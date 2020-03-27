EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
  1519  85
Все про:дефолт (34) МВФ (714) Яценюк (2279)

 Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація

Без програми Міжнародного валютного фонду ми точно отримаємо дефолт. Це економічний і політичний крах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Велике інтерв'ю" на телеканалі "Україна 24" 27 березня.

Арсеній Яценюк підкреслив, що, за його даними, з 20 лютого до 20 березня вперше за дуже довгий час було зафіксовано більшу кількість тих, хто приїхав в Україну, ніж тих, хто виїхав.

"Приїхала значна кількість людей, які не мають тут роботи, і які, втративши роботу в Європі, втратили можливість пересилати в Україну ті 12 мільярдів доларів, які ми отримували за рік від людей, які працюють за кордоном", - підкреслив він.

Це, за його словами, вплине і на споживчий ринок всередині країни, і на стабільність валютного курсу.

Крім безробіття, одним із головних ризиків Арсеній Яценюк назвав падіння економіки: "Це вже факт, падіння економіки буде. Обсяг падіння залежатиме тільки від антикризових заходів, зокрема глобальних".

Дивіться також: Зараз час затягнути паски, починаючи із зарплат членів парламенту, уряду, держкомпаній, - Яценюк. ВIДЕО

Ще один ризик - падіння курсу національної валюти і, як наслідок - зростання цін: "Якщо буде оголошено дефолт, я не знаю, яким буде курс гривні. Експерти говорять про 35-40 грн за долар. Я дозволю собі з ними не погодитися. Тому що після оголошення дефолту в інших країнах - там було і 200, і 300% здешевлення національної валюти".

"Якщо падає вартість національної грошової одиниці - починають рости ціни зокрема. Ціни так само будуть галопуючі", - додав він.

"Коли ці три елементи є - падіння економіки, курсу, зростання цін, безробіття - це за собою тягне падіння доходів державного бюджету. А це вже спіраль", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Після досягнення домовленостей Україна зможе отримати перший транш МВФ у розмірі 2-2,5 мільярда доларів безпосередньо в бюджет. Після цього у держави з'явиться можливість отримати 500 млн від Європейського Союзу, які прив'язані до програми з Міжнародним валютним фондом. А також 1 мільярд доларів - від Світового банку: "З миру по нитці - бідному сорочка. 4 мільярди, в принципі, - це дуже велика сума. Плюс це серйозний сигнал для інвесторів, і підвищує шанси розміститися на зовнішніх ринках".

Відповідаючи на запитання щодо законодавства, яке необхідно прийняти в рамках співпраці з МВФ, Арсеній Яценюк підкреслив: "Я не бачу жодної проблеми в тому, щоб парламент проголосував за зміни в банківське законодавство. Жодної. Там немає дискусії. Ідіть і голосуйте".

Одночасно з програмою з МВФ необхідно почати процес реструктуризації боргів, як провів реструктуризацію уряд Арсенія Яценюка в 2015 р: "Ми були з програмою МВФ, отримували кошти, і ми провели реструктуризацію зовнішньої заборгованості. Так, це робилося в кооперації з Міжнародним валютним фондом. Так, це були дуже складні переговори. Але я публічно закликав уряд: нам треба думати не тільки про 2020 рік. Я не знаю, коли закінчиться криза. Я знаю про велике боргове навантаження. Я б ішов шляхом підписання програми і нової реструктуризації".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185018
 
   
 Топ коментарі
 
Доборолася Україна до самого краю
гірше ката всі зебіли її розпинають..
 показати весь коментар
 
В кризисе я ставлю на Яценюка. Проверено в 14 и 15 годах.
 показати весь коментар
 
К сожалению, детям нашим придётся отмывать я от этого Зелёного дерьма. Те, кто ставили галочку напротив фамилии Зеленский, от всего сердца желаю испытать "радости" вашего выбора детям своим оставьте.
МажьТе и ЖриТе
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Доборолася Україна до самого краю
гірше ката всі зебіли її розпинають..
 показати весь коментар
 
 
а про мудрый нарид Украины имеешь какой нибудь вирш..?
 показати весь коментар
 
 
Червоно-Чорний - то что надо...

