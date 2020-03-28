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 Політика України
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Все про:Арахамія (267) Слуга народу (753) Чернєв (18)

 Розколу немає, всі живуть в Україні, - глава фракції СН Арахамія відповів на слова "слуги народу" Чернєва про "іуд, які живуть у "Приваті"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечує наявність розколу у своїй політсилі.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Єдність у нас є, це засвідчують практично всі голосування. Ось уже пів року я глава фракції, і що два тижні журналісти підходять і кажуть: "Ось, у вас розкол у "Слузі народу". І придумують якусь причину, чому у нас розкол у "Слузі народу". А потім з’ясовується, що розкол знову скасували, і йдемо далі. Тут, я думаю, ситуація буде схожою", - сказав Арахамія.

"Всі живуть в Україні. Всі розуміють, що Україні сьогодні випало таке випробування, якого, можливо, за весь час її існування не було", - додав політик.

Читайте також: "Слуга народу" Чернєв виступив проти Коломойського: "Частина депутатів живе не в Україні, а в "Приваті". Іуди продають країну за 30 срібняків"

На думку депутата, глобальний виклик пандемії допоможе українцям об'єднатися.

"Довкола випробувань українці завжди дуже добре об’єднуються. Ми завжди дуже добре дружимо "проти" і дуже погано дружимо "за". Ментально просто", - пояснив він.

Читайте також: "Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв", - нардеп від СН Верещук про заборону повертати банки колишнім господарям

Раніше депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв розкритикував своїх колег, які не хочуть підтримувати законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

"Частина депутатів із різних фракцій живе не в Україні, а в державі під назвою "Приват". У них все буде добре, особливо, коли їхньому господареві повернуть банк і виплатять компенсацію за нього. Вистачить на нові машини для всіх. Погано буде тим, хто не має "громадянства" країни "Приват". А це - переважна більшість українців", - написав Чернєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185022
 
 
 Топ коментарі
 
То, шо у тебя прописка и хата в Украине, не значит, шо ты украинец, абхазский кацап.
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Арахамию несло...
Все понимают, что Украине сегодня предстоит такое испытание, какого, возможно, за все время ее существования не существовал Источник: https://censor.net.ua/n3185022
ШЕЛ СЕДЬМОЙ ГОД ВОЙНЫ Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 5203
Нет культурных БУКВ!!!
Просто падаль(
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С такой рожей мандарины на базаре продавать. Но я бы не купил - обвесит.
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У Арахамии всё может быть ,по его внешнему виду можно ожидать любых чудес ... Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 4952
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С такой рожей ********* на базаре продавать. Но я бы не купил - обвесит.
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до того,як він потрапив в партію дебілі,був дуже гарним.Подивіться фото в вікіпедії.Розколу немає, всі живуть в Україні, - глава фракції СН Арахамія відповів на слова "слуги народу" Чернєва про "іуд, які живуть у "Приваті" - Цензор.НЕТ 9809Розколу немає, всі живуть в Україні, - глава фракції СН Арахамія відповів на слова "слуги народу" Чернєва про "іуд, які живуть у "Приваті" - Цензор.НЕТ 9809
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Арахамию несло...
Все понимают, что Украине сегодня предстоит такое испытание, какого, возможно, за все время ее существования не существовал Источник: https://censor.net.ua/n3185022
ШЕЛ СЕДЬМОЙ ГОД ВОЙНЫ Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 5203
Нет культурных БУКВ!!!
Просто падаль(
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О сколько нам открытий мутных готовит этот злой петух!
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Чекаємо щоб заграв цей дурник на "пианіні" на пару з Мендель!
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Смотрю на него и рука тянется к пистолету.
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добрый ты Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 1493 !!(завидую)а у меня почему то к топору!! Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 3662 Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 3059
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для них, як справжніх коміків-ілюзіаністів-піаністів підійде тільки іржава пилочка "дружба-2" Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 8491
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тут он прав. Такой угрозы, большей, чем Зеленский - никогда не существовало.
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..они доиграются как с приватами так и с землей...народ и так озверевший уже, еще толчок какой и понеслась, бежать некуда, никто не примет... Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 6605...
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ОпЗаЖопу всегда на подстраховке у зеленогнойных.
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То, шо у тебя прописка и хата в Украине, не значит, шо ты украинец, абхазский кацап.
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абхазский??? Давид арахамия??? Арпхамия - абрахамия - абрахам - авраам???? Давид, потомок авраама???
Не, ну шо, могу ж предположить... идиоты ж превратили фамилию Порошенко в вальцмана... моя версия правдоподобнее...
Я с пробежки за чаем новости просматриваю. Доброе утро, Украина
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І розколу немає, і воду в Крим не хочете пустити, і з кацапськими маріонетками не хочете вести переговори, і мародерів немає у вас і т.д...
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Снова этот покемон заводит частушки-нескладушки.
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Не забуваємо підписувати петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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Olga A 6130c05e на форумах люди викидають на ЗЕвладу мегатони гімна і прокльонів, закликають вішати і стріляти. Но, просто клікнути посилання і кілька разів клікнути авторизацію волі не вистачає. Це ганьба =від 16.03. тільки 5800 підписів під петицією. Висновок: на форумах 90% проплачених "активістів" або "пиждунів". Які майдани, бунти і шини під ОП, нема з ким край боронити. ЗЄля і його ляльководи це добре знають, тому роблять що їм треба.
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Є ще друга петиція. Її підписало більше людей.
https://petition.president.gov.ua/petition/88960
Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.
Сподіваюся, що і цю теж підпишуть.
Просто не всі люди бачать доцільність тих петицій. Тому і не поспішають.
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об "иудах, живущих в Привате" это в смысле о юдо иудах?
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НАДО СОЗДАВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ!!!!! ЭТА ЗЕЛЕНАЯ ПОРОСЛЬ УЖЕ КАТИТ УКРАИНУ К ОБРЫВУ !!!!!!
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См. Викисловарь. Приложение:Уголовный жаргон
Шкары - брюки. http://www.daabooks.net/lyr/T1/T1.32.koi.html , http://www.blat.dp.ua/bv18-1.htm

