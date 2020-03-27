 Очільник Одеської ОДА Куций не зміг назвати опорні лікарні області по боротьбі з коронавірусом

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"На сьогодні визначені Ізмаїльська лікарня, Дунайська лікарня також в Ізмаїлі. Місто Чорноморськ, Одеська інфекційна лікарня. Вона є основною і опорною, приймає найбільшу кількість осіб з підозрою на коронавірус. Також ще додано обласний клінічний центр медицини Одеської області... Які ще? Зараз... Місто Подольськ... Міська лікарня Подільська", - погортавши папери і почувши підказки, ледь згадав губернатор.

На запитання журналіста, чому найбільш підготовлена ​​лікарня регіону, Одеська обласна, не є опорною, Куций запевнив, що керується вказівками МОЗ. За його словами, відомство нібито рекомендує використовувати багатопрофільні лікарні лише на третьому або четвертому етапі розгортання госпітальної бази.

"Щоб зробити з цієї установи виключно опорну лікарню, потрібно відселити дуже багато відділень", - заявив губернатор.

Читайте також: Глава обласного управління охорони здоров'я зривається в сльози, губернатор рішень не ухвалює, список опорних лікарень за тиждень змінювався 5 разів, - бізнесмен Ставніцер про готовність Одещини протистояти коронавірусу

Як повідомлялося, в Одеській області працює антикризовий штаб "Одеса vs COVID", який робить усе можливе для підготовки регіону до спалаху епідемії коронавірусу. При цьому місцева влада не сприяє волонтерам, а іноді заважає їм. Про це написав у Facebook співвласник групи ТІС Андрій Ставніцер, якому президент Володимир Зеленський доручив курувати Одеську область у питаннях боротьби з коронавірусом.

За його словами, одна з основних проблем - визначення переліку опорних лікарень для прийому людей з COVID-19: керівництво лікарень не хоче брати на себе відповідальність за таких пацієнтів.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з великими українськими бізнесменами 16 березня попросив, щоб кожен із них став куратором певних регіонів України в питаннях боротьби з коронавірусом. Спільно з обласною владою бізнесмени відкрили й очолили регіональні антикризові штаби у боротьбі з COVID-19. Також було створено окремий фонд для закупівлі ліків: за оцінками президента, у ньому потрібно акумулювати 12-13 млрд грн.

Станом на 27 березня COVID-19 підтверджений у 217 українців, із них п'ятеро - жителі Одеської області. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що у найближчі два тижні кількість хворих може збільшитися, оскільки з-за кордону повернулося близько 2 тис українців, серед яких можуть виявитися інфіковані. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 24 березня обговорив із послами країн G7 і ЄС питання допомоги Україні в рамках боротьби з поширенням коронавірусу.