тоже вспомнил про эту картинку, да искать лень было...
 показати весь коментар
 
 
я ці картинки роблю у вільний час Яценюк: Дефолт - это экономический и политический крах. Нужна программа с МВФ и реструктуризация - Цензор.НЕТ 8122 часто бачу у блогерів в ютубі і не тільки -свої "творіння" на заставках і визнаю-що це приємно доволі.
 показати весь коментар
 
 
В кризисе я ставлю на Яценюка. Проверено в 14 и 15 годах.
 показати весь коментар
 
 
самовбивця знову прийде розгрібати-а зелене чмо буде лаври пожинати..
 показати весь коментар
 
 
Формула успеха Украины:

Порох ! + Пастор ! + Яценюк !
 показати весь коментар
 
 
Порох его выперл с коалиции, за что в частности и потерял мой голос. (Нет, я не голосовал за зеленского)
 показати весь коментар
 
 
Тіпа гівно-глина- вода?)) Пожарнік получиться)))
 показати весь коментар
 
ватников от этой святой украинской Троицы бьют корчи !
 показати весь коментар
 
 
К сожалению, детям нашим придётся отмывать я от этого Зелёного дерьма. Те, кто ставили галочку напротив фамилии Зеленский, от всего сердца желаю испытать "радости" вашего выбора детям своим оставьте.
МажьТе и ЖриТе
 показати весь коментар
 
 
Это обосрало Пороха и вообще **** залегло на дно до лучших времен Думает чмо что оно всплывет Не думаю все равно утопим дерьмо должно тонуть навсегда Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 9991
 показати весь коментар
 
Это единственное что можно поставить Сене в минус, что не меняет того что это лучший антикризисный премьер за всю историю.
 показати весь коментар
 
 
Нарид выбрал на выборах президента дефолт и не хочет ничего от МВФ. Волю нариду надо уважать.
 показати весь коментар
 
 
нарід хотєл кушать обільно і вкусно і под піво смотрєть квартал.. смотрєть можно-а вот от кушать і піво- прідьотся отказаться..
 показати весь коментар
 
 
Сейчас особенно обильно кушают в Италии и в Испании.
 показати весь коментар
 
 
Кому нужна ? Ворам ? Людям это точно ни к чему ,ни один Украинец от МВФ не получил ни копейки и не получит никогда !!!
 показати весь коментар
 
 
Как кремлеботы и бенефициары зрад не любят МВФ. А где бы без них были в 2012, 2008, 2014? Губернией рашки или Конго в лучшем случае. МВФ( =США) наш лучший союзник, нужно просто грамотно ими пользоваться а не перекручивать их требования и подавать как страшилку.
 показати весь коментар
 
 
Сколько лет Украина берёт деньги у МВФ ? Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 7663Наступило счастье ? Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 7663Заработала экономика ?народ благоденствует ? Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 7663 А ты говоришь кремлеботы и рашка ,да у тебя в голове ваты больше чем в любой рашке ... Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 7663
 показати весь коментар
 
 
Так говорят люди далекие от управления бизнесом. Любой кредит это домкрат в руках профи и стеклянній хер в руках Януковича-Тимошенко.
Да наступило счастье, при Юще, которій отдал овощу растущую єкономику без ллгов, и даже сейчас низкий уровень долгов и хорошие ЗВР. То что Овощи, Тимошенки набрали кредитов чтобы раздать пенсам взятки это не инструмента вина, а тех кто им орудует.
 показати весь коментар
 
Кто в Украине профи Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 6079? Шмыгаль ? Гончарук ? Милованов ?Арахамия ?Яйценюх?Грося? Барыга? Ты глуп как пробка ,в Украине не работает сама система и если завтра премьером Украины станет Меркель или Джонс или Трамп или ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ,результат будет таким же самым как при Юле ,Юще.Хаме.Барыге .
 показати весь коментар
 
 
Ты чувак совсем умишком тронулся Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 2020при Юще премьером была Юля и долги брала именно она а при овоще министром экономики был барыга Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 2020тебе надо срочно голову лечить ..
 показати весь коментар
 
При Юще премьером был еще и Порох и Янык, открой график долгов - там всё видно. Хотя ты же бенин пейсатель - или кремлебот - за дефолт топишь, что с тобой говорить.
 показати весь коментар
 
Мне шо Бэня,шо Сеня,шо Пэтя ,шо кум *****,шо сам ***** всё равно и я не топлю ни за дефолт ,ни против дефолта ,я просто утверждаю ,что дефолт неизбежен и чем он наступит раньше тем лучше ,это тот самый случай когда раньше сядешь-раньше выйдешь .
 показати весь коментар
 
