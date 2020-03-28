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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:Івано-Франківськ (149) карантин (1437) Коломия (13) Лерос Гео (31) COVID-19 (2264) коронавірус (982)

 Тесть помер у машині швидкої допомоги, тещу обізвали симулянткою і не зробили тест, - нардеп від СН Лерос розповів, як сім'ю його друзів "лікували" від коронавірусу

Депутат від "Слуги народу" Гео Лерос поділився емоційною історією близького друга, рідні якого запідозрили у себе коронавірус.

Про це Лерос написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"2 дні тому мій близький друг звернувся до мене за допомогою, адже мама його дружини лежить у лікарні Коломиї, і ніхто не робить їй тест на корона вірус. Я посприяв, як міг, щось заворушилося, але виявилося, що ні. А зараз я отримав це смс-повідомлення", - написав Лерос.

"Привіт. Хочу просто розповісти тобі ситуацію, що б ти знав.

Усі лікарі, які з нами контактували з лікарні в Коломиї, де лежить мама Оксани і Володимир Чемний (який набирав Оксану), сказали, що взяли у мами мазок на вірус і передали в інше місто, запевнили, що все добре. Сьогодні лікар, який її лікує, сказав Оксані, що мама симулює свій стан, напевно, вона просто хоче уваги дочки.

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Щойно з’ясувалося, що ніхто жодних мазків не брав, це підтвердив цей же лікар мами. А все після того, як годину тому в машині швидкої допомоги помер батько Оксани, не змогли довезти до Івано-Франківська", - навів депутат слова близького друга.

За словами Лероса, інфікуватися тесть і теща його друга могли від своїх знайомих, які зараз лежать у лікарні в Івано-Франківську всією сім'єю (четверо людей).

"Коли два дні тому телефонували сімейному лікарю тата, вона теж сказала, що хворіє, класти до лікарні його не треба, температура 38 не є страшною, що все гаразд, і приписала йому пігулки, а в лікарні Коломиї, коли ми теж просили його прийняти, відмовилися навіть оглядати", - цитує Лерос слова товариша.

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"МОЗ і ті, хто зараз наживаються на епідемії, горітимуть у пеклі синім полум'ям, мерзотники!" - прокоментував те, що сталося, сам депутат.

Тесть помер у машині швидкої допомоги, тещу обізвали симулянткою і не зробили тест, - нардеп від СН Лерос розповів, як сімю його друзів лікували від коронавірусу 01Тесть помер у машині швидкої допомоги, тещу обізвали симулянткою і не зробили тест, - нардеп від СН Лерос розповів, як сімю його друзів лікували від коронавірусу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185024
 
 
 Топ коментарі
 
"МОЗ и те кто сейчас наживаются на эпидемии будут гореть в АДУ синим пламенем, мрази!"

Радуцкий?
Хуже ж не будет, зебилята? Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса - Цензор.НЕТ 8037
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Не беда!-кричали они,зеля не справится-выгоним нахер. И не выгоняют и на Цензоре не видать..
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Да, да, когда проклятый Порох финансировал ремонт больниц это было преступление. Пришли зебилы и остановили все ремонты. Одно уже это преступление.
Ну а кража ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ масок главной комитета ВР зебилом Радуцким это вообще за гранью. Впрочем зебилам, вроде тебя не привыкать. Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса - Цензор.НЕТ 8004
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И продастся со всеми природными ископаемыми, без права нарушить куплю продажу! Если недра государству понадобятся! С газом и нефтью, редкоземельными и другими! А продажа в ПРАВО АРЕНДЫ НА ОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК даже не рассматривается! Все планы предполагаемых трасс транспортных уже выкрадены, и Архитектуру по этому разогнали мол коррупционеры, карты правильные зажимали!
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А что тебе не нравится, это медицина, детка, которую строили 30 лет и обычные люди с этим сталкиваются каждый день.
Смешно, депутат жалуется
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Главнй не лох, сказал что нужно землю продать И все здоровы станут Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса - Цензор.НЕТ 6060
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Стесняюсь спросить, за кого голосовало семейство из статьи?
За "бубочку"?
За Слуг Народа, бо приятели?
Ах, за них....

