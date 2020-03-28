 Розколу немає, всі живуть в Україні, - глава фракції СН Арахамія відповів на слова "слуги народу" Чернєва про "іуд, які живуть у "Приваті"

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Єдність у нас є, це засвідчують практично всі голосування. Ось уже пів року я глава фракції, і що два тижні журналісти підходять і кажуть: "Ось, у вас розкол у "Слузі народу". І придумують якусь причину, чому у нас розкол у "Слузі народу". А потім з’ясовується, що розкол знову скасували, і йдемо далі. Тут, я думаю, ситуація буде схожою", - сказав Арахамія.

"Всі живуть в Україні. Всі розуміють, що Україні сьогодні випало таке випробування, якого, можливо, за весь час її існування не було", - додав політик.

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На думку депутата, глобальний виклик пандемії допоможе українцям об'єднатися.

"Довкола випробувань українці завжди дуже добре об’єднуються. Ми завжди дуже добре дружимо "проти" і дуже погано дружимо "за". Ментально просто", - пояснив він.

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Раніше депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв розкритикував своїх колег, які не хочуть підтримувати законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

"Частина депутатів із різних фракцій живе не в Україні, а в державі під назвою "Приват". У них все буде добре, особливо, коли їхньому господареві повернуть банк і виплатять компенсацію за нього. Вистачить на нові машини для всіх. Погано буде тим, хто не має "громадянства" країни "Приват". А це - переважна більшість українців", - написав Чернєв.