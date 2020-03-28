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Все про:Зеленський (4931) МВФ (714) реструктуризація (17)

 Про реструктуризацію боргу з МВФ говорили, відповіді поки немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський говорив із представниками Міжнародного валютного фонду про реструктуризацію боргу України і перенесення терміну його виплати.

Про це він сказав журналістам після засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Про реструктуризацію боргів і перенесення термінів ми також говорили. Я ще не отримав відповіді", - сказав президент.

Раніше, 27 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося домовитися з МВФ про збільшення розміру нової програми з $5,5 млрд до $8 млрд. Перший транш, за його словами, становитиме $2 млрд і відразу надійде до державного бюджету.

Читайте також: Досягнуто домовленості щодо ухвалення закону про ринок землі, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185025
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский словно порноактриса, готов принять от МВФ в любой позе и в любом количестве
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Зеленый дибил остановил страну, с каждым днём гробит экономику и людей... И при этом, набрался наглости и клянчит деньги...
Естественно, дятла послали нахрен... потому, что с душевнобольными как этот клоун никто всерьёз разговаривать не будет.
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У Голобородька все получалось. Позвони ему, может что - то умное посоветует ?
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Может надо было МВФ в с***у послать, а, Зеля ?
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Зеленский словно порноактриса, готов принять от МВФ в любой позе и в любом количестве
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Почему про это не пишут?
Одесский бизнесмен выдвинул ультиматум губернатору:
«Решите вопрос с больницами, или наш труд будет иметь ничтожный результат»
Одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который по поручению президента Владимира Зеленского участвует в работе областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, жестко раскритиковал действия губернатора Максима Куцого и его команды относительно подготовки в регионе медицинской базы для лечения людей инфицированных COVID-19.
«В Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся список опорных больниц. Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в буквальном смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области.

Областная больница, в которой больше всего ресурсов, петляет и прячется. Я про это писал несчетное количество раз.
Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куцый не плачет, но решений не принимает.
А ведь все, что мы делаем, эти изматывающие дни - это просто подготовка. Дальше начнется самое сложное время, время тяжелых и быстрых решений. И принимать их некому. Я в такой команде и в таком состоянии дел вступать в этот кризис не готов.
Владимир Зеленский, вы просили меня помочь - и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы.
И оплачивают их. 20 менеджеров оставили свою работу, не спят и не едят, чтобы обеспечить закупки, документооборот, логистику, коммуникации и все, что нужно Штабу.
Что за это время сделали наши партнеры из ОГА?
Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены.
Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги.
Знаете, что было в Одесском аэропорту, когда туда привезли тесты из Китая? Представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки. Каждый начал брать себе то, что видел - пришлось перекрывать выезд из аэропорта. Такое происходит во время безвластия. И это страшнее, чем пустые больницы.
Я не могу передвигать ноги властям.
Я не могу заставлять работать Облздрав, командовать врачами, поднимать со стульев сотрудников ОГА и делать так, чтобы их штаб работал на самом деле, а не на бумаге. И не хочу! У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В одесской области этого человека нет. Полный паралич.

Я требую немедленно принять окончательно решение по опорным больницам. Мы не волшебники, и не сможем по щелчку пальца снабдить 8 больниц в разных концах области всем необходимым. Я требую, чтобы штаб при ОГА начал функционировать на самом деле - каждый день выполнять свою работу - а не существовать на бумаге и в качестве контролирующего меня органа.


Я не умею неделями ждать пока все со всеми перетрут, особенно когда каждый день в стране добавляется по 100 официальных больных.
Я с удовольствием продолжу помогать городу и области на волонетерских началах, и не буду участвовать во всей вашей политической возне.
Решите вопрос с больницами. Или весь наш труд будет иметь ничтожный результат, а мы так не умеем», - заявил Андрей Ставницер.

