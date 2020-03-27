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Все про:лікарня (306) Одеська область (1178) Куций Максим (11)

 Очільник Одеської ОДА Куций не зміг назвати опорні лікарні області по боротьбі з коронавірусом

Голова Одеської ОДА Максим Куций не зміг згадати список опорних лікарень регіону, які прийматимуть людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. Під час брифінгу щодо поточної ситуації з епідемією назви медустанов губернатору пошепки підказувала глава департаменту охорони здоров'я області Оксана Сорочан.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Подробности.

"На сьогодні визначені Ізмаїльська лікарня, Дунайська лікарня також в Ізмаїлі. Місто Чорноморськ, Одеська інфекційна лікарня. Вона є основною і опорною, приймає найбільшу кількість осіб з підозрою на коронавірус. Також ще додано обласний клінічний центр медицини Одеської області... Які ще? Зараз... Місто Подольськ... Міська лікарня Подільська", - погортавши папери і почувши підказки, ледь згадав губернатор.

На запитання журналіста, чому найбільш підготовлена ​​лікарня регіону, Одеська обласна, не є опорною, Куций запевнив, що керується вказівками МОЗ. За його словами, відомство нібито рекомендує використовувати багатопрофільні лікарні лише на третьому або четвертому етапі розгортання госпітальної бази.

"Щоб зробити з цієї установи виключно опорну лікарню, потрібно відселити дуже багато відділень", - заявив губернатор.

Читайте також: Глава обласного управління охорони здоров'я зривається в сльози, губернатор рішень не ухвалює, список опорних лікарень за тиждень змінювався 5 разів, - бізнесмен Ставніцер про готовність Одещини протистояти коронавірусу

Як повідомлялося, в Одеській області працює антикризовий штаб "Одеса vs COVID", який робить усе можливе для підготовки регіону до спалаху епідемії коронавірусу. При цьому місцева влада не сприяє волонтерам, а іноді заважає їм. Про це написав у Facebook співвласник групи ТІС Андрій Ставніцер, якому президент Володимир Зеленський доручив курувати Одеську область у питаннях боротьби з коронавірусом.

За його словами, одна з основних проблем - визначення переліку опорних лікарень для прийому людей з COVID-19: керівництво лікарень не хоче брати на себе відповідальність за таких пацієнтів.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з великими українськими бізнесменами 16 березня попросив, щоб кожен із них став куратором певних регіонів України в питаннях боротьби з коронавірусом. Спільно з обласною владою бізнесмени відкрили й очолили регіональні антикризові штаби у боротьбі з COVID-19. Також було створено окремий фонд для закупівлі ліків: за оцінками президента, у ньому потрібно акумулювати 12-13 млрд грн.

Станом на 27 березня COVID-19 підтверджений у 217 українців, із них п'ятеро - жителі Одеської області. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що у найближчі два тижні кількість хворих може збільшитися, оскільки з-за кордону повернулося близько 2 тис українців, серед яких можуть виявитися інфіковані. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 24 березня обговорив із послами країн G7 і ЄС питання допомоги Україні в рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185019
 
 
 Топ коментарі
 
Ось така вона "готовність до піку короновірусу" від Зе-професіоналів
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С болезнями борятся медики и ученые. При чем тут вообще клоуны?
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Ярославський Кучера зачмирив,тепер і об інших ноги витирати будуть.Безвладдя.
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Ось така вона "готовність до піку короновірусу" від Зе-професіоналів
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да уж не так страшен короно вирус хотя да.. (страшен страшен еще и как) но еще страшнее вирус ЗЕдебилов... если бы зедебилы возглавили бы шествие короно вируса то боюсь они бы умертвили бы сам вирус с такой организацией работы...но такое увы не реально... но реально иное в Ураине две беды собственно сам вирус COVID 19 И Зедебилы ... и мы- народ между ними
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Да. Такой бездарной вертикали президентской власти, включая "величайшего", у нас ещё не было. Это просто гребаный стыд какой-то.
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С болезнями борятся медики и ученые. При чем тут вообще клоуны?
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Вот...
Поэтому, займись обсуждением тем по своему профилю.
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Может быть он прав? Какова реальность, таковы и затруднения.
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блин..и так по всей Украине !!! и осталось до тотального писдеца неделя-полторы от силы.. Глава Одесской ОГА Куцый затруднился назвать опорные больницы области по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7909 .. смешно , если бы не было так грустно ...
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Його цікавлять лише опорні фірмочки, через які бюджет дерибаниться.
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Ярославський Кучера зачмирив,тепер і об інших ноги витирати будуть.Безвладдя.
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губернатор - чИловек Зеленскавага.. говорит искренне и с пипютра..
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В отставку, немедленно, прямо завтра.
А то пока вспомнит, куча народа протянет ноги!!!
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для допомоги в подаланні епідемії Німеччина залучить 15 тисяч військових Бундесверу.
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Вот если бы его спросили где можно много украсть ,тут его ответить бы не затруднило ... Глава Одесской ОГА Куцый затруднился назвать опорные больницы области по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 778
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какие накуй больницы, рехформаторы. мля... 20 штук есть- беги за антибиотиками и лежи с пневмонией в общей палате , подставляй интернам попу целый месяц... нет конечно можешь и не лежать - эт -твои проблемы ...а где наука...НИИ, лаборатории, разработки, семинары ,съезды вирусологов, журналы, научные статьи...где все были до этого ? А ответ прост : заплатили последнее, отучились кое -как, потом торговали испанскими апельсинами, чтобы собрать деньги и через пару сезонов съездить посмотреть на процветающую Италию....
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Значит их нет..
Зеленое стадо обсирается везде и всегда...
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В Україні зафіксували 310 випадків коронавірусу,за даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків.
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На сотню больше чем вчера...значит завтра будет плюс 300...ну и далее по нарастающей..
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Надо было у него сначала спросить какую область он возглавляет.
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Одесские новости
23:10 Два дня лечения от COVID-19 стоили 25 тысяч гривен (Informer.od.ua)
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"А если я заболею....
И 25 штук собрать не сумею....
Мне ночью сразу приснится -
Морг Инфекционной больницы..." (песня)
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