добровольно коронавирусом заразиться? Пожалуйста.
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Комаровский -- виртуоз художественной сцанины.
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Гігієнічне фото дня: Натовп українців на кордоні Польщі в останній день перед закриттям

"Уникайте скупчень людей під час епідемії" в дії.
Из-за границы вернулись 100 тысяч украинцев, еще 9 тысяч не успели, - Криклий - Цензор.НЕТ 9751
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Вот что бывает, когда решение принимает человек с ограниченными аналитическими способностями. Эта огромная очередь на границе из-за того, что у Зеленского не догадались договориться об упрощенном пересечении границы и он заявил о закрытии границы сегодня. Достаточно одного больного коронавирусом в этой толпе ...
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А быдлота не при чём??? Быдлоту предупреждали - вернитесь! Предупреждали! А всё потом валить на Зеленского, мать их за ногу, да об стенку.
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В такой среде маска что есть что нету
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...Бомба!...Зап. Украине мало не покажется.... Из-за границы вернулись 100 тысяч украинцев, еще 9 тысяч не успели, - Криклий - Цензор.НЕТ 413
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Зеля обещал вернуть всех... Из-за границы вернулись 100 тысяч украинцев, еще 9 тысяч не успели, - Криклий - Цензор.НЕТ 8525Чувак сказал,чувак сделал...
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Новосанжарский метод побивания камнями показал свою эффективность. Из тех кого забросали никто не заболел. Был бы зе патриотом этот метод распостранили бы на всех понаехавших.
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Общался вчера с одним зебилом (начал уже говорить - я за него не голосовал), который в Польше сейчас... В общем ему все эти дпижения пох. Есле надо будет вернутся - обратится в консульство, там всё организуют...
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Посоветуй ему вьішиванку одеть и ожидать президентского самолета)
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eti liudi budet pervyje kotoryje posle otmena karantina Polse pobezit obratno tuda Из-за границы вернулись 100 тысяч украинцев, еще 9 тысяч не успели, - Криклий - Цензор.НЕТ 6076
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точно!... только попустит - такая же очередь будет обратно... только более злая и наглая
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U nas toze samoje.Ix poslali v karantin,tak kricat sto narusajetsia ix prava.Potom otmenili teper testi delajet vsem i otpuskajet domoj.Pravda tut polovina vsio taki otkazalos i ostajutsia v karantine na 14 dnej bolsinstve v gostinicax zyvut teper.Govoriat ploxo ix kormiat ne vovremia opazdyvajet na 15 minut,malo produktov dajut i t.d.Oni dumajet sto prijexali na kurort otdixat
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вот это и напрягает... что половина не понимает серьезности и опасности коронавируса...
что если у него пока все нормально, это еще не значит что он точно здоров, или точно здоров тот, с кем он стоял в очереди, ехал в автобусе, был в магазине... и неизвестно чьи бациллы или сопли он притащит в свой дом своим детям и родителям и соседям и просто прохожим...
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takoj kontigent ne vse konecno jest mnogyje kto ponimajet,Tut toze jest dopsutim parixmaxeri govoriat pocemu im nedajut rabotat,tam ciut ciut postric З-за кордону повернулися 100 тисяч українців, ще 9 тисяч не встигли, - Криклій - Цензор.НЕТ 6053 .Golodnyje pojmite oni, u nas oni nemalo zarabyvajet strizka 5-10 evro,v den u nix zarplaty minimum 200 evro,a vot toze placit pocemu ix zakryli. З-за кордону повернулися 100 тисяч українців, ще 9 тисяч не встигли, - Криклій - Цензор.НЕТ 9338Poniatyje tokoje
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конечно не все! есть понимающие и сознательные...
а еще Медики, Врачи и Медсестры - им честь и слава! они теперь самые главные бойцы на передовой, которые рискуют жизнями и своим здоровьем... и здоровьем своих семей...