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что в молодёжном сленге слово «шкары» употребляется как в смысле «брюки», так и в смысле «обувь». Но в молодёжном сленге «обувь» - чаще «шузы» (раньше), а в последнее время - «колёса».
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"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Предводитель ЗЕ-мандатоносцев АраХамло, как истинный джигит, не чужд рефлекса обильно оросить кипятком собственные штиблеты и навалить пахучего в шкары. А хорошо бы сейчас, до всрачки обожравшись хачапури, пхали и сациви, до уссыкачки опившись Хванчкарой, свесивши ноги верхом восседать на вершине Казбека и во всю глотку горлопанить:
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
И шоб бараны подпевали...
Там же ж никакой же ж коронавирус не достанет...
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Эта Рада безусловно самая богатая на дураков... Брагарь, Кива, Коля Оболонский, но, даже на их фоне Арахамия выделяется...
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вопрос не в том, почему так много дураков в раде, а в том, почему так много тех, кто хочет просто обворовать украинцев.
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он дурак, потому что капитализировать свою зеленость у него точно не получиться.. У Бени еще бабка надвое сказала, а вот арахамии ничего не светит, разве что ростов..
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If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck.

Если я вижу человека, который выглядит, как мошенник, действует, как мошенник и говорит, как мошенник, то я называю этого человека мошенником. Стоит ли доверять такому человеку?
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Дебил, какой паскол в партии, у вас и партии то и нет, нет....есть....на коленке, вы же прыщи, которые надо просто давить....ждите, начнется дезенфекция, вместе с covid 19 всех , тварей выдавим!!!!!!!!!
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зекомики сутками крутят свою лигу смеха, наивно полагая, что, то что сделалось смешным - не может быть опасным... Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 5534
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Вот вам первый приватовский ЗЕмудак и вылез.
Арахамия много тявкает,под дудку Коломойского.
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Ну и развелось же шкур, прописаных в Украине, ее же сливающих оккупантам, а считающих себя здесь живущими.
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"Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже.,
и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, ЗЕЛЕНЫЙ бес резвится
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился."
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Ваш, volley, посыл привел меня к идее напомнить нам всем... Начнем. Часть 1.

Леонид Филатов. Про Федота-стрельца
Скоморох-потешник
Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой
молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни
беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообче. Служба у Федота -- рыбалка да
охота. Царю -- дичь да рыба, Федоту -- спасибо. Гостей во дворце -- как
семян в огурце. Один из Швеции, другой из Греции, третий с Гавай -- и всем
жрать подавай! Одному -- омаров, другому -- кальмаров, третьему -- сардин, а
добытчик один! Как-то раз дают ему приказ: чуть свет поутру явиться ко
двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности в ем -- агромадный
объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха
намокла рубаха, в висках застучало, в пузе заурчало, тут, как говорится, и
сказке начало...

Царь
К нам на утренний рассол
Прибыл аглицкий посол,
А у нас в дому закуски --
Полгорбушки да мосол.

Снаряжайся, братец, в путь
Да съестного нам добудь --
Глухаря аль куропатку,
Аль ишо кого-нибудь.

Не смогешь -- кого винить? --
Я должон тебя казнить.
Государственное дело --
Ты улавливаешь нить?..

Федот
Нешто я да не пойму
При моем-то при уму?..
Чай, не лаптем щи хлебаю,
Сображаю, что к чему.

Получается, на мне
Вся политика в стране:
Не добуду куропатку --
Беспременно быть войне.

Чтобы аглицкий посол
С голодухи не был зол --
Головы не пожалею,
Обеспечу разносол!..

продолжение следует
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Стёб гопницкий пошел - "ну и шо ты сделаешь, на?" Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 3825
Арахамия - служка уродов........ Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 830
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чувачёк собирается поставлять воду на русские военные базы
, торгануть землёй, слуги народа грязные подонки
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Всі інтелектуали знали, що партія слуг уродів і Голобородько-зеленського це проект єврея коломойського. Але бидло дивилося дешевий серіал на каналі Коломойського і проголосувало саме так як і хотів олігарх - за Голобородько, тобто за іграшку олігарха бені Коломойського.
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Как говорил Меня в интервью у Гордона в прошлом году, это заслуга моя и Аваков, что клоун стал президентом. Два великих шулера!
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Сьогодні шабат, того Бєня й відмінив позачергове засідання ВР. Раскол атменяется - все таки виторгували слуги у свого пана кілька тис.бонусів, замість 5т буде 10т, і премії за "нужное голосование"
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Клоун Арахамия вали нахрен с Украины и забирай с собой все интернациональное стадо.
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Все понимают, что Украине сегодня предстоит такое испытание, какого, возможно, за все время ее существования не существовало", - добавил политик."соитие зелено- вирусного испытание такого действительно еще никогда "фортуна" не избирала 73% голосов..
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Барсеточник из страны домушников и хачапури будет нам рассказывать кто в Украине живет! Мало нам "рассказчиков" из другого народа всем известного...
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И почему бы тебе не написать какого народа? Мне, например, неизвестно.
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прочитала про нього в вікіпедії,подивилася на фото.Можна закохатися.І дивлюся на теперішні його фото ---і бачу що відбувається з людиною,коли вона починає спілкуватися з любителями гравця на піаніно.Це якийсь жах.Розколу немає, всі живуть в Україні, - глава фракції СН Арахамія відповів на слова "слуги народу" Чернєва про "іуд, які живуть у "Приваті" - Цензор.НЕТ 2976Розколу немає, всі живуть в Україні, - глава фракції СН Арахамія відповів на слова "слуги народу" Чернєва про "іуд, які живуть у "Приваті" - Цензор.НЕТ 2976Розколу немає, всі живуть в Україні, - глава фракції СН Арахамія відповів на слова "слуги народу" Чернєва про "іуд, які живуть у "Приваті" - Цензор.НЕТ 2976
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******* Arahamia- латинское название этого животного
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Раскол у фракции уже давно опустился ниже спины, только кое-кто из внутри этого не видит.
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Опять поток вонючей демагогии и ничего по существу.
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