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 "Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати", - Зеленський звернувся до підприємців

Президент України Володимир Зеленський закликав підприємців не звільняти людей в умовах карантину, пообіцявши державні програми підтримки громадян і бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Відповідаючи на запитання журналістів після засідання фракції "Слуг народу", Зеленський зазначив, що таких програм готується декілька і вони будуть розраховані на різні верстви населення.

"Будь ласка, не звільняєте людей, ми вас будемо підтримувати - маленький, середній бізнес. Не звільняйте людей", - сказав президент.

Зеленський також підкреслив, що готуються програми для підтримки соціально незахищених верств населення в умовах поширення COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185020
 
 
 Топ коментарі
 
Ты еще слезу пусти...урод...
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сука! дебил!. зачем ты поперся в Президенты, если не знаешь что делать на этой посаде?!
ты, сцуко, Зеленое Ничтожество, обмануло 73% дебилов, голосовавших за тебя, а сейчас ты не знаешь что делать.. Сцуко!!! Зачем ты вообще родился???!!!
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Пізно, офіс звільнив половину робітників, щоб хоч якось вижити, решта попереду "Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати", - Зеленський звернувся до підприємців - Цензор.НЕТ 4314
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Идиоты уже 2 недели на карантине и ещё на 4 продлили и хотят чтоб какой-то бизнес выжил и заразы не было при толпах на границе. Кінець ери зубожіння )) да зебилы?))
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Наш президент наколєнавставатєль перед путіним, олігархами, підприємцями і все ради нас сірих та убогих. Уявіть собі що гопота грабує вас в під'їзді , а на ваш порятунок прибігають поліціянти та падають перед гопотою на коліна благаючи - не грабуйте його, будь ласочка!
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И шо ,так вот прямо сказал ,,пожалуйста,,? А за какие места он собирается бизнес поддерживать ? Я так понял, он из своего кармана будет помогать нариду...Молодец !
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