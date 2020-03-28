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Все про:ВР (7341) Зеленський (4923) земля (538) МВФ (714) Слуга народу (748)

 Досягнуто домовленості щодо ухвалення закону про ринок землі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з депутатською фракцією "Слуги народу" погодив підтримку законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення за умови відмови від продажу землі, що перебуває в державній власності, і зменшення концентрації для однієї людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Як розповів глава держави під час спілкування з журналістами після засідання фракції, на першому етапі відкриття ринку землі законодавство передбачатиме можливість для фізичних осіб зосереджувати в одних руках не більше 100 га.

"Ми зменшили концентрацію для фізичних осіб до 100 гектарів. Для юридичних осіб - це другий етап, який буде введено з 2024 р - буде до 10 тис. гектарів. Тобто перший етап - для фізичних осіб, для українців - 100 гектарів на особу", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що ухвалення законів про ринок землі і про банки необхідні для надання кредиту МВФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185021
 
   
 Топ коментарі
 
Может этого придурка в психбольницу закрыть?
Психиатры есть?
Помогите ребята.
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Какой нахрен рынок земли сейчас может быть ???? вы е...нулись там вообще что ли ???
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Если примут в пн, то до следующей пятницы не доживут. Народ им этого не простит.
И не поможет закрытие въезда в Киев до 24 апреля.
Это предательство интересов Украины!
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Кричали женщины - Ура! и в воздух чепчики бросали.
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ринок землі почне працювати з другого півріччя 2021 року.
Основні зміни такі:
У перші два роки буде діяти обмеження на покупку землі - не більше 100 га в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки.
З 2021 до 2023 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.
Також в перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.
Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась - питання буде вирішене на референдумі.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/27/658643/
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Может этого придурка в психбольницу закрыть?
Психиатры есть?
Помогите ребята.
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Квартал и был его больницей-но его выпустили..
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Если шо, я с вами. Руки чешутся навалять этому дерьму.
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Если примут в пн, то до следующей пятницы не доживут. Народ им этого не простит.
И не поможет закрытие въезда в Киев до 24 апреля.
Это предательство интересов Украины!
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Нажаль, народ в масі своїй мало що може зробити... Захочуть погнати на панщину - погонять.
Треба організації, а їх ніхто не створює...
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Мы уже ооооочень много обещаний слышали.
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Какой нахрен рынок земли сейчас может быть ???? вы е...нулись там вообще что ли ???
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А кто будет контролировать эти 100 га? Это как посадки по весне бла бла бла, ни судов, ни законов и рейдерсво!

И экономический спад, когда среднего класса который может купить землю нет.

В стране эпидемия, война, но начать нужно с захвата земли.

Показали Медный грош, вместо контроля олигархов, которые выводят деньги сотнями миллиардов, они землю отхапать решили.

И МВФ не волнует эта мафия, но волнует отсутствие захвата земли. Всё это показательно денег и ресурсов отжимают больше чем дают в кредит.

Ясное дело они все договорились, не олигархов же трусить, там его послали, а народ без последнего и продуктов можно оставить запросто.

Продавать землю в эпидемию, продавать маски, Завозить больных без карантина это все гос измена.
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МВФ в первую очередь требует закон о неповерненни банков, а не закон о земле. Зеленая ***** не хочет против Коломойского что-то предпринимать, вот и давит на продажу земли. А что до земельного закона, то у МВФ нет требований немедленного принятия и в такой редакции.
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Откуда у вас такая информация?
2 закона будут и про банки и про землю.

Мне плевать на беню, но не на землю.
Если МВФ не принципиален закон о земле в эпидемию, при нашем рейдерстве и отсутствии судов пусть публично заявят о том, что им важно.
Молчанием они способствуют как раз всему этому.
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Если внимательно прочитать все требования МВФ (не в ширпотребном трактировании), то видно, что они не требуют прямо продажи земли (в отличии от закона про банки). Они требуют, что, если вы говорите, что собираетесь развиваться на такому-то пути, это должно сопровождаться наличием рынка земли. И не выдвигают претензии по количеству земли в одни руки. Для МВФ важно, чтобы была гарантия для инвесторов, что при любой прихоти у них не отнимут землю, на которой они что-то построили. В других странах это гарантируется наличием собственности на землю и ее продажей. У нас можно было гарантировать это изменениями правил долгосрочной аренды. Но Зеля туп и это надолго.
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Он не туп, он аморален, хотя да, возможно, он туп и аморален.
Землю он стремиться продать не просто так, там целая свора вокруг него представителей.. .