Бизнесмен также опроверг обвинения оппонентов в том, что он руководствуется политическими амбициями: «Я спешу успокоить всех, кто меня вдруг стал бояться - меня не интересует политика. Меня тошнит от всей этой бумажной возни, иерархических разборок, постоянной оглядки на кого-то старшего. Гораздо больше пользы я приношу, занимаясь своим делом, обеспечивая людей работой, выплачивая налоги и привлекая в страну миллионные инвестиции».
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Для властей мы все трупы. Не видят смысла тратить на нас ресурсы.
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Опять "попередники винувати"!
Зе-тыпил, уже бы даже тупая овца догадалась, что её обманывают.
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де це бачено, щоб банкіри спілкувалися з Клоуном - Членоударником сексуального труда" О реструктуризации долга с МВФ говорили, ответа пока нет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1942
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Зеленый дибил остановил страну, с каждым днём гробит экономику и людей... И при этом, набрался наглости и клянчит деньги...
Естественно, дятла послали нахрен... потому, что с душевнобольными как этот клоун никто всерьёз разговаривать не будет.
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'' На відміну від звичайної практики МВФ, кошти з цього траншу підуть безпосередньо в бюджет, а не в золотовалютні резерви''---це вихвалився бубочка
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Значит не так говорили О реструктуризации долга с МВФ говорили, ответа пока нет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4769а говорить надо очень просто ,или реструктуризация или на хер с пляжа ...
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У Голобородька все получалось. Позвони ему, может что - то умное посоветует ?
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Когда то при Кучме или Януковиче вышла ситуация, когда Украина самостоятельно заявила об отсрочке выплаты долгов. Давно было - шерстить интернет надо. Без дефолта. Что-то было заявлено по типу Мы всем заплатим, но позже. Так что и такое бывает. А сейчас ситуация с коронавирусом - экономика у всех в стагнации. Такое заявление выглядит разумным. Заробитчане валят с ЕС - значит остановка развития и в ЕС. По принципам ЕС страны должны помогать друг другу - вспомнить пример Греции.
А вообще, для страны важно саморазвитие. Бабло - это хорошо, но когда твое благосостояние не особенно зависит от того, сколько тебе дадут чужого бабла - ещё лучше.
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"Украина самостоятельно заявила об отсрочке выплаты долгов" Это и есть дефолт. Была 1,8 грн к баксу, стала 4,5. Потом была 8,9,12,16,19,24,28 с временным просиром денег ради искуственной цифры в 8 деньги в костер и такие условия что бизнес не мог кредитоваться.
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Практически так, только официально Украина в дефолте не была ещё. Или я ошибаюсь?
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Тут важна суть, а не форма. Дефолт, это не банкротство фирмы - тут бумажку не получаешь, просто факт неплатежеспособности.

Механизм такой - рейтинговые агенства ставят твоей стране или фирме категорию "D"\"CD" (мусор или скоро мусор). Что значит следующее - выплаты по ценным бумагам и займам не были\не будут не будут осуществленны в срок, по мнению агенств.
Факт неплатежа по ценным бумагам\кредитам = дефолт.
Звучит не страшно, но это на рынке финансов - петушиное клеймо, еще и на все фирмы - проценты растут даже для фирм, что в 21 веке нереально, нет ни одной крупной компании без кредитной линии, иначе это было бы безграмотной работой с финансами для крупного\международного бизнеса.
Бумаги самый надежный инструмент.. должен быть. Ну например сейчас мы выживаем за счет выпущенных облигаций тот же ЗВР с них получен (а нужно было не под 9% выпускать а взять кредит под 2%).
Это в итоге запускает цепочку печальных событий, просто они могут отличаться.
* Иными словами технический дефолт был, МВФ уже тогда мог начать изымать через суд собственность за границей, но это не их метод. В 2014 по сути на момент получили по одному из агентств технический дефолт, но очень быстро замяли тему.
Сейчас дыра в бюджете 200 лярдов нарисовалась, выплаты по кредиту, если просрем то смотри 2008, 2014 получим 50-80 за доллар вместо 34-35 который уже нарисовывается. Все плохо, а всем похер, потому что народ не понимает магнитуду ситуации.
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в общем, это все печально, и, с твоих слов, Украина должна влачить жалкое существование от кредита к кредиту. Потому что это не страна - а должник. А у должника, как известно, прав нет. И экономику поднять нет права, потому что война. И поэтому требование МВФ - открыть рынок земли. Потому что наворованную землю можно продать, особенно если есть желающие её купить. А народ должен оставаться нищим - это его судьба. А какократия - единственная форма правления, которая ему уготована. Психология у тебя такая, лузерская.

