 "Немає позиції такої, що ми пробачимо вам борги ваші", - "слуга народу" Арахамія про переговори з МВФ

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам, звичайно ж, потрібен Міжнародний валютний фонд. І, звичайно ж, ми з ними вже дуже давно, вже 6 місяців ведемо переговори. Так, до коронавірусу була одна історія, сьогодні вже трошки інша ситуація", - сказав він.
Водночас, за словами Арахамії, списувати Україні борги ніхто не має наміру.
"Повірте, немає позиції такої, що ми пробачимо вам борги ваші і йдіть, гуляйте, розвивайтеся, і з Богом. Тому доведеться нам погоджуватися на їхні умови зараз. Рятувати економіку, вливати в неї гроші. Гасити свої боргові зобов'язання, паралельно ведучи переговори, звичайно, з усіма нашими кредиторами. З ким можна, реструктуризуватися. Точно потрібно це робити", - пояснив депутат.
Раніше, 27 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося домовитися з МВФ про збільшення розміру нової програми з $5,5 млрд до $8 млрд. Перший транш, за його словами, становитиме $2 млрд і відразу надійде до державного бюджету.
1. Нарiд хочет закон о Привате - без закона о земле.
2. Коломойский хочет закон о земле - без закона о Привате.
3. МВФ хочет закон о земле и закон о Привате.
4. Президент хочет чтобы всё само рассосалось.
5. Все хотят денег.
При Порошенко, мы про слово "дефолт" забыли через год его президентства.
А вом меньше года хватило что бы его вспомнить!
умные знали, что Уйло уже давно напал.
2 раза Бог делал намёки. Савченко поставить министром обороны. Саакашвили поставить премьером. Но мы упрямо бежали в тупик.
І занять у підарашкі 3 мілліарда.
Вже проходілі.
Так шо, пошлемо ми підарашку на хер...
Одно другому нє мєшаєт
Да просто потому, что тот же Арахамия получает откаты от заказчиков. Он не патриот Украины. Он - патриот МВФ. Вернее, он патриот собственного кармана, этот тупой клоун в белых кроссовках с телевизора. Он продаст любого, а страну - так пофиг.
Обкладинка вінилового альбому студії Olympic Studios, London.
Только вот вопрос у народа сколько это будет продолжаться 5 ,10 ,20 лет или всегда, эта так сказать "наркотическая зависимость" И не секрет что наши олигархи( которые скупали предприятия в 90 за копьё) при разумном подходе в совокупности и взятии их за жабры могут заменить нам МВФ
Это наша страна и у нас выбор только один: или Украина избавляется от бабушки Бени, или мы позволим им избавить нас от нашего будущего.
Во-первых,никто из правительств,как начавших,так и продолжающих сотрудничество с МВФ,не предъявил ни парламентариям,ни народу условия того сотрудничества...А все эти "нет альтернатив" уже прокисли и показали,что АЛЬТЕРНАТИВЫ ЕСТЬ и БЫЛИ.просто кто-то выбирает,скорее всего ИЗ ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ИМЕННО те самые варианты.которые ущербны ДЛЯ ГОСУДАРСТВА и пытается выставить их как "безальтернативные".
это касается и не только "минсков".но и МВФ...За нашими олигархами тянется долговой шлейф в миллиарды долларов по налогам,незаконным субсидия и "стимуляциям".Деньги есть в Украине и государство имеет ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА восстребовать долги и возврат незаконного (а дела возбуждённые есть по этим вопросам)...Дело за политической волей президента и его команды.А похоже по этому Арахемии,что нет такого желания и воли.
Кроме того,Украина ПРОСТО ОБЯЗАНА БЫЛА СВЕРНУТЬ СОТРУДНИЧЕСТВОТ С МВФ сразу после политических и других,не относящихся напрямую к финансам дополнительных условий МВФ (как то продаже украинской земли,например).Если власть даёт возможность финансовой компании управлять гос.вопросами,то такая власть сопутствует ВНЕШНЕМУ УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВОМ..А это ни много,ни мало-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА!