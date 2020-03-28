 Про реструктуризацію боргу з МВФ говорили, відповіді поки немає, - Зеленський

Про це він сказав журналістам після засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Про реструктуризацію боргів і перенесення термінів ми також говорили. Я ще не отримав відповіді", - сказав президент.
Раніше, 27 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося домовитися з МВФ про збільшення розміру нової програми з $5,5 млрд до $8 млрд. Перший транш, за його словами, становитиме $2 млрд і відразу надійде до державного бюджету.
Одесский бизнесмен выдвинул ультиматум губернатору:
«Решите вопрос с больницами, или наш труд будет иметь ничтожный результат»
Одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который по поручению президента Владимира Зеленского участвует в работе областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, жестко раскритиковал действия губернатора Максима Куцого и его команды относительно подготовки в регионе медицинской базы для лечения людей инфицированных COVID-19.
«В Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся список опорных больниц. Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в буквальном смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области.
Областная больница, в которой больше всего ресурсов, петляет и прячется. Я про это писал несчетное количество раз.
Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куцый не плачет, но решений не принимает.
А ведь все, что мы делаем, эти изматывающие дни - это просто подготовка. Дальше начнется самое сложное время, время тяжелых и быстрых решений. И принимать их некому. Я в такой команде и в таком состоянии дел вступать в этот кризис не готов.
Владимир Зеленский, вы просили меня помочь - и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы.
И оплачивают их. 20 менеджеров оставили свою работу, не спят и не едят, чтобы обеспечить закупки, документооборот, логистику, коммуникации и все, что нужно Штабу.
Что за это время сделали наши партнеры из ОГА?
Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены.
Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги.
Знаете, что было в Одесском аэропорту, когда туда привезли тесты из Китая? Представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки. Каждый начал брать себе то, что видел - пришлось перекрывать выезд из аэропорта. Такое происходит во время безвластия. И это страшнее, чем пустые больницы.
Я не могу передвигать ноги властям.
Я не могу заставлять работать Облздрав, командовать врачами, поднимать со стульев сотрудников ОГА и делать так, чтобы их штаб работал на самом деле, а не на бумаге. И не хочу! У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В одесской области этого человека нет. Полный паралич.
Я требую немедленно принять окончательно решение по опорным больницам. Мы не волшебники, и не сможем по щелчку пальца снабдить 8 больниц в разных концах области всем необходимым. Я требую, чтобы штаб при ОГА начал функционировать на самом деле - каждый день выполнять свою работу - а не существовать на бумаге и в качестве контролирующего меня органа.
Я не умею неделями ждать пока все со всеми перетрут, особенно когда каждый день в стране добавляется по 100 официальных больных.
Я с удовольствием продолжу помогать городу и области на волонетерских началах, и не буду участвовать во всей вашей политической возне.
Решите вопрос с больницами. Или весь наш труд будет иметь ничтожный результат, а мы так не умеем», - заявил Андрей Ставницер.
Бизнесмен также опроверг обвинения оппонентов в том, что он руководствуется политическими амбициями: «Я спешу успокоить всех, кто меня вдруг стал бояться - меня не интересует политика. Меня тошнит от всей этой бумажной возни, иерархических разборок, постоянной оглядки на кого-то старшего. Гораздо больше пользы я приношу, занимаясь своим делом, обеспечивая людей работой, выплачивая налоги и привлекая в страну миллионные инвестиции».
Зе-тыпил, уже бы даже тупая овца догадалась, что её обманывают.
Естественно, дятла послали нахрен... потому, что с душевнобольными как этот клоун никто всерьёз разговаривать не будет.
А вообще, для страны важно саморазвитие. Бабло - это хорошо, но когда твое благосостояние не особенно зависит от того, сколько тебе дадут чужого бабла - ещё лучше.
Механизм такой - рейтинговые агенства ставят твоей стране или фирме категорию "D"\"CD" (мусор или скоро мусор). Что значит следующее - выплаты по ценным бумагам и займам не были\не будут не будут осуществленны в срок, по мнению агенств.
Факт неплатежа по ценным бумагам\кредитам = дефолт.
Звучит не страшно, но это на рынке финансов - петушиное клеймо, еще и на все фирмы - проценты растут даже для фирм, что в 21 веке нереально, нет ни одной крупной компании без кредитной линии, иначе это было бы безграмотной работой с финансами для крупного\международного бизнеса.
Бумаги самый надежный инструмент.. должен быть. Ну например сейчас мы выживаем за счет выпущенных облигаций тот же ЗВР с них получен (а нужно было не под 9% выпускать а взять кредит под 2%).