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mediki,vraci,medsiostry vot im pristajit rabota.Uvidem kak spravitsia.Teper eto tolko nacialo.U nas odnu bolnicu pocti zakryli mediki byli negotovi.Tam gorodok 20 tysiac iz 300 vracej ostalos 1 i 5 medsiostr.10 zaboleli virusom,drugije poslani v karantin ili vziali otpuska.Vot eti sto vziali otpuska ja by uvolil uze segodnia
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V mojiom gorode tut normalno podgotovils.Palatki zdelali stob xodit bylo luce s odnogo zdanyje drugojeЗ-за кордону повернулися 100 тисяч українців, ще 9 тисяч не встигли, - Криклій - Цензор.НЕТ 1830
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stob nenado bylo xodit cerez dvor.Tut neskolko zdanyji.Tut molocy testi sami kupili 5000 stuk bez ravitelstva pomoci.Im pomogajet i liudi predprijatyja ocen mnogo pomoci i iz liudej.S nimi nebudet problem tut lucyje rabotajet
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А чего только своих возвращаем со стран, где бушует єпидемия. Давайте возьмем ради пополнения бюджета итальянцев, испанцев, американцев... Из-за границы вернулись 100 тысяч украинцев, еще 9 тысяч не успели, - Криклий - Цензор.НЕТ 5915
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Нам українці капець від цих заробітчан. Я їх просто ненавиджу...
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і ще більша від безвідповідальності влади...яка це накликала...тупорило і пафосно,, не розуміючі масштаб можливого зараження і повної неготовності нашої медицині до цієї пошесті
хто понесе за це покарання??? а ніхто... але рибку в мутній водиці наловлять і свої потаєнні мрії про владу і гроші хтось таки вирішить, спекулюючи на трагедії і карантині...
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и все 100 тыс прошли обязательный карантин в Санжарах
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На подводной лодке, если случился пожар в одном из отсеков, то моряки в этом отсеке закрываются, чтобы пожар не распространился на всю подводную лодку, и борются с пожаром. Побороли, хорошо. Погибли, тоже хорошо, для остальных на лодке. Зеленский обеспечил распространение вируса по всей стране, прикрываясь будто бы заботой об украинцах, умышленно не организовав карантин для приезжих. По расчётам к 19.04.2020 умрут 16799 украинцев и официально заболеют 162390. После зелёные будут выражать соболезнования и рассказывать: "Никто не мог предположить, что такое получится, что эти 100 000 разнесут вирус по всей стране. Мы хотели спасти всех украинцев, а тут такое получилось. Мы не со злого умыслу, а по своей врождённой тупости.".
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"Умрут 16799 человека..".Какие точные прогнозы етить,как в аптеке на весах.
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По заболевшим вчера и сегодня мы опережаем прогнозы.
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так что получается всё же выехавших за рубеж на работу не миллионы и миллиарды как многие гундели коек то из наших провокаторов особенно с *********!? а 110.000...ну пусть там ещё что...но не 4 миллиона же как жужали всякие королевские и тому подобные проросийские наши политики в унисон с *********нскими пропагандонами..выехало пол страны....миллионы заробитчан моют горшки..... а оно цифра совсем даже другая.аж сам удивился что так.
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Нічого, решту ви пішніше підвезете для "покращення" ситуації....
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Ввезти в Украину 100000 людей из стран охваченных коронавирусом боз прохождения 2-х месячного карантина было не самой умной идеей барыги на крови жидозеленского и это зеленое дерьмо за это должно ответить.
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Это какой-то бред сивой кобылы, Санжары на карантин, 100 000 чел. в свободное плаванье, остальных на карантин З-за кордону повернулися 100 тисяч українців, ще 9 тисяч не встигли, - Криклій - Цензор.НЕТ 7414 З-за кордону повернулися 100 тисяч українців, ще 9 тисяч не встигли, - Криклій - Цензор.НЕТ 7414
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Сколько у нас национальной гвардии? Двести тысяч? Хватит!
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Кто даст гарантии людям, что их в той обсервации никто не заразит? Они будут находиться каждый в отдельном боксе? Или кучей все в одном ангаре? Что за бред? Люди вам не скот! Сами первые из Европы завезли вирусов, сами себя уже перезаражали, так сидите в своей Раде в обсервации, в министерствах. Покажите пример.
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