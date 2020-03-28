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 Економіка
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Все про:МВФ (714) Арахамія (267)

 "Немає позиції такої, що ми пробачимо вам борги ваші", - "слуга народу" Арахамія про переговори з МВФ

Україна не може дозволити собі припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом і буде змушена погодитися на його умови.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам, звичайно ж, потрібен Міжнародний валютний фонд. І, звичайно ж, ми з ними вже дуже давно, вже 6 місяців ведемо переговори. Так, до коронавірусу була одна історія, сьогодні вже трошки інша ситуація", - сказав він.

Водночас, за словами Арахамії, списувати Україні борги ніхто не має наміру.

"Повірте, немає позиції такої, що ми пробачимо вам борги ваші і йдіть, гуляйте, розвивайтеся, і з Богом. Тому доведеться нам погоджуватися на їхні умови зараз. Рятувати економіку, вливати в неї гроші. Гасити свої боргові зобов'язання, паралельно ведучи переговори, звичайно, з усіма нашими кредиторами. З ким можна, реструктуризуватися. Точно потрібно це робити", - пояснив депутат.

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Раніше, 27 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося домовитися з МВФ про збільшення розміру нової програми з $5,5 млрд до $8 млрд. Перший транш, за його словами, становитиме $2 млрд і відразу надійде до державного бюджету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185023
 
 
 Топ коментарі
 
От же УРОДЫ!
При Порошенко, мы про слово "дефолт" забыли через год его президентства.
А вом меньше года хватило что бы его вспомнить!
"Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 7383
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Почему все государственные вопросы озвучивает это вечно небритое чмо?
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А можно заменить вот это "Не украинское животное" страдающие от идеи подать воду в Крым?
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Нафуй нехай шурують на передачу "Розсміши Зебіла"! "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 5942
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вариантов два, либо отказаться от работы с фондом, либо Хунта.
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А приняли бы еще в конце лета "антиколомойский" закон, как просил МВФ -- и не было бы сейчас такого цейтнота и такой задницы. Ведь им прямым текстом говорили "Или Беня, или деньги. На вашу коррупцию денег не дадим".
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про ящур тогда никто ни сном ни духом и типа надежды были агромные.
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У кого? У меня не было никаких иллюзий относительно зеленого ничтожества. Это они пытались в стиле Бени всех надурить, как 73% лохов, но номер не прошёл. МВФ показал шулерам кукиш
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Якщо ви проаналізуєте дописи тутешніх, то даю 100% гарантії, що їх попереджали. Люди відчувають таке, а не помітили, тому що хайпували від перемоги над собою
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Волк, коза и капуста.
1. Нарiд хочет закон о Привате - без закона о земле.
2. Коломойский хочет закон о земле - без закона о Привате.
3. МВФ хочет закон о земле и закон о Привате.
4. Президент хочет чтобы всё само рассосалось.
5. Все хотят денег.
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да все абидно, и когда урки законтаченные разводящего аставляют следы заметать тоже абидно(((((((
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А можно заменить вот это "Не украинское животное" страдающие от идеи подать воду в Крым?
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От же УРОДЫ!
При Порошенко, мы про слово "дефолт" забыли через год его президентства.
А вом меньше года хватило что бы его вспомнить!