Стало быть не в коня корм, деньги берут а условия не выполняют, проще говоря на**ывают МВФ, а потом дерут с народа и отдают долги ..... вот поэтому и не "наступает счастье" .. Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 3563
 показати весь коментар
 
Та всё они выполняют ,цены отпускают,тарифы поднимают,пенсионный возраст поднимают ,просто МВФ это мафиозная структура и их надо посылать на ХЕР с ихними хотелками и бабками ,при чём чем раньше тем лучше.
 показати весь коментар
 
МВФ - ужас без конца
Без МВФ - ужасный и быстрый конец
Украина в безвыходном положении. За жизнь не по средствам, коррупцию и бесхозяйственность 30-ти прошлых лет нужно платить.
 показати весь коментар
 
 
А без МВФ кому конец ? Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 3783Учителю вряд-ли ,дворнику точно нет ,врачу сомнительно Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 3783а вот системе власти да конец ,придётся отстраиваться заново на новом фундаменте ,но продолжать так жить и дальше является невозможным .
 показати весь коментар
 
сеньке осталось только интервью давать
 показати весь коментар
 
 
Сеня ,дефолт он для Украины НЕИЗБЕЖЕН ,ни сегодня-так завтра ,но ваша мечта земельку двинуть а дальше хоть трава не расти ...
 показати весь коментар
 
 
пане Яценюк, якщо впаде оця кровожерлива система, яка країну руйнує та знищує народ, і в якій ви катаєтесь , як миші в сметані, то народ буде - за!
Ви були прем'єр-міністром чого не поцікавились співвідношенням вентиляторів штучного дихання в Європі та Україні? і ще багато чого...в наших поліклініках ще прилади виробництва СССР - ви там не лікуєтесь і тому - не знаєте.
То мені пофіг ваш дефолт, якщо такі , як ви і оця вся камаріл'я - зникне в небуття.
 показати весь коментар
 
 
"Казка про кульбабу".
Зiбрались якось Кульбiда, Кулєба та Кулявлоба...
 показати весь коментар
 
 
опять воняет , параша самоходная
гдЭ деньги за забор против ракет
 показати весь коментар
 
 
Я з ганьбою жити не буду.

Дефолтвлоб - так дефолтвлоб.
Але чесно, справедливо і сміливо.
 показати весь коментар
 
 
З ранку новость придумують, потім весь день її мусолять, у вечорі отчитуються о побєдах))) Ще вангують. Постійно вангують, шукають зраду і вангують))) І всьо не в масть))) Бідні пеціні хом'ячки))
 показати весь коментар
 
 
Мудрий нарід хоче дефолту! Бєня не може брехати! Зебіли вірять у спасітєльний дефолт 😭😭😭
 показати весь коментар
 
 
раз яценюки виступають проти дефолту, значить він невигідний олігархічній системі, бо її може не стати.
 показати весь коментар
 
 
система , яка довела країну до дефолту - не може зберегтися.
 показати весь коментар
 
 
а кто говорит о системе
коля майский и будет рулить
 показати весь коментар
 
 
Не вірю - поки не видно даних - публічних виступів, пропозицій
щоби рулити - публічно , то треба мати трохи інший імідж та талант до руління..та й бажання, а якщо пропихнути маріонетку, то це ненадовго.
 показати весь коментар
 
затуманенный мозг мало видит
коля майский скрытый и хитрый
мао дзедун с либерманом , одним словом Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 3985
 показати весь коментар
 
серо-буро-малиновый
но Мага ему пулю должен отлить уже...
это пророчество типО
 показати весь коментар
 
да-да...шукаємо чергову причину невдач України...
 показати весь коментар
 
не , интерпретируем события по мере поступления
виновных искать пустое занятие
 показати весь коментар
 
как фото делириных бабок с рашки "Путин добей америку, сделай доллар по 100". Зеля добей алигархав - сделай дефолт и доллар паписят.
 показати весь коментар
 
 
це смішно! при чому тут Зеля?

