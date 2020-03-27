 Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Велике інтерв'ю" на телеканалі "Україна 24" 27 березня.
Арсеній Яценюк підкреслив, що, за його даними, з 20 лютого до 20 березня вперше за дуже довгий час було зафіксовано більшу кількість тих, хто приїхав в Україну, ніж тих, хто виїхав.
"Приїхала значна кількість людей, які не мають тут роботи, і які, втративши роботу в Європі, втратили можливість пересилати в Україну ті 12 мільярдів доларів, які ми отримували за рік від людей, які працюють за кордоном", - підкреслив він.
Це, за його словами, вплине і на споживчий ринок всередині країни, і на стабільність валютного курсу.
Крім безробіття, одним із головних ризиків Арсеній Яценюк назвав падіння економіки: "Це вже факт, падіння економіки буде. Обсяг падіння залежатиме тільки від антикризових заходів, зокрема глобальних".
Ще один ризик - падіння курсу національної валюти і, як наслідок - зростання цін: "Якщо буде оголошено дефолт, я не знаю, яким буде курс гривні. Експерти говорять про 35-40 грн за долар. Я дозволю собі з ними не погодитися. Тому що після оголошення дефолту в інших країнах - там було і 200, і 300% здешевлення національної валюти".
"Якщо падає вартість національної грошової одиниці - починають рости ціни зокрема. Ціни так само будуть галопуючі", - додав він.
"Коли ці три елементи є - падіння економіки, курсу, зростання цін, безробіття - це за собою тягне падіння доходів державного бюджету. А це вже спіраль", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Після досягнення домовленостей Україна зможе отримати перший транш МВФ у розмірі 2-2,5 мільярда доларів безпосередньо в бюджет. Після цього у держави з'явиться можливість отримати 500 млн від Європейського Союзу, які прив'язані до програми з Міжнародним валютним фондом. А також 1 мільярд доларів - від Світового банку: "З миру по нитці - бідному сорочка. 4 мільярди, в принципі, - це дуже велика сума. Плюс це серйозний сигнал для інвесторів, і підвищує шанси розміститися на зовнішніх ринках".
Відповідаючи на запитання щодо законодавства, яке необхідно прийняти в рамках співпраці з МВФ, Арсеній Яценюк підкреслив: "Я не бачу жодної проблеми в тому, щоб парламент проголосував за зміни в банківське законодавство. Жодної. Там немає дискусії. Ідіть і голосуйте".
Одночасно з програмою з МВФ необхідно почати процес реструктуризації боргів, як провів реструктуризацію уряд Арсенія Яценюка в 2015 р: "Ми були з програмою МВФ, отримували кошти, і ми провели реструктуризацію зовнішньої заборгованості. Так, це робилося в кооперації з Міжнародним валютним фондом. Так, це були дуже складні переговори. Але я публічно закликав уряд: нам треба думати не тільки про 2020 рік. Я не знаю, коли закінчиться криза. Я знаю про велике боргове навантаження. Я б ішов шляхом підписання програми і нової реструктуризації".
гірше ката всі зебіли її розпинають..
тоже вспомнил про эту картинку, да искать лень было...
Порох ! + Пастор ! + Яценюк !
МажьТе и ЖриТе
Да наступило счастье, при Юще, которій отдал овощу растущую єкономику без ллгов, и даже сейчас низкий уровень долгов и хорошие ЗВР. То что Овощи, Тимошенки набрали кредитов чтобы раздать пенсам взятки это не инструмента вина, а тех кто им орудует.
Без МВФ - ужасный и быстрый конец
Украина в безвыходном положении. За жизнь не по средствам, коррупцию и бесхозяйственность 30-ти прошлых лет нужно платить.
Ви були прем'єр-міністром чого не поцікавились співвідношенням вентиляторів штучного дихання в Європі та Україні? і ще багато чого...в наших поліклініках ще прилади виробництва СССР - ви там не лікуєтесь і тому - не знаєте.
То мені пофіг ваш дефолт, якщо такі , як ви і оця вся камаріл'я - зникне в небуття.
Зiбрались якось Кульбiда, Кулєба та Кулявлоба...
гдЭ деньги за забор против ракет
Дефолтвлоб - так дефолтвлоб.
Але чесно, справедливо і сміливо.
коля майский и будет рулить
щоби рулити - публічно , то треба мати трохи інший імідж та талант до руління..та й бажання, а якщо пропихнути маріонетку, то це ненадовго.
коля майский скрытый и хитрый
мао дзедун с либерманом , одним словом
но Мага ему пулю должен отлить уже...
это пророчество типО
виновных искать пустое занятие
це не залежить від Зеля чи ще від кого, це логічний фінал системи за 25 років.
є така українська приказка: наш тато до самої своєї смерті говорили - та все казна що..
так і ці розмови.
От беня сказав, а його депутат (один) також сказав - значить буде дефолт. Я маю цьому вірити? чого раптом?
Ясно, що країна не встоїть, якщо не буде допомоги ззовні за такої кризи.
а не татарина послать
выдумал тоже послать ахмета
Он ещё на что-то надеется ???