А давайте еще пожалеем российских пенсов за компанию, их в Москве в общественный транспорт уже не пускают, а скоро не будут вообще выпускать из домов. а поскольку рептилоидный премьер запоребрика призвал расширить московский опыт геноцида пенсов на все регионы, то это значит, что в РФ грядет массовый геноцид пенсов, на манер Северной Италии.
Мне - как, поплакать за пенсов российских?
Они за кого голосовали?
Крым - он для них чей?
А Донбасс для них - чей?
Ааа, ну-ну.
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А ОНА (медицина…) У ВАС БЫЛА ПОСЛЕ РАЗВАЛА СССР? Это не к тому,чтобы бежать в развалы СССР....,
Просто я лежала в больнице Харькова в середине 2001 года . По мне ,во время капельницы, "ходили толпами" прусаки,лекарства покупали в аптеке вплоть до протирочного спирта,не кормили вообще. после капельницы меня на такси увозили домой, чтобы привезти на следующий день на след. капельницу!....
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За,что боролись на то и напоролись.
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Как проголосовали-так и жили. Надо было коммуняк выбрасывать на свалку истории еще в 1991 году. Примерстран Балтии и Чехии перед глазами.
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С 1991 г. коммуняки не у власти так, что кто-то другой виноват в разворовывание Украины.
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Кравчук (Блюм по матери), Кучма (Кучман, галахический), Ющенко (Адельгейм по бабушке матери), Янукович (вообще белорус), Порошенко (Вальцман по отцу) - все эти деятели сократили население страны на 13 миллионов. 100% ЗЕ может сократить еще на 15 и стать почетным гражданином Израиля и **********. Так кто, говоришь, виноват в разворовывании Украины если все олигархи жидовской национальности включая Ахметова (по версии Форбс).
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ha-ha-ha...кравчук, ющенко и ахметов с кучмой оказывается жиды. Ага на их рыла посмотришь, ну точно жиды. ржу не могу. Удивительно как ты ещё яныковоща в жидо-масоны не записал и фамилию ему звонкую не придумал....Что касается пидорошенко, тут я согласен...этот жид, всем жидам жид. Тесть помер у машині швидкої допомоги, тещу обізвали симулянткою і не зробили тест, - нардеп від СН Лерос розповів, як сім'ю його друзів "лікували" від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2963 Давай талкай речи дальше. интересно будет кого ещё ты в жидо-масонстве выявил
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Так у тебя такая же "клава" под рукой. Тискай и будет тебе "откровение". Сначала прикольно, но потом почему то ... грустно.
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То есть, семья его друга контактирует со всеми подряд, не соблюдает карантин... А виноваты медики?
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А дело в том, что медики говорият, что всё нормально, они здоровы... А тепмература, это не коронавирус...
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Медики бояться заразитися, тому й не перевозили пацієнта.
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На западной подавляющее большинство у соевых сторонников.Медицина всегда была платной.И сейчас она стала вообще никакой из-за нарушений клятвы Гиппократа.Неискренность-всегда в крови бюрократов,и не только в Украине.По истечении эпидемии нужно лишать лицензий,как врачей-отказников,так и врачей -бюрократов.
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Франківщина більшість голосів віддала за Зе
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«Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно, и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и своё искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.
Что бы при лечении - а также и без лечения - я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому»
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Классический образец "заговора против непосвященных". (Б. Шоу)
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Каких соевых Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса - Цензор.НЕТ 9099 .? Ты статистику выборов смотрел , болезненный . ?? Пороха поддержала лишь одна обл , - Львовская , и то - с небольшим лишь - перевесом .

Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса - Цензор.НЕТ 7599 .
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І що з того? Червоні позеленіли, якщо порівняти з виборами у 90-ті. За Гітлера теж колись була абсолютна більшість, як і "союз коммуністов і беспартійньіх"
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Каждый чиновник виноват в таких ситуациях. Своими действиями или бездействием.
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Это просто наглый наклёп и попытка частный случай приплести ко всем врачам. Так же как и на фронте есть дезертиры, так и среди врачей есть такие же, но таких людей единицы. В основном все врачи сейчас мобилизованы и готовы к своей основной миссии- а это не зарабатывание денег, а спасение людей.
Если был такой вопиющий случай, то мог бы сам депутат приложить усилия , чтобы помочь своему другу, но он пошёл другим путём- самым легким для себя и выгодным- написал в ФБ! То есть ни хрена не сделал физически плюс ещё и срубил себе баллы в качестве 'борца за справедливость'
А другу этого Лерос нужно было обращаться на горячим линии ковид 19, уверена, толку было бы больше.
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А я давно говорил что не нужно никакой реформы делать. Потому что сломать легко, а новое построить не за что. Супрун сломала все что могла. Скорую вызвать невозможно, все звонки сводятся к оператору который соединяет с каким-то врачом который начинает расказывать как нужно лечиться в домашних условиях. С этим я столкнулся еще в 2018 когда заболел ребенок. Системы здравоохранения которая еще как-то существовала со времен совка после реформ "доктора смерть" просто не существует. И никто ничего не изменит, тем более во время эпидемии. Нужны годы, много денег и умные люди. Так что ребята нужно сплотиться и держаться. А власть это вторичное кто бы не пришел все равно будет хуже.Потому что нет ни времени ни средств.
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речь в т.н. "медреформе" не шла вообще об улучшении обслуживания. эта винницкая реформа делалась для того , чтобы превратить медицину в платную услугу и лишить большинство нароа вообще возможности лечиться.
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Бенины сучки Дубинский и Лерос сейчас основные ньюсмейкеры говноновостей. Видно зеленый пошел против Коломойского.
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Да, да во всем виноваты медработники! Не могут прийти на работу во время, так как транспорт не ходит (карантин) - надо пешком идти. Нет средств индивидуальной защиты - надо покупать самим. Только тот кто не знает истиного положения может раглогольствовать о вине тех кто каждый день рискуя своей жизнью и здоровьем своей семьи просто выполняет свою работу. Годами реформировалась, а по факту уничтожалась не только армия, но и здравоохранение и вдруг все прозрели и бросились искать виновных. А вот причина всех бед - медсестра "Маша" это она нарушает принцип гуманизма в медицине отказываясь убирать за больным с особоопасной инфекцией без средств защиты, это она не знает как надо обслуживать VIP пациентов за, что можно и в морду дать, это она разворовала все медикаменты и распродала мед. оборудование в часные клиники. Твари которые возомнили себя богами создавали для себя элитную медицину были уверены беды простых смертных обойдут их стороной ведь если, что всегда можно чартером вылететь на лечение заграницу и вдруг вирус который показал, что они не боги. И лечиться прийдется в условиях разваленого здравоохранения. Идиоты тешат себя надеждой, что отдельная палата напичканая суперсовременной аппаратурой его спасет без медсестры "Маши" и санитарки "Даши". Первостепенная задача на которую указывали китайские медики это защита медработников. Аппараты сами не работают. Но слугам на предупреждения насрать. И примеров тому тысячи начиная от того что многие вынуждены пешком добираться на работу и заканчивая самими условиями работы. А то, что из лекарственных средств есть только то, что больной сам приобрел так это тоже вина медсестры "Маши"?
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Нічого не зміниться НЕ надійтесь Всі хто приходить в Раду втрачаютрозум.Ось де мозковірус А жаль.
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в этой стране кому-то нужна была медицина 30 лет? чего скулить.. маємо те, шо маємо.. то же самое с наукой, образованием, культурой и т д и т п... головне - купити дешевше, продати дорожче.. от і вся філософія життя українців Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса - Цензор.НЕТ 4608