Так что, выгода украинского народа - только курс доллара? Я тебе скажу, что рядовые обыватели живут от зарплаты к зарплате, поэтому курс гривны волнует их косвенно. Те, которые вернулись с ЕС - у тех сбережения в евро. Тех вообще это не волнует.
Я против дефолта, но и против того, чтобы каждый гражданин лишился возможности на законом гарантированный ему удел земли. Свободная продажа земли - это не достоинство развитых стран, а скорее недостаток. В стране, где власть живет отдельно от народа, нисколько о людях не заботясь - тем более.
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Просто ты не экономист, но рассказываешь как управлять государством. Кредит под 1,5%, а прецеденты были, это по сути подаренные деньги, для твоего понимания среднегодовай инфляция доллара 2%.
Это супер важный инструмент построения процветающей страны.
Наоборот, то что требует МВФ нам нужнее, а не МВФ, то же Антиколомойский закон.
А земля стала заложником необразованной нации, агрохолдингом стоило закинуть 3 копейки на ботофермы и внутренний жлобяра включился у людей, людей не компетентных и землей не владеющих. Людей то в одну сторону на 70% разводят то другую.
Земля средство производства, она не продается только в старах-выродках типа Северной Кореи, и именно простые люди и будут выгодополучателями от того что рынок заработает. Это истина, всё остальное сопли, эмоции и когнитивные заблуждения, то что человек боится потерять сильнее чем найти известно тысячи лет, вас обработали и заставляют копать себе могилу. Миллион мух не может ошибаться.
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Отношение к средствам призводства определяют все остальное. Человек подневольный тоже средство производства.Земля у свободного народа будет работать на народ а не кучку барыг. Осталось малое забрать корыто в самуправление. И свободный выбор где корыто спарведливей туда ложишь свои податки.
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"рядовые обыватели живут от зарплаты к зарплате, поэтому курс гривны волнует их косвенно"
СЕРЬЕЗНО? Ты это где прочитал? Или, может, вместе с зелеными депутатами, в Трускавце лекции по экономике слушал? По твоему, курс не учитывается, например, в цене на газ? А от этого зависят коммунальные платежи. Или на топливо? А это напрямую касается транспортных расходов, которые заложены в себестоимость любого товара. И т.д. Ты вообще в магазин когда последний раз заходил? Или ты на ценники внимания не обращаешь?
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О курсе бакса, Шарик, при чем тут дефолт? Особенно в связи с последним повышением от 8 до 28? Это курсовая политика. Теоретически можно установить любой курс, в зависимости от отдаления от рынка.
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Не смешите что все останавливаеться в ес)) европа уже погибла и поэтому просит отменить санкции)) у большинства стран есть хорошая заначка но есть и слабаки типа греции.
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70% мух не могут ошибаться - Сейчас прийдет Голобородько и даст этому клоуну пи**ды.
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Зеленский! Ты остановил страну, оставил людей без средств к существованию и возможности жить. Невозможно поехать к родным, невозможно получить услуги и помощь в поликлинике и больнице. И нет возможности купить эти услуги! Тебе не на кого писать , ты эти решения принимал сам. О чем ты вообще говоришь? Ты поставил людей раком в полном смысле этого слова. Многим, очень многим скоро приедет в голову что лучше ужасный конец чем ужас без конца. Одумайся, даун! Отмени этот никому не нужный якобы карантин! От этого карантина столько людей умрет что никакому вирусу это не под силу. А главное - страна развалится. Тут живые позавидуют мертвым.
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Раком всех поставил коронааирус. В США уже 105 тысяч инфицированных, в Нью+йорее - 45 тысяч. Зеленский пытается остановить эпидемию. Поскольку процент смертносьи в Украине может быть высоким.
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Та НИХЕРА он не остановит!
Из-за границы 100 тысяч понаехало и БЕЗ проверок, БЕЗ карантинов, БЕЗ самоизоляции!
Что бы эти тыпилы не делали - остановить вирус они уже не смогут.
А вот экономику окончательно угробить - ЗАПРОСТО!
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Если сейчас заробитчан не вывезти - значит устроить их голодомор. США и ЕС своих граждан не могут защитить - скоро может быть миллионв заболевших.
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Не пиши дурниць про голодомор на кожній гілці форуму. З таким керманичем як Віслюк Оманський голодомор скоріше буде в Україні ніж за кордоном!
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Перепилиця, Не пиши чепухи! почитай краще ск триліонів виділив Трамп своїм американцям на боротьбу з вірусом!
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В январе надо было останавливать, но и это не помогло бы.
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Власть тогда карманы набивала продавая маски и респираторы из Госзаказа.
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Вот скажи ты дурак или прикидываешься? Как можно карантином остановить вирус? Страну развалить это запросто , людей поставить в невыносимые условия это запросто, но остановить вирус никогда. Пропустят через себя его все и это аксиома.
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В Китае и Корее людей кормили. У нас люди голодать начинают. Там маски не продавали, и зерно, пользуясь случаем , не гнали за рубеж.
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В Китае до сих пор компартия у власти. У них не только зерно за рубеж, а целая культурная революция была.
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Тепер для зелебобіків з'явилось виправдання - ва всьом вінават каронавірус!!!
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ага, как то нехорошо получилось. Выпускал такие успешные смехопредставления, и такой плохой президент.
Вот скажи, Вовка, если бы ты актеров для своего Квартала набрал бы грустных, и они бы мямлили на сцене, много бы ты насмешил? А ты ж не в Квартале уже, Украина - не квартал, это совсем другая система. А ты насобирал для неё артистов, как для квартала. Нахрен они тут надо? Ну и что, что - это полный коронавирус.
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Смысл карантина не в том, чтобы остановить болезнь. Всё равно заболеет до 70% населения. Смысл чтобы растянуть эпидемию на несколько месяц, чтобы в пик заболевших было не 10 млн, а 200-300 тысяч. Тогда тяжёлые больные смогут получить помощь у медиков, а не умирать десятками тысяч дома, в коридорах больниц и на улицах городов.
Насчёт поставил раком; власть и олигархат поставили в позу народ Украины много лет назад. Только многие это не заметили, а те что заметили сделали вид, что не заметили.
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Поясніть хтось Зеленському, що реструктуризація чи відтермінування боргів - це і є дефолт. Фактично він визнав, що влада готується до дефолту і звернулася до МВФ з проханням стати модератором на переговорах з кредиторами.
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80 країн звернулись до МВФ за допомогою.
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Средний палец вам от МВФ.
А Вы, "бубочка", пошлите их "на три буквы", как Голобородька.
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Чого питання продажу землі ЯК УМОВУ МВФ замовчуєте,порохоботи ?
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Зеля на это учится надо. А ты не хочешь и другим кто знает дело не даешь.Голобородько хоть историю знал. А ты юрист недоделаный судя по твоим высказываниям.
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Вова, ты у бени проси. Зачем тебе эти соросята?
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попрошайка зеленский берет у всех как проститутка во все дыры ! это часом не его шутка ?
самый неудачный презерватив Украины. украинцы любят выбирать попу листов. вот и выбрали. в итоге газ стал дешевле в мечтах коммуналка тоже. он не кому не чего не должен. контрабанда увеличилась не дополучения в бюджете и дыра следствии займы овгз пирамида. еще больше долги . пандемия короновируса мы готовы и просрали все. не готовы вообще . врачи которые рискуют здоровьем и жизнью не защищены. дальше продажа земли или дефолт