По пути рынка или аренды можно идти только если работают законы, суды. А по пути развития нужно идти не продавая землю, а вкладывая в науку. А у нас разработчиков тестов отправляют в отпуска.

Меня просто ужас берет, когда представляю, что он будет на своём месте и дальше.

ПС в любом случае в МВФ могли бы остановить это публично озвучив позицию, поскольку даже если вы правы и они не требуют рынка, а землю скупят 5 наших олигархов и устроят тут феодализм кредит им отдавать будет нечем, ситуация в экономике усугубится.

Мы будем голодной страной в ЕС и будем прорывать границы к ним, как сейчас к нам рвутся заробитчане.
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Миха Чаплыга - УТВЕРЖДАЮ , Зеленский сознательно накачивает страну возвращенцами без карантина при установлении показушного карантина для тех кто тут... с геноцидом трепыхающихся... для подготовки страны к финальному краху и концы в воду хаоса....
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Говорит-то он правильно, а кто финансирует самого чаплыгу?
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да какая разница !! - говорил ГлавЗеБуин Досягнуто домовленості щодо ухвалення закону про ринок землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 596 .. Тут главное в Чаплыге - что все это правда !!!
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Большая разница, он ситуативный союзник.
Но он рвётся к власти, а значит может быть не лучше.
Они все вначале очень правдивы...
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То что Нас подводят к управляемому хаосу видит не только он...
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Я не против, ещё раз. В этом я с ним согласна

Но они все говорят правильные вещи пока не попадают во власть.
Тип мутный и у себя на уме.
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Подивимось, як хто проголосує. Якщо ЄС підтримає - більше за них голосувати не буду, навіть з ситуативних міркувань. Не дивлячись що там є достойні люди. Але це загравання і позиція верхівки фракції дістали. Хай займаються своїми договорняками, цілуються, обнімаються з Разумковами-Зеленськими.
Є надія що Батьківщина не підтримає, якщо так станеться - то на місцевих виборах за них.
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Але він каже, що домовився з керівниками фракцій, то надія мала, що хтось не підтримає.

8 млрд це ніщо порівняно з цінністю продуктів.

Дурень продає вудочку, а не рибу.
Так і мы з землею що нас годує і яка полита кров'ю.
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Потураєв казав що з більшісттю фракцій, а не всіма. Та і в принципі це особо значення не має (у разі прийняття) - так чисто подивитись чи залишилась в когось совість.
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з такими змінами - нормальний закон. Якраз це те, що потрібно Україні, її фермерам. Такі зміни - ЄС підтримає.
Да, звісно, якщо там нема захованих "підводних"...
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Все те саме, тільки через 2 роки. Нічого абсолютно не змінюється. юр. особа по 10 000 га. І там вже формальна належність цієї юр особи не має значення - весь бізнес транснаціональний, кінцевим беніфеціаром може бути хто завгодно! Громадяни будь якої держави!

Якби було ТІЛЬКИ фіз особи по 100 га, це можна про щось говорити - але тільки після референдуму, знову ж таки. А так це чисто наживка на лоха, типу "не бойся, ми тібья нє больна зарєжєм".
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Про банки вони мовчать, скільки банкам.

І хто буде контролювати ці обмеження, яка служба і що буде якщо придбати більше землі або скупити на підставних осіб?

В країні де немає законів і не працють суди це обман.
Ослобливо коли економічне падіння.

Розвиток не в продажі землі коли населення бідне, а в розвитку науки та технологій, а у нас вчених розробників тестів, яккі могли б заробляти у відпустку відправляють.

