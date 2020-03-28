 Про реструктуризацію боргу з МВФ говорили, відповіді поки немає, - Зеленський

Про це він сказав журналістам після засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Про реструктуризацію боргів і перенесення термінів ми також говорили. Я ще не отримав відповіді", - сказав президент.

Раніше, 27 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося домовитися з МВФ про збільшення розміру нової програми з $5,5 млрд до $8 млрд. Перший транш, за його словами, становитиме $2 млрд і відразу надійде до державного бюджету.

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