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Ну вот .Радуйся Пётр и твоя команда. Ваша реформа медицины удалась на славу.
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Таких историй будет еще очень много, если вьі думаете, что наша медицина будет вам лечить, то вьі очень глубоко ошибаетесь.
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Чем ужаснее, тем лучше. Зе-власть специально все проваливает в борьбе с коронавирусом? Март 28, 2020Без рубрикиКомментарии
Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса - Цензор.НЕТ 4329Нам нужны очаги. И большие деньги на борьбу. А большие деньги приходят только вслед… массовым смертям…
Сказка о Балде и его помощниках…
Ее (эту сказку) рассказал сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Слишком коряво, глупо и противоречиво все выглядит. Даже не так. Из всех возможных решений наши ребята принимают самые неэффективные, обязательно делают это с опозданием и до последнего не вносят коррективы. А коррективы только ухудшают ситуацию.
В тему - «Растерянные и взъерошенные парни из зе-власти тихонько сходят с ума от страха»
Почему? Сложный вопрос. Кто/то полагает, что они просто глупы. Кто/то считает, что растеряны и потеряны. Но есть и более циничная версия). Очень даже традиционная для нас версия…
Судя по всему, кое/кто полагает, что если у нас будет настоящий вирусный ужас, нам помогут. Извне. Как минимум, притормозят выплаты по госдолгу и даже по кредитам крупных частных компаний, прогарантированных правительством.
А если будет ужас/ужас, тогда может даже выделят много/много миллиардов на борьбу с катастрофической пандемией в нашем заповеднике. А много/много миллиардов - это деньги, которые частично можно «исчезнуть».
Ужас/ужас - это также агрессивная паника на глобальных рынках (где можно продать свои «излишки») и здесь, дома. Паника же - это всегда золотое дно спекулянтов, в том числе спекулянтов экспортных, которые уже начали вывозить товары медицинского назначения и товары пищевые)…
«А как нам организовать этот ужас/ужас?» - только этот вопрос обсуждается нынче на каждом заседании правительства. В том числе, и с участием президента.
«А просто! Открываем настежь границы на пару недель и всасываем в себя несколько сот тысяч потенциально заражённых. Без всяких проверок, карантинов, обсерваций. Пусть расползутся по стране.
Нам нужны очаги. Множественные панические очаги. Ничего не запрещать и никого не поверять». Нам нужен ужас.
Не получилось? Пусть медиа разгоняют максимально панические волны, а мы поддержим вой странными pr-выступлениями, в которых никогда не будет ничего толкового.
Опять не помогает? Давайте организуем глупые логистические решения по транспорту, чтобы сгруппировать людей максимально.
Не получается? Давайте закроем много малых магазинов и рынков, чтобы всех концентрировать в супермаркетах.
И будем продолжать нагнетать и нагнетать. И обязательно организуем очереди в госучреждениях. Нам нужны очаги.
Не получается? Тогда попросим талантливых сотрудников ОП сгонять в Китай и купить там миллион тестов. Нет, 10 млн. А они привезли 250 тысяч и все некачественные. Но нам же нужны реальные жертвы, чтобы быстро нарастить число больных до десятков тысяч…
Все плохо. Число больных растёт. Но слишком медленно. Даже куршавель-идиоты не помогли. Не так пугает, как в Италии или в Испании.
«А давайте тогда разденем больницы , лишим их любых средств защиты, а потенциально вирусных будет размещать в тех же больницах, что и просто тяжелых и хронических? Чтобы быстрее пошло».
И - как последний довод короля - а давайте объявим о тотальном закрытии границы, сконцентрируем на двум переходах несколько десятков тысяч, упакуем их в дикую и агрессивную очередь и опять… пропустим.
В тему - Из-за огромных очередей открыли пешеходный пропуск на границе с Польшей. Видео
Нам нужны очаги. И большие деньги на борьбу. А большие деньги приходят только вслед… массовым смертям…
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Когда начиналась пандемия, вы, падлы, свои опы по куршавелям, Парижам, европам возили, гуляя, веселилясь, да и приехав, тоже три!!!!месяца нихрена не делали. А теперь караул? Вам нахрен не нужна была медицина, санстанция, вы всегда были уверены что слиняете из этой убитой вами страны при первом же шухере, если что. Ан нет, случился облом, теперь жрите что приготовили народу, вместе с народом хлебайте все "прелести" своей бездарной деятельности и алчности! Бог есть! Всех касается! Всех, кто был у власти 28 лет!