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тоді була козирна мантра "путєн нападе"
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только для идиотов.
умные знали, что Уйло уже давно напал.
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ну нехай зараз нею користуються, чого стісняюця?
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Самое обидное для зебилов что мировое сообщество признало честные выборы (спасибо Авакову) А как бы хорошо было иметь вмешательство Москвы - типа это не мы, это враги намутили. Нарiд сделал свой выбор, отравил свору "воров и корупционеров" на свалку истории, и это правильно - это демократия. Через пол года нарiд начал отгребать, пока не по полной (но ещё не конец) за свой выбор. И это тоже правильно - это демократия.
2 раза Бог делал намёки. Савченко поставить министром обороны. Саакашвили поставить премьером. Но мы упрямо бежали в тупик.
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Почему все государственные вопросы озвучивает это вечно небритое чмо?
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А кому еще? Гидранту некогда, он на рояле новый этюд разучивает
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Там у них больше некому озвучивать, это самый умный из слуг уродов
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Должна быть позиция у Украины ,просто послать МВФ на хер ...
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О том, что мвф требует устроить дерибан нашей земли в самый разгар мирового и внутреннего экономического кризиса, а значит землю нашу скупят за бесценок, фактически за "бусы" как у папуасов или индейцев.
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МВФ не рятує від дефолту. Багато країн маючи програму співробітництва з МВФ оголошували дефолт: Росія в 1998р, Аргентина в 2001 р., Греція в 2012 р., Україна в 2015 р.
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Ага.
І занять у підарашкі 3 мілліарда.
Вже проходілі.
Так шо, пошлемо ми підарашку на хер...
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Нет не надо ни у кого занимать "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 8689 в Украине столько ворья ,что если их хорошенько тряхануть то МВФ у нас будет занимать ..
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С Бени начни, и его кукол у власти. Только Беня должен стране намного больше 200 млрд. грн. !!!
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Та мне всё равно,хоть с Бени ,хоть с Сени,хоть с Барыги,хоть с Татарина ..там непочатый край работы ... "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 4356
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Пиши петицию на сайте зеленой куклы
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Пэте написать ? "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 8546Ну как закроют его обязательно напишу .
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У тебя до сих пор президент Петя? Лечись. Или переставай так пить, сгоришь.
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У меня ?.Пэтя президент? "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 4858Где это ты такое прочитал "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 4858 он для меня всегда был максимум презервативом и не более того, "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 4858поэтому видимо пить так как ты мне не удастся ...
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Ну до каких там пор тебя штырит это тебе видней "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 4419
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Ну, і підарашку на хер...
Одно другому нє мєшаєт
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Ну тех в первую очередь на хер а МВФ сразу за ними ..
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И Мы вам упырям тоже не простим всего того что вы зеленые мрази наворотили в Украине !! Попробуй-те еще землю тронуть и вы не спрячетесь от Нас даже в ГРОБАХ !!! "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 9848
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Арахамия ! Нет позиции такой , что мы простим вам предательство ваше .
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Как любят прикрываться ублюдки всякими обязанностями. Например, при Януковиче были обязаны выполнять газовый договор с Газпромом, который затем оказался просто липовой грамотой, по которой Газпром выплатил компенсацию (да просто потому, что с этого договора власть получала откаты). Теперь видите ли надо продать свободы людей, потому что МВФ не простит долг. Да никто не простит долг - но это не значит, что его можно рассрочить или просрочить.
Да просто потому, что тот же Арахамия получает откаты от заказчиков. Он не патриот Украины. Он - патриот МВФ. Вернее, он патриот собственного кармана, этот тупой клоун в белых кроссовках с телевизора. Он продаст любого, а страну - так пофиг.
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население уже обобрали и отправили в карантин, пора МВФ пилить))), тут стричь уже нечего!)
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Настають часи коли зерно стане ціннішим за нафту.Реально стати сорокою-вороною з народної казки-тому дам а цьому не дам.МВФ ще перенесе офіс на Софіївську Борщагівку.
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У Сірка очі позичив,і лазить по різних шоу.Дєятєль зебільний.Добре чужою країною,чужою землею торгувати,не своє ж.Таких приблуд взагалі не можна не то що в верхні ешелони влади пускати,а навіть взагалі в держслужбрвці.А по хорошому,то відібрати громадянство і виперти на Батьківщину,нехай там нею поторгувати спробує
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Beggar's Banquet (Бенкет жебраків) - альбом The Rolling Stones (1968).
Обкладинка вінилового альбому студії Olympic Studios, London.

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Украина не может позволить себе прекратить сотрудничество с Международным Валютным Фондом и будет вынуждена пойти на его условия.Источник: https://censor.net.ua/n3185023