Розвиток там де є закони і немає рейдерства, там інвестиції і гроші, а у нас гроші тримати не можна.
Тому олігархи виводять усе сотні мілліардів більше ніж нам дають цих подачок в кредит.
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Там вже купа "підводних" Починаючи з нашого невирішеними питання подвійного, потрійного і взагалі мультигромадянства, і закінчуючи спекуляцією через закладні в банках та кредитних спілках.
Так вже віджимали підприємства за борги по матеріально-технічних кредитах у нульових роках.
Це знов тупий біг по граблях. Знов за кредитні папірці позбавляємося "засобів виробництва", щоб потім не мати чим себе самих забезпечувати.
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С кем достигнуты и за сколько ? Досягнуто домовленості щодо ухвалення закону про ринок землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8694 В Украине договорённости это штука сложная ,лни вроде как есть а через пять минут бац и нету ...
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Вот это уже другой разговор. Видать, сильно припекло, да?
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Хто дав тобі право розпоряджатись землею?
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Дождались "спасителя нации"? У нас война, бушует вирус, коррупция, самая нищая страна Европы, а эти землю хотят продавать.
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в этих условиях никто денег не даст. это просто афера - раздать своим ближним для спекуляций. обрабатывать землю "новые литса" не собираются.
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Если говорить серьёзно то голосование по земле это будет момент истины ,если провалят то значит на Зеленском поставили крест и Украину видимо будут ждать досрочные выборы всего и всех ,если не провалят то возможны варианты ...
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А з ким домовилися про ринок землі: з народом чи Жополизиційним Блоком?
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Там більшість поправок були від ОПЗЖ. І ще залишилось близько 700 поправок, здається. Того щоб швидко проголосувати треба домовитись щоб ОПЗЖ зняла поправки, інакше ніяк по регламенту.
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Я бы порекомендовал тем кто проголосует за это очень хорошо подумать, как они будет возвращаться к своим избирателям, учитывая то, что их выкинут, как использованные га...ы, да кстати глав мусор не поможет, он общался с зараженными и я думаю в ближайшее время у него будут совсем другие проблемы, а не защита клоунов...
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Нажаль в багатьох виборців дуже коротна пам'ять, а місцеві локальні бунти звичайно можуть бути, але без єдиної координації приречені як і в 20-х роках минулого століття
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Були вже ваучери-сертифікати.Породили олігархів.Ці ж олігархи скуплять і землю.Корона-мор допоможе збити ціну.Дайте ЗЕ почитати-сто тисяч Карпенка Карого.Там описані мрії і реальність пересічного українця і хто з цього скористає.
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Из-за пандемии коронавируса мировая экономика уже вошла в рецессию -
Об этом в пятницу, 21 марта, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
«Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью»..

***...КАКОЙ РЫНОК ЗЕМЛИ !!! Зе или дебил или предатель !!! ..или два в одном !!! Досягнуто домовленості щодо ухвалення закону про ринок землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7941
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Ну прям как в сказке Кот в сапогах
Чьи это земли? Барона де Ахмета
А это чьи? Маркиза Коломоя
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С кем договоренности достигнуты - с Коломойским и Ко? Клоун ***, смотри что бы у народ своих договоренностей не достиг, уже тебе ни кто не поможет, *****!!!
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Придурок. Это как во времена раскулачивания - ты можешь сдать соседа и у него отнимут последнее. Но все равно они потом придут за тобой и тебя тоже расстреляют.
Это какой же тварью надо быть, когда все государства максимально стараются сохранить свои активы. А не послать бы их всех нахер.
Я его, дебила. просто ненавижу. Как и Барыгу Парашенко.
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"Ведь земля - это наша душа" ... (В. Высоцкий)
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Дайте йому рояль хай підтримує форму, може від замлі відчепиться.
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Хоч хтось уявляє скільки коштує легалізувати захапаний поза чинним законодавством гектар землі???
А у нас зараз більше 22 млн.га с/х земель з усіх 41 млн.га - тихо кудись поділися!!!
Згадайте вже існуючіх агробаронів і власників агрохолдингів - вони чим і на якій підставі володіють? Вони за якими громадянствами по черзі за кордонами ховаються??? І що, в них немає подвійного або мультигромадянства?
Ось це і є ціна питання для нашіх олігархів - вартість легалізації нахапаного, бо вони ж типу "українці"

Додайте ще 8,5 млн.га розпайована земель, для яких вже створено купа чорних реєстраторів через Мін'юст і чудово діюча армія рейдерів за наймом. Не забудьте наші Суди і "суворі" закони і отримаєте бардак під час кризи, що знов "мінє папізджє". Два роки олігархам для віджиму вистачить.

А "державних" земель залишилося ±11 млн.га - як раз на закуску, якщо раніше за борги не віддадуть.

Не можна зараз чіпати землю
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"Мы договорились, что государственную землю сейчас продавать не будем. Далее мы уменьшили концентрацию: для физлиц до 100 гектаров, то есть сильно. Для юридических лиц - это будет второй этап, который внедрят с 2024 года - там будет до 10 тысяч гектар", - сказал Зеленский.
Как позже уточнил спикер Дмитрий Разумков, закон о земле вступит в силу с 1 июля 2021 года. Ранее планировалось, что с 1 октября 2020 года.До этих дат или ишак сдохнет или...)))
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Пощади зеленим не буде.Будите землю жерти,поки очі не вилізуть.
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Бреше падло жидівське! МВФ ніколи не наполягав на відкритті ринку землі. Це все гешефт. Не продавайте свою землю. Зараз час купувати дешево тому справжньої ціни ви не отримаєте і залишитесь обібраними лохами.
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