 Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Велике інтерв'ю" на телеканалі "Україна 24" 27 березня.

Арсеній Яценюк підкреслив, що, за його даними, з 20 лютого до 20 березня вперше за дуже довгий час було зафіксовано більшу кількість тих, хто приїхав в Україну, ніж тих, хто виїхав.

"Приїхала значна кількість людей, які не мають тут роботи, і які, втративши роботу в Європі, втратили можливість пересилати в Україну ті 12 мільярдів доларів, які ми отримували за рік від людей, які працюють за кордоном", - підкреслив він.

Це, за його словами, вплине і на споживчий ринок всередині країни, і на стабільність валютного курсу.

Крім безробіття, одним із головних ризиків Арсеній Яценюк назвав падіння економіки: "Це вже факт, падіння економіки буде. Обсяг падіння залежатиме тільки від антикризових заходів, зокрема глобальних".

Дивіться також: Зараз час затягнути паски, починаючи із зарплат членів парламенту, уряду, держкомпаній, - Яценюк. ВIДЕО

Ще один ризик - падіння курсу національної валюти і, як наслідок - зростання цін: "Якщо буде оголошено дефолт, я не знаю, яким буде курс гривні. Експерти говорять про 35-40 грн за долар. Я дозволю собі з ними не погодитися. Тому що після оголошення дефолту в інших країнах - там було і 200, і 300% здешевлення національної валюти".

"Якщо падає вартість національної грошової одиниці - починають рости ціни зокрема. Ціни так само будуть галопуючі", - додав він.

"Коли ці три елементи є - падіння економіки, курсу, зростання цін, безробіття - це за собою тягне падіння доходів державного бюджету. А це вже спіраль", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Після досягнення домовленостей Україна зможе отримати перший транш МВФ у розмірі 2-2,5 мільярда доларів безпосередньо в бюджет. Після цього у держави з'явиться можливість отримати 500 млн від Європейського Союзу, які прив'язані до програми з Міжнародним валютним фондом. А також 1 мільярд доларів - від Світового банку: "З миру по нитці - бідному сорочка. 4 мільярди, в принципі, - це дуже велика сума. Плюс це серйозний сигнал для інвесторів, і підвищує шанси розміститися на зовнішніх ринках".

Відповідаючи на запитання щодо законодавства, яке необхідно прийняти в рамках співпраці з МВФ, Арсеній Яценюк підкреслив: "Я не бачу жодної проблеми в тому, щоб парламент проголосував за зміни в банківське законодавство. Жодної. Там немає дискусії. Ідіть і голосуйте".

Одночасно з програмою з МВФ необхідно почати процес реструктуризації боргів, як провів реструктуризацію уряд Арсенія Яценюка в 2015 р: "Ми були з програмою МВФ, отримували кошти, і ми провели реструктуризацію зовнішньої заборгованості. Так, це робилося в кооперації з Міжнародним валютним фондом. Так, це були дуже складні переговори. Але я публічно закликав уряд: нам треба думати не тільки про 2020 рік. Я не знаю, коли закінчиться криза. Я знаю про велике боргове навантаження. Я б ішов шляхом підписання програми і нової реструктуризації".