и самое главное -8% роста экономики . а не 8 %. этого недоумка надо расстрелять по закону военного времени а гончарука и его правительство посадить пожизненно. угробить экономику за 7 месяцев !
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самый удачный, кто то дожен был показать стаду,
чего стоит шакальё жирующее на налоги
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Денег нет. Всем хорошего настроения.
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А не попробовать исполнить для МВФ соло на пианино, возможно хотя бы гонорар выделят.?
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все пережили переживем и зеленую нечисть .
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тобто ми в умовах війни , розграбованої янеком країни, якось платили борги і йщли вперед, прийшов цирк на дроті, обдуривши лохів їздою на велосипеді, і за кілька місяців " новий дуже чесний кабмін та народний президент" вже не можуть платити борги, просять реструктуризацію,що фактично є дефолтом! і це епідемія в країні тільки на початковій стадії! а що ж буде далі? ХТО понесе відповідальність за розвал країни?за здачу позицій ворогу? за вивезення масок ,зерна і тд? за те,що на керівні посади розставлені дилетанти , вискочки ?? всього вже не перерахуєш, що наробила ця придурошна влада шутів
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короновірус " чорний лебідь" не лише для нас..
навіть для тих країн "з баблом"..

Навть рашку нанув :

фраер здав назад? Росія закликає до нової угоди ОПЕК : https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN21E13T?__twitter_impression=true
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Про реструктуризацію боргу з МВФ говорили, відповіді поки немає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8351
Sandro KvinСейчас
Вот это я понимаю люди работают!
"Из ВЭБа исчезли все выделенные государством деньги С 2014 года ВЭБ получил 746 миллиардов из бюджета и потерял в виде чистого убытка 892 млрд рублей. Накопленный убыток банка за 6 лет сравнялся с годовым бюджетом всей системы высшего образования и вдвое превысил ВВП таких областей, как Мурманская или Астраханская."
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для того,что бы МВФ дал отстрочку на погашение долга Украине Алексеевича надо просить об этом...
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