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Да здравствует бесплатная, государственная медицина финансируемая из госбюджета!))))
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У нас медики перелякані так, що вони раніше нічого толком не лікували та діагнози з потолка писали, а зараз так налякані вірусом, що взагалі відмовляються виконувати свої посадові обовязки та інструкції. Тож раніше я жив в країні неляканих ідіотів, а тепер вже наляканих..... ідіотів.
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Сам вы идиот. И здоровья вам, чтобы не пришлось просить "идиотов" о помощи
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У 2014 мінти ,теж казали ,що вони проти сєпарів не наймались воювати,вони так просто бабло постригти на службі. І у випадку чогось вони самолюструються.
Тепер медики "заспівали" тої самої пісеньки. Вони прийшли постригти бабло разом з фарммафією! А у випадку епідемії вони оголосять "карантин" і підіпруть двері шваброю.
Просто так було останніх 30 років ,з усіми смертними,а тепер кордони закриті і геОлух лєРос якось рикошетом "зачепився" не за Феофанію,а за Коломию! Тесть помер у машині швидкої допомоги, тещу обізвали симулянткою і не зробили тест, - нардеп від СН Лерос розповів, як сім'ю його друзів "лікували" від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2408
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Как теперь все стонут, в том числе и депутаты всех ранов. За что боролись, на то и напоролись - пословица, о касается именно депутатов и руководителей страны все периодов. А все ли знают, что уже сейчас медицина, кроме больниц для больных с коронавирусом, финансируется почти в 4 раза!!!!!!!!! меньше, чем в прошлом году. Мизерные зарплаты медикам урезали наполовину!!!! Только на транспорт хватит некоторым. Тариф профессора за прием больного около 47 грн сорок семь). Столько оплачивает государство. А сколько получит специалист? ..... Все молчат об этом. Плохо, когда культура и спорт не финансируется. Но что теперь будет со всеми нами, особенно в период пандемии, кода небольшие бизнесы не работают и в период ограничений во всем. Медиков вс ругают. Они должны... Приводят "текст" клятвы Гиппократа... А знаете ли вы, что в ней есть еще слова? Дословно не могу сказать, но суть такова, что будь проклят тот врач, который не возьмет оплату за лечение больного. На врачей, медсестер, санитарок Богу молиться надо. Надо нормально оплачивать их труд, чтобы они не уезжали в другие страны, а не совать им в карман жалкие подачки, унижающие людей
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Так это только начало и официально нет ещё массовых заражений как в Италии, Испании, США и др.странах. Только там везде хорошая медицина и на борьбу с вирусом страны выделяют миллиарды долларов и многие миллионы выделяют ещё богатые люди этих стран. И даже там много проблем с медициной и с аппаратами для лёгких, а что говорить. когда в Украине начнётся массовый мор и заражения? Страшно даже представить. Зеленский. нужно доить Ахметова, Пинчука, Пидорошенко, Коломойского и всю ту воровскую, олегархическую шоблу, которая все свои миллиарды украла у народа. Нужно не ссать в компот,а поставить их перед фактом, что каждый из них должен выделить как мин. по 15-20% от их миллиардных активов для страны, иначе страна захлебнётся. В самой стране есть полно финансовых ресурсов и без МВФ. Почему все богатые люди по всему миру отдают очень большие деньги для борьбы с вирусом, а украинская, олегархическая п...здота, отмазывается всякой мелочёвкой. Так не должно быть!
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Нет. Именно так должно быть и будет. В других странах свои помогают своим. У нас жалкое этническое меньшинство недограждан оккупировало власть исключительно в интересах меньшинства.
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Что за паника в комментах? Чубатые, вы чего концы повесили? Вы лучше давайте про ватников, что жопу Путину зализали, про крысчан, даунбасят... Вот про то у вас веселее получается, а проблемы корона вируса - это не для вас.
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лерос дарагой ну ви же зробили це разом.
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В том то и дело.. По мировой статистике выздоровевших 83% а умерших 17%, а в Украине ( на пока) выздоровевших 38% ( 5) а умерших 62%.(8) Вот такая реальность того что " мы готовы".
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