Только вот вопрос у народа сколько это будет продолжаться 5 ,10 ,20 лет или всегда, эта так сказать "наркотическая зависимость" И не секрет что наши олигархи( которые скупали предприятия в 90 за копьё) при разумном подходе в совокупности и взятии их за жабры могут заменить нам МВФ
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Этот вечно небритый зеленый бабуин так ничего и не понял. В их отношениях с МВФ "со...ть или не со...ть" - так вопрос даже не стоит. Но речь сейчас не о них. Не им здесь жить дальше.
Это наша страна и у нас выбор только один: или Украина избавляется от бабушки Бени, или мы позволим им избавить нас от нашего будущего.
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Скоро ответят перед народом эти его слуги
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А если народ начнёт вымирать после их управления, то тогда перед кем им отвечать ????
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А вот и отмазка у зе-мародеров, землю дерибанить нам мвф приказівает, а мі асми не хотим и упираемся из всех сил. Если мы схаваем дерибан земли, то через пару недель зебилы подпишут полную капитуляцию в Минске и протянут изменения в Конституцию. Так что сейчас вопрос стоит ребром - или мы их, или они нас.
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Реструктуризація боргу - це і є дефолт. Якщо зелені почали переговори про реструктуризацію, то підготовка до дефолту розпочалася. МВФ не рятує від дефолту. Багато країн, маючи програму співробітництва з МВФ оголошували дефолт. Росія в 1998 р., Аргентина в 2001 р., Греція в 2012 р., Україна в 2015 р. В Меморандумі України та МВФ в 2015 р. навіть була прописана реструктуризація облігацій, тобто дефолт.
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При Порошенко країна розвивалася, при Зеленському повна деградація в усіх сферах...
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Сказки. Успешная деградация началась в 2009 году, дальше только убыстрялась. При Порошенко программами с МВФ, удавалось деградацию маскировать.
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Оставь петины соевые сказочки своим детям .Но смотри не опозорься если они скажут что ты звездун
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Мова, віра, "безвіз" та "самая могутняя в Європі" від пройдисвіта-пороха - фейк для розумово відсталого бидла, якого в нашій країні, дивлячись навкруги, досить. Наши нынешние олигархи начали вертеть Украиной, как цыган солнцем, еще со времен кучмы. Вспомните 90-е, если понимаете, о чем я.
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Слюньтяи и бездари ни о чем не могут договориться. Сказали бы им просто - нема грошей, если хотите получить свои деньги, дайте время, не Украина виновата, во всём Мире форс-мажор!!!! Речь идёт о сотнях тысяч жизней а у МВФ одни бабки на уме! Обратитесь в международные организации чтобы вас поддержали, ООН, Красный крест... пусть они выскажут своё мнение. Если нет, то и йух с ними, не отдавать сейчас долг и проценты, а использовать на борьбу с пандемией и её последствиями, так об этом и заявить официально, в письменном виде. Подождут, ничего с ними не случится, и дальше будут давать деньги, им это выгодно, потому что включают шантаж и подминают под себя страны и правительства.
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Украина не может позволить себе прекратить сотрудничество с Международным Валютным Фондом и будет вынуждена пойти на его условия.Источник: https://censor.net.ua/n3185023

Во-первых,никто из правительств,как начавших,так и продолжающих сотрудничество с МВФ,не предъявил ни парламентариям,ни народу условия того сотрудничества...А все эти "нет альтернатив" уже прокисли и показали,что АЛЬТЕРНАТИВЫ ЕСТЬ и БЫЛИ.просто кто-то выбирает,скорее всего ИЗ ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ИМЕННО те самые варианты.которые ущербны ДЛЯ ГОСУДАРСТВА и пытается выставить их как "безальтернативные".
это касается и не только "минсков".но и МВФ...За нашими олигархами тянется долговой шлейф в миллиарды долларов по налогам,незаконным субсидия и "стимуляциям".Деньги есть в Украине и государство имеет ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА восстребовать долги и возврат незаконного (а дела возбуждённые есть по этим вопросам)...Дело за политической волей президента и его команды.А похоже по этому Арахемии,что нет такого желания и воли.
Кроме того,Украина ПРОСТО ОБЯЗАНА БЫЛА СВЕРНУТЬ СОТРУДНИЧЕСТВОТ С МВФ сразу после политических и других,не относящихся напрямую к финансам дополнительных условий МВФ (как то продаже украинской земли,например).Если власть даёт возможность финансовой компании управлять гос.вопросами,то такая власть сопутствует ВНЕШНЕМУ УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВОМ..А это ни много,ни мало-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА!
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Эта тупая кавказская чурка в верховной раде Украины вызывает у меня когнитивный диссонанс и культурный шок.
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Почему МВФ не требует сократить непомерные зарплаты топ чиновников, депутатов, министров, расходы на содержание всяких наглядовых рад, нарад, сократить аппарат власти, снизить расходы на бумагу в Раде, в том числе и туалетную? Почему не требуют ? Почему их интересует только наша земля и банки? Потому что этот фонд имеет задачей скупить за бесценок чернозём, при этом уничтожив экономику, тем самым сократив до минимума население. Поэтому и давят сейчас, в период пандемии, им насрать на жизни людей, детей. Так чего нам с ними панькаться? Нема грошей, "приходите завтра"!!!!
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При этом, по словам Арахамии, прощать Украине долги никто не намерен.- если не в Твоих руках долги наши, то в них нет и прощения долгов наших
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