Это в итоге запускает цепочку печальных событий, просто они могут отличаться.
* Иными словами технический дефолт был, МВФ уже тогда мог начать изымать через суд собственность за границей, но это не их метод. В 2014 по сути на момент получили по одному из агентств технический дефолт, но очень быстро замяли тему.
Сейчас дыра в бюджете 200 лярдов нарисовалась, выплаты по кредиту, если просрем то смотри 2008, 2014 получим 50-80 за доллар вместо 34-35 который уже нарисовывается. Все плохо, а всем похер, потому что народ не понимает магнитуду ситуации.
Так что, выгода украинского народа - только курс доллара? Я тебе скажу, что рядовые обыватели живут от зарплаты к зарплате, поэтому курс гривны волнует их косвенно. Те, которые вернулись с ЕС - у тех сбережения в евро. Тех вообще это не волнует.
Я против дефолта, но и против того, чтобы каждый гражданин лишился возможности на законом гарантированный ему удел земли. Свободная продажа земли - это не достоинство развитых стран, а скорее недостаток. В стране, где власть живет отдельно от народа, нисколько о людях не заботясь - тем более.
Это супер важный инструмент построения процветающей страны.
Наоборот, то что требует МВФ нам нужнее, а не МВФ, то же Антиколомойский закон.
А земля стала заложником необразованной нации, агрохолдингом стоило закинуть 3 копейки на ботофермы и внутренний жлобяра включился у людей, людей не компетентных и землей не владеющих. Людей то в одну сторону на 70% разводят то другую.
Земля средство производства, она не продается только в старах-выродках типа Северной Кореи, и именно простые люди и будут выгодополучателями от того что рынок заработает. Это истина, всё остальное сопли, эмоции и когнитивные заблуждения, то что человек боится потерять сильнее чем найти известно тысячи лет, вас обработали и заставляют копать себе могилу. Миллион мух не может ошибаться.
СЕРЬЕЗНО? Ты это где прочитал? Или, может, вместе с зелеными депутатами, в Трускавце лекции по экономике слушал? По твоему, курс не учитывается, например, в цене на газ? А от этого зависят коммунальные платежи. Или на топливо? А это напрямую касается транспортных расходов, которые заложены в себестоимость любого товара. И т.д. Ты вообще в магазин когда последний раз заходил? Или ты на ценники внимания не обращаешь?
Из-за границы 100 тысяч понаехало и БЕЗ проверок, БЕЗ карантинов, БЕЗ самоизоляции!
Что бы эти тыпилы не делали - остановить вирус они уже не смогут.
А вот экономику окончательно угробить - ЗАПРОСТО!
Вот скажи, Вовка, если бы ты актеров для своего Квартала набрал бы грустных, и они бы мямлили на сцене, много бы ты насмешил? А ты ж не в Квартале уже, Украина - не квартал, это совсем другая система. А ты насобирал для неё артистов, как для квартала. Нахрен они тут надо? Ну и что, что - это полный коронавирус.
Насчёт поставил раком; власть и олигархат поставили в позу народ Украины много лет назад. Только многие это не заметили, а те что заметили сделали вид, что не заметили.
А Вы, "бубочка", пошлите их "на три буквы", как Голобородька.
самый неудачный презерватив Украины. украинцы любят выбирать попу листов. вот и выбрали. в итоге газ стал дешевле в мечтах коммуналка тоже. он не кому не чего не должен. контрабанда увеличилась не дополучения в бюджете и дыра следствии займы овгз пирамида. еще больше долги . пандемия короновируса мы готовы и просрали все. не готовы вообще . врачи которые рискуют здоровьем и жизнью не защищены. дальше продажа земли или дефолт
и самое главное -8% роста экономики . а не 8 %. этого недоумка надо расстрелять по закону военного времени а гончарука и его правительство посадить пожизненно. угробить экономику за 7 месяцев !
чего стоит шакальё жирующее на налоги
навіть для тих країн "з баблом"..
Навть рашку нанув :
фраер здав назад? Росія закликає до нової угоди ОПЕК : https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN21E13T?__twitter_impression=true
Sandro KvinСейчас
Вот это я понимаю люди работают!
"Из ВЭБа исчезли все выделенные государством деньги С 2014 года ВЭБ получил 746 миллиардов из бюджета и потерял в виде чистого убытка 892 млрд рублей. Накопленный убыток банка за 6 лет сравнялся с годовым бюджетом всей системы высшего образования и вдвое превысил ВВП таких областей, как Мурманская или Астраханская."