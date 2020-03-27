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 "Повне закриття всього мінімум на 4 тижні", - депутат від СН Наталуха розповів про проєкт закону щодо карантину

Глава комітету ВР з економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про проєкт закону, що передбачає жорсткий карантин тривалістю 4 тижні.

ГПро це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Україні потрібен максимальний локдаун, повне закриття всього мінімум на 4 тижні", - сказав Наталуха.

"Я переконаний, що ми стоїмо перед вибором: або 4 тижні жорсткого локдауна по всій країні, або 4 місяці заходів - напівзакритих, напіввідкритих... Це будуть несправедливі 4 місяці, впродовж яких хтось буде залишений закритим. Або ми можемо зробити справедливі 4 тижні, коли ми закриємося всі, знизимо цей індекс поширення (коронавірусу. - Ред.)..., і тоді знову перезапустимося. Тоді ми знову вийдемо на вулицю, тоді ми всі знову вийдемо на роботу і зможемо почати працювати", - сказав Наталуха.

За його словами, вже готовий проєкт закону про такий карантин.

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"Цей законопроєкт передбачає відстрочку платежів, перенесення термінів. Він передбачає автоматичне продовження виплат соціальних, він передбачає звільнення від підвищення банківських кредитів, він передбачає звільнення від підвищення орендних платежів для маленьких орендарів на території торгових центрів, які змушені були закритися", - сказав Наталуха.

"Цей законопроєкт регулює ціни. Ми не хочемо, щоб люди наживалися на цих цінах, щоб вони спекулювали на них, щоб чорні перекупки перепродували товари першої необхідності. І ми регулюємо дуже жорстко це питання, ми підвищуємо штрафи", - додав він.

За словами Наталухи, мета законопроєкту - "зробити карантин максимально безболісним".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185017
 
 
 Топ коментарі
 
шо за идиоты, вирус никуда не денется через четыре недели.
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США такого себе не может позволить - Трамп призвал продолжать работать....
А Украина - легко... "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине - Цензор.НЕТ 7067
депутат от СН Наталуха является калиброванным идиотом....
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Не получится! Людям жрать нечего станет к середине апреля и это около 80% граждан Украины.
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Вот пусть все зараженные въедут в страну, заболевших станет процентов 70 от всего населения, тогда можно и вводить
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ха ха идея в принципе нормальная и она будет сегодня рекорд 92 случая новых.... так что такое может быть и в привентивном порядке.. если уж и закрыться на 4 недели то да НО.. Государство ******* тогда немедленно сформировать продуктовые наборы на 4 недели каждое домогосподарство о чем надо было думать уже в январе Госрезерв которого нема... ну хотя бы заморозить цены в торговых точках и жестко причем заморозить обеспечить запас товара длительного хранения на 2 месяца все торговые магазины или сети закрыть также оставив и сосстави гарфи работы ждежурных напрмиер понедельник Таврия работает(Одесса0 вторник четвер копейка. пятница воскрсенье Сельпо.. и так по торговым сетям аптека одна дежурит три 8 отдыхают.. и месяц могли бы прожить... не знаю сложно то все но если не перестанут принимать туристов которые уже и забыли про Украину... вот мне интеренсо заставить Зеленского общеловать завтра всех 920 пассажиров спецпоезда Киев-Москва-Киев на Вокзале ....Брррррр
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А почему у вас рынок не работает, а только сетевые магазины? Тепличникам с редисом и огурцом и так писец подкрадывается, а за месяц они потеряют заработок за полгода (это минимум) + топливо (дрова, уголь)
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шо за идиоты, вирус никуда не денется через четыре недели.
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США такого себе не может позволить - Трамп призвал продолжать работать....
А Украина - легко... "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине - Цензор.НЕТ 7067
депутат от СН Наталуха является калиброванным идиотом....
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"Полное закрытие всего минимум на 4 недели"

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Наталуха,плати мені зарплату і жратву додому привозь і я на карантині хоч до пенсії сидіти буду! "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине - Цензор.НЕТ 2047 і навіть пробачу ЗЕбілам 900 тон медичних масок ,можливо іспанцям вони більш потрібні. "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине - Цензор.НЕТ 7309
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призвал работать, может поэтому там за последние два дня +80 тысяч заболевших?
и да, может себе позволить. Хочу напомнить, что США может печатать деньги без риска потери их ценности. И напечатала уже 2 триллиона.
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Швеция на карантин не ушла, ограничительные меры приняли и работают дальше
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если закрыты границы, а больные изолированны и вылечены, денется.

закачайте игру Plague Inc, там в примитивной форме все наглядно
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А у нас наоборот - здоровых людей затолкали по домам, граница открыта, зараженных сограждан завозят из зарубежа.
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Почему не денется? Все, кто заразные за это время заболеют, но никого более не заразят. Их изолируют - профит.
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Идиоты с инициативой, в простонародье **@нутие .
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Мы хотим, мы не позволим, мы не допустиГде,блд,маски,недопустители?
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Полное закрытие включает закрытие магазинов тоже? Если нет, то это не полное закрытие.
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Не получится! Людям жрать нечего станет к середине апреля и это около 80% граждан Украины.
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опять же...только наладится погода ...козлиными тропами народ потянется на дачи (а идиоты на шашлыки) ...селянам пора пахать - сеять - сажать (или садить? как правильно???)))..
у людей закончится подкожные накопления и продукты в нычках...
опять же скучно, когда солнце светит прямо в глаз и нифига себе жара )))
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Садити ти можеш хоч зараз починати. Головне не допускати скупчень людей і локалізувати близькі контакти в сталі групи.
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Глава комитета по экономическому развитию хочет экономического коллапса страны.Я правильно понял?
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До идиота не доходет , что АПРЕЛЬ ВЕСЬ ГОД КОРМИТ ????
Зебобики Вы выбрали кого? А шо есть будете год?
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А шо будут есть свиньи, коровы, куры следующей зимой?
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До следующей зимы еще дожить надо...вопрос что эти куры будут кушать через неделю??
У селян нет денег на закупить корма на месяц или год...каждую неделю покупают...
Заработали с яиц...молока...едут и покупают...
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вижу зебилам коронавирус мозг окончательно выел... "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине - Цензор.НЕТ 1528
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Закрой себя полностью.. хоть на 5 лет, а экономика должна работать, иначе никакие подачки мвф не спасут страну
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Хорошее предложение Наталухи , оно позволит быстрее сменить власть .
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Клоуны тупые...повышение аренды это да...а саму аренду без повышения за кой хер платить??? Где брать деньги если вы дауны экономику раком поставили???
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Жрать нечего будет или нажратся небудет где? Суки перед виборами носять гречку, а зараз не можна доплмогти людям. Країна може абсолютно усім себе забеспечити
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зебилы - трансцендентные д'Олбоопы... ну как, скажите, как можно такое даже предположить?
- заболел зуб, но стоматологический киоск в соседнем поедъезде заперт на замок
- захотелось, ну бывает, позвонить по телефону, но атс заперта, а соты закупорены
- захотелось оставить сообщение на Цензоре, но провайдер захлопнул дверь и запер снаружи...
- да и банки считать, по идее, должны прекратить
Не, ну абсурдность полного локаута очевидна... неужели есть потребность лечиться на своем опыте? Неужели невозможно осуществить анализ опыта других стран? Да и откуда взялись 4 недели? Надежда юношу сношает??? Через 4 недели вирус окочурится?
Был бы я Дали, написал бы "Предчувствие гражданской эпидемии"...
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люди просто мыслят сколько стоит номер в куршавеле или подорожант ли хенесси.... не ведая по чем бенз на заправках или мука в атб.... будут управлять по скайпу с мальдив..таким хоть на 4 года вводи карантин....
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Хорошо рассуждать и делать эксперименты если у вас матрац набит баксами, а не ватой, так что когда слушаете советы наших, подчёркиваю "наших родных , честных,живущих как народ на зарплату ", а не шведских или немецких ,"которые грабят свой народ до нитки " депутатов, а также учитывайте социальный разрыв в энное количество раз и анализируйте последствия на свой страх и риск и помните они вам ни чем не помогут,кроме как в очередной раз обдерут и обманут
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К сожалению прийдется выбирать или карантин с ограничениями и диктатурой или как в штатах
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Да *****, как в штатах. За 4 недели ****** придёт всему. Можно будет и не пытаться что то сделать, 90е покажутся раем. И что жрать будем после да и во время тоже?
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В штатах перевозные морги и крематории и 3000 дол на семью и человек делает выбор карантин или рабодать. У нас выбора нет
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Конечно нет выбора. Работать. Иначе будем дохнут от самого процесса.
Как показало вскрытие, пациент умер от вскрытия
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А кушать что 4 недели это лох и даун нам предлагает?
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Дарница предложила выпускать лекарства которые рекламирует воз как возможное решение проблемы, но жтим петухам некогда принять закон что можно было им лечить, а дури всякой хоть отбавляй.
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Фармзавод "Дарниця" приватне підприємство, рішення за власником. Але він під шумок хоче увірвати з держбюджету, у якому дір як у решеті і без "Дарниці".
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Это локдаун по поводу принятия закона о рынке земли и ещё какой то низкой антинародной хрени.
К коронавирусу он малоприменим. Потому что, хотя люди и хорошо умеют самоорганизовываться, самоорганизация разрушается преступной и беззаботной властью. В общем, чтобы умереть или заболеть - коронавирус особо не нужен. Есть много других факторов. Но можно потерять страну и свободы в стране и для себя и для потомков. Так что лучше их не терять, а приумножать. Умный не потеряет - дурак не найдет.
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Так это нада было сделать ещё неделю назад.Этими полумерами мы сами себя заганяем в ужасную статистику.Лучше 3-4 недели тупо всех закрыть и сделать перезагруз и контроль чем дальше идти в жопу надеясь на чудо.
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On pravilno govorit no kak eto zdelat?Italiji sto teper delajetsia,xotia ix medicina na mnogo raz luce vostocnoj Evropi
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"Карантин как средство экономического развития." Да тебя болезный лечить надо в изоляции без всякого вируса.
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Эти полудурки так далеки от народа!. Да если на 4 недели сделать полный локдаун то через две недели на