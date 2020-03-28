 Досягнуто домовленості щодо ухвалення закону про ринок землі, - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Як розповів глава держави під час спілкування з журналістами після засідання фракції, на першому етапі відкриття ринку землі законодавство передбачатиме можливість для фізичних осіб зосереджувати в одних руках не більше 100 га.
"Ми зменшили концентрацію для фізичних осіб до 100 гектарів. Для юридичних осіб - це другий етап, який буде введено з 2024 р - буде до 10 тис. гектарів. Тобто перший етап - для фізичних осіб, для українців - 100 гектарів на особу", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що ухвалення законів про ринок землі і про банки необхідні для надання кредиту МВФ.
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Основні зміни такі:
У перші два роки буде діяти обмеження на покупку землі - не більше 100 га в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки.
З 2021 до 2023 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.
Також в перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.
Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась - питання буде вирішене на референдумі.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/27/658643/
Психиатры есть?
Помогите ребята.
И не поможет закрытие въезда в Киев до 24 апреля.
Это предательство интересов Украины!
Треба організації, а їх ніхто не створює...
И экономический спад, когда среднего класса который может купить землю нет.
В стране эпидемия, война, но начать нужно с захвата земли.
Показали Медный грош, вместо контроля олигархов, которые выводят деньги сотнями миллиардов, они землю отхапать решили.
И МВФ не волнует эта мафия, но волнует отсутствие захвата земли. Всё это показательно денег и ресурсов отжимают больше чем дают в кредит.
Ясное дело они все договорились, не олигархов же трусить, там его послали, а народ без последнего и продуктов можно оставить запросто.
Продавать землю в эпидемию, продавать маски, Завозить больных без карантина это все гос измена.
2 закона будут и про банки и про землю.
Мне плевать на беню, но не на землю.
Если МВФ не принципиален закон о земле в эпидемию, при нашем рейдерстве и отсутствии судов пусть публично заявят о том, что им важно.
Молчанием они способствуют как раз всему этому.
Землю он стремиться продать не просто так, там целая свора вокруг него представителей.. .
По пути рынка или аренды можно идти только если работают законы, суды. А по пути развития нужно идти не продавая землю, а вкладывая в науку. А у нас разработчиков тестов отправляют в отпуска.
Меня просто ужас берет, когда представляю, что он будет на своём месте и дальше.
ПС в любом случае в МВФ могли бы остановить это публично озвучив позицию, поскольку даже если вы правы и они не требуют рынка, а землю скупят 5 наших олигархов и устроят тут феодализм кредит им отдавать будет нечем, ситуация в экономике усугубится.
Мы будем голодной страной в ЕС и будем прорывать границы к ним, как сейчас к нам рвутся заробитчане.
Но он рвётся к власти, а значит может быть не лучше.
Они все вначале очень правдивы...
Но они все говорят правильные вещи пока не попадают во власть.
Тип мутный и у себя на уме.
Є надія що Батьківщина не підтримає, якщо так станеться - то на місцевих виборах за них.
8 млрд це ніщо порівняно з цінністю продуктів.
Дурень продає вудочку, а не рибу.
Так і мы з землею що нас годує і яка полита кров'ю.
Да, звісно, якщо там нема захованих "підводних"...
Якби було ТІЛЬКИ фіз особи по 100 га, це можна про щось говорити - але тільки після референдуму, знову ж таки. А так це чисто наживка на лоха, типу "не бойся, ми тібья нє больна зарєжєм".
І хто буде контролювати ці обмеження, яка служба і що буде якщо придбати більше землі або скупити на підставних осіб?
В країні де немає законів і не працють суди це обман.
Ослобливо коли економічне падіння.
Розвиток не в продажі землі коли населення бідне, а в розвитку науки та технологій, а у нас вчених розробників тестів, яккі могли б заробляти у відпустку відправляють.
Розвиток там де є закони і немає рейдерства, там інвестиції і гроші, а у нас гроші тримати не можна.
Тому олігархи виводять усе сотні мілліардів більше ніж нам дають цих подачок в кредит.
Так вже віджимали підприємства за борги по матеріально-технічних кредитах у нульових роках.
Це знов тупий біг по граблях. Знов за кредитні папірці позбавляємося "засобів виробництва", щоб потім не мати чим себе самих забезпечувати.
Об этом в пятницу, 21 марта, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
«Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью»..
***...КАКОЙ РЫНОК ЗЕМЛИ !!! Зе или дебил или предатель !!! ..или два в одном !!!
Чьи это земли? Барона де Ахмета
А это чьи? Маркиза Коломоя
Это какой же тварью надо быть, когда все государства максимально стараются сохранить свои активы. А не послать бы их всех нахер.
Я его, дебила. просто ненавижу. Как и Барыгу Парашенко.
"Ведь земля - это наша душа" ... (В. Высоцкий)
А у нас зараз більше 22 млн.га с/х земель з усіх 41 млн.га - тихо кудись поділися!!!
Згадайте вже існуючіх агробаронів і власників агрохолдингів - вони чим і на якій підставі володіють? Вони за якими громадянствами по черзі за кордонами ховаються??? І що, в них немає подвійного або мультигромадянства?
Ось це і є ціна питання для нашіх олігархів - вартість легалізації нахапаного, бо вони ж типу "українці"
Додайте ще 8,5 млн.га розпайована земель, для яких вже створено купа чорних реєстраторів через Мін'юст і чудово діюча армія рейдерів за наймом. Не забудьте наші Суди і "суворі" закони і отримаєте бардак під час кризи, що знов "мінє папізджє". Два роки олігархам для віджиму вистачить.
А "державних" земель залишилося ±11 млн.га - як раз на закуску, якщо раніше за борги не віддадуть.
Не можна зараз чіпати землю
Как позже уточнил спикер Дмитрий Разумков, закон о земле вступит в силу с 1 июля 2021 года. Ранее планировалось, что с 1 октября 2020 года.До этих дат или ишак сдохнет или...)))