це не залежить від Зеля чи ще від кого, це логічний фінал системи за 25 років.
 показати весь коментар
 
 
Та ви невиліковні. Зеля зі своєю шоблою, до коронавірусу і економічної кризи, за пів року, проср.али все, що 5 років збиралося по крихті
 показати весь коментар
 
 
я здоровий. Я так бачу ситуацію та аналізую її, маю для того освіту та достатній досвід роботи, щоби розуміти процеси. Мене не заворожують оці ваші гасла. Ви мислите гаслами, а я аналізом.
 показати весь коментар
 
Якими гаслами? Єдиний казначейський рахунок, з 130 млрд гривень, за пів року перетворився в 12 млрд. Куди поділись 118 млрд? Для вас таємниця, що після 4 років зростання виробництва з червня 19 року воно обвалюється? Ви не знаєте на скільки провалений бюджет? То що ви аналізуєте? Шукаєте виправдання знищенню країни і своєму голосуванню за зеленського і "слуг"
 показати весь коментар
 
 
знищення країни почалося в 1995-1998 році, коли дитячі садки в містах України почали передавати податковим інспекціям та різати підприємства на брухт, а 10 млн голів ВРХ різати на шікри та продавати шкіри в Турцію.. Це так між іншим, якщо ви здатні те зрозуміти
 показати весь коментар
 
Не варто переходити на теми офігітельних історій про "прекрасне" совкове життя. Мене цікавить новітня історія. Зелена влада отримала економічно стабільну країну. І за пів року, під керівництвом зеленськго, коломойського, та його "слуг", довела її до дефолту
 показати весь коментар
 
щодо виробництва....я вбачаю, що ви ніколи не працювали на виробництві....якби ви хоч трохи там працювали, то знали би - що це інерційні системи, які обвалюються,по причинам, які закладені років 2-3 назад. так само і зростання.
 показати весь коментар
 
не думаю, що він виступає - аналіз показує отакі перспективи, а у Бені, думаю, є аналітики.
 показати весь коментар
 
А прочитать те, що постійно торочить про дефолт беня і бенін песик дубінський, ви не намагалися?
 показати весь коментар
 
ну говорять ...і на що це впливає? ми також тут говоримо - і шо з того?
є така українська приказка: наш тато до самої своєї смерті говорили - та все казна що..
так і ці розмови.
От беня сказав, а його депутат (один) також сказав - значить буде дефолт. Я маю цьому вірити? чого раптом?
Ясно, що країна не встоїть, якщо не буде допомоги ззовні за такої кризи.
 показати весь коментар
 
Дефолт значит дефолт. Хватит уже доигрались власть мальчишек импотентов.
 показати весь коментар
 
Тащемто реструктуризация это технический дефолт, за прочим Яценюку респект, не знаю кто его педалит. хочеться верить что он за свой счет, но премьер с него был отличный - мог Ахметова послать и Путина, даже Пороха, за что поплатился.
 показати весь коментар
 
 
за щеку он брал
а не татарина послать
выдумал тоже послать ахмета
 показати весь коментар
 
 
Все относительно, Овощ-Азиров списал вообще долги на 20 лярдов, затащил в убытки нафтогаз, субсидируя СКМ, Яценюк Ахметова не умножил на ноль, но это и не нужно, нужно поставить в рамки правил что он и Порох и сделали, в то же время с произволом ДТЕКовских облэнерко не решил вопрос (не хотел быть может) но как за 4 года результат отличный. Опять же НФ поддерживал снятие неприкосновенности итд.
 показати весь коментар
 
в нас всі прем'єри отлічні, один отлічнішій від іншого. Чого тоді країна в такому стані - куди не кинь - всюду клин.
 показати весь коментар
 
Никакой ж.. ни когда не работал на благо православного или католического государства, это правило пожизненное, исключение из правил Израиль , так что не обольщайтесь и не надейтесь,мусульмане давно это поняли и прозрели
 показати весь коментар
 
Что-то этот лысый говнюк зачастил .
Он ещё на что-то надеется ???
 показати весь коментар
 
 
Чтобы не посадили, Сеня на все готов... Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 8021
 показати весь коментар
 
 
Что то Бутусов стал часто Кролика показывать(( Вопрос зачем
 показати весь коментар
 
 
Мвф это сборище жуликов, некоторые страны отказались от их "помощи" хотя были в тяжелых положениях, яйценюх в курсе
 показати весь коментар
 
 
Ещё месяц на карантине страна побудет и дефолт даже объявлять не нужно будет - МВФ и так все поймёт.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору