 Тесть помер у машині швидкої допомоги, тещу обізвали симулянткою і не зробили тест, - нардеп від СН Лерос розповів, як сім'ю його друзів "лікували" від коронавірусу

Про це Лерос написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"2 дні тому мій близький друг звернувся до мене за допомогою, адже мама його дружини лежить у лікарні Коломиї, і ніхто не робить їй тест на корона вірус. Я посприяв, як міг, щось заворушилося, але виявилося, що ні. А зараз я отримав це смс-повідомлення", - написав Лерос.
"Привіт. Хочу просто розповісти тобі ситуацію, що б ти знав.
Усі лікарі, які з нами контактували з лікарні в Коломиї, де лежить мама Оксани і Володимир Чемний (який набирав Оксану), сказали, що взяли у мами мазок на вірус і передали в інше місто, запевнили, що все добре. Сьогодні лікар, який її лікує, сказав Оксані, що мама симулює свій стан, напевно, вона просто хоче уваги дочки.
Щойно з’ясувалося, що ніхто жодних мазків не брав, це підтвердив цей же лікар мами. А все після того, як годину тому в машині швидкої допомоги помер батько Оксани, не змогли довезти до Івано-Франківська", - навів депутат слова близького друга.
За словами Лероса, інфікуватися тесть і теща його друга могли від своїх знайомих, які зараз лежать у лікарні в Івано-Франківську всією сім'єю (четверо людей).
"Коли два дні тому телефонували сімейному лікарю тата, вона теж сказала, що хворіє, класти до лікарні його не треба, температура 38 не є страшною, що все гаразд, і приписала йому пігулки, а в лікарні Коломиї, коли ми теж просили його прийняти, відмовилися навіть оглядати", - цитує Лерос слова товариша.
"МОЗ і ті, хто зараз наживаються на епідемії, горітимуть у пеклі синім полум'ям, мерзотники!" - прокоментував те, що сталося, сам депутат.
Смешно, депутат жалуется
За "бубочку"?
За Слуг Народа, бо приятели?
Ах, за них....
А давайте еще пожалеем российских пенсов за компанию, их в Москве в общественный транспорт уже не пускают, а скоро не будут вообще выпускать из домов. а поскольку рептилоидный премьер запоребрика призвал расширить московский опыт геноцида пенсов на все регионы, то это значит, что в РФ грядет массовый геноцид пенсов, на манер Северной Италии.
Мне - как, поплакать за пенсов российских?
Они за кого голосовали?
Крым - он для них чей?
А Донбасс для них - чей?
Ааа, ну-ну.
Просто я лежала в больнице Харькова в середине 2001 года . По мне ,во время капельницы, "ходили толпами" прусаки,лекарства покупали в аптеке вплоть до протирочного спирта,не кормили вообще. после капельницы меня на такси увозили домой, чтобы привезти на следующий день на след. капельницу!....
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и своё искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.
Что бы при лечении - а также и без лечения - я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому»
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Если был такой вопиющий случай, то мог бы сам депутат приложить усилия , чтобы помочь своему другу, но он пошёл другим путём- самым легким для себя и выгодным- написал в ФБ! То есть ни хрена не сделал физически плюс ещё и срубил себе баллы в качестве 'борца за справедливость'
А другу этого Лерос нужно было обращаться на горячим линии ковид 19, уверена, толку было бы больше.
Нам нужны очаги. И большие деньги на борьбу. А большие деньги приходят только вслед… массовым смертям…
Сказка о Балде и его помощниках…
Ее (эту сказку) рассказал сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Слишком коряво, глупо и противоречиво все выглядит. Даже не так. Из всех возможных решений наши ребята принимают самые неэффективные, обязательно делают это с опозданием и до последнего не вносят коррективы. А коррективы только ухудшают ситуацию.
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Почему? Сложный вопрос. Кто/то полагает, что они просто глупы. Кто/то считает, что растеряны и потеряны. Но есть и более циничная версия). Очень даже традиционная для нас версия…
Судя по всему, кое/кто полагает, что если у нас будет настоящий вирусный ужас, нам помогут. Извне. Как минимум, притормозят выплаты по госдолгу и даже по кредитам крупных частных компаний, прогарантированных правительством.
А если будет ужас/ужас, тогда может даже выделят много/много миллиардов на борьбу с катастрофической пандемией в нашем заповеднике. А много/много миллиардов - это деньги, которые частично можно «исчезнуть».
Ужас/ужас - это также агрессивная паника на глобальных рынках (где можно продать свои «излишки») и здесь, дома. Паника же - это всегда золотое дно спекулянтов, в том числе спекулянтов экспортных, которые уже начали вывозить товары медицинского назначения и товары пищевые)…
«А как нам организовать этот ужас/ужас?» - только этот вопрос обсуждается нынче на каждом заседании правительства. В том числе, и с участием президента.
«А просто! Открываем настежь границы на пару недель и всасываем в себя несколько сот тысяч потенциально заражённых. Без всяких проверок, карантинов, обсерваций. Пусть расползутся по стране.
Нам нужны очаги. Множественные панические очаги. Ничего не запрещать и никого не поверять». Нам нужен ужас.
Не получилось? Пусть медиа разгоняют максимально панические волны, а мы поддержим вой странными pr-выступлениями, в которых никогда не будет ничего толкового.
Опять не помогает? Давайте организуем глупые логистические решения по транспорту, чтобы сгруппировать людей максимально.
Не получается? Давайте закроем много малых магазинов и рынков, чтобы всех концентрировать в супермаркетах.
И будем продолжать нагнетать и нагнетать. И обязательно организуем очереди в госучреждениях. Нам нужны очаги.
Не получается? Тогда попросим талантливых сотрудников ОП сгонять в Китай и купить там миллион тестов. Нет, 10 млн. А они привезли 250 тысяч и все некачественные. Но нам же нужны реальные жертвы, чтобы быстро нарастить число больных до десятков тысяч…
Все плохо. Число больных растёт. Но слишком медленно. Даже куршавель-идиоты не помогли. Не так пугает, как в Италии или в Испании.
«А давайте тогда разденем больницы , лишим их любых средств защиты, а потенциально вирусных будет размещать в тех же больницах, что и просто тяжелых и хронических? Чтобы быстрее пошло».
И - как последний довод короля - а давайте объявим о тотальном закрытии границы, сконцентрируем на двум переходах несколько десятков тысяч, упакуем их в дикую и агрессивную очередь и опять… пропустим.
В тему - Из-за огромных очередей открыли пешеходный пропуск на границе с Польшей. Видео
Нам нужны очаги. И большие деньги на борьбу. А большие деньги приходят только вслед… массовым смертям…
Тепер медики "заспівали" тої самої пісеньки. Вони прийшли постригти бабло разом з фарммафією! А у випадку епідемії вони оголосять "карантин" і підіпруть двері шваброю.
Просто так було останніх 30 років ,з усіми смертними,а тепер кордони закриті і геОлух лєРос якось рикошетом "зачепився" не за Феофанію,а за Коломию!