 Розколу немає, всі живуть в Україні, - глава фракції СН Арахамія відповів на слова "слуги народу" Чернєва про "іуд, які живуть у "Приваті"

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Єдність у нас є, це засвідчують практично всі голосування. Ось уже пів року я глава фракції, і що два тижні журналісти підходять і кажуть: "Ось, у вас розкол у "Слузі народу". І придумують якусь причину, чому у нас розкол у "Слузі народу". А потім з’ясовується, що розкол знову скасували, і йдемо далі. Тут, я думаю, ситуація буде схожою", - сказав Арахамія.
"Всі живуть в Україні. Всі розуміють, що Україні сьогодні випало таке випробування, якого, можливо, за весь час її існування не було", - додав політик.
На думку депутата, глобальний виклик пандемії допоможе українцям об'єднатися.
"Довкола випробувань українці завжди дуже добре об’єднуються. Ми завжди дуже добре дружимо "проти" і дуже погано дружимо "за". Ментально просто", - пояснив він.
Раніше депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв розкритикував своїх колег, які не хочуть підтримувати законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам.
"Частина депутатів із різних фракцій живе не в Україні, а в державі під назвою "Приват". У них все буде добре, особливо, коли їхньому господареві повернуть банк і виплатять компенсацію за нього. Вистачить на нові машини для всіх. Погано буде тим, хто не має "громадянства" країни "Приват". А це - переважна більшість українців", - написав Чернєв.
Все понимают, что Украине сегодня предстоит такое испытание, какого, возможно, за все время ее существования не существовал Источник: https://censor.net.ua/n3185022
ШЕЛ СЕДЬМОЙ ГОД ВОЙНЫ
Нет культурных БУКВ!!!
Просто падаль(
Не, ну шо, могу ж предположить... идиоты ж превратили фамилию Порошенко в вальцмана... моя версия правдоподобнее...
Я с пробежки за чаем новости просматриваю. Доброе утро, Украина
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
https://petition.president.gov.ua/petition/88960
Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.
Сподіваюся, що і цю теж підпишуть.
Просто не всі люди бачать доцільність тих петицій. Тому і не поспішають.
Шкары - брюки. http://www.daabooks.net/lyr/T1/T1.32.koi.html , http://www.blat.dp.ua/bv18-1.htm
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что в молодёжном сленге слово «шкары» употребляется как в смысле «брюки», так и в смысле «обувь». Но в молодёжном сленге «обувь» - чаще «шузы» (раньше), а в последнее время - «колёса».
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Предводитель ЗЕ-мандатоносцев АраХамло, как истинный джигит, не чужд рефлекса обильно оросить кипятком собственные штиблеты и навалить пахучего в шкары. А хорошо бы сейчас, до всрачки обожравшись хачапури, пхали и сациви, до уссыкачки опившись Хванчкарой, свесивши ноги верхом восседать на вершине Казбека и во всю глотку горлопанить:
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
И шоб бараны подпевали...
Там же ж никакой же ж коронавирус не достанет...
Если я вижу человека, который выглядит, как мошенник, действует, как мошенник и говорит, как мошенник, то я называю этого человека мошенником. Стоит ли доверять такому человеку?
Арахамия много тявкает,под дудку Коломойского.
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже.,
и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, ЗЕЛЕНЫЙ бес резвится
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился."
Леонид Филатов. Про Федота-стрельца
Скоморох-потешник
Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой
молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни
беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообче. Служба у Федота -- рыбалка да
охота. Царю -- дичь да рыба, Федоту -- спасибо. Гостей во дворце -- как
семян в огурце. Один из Швеции, другой из Греции, третий с Гавай -- и всем
жрать подавай! Одному -- омаров, другому -- кальмаров, третьему -- сардин, а
добытчик один! Как-то раз дают ему приказ: чуть свет поутру явиться ко
двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности в ем -- агромадный
объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха
намокла рубаха, в висках застучало, в пузе заурчало, тут, как говорится, и
сказке начало...
Царь
К нам на утренний рассол
Прибыл аглицкий посол,
А у нас в дому закуски --
Полгорбушки да мосол.
Снаряжайся, братец, в путь
Да съестного нам добудь --
Глухаря аль куропатку,
Аль ишо кого-нибудь.
Не смогешь -- кого винить? --
Я должон тебя казнить.
Государственное дело --
Ты улавливаешь нить?..
Федот
Нешто я да не пойму
При моем-то при уму?..
Чай, не лаптем щи хлебаю,
Сображаю, что к чему.
Получается, на мне
Вся политика в стране:
Не добуду куропатку --
Беспременно быть войне.
Чтобы аглицкий посол
С голодухи не был зол --
Головы не пожалею,
Обеспечу разносол!..
продолжение следует
Арахамия - служка уродов........
, торгануть землёй, слуги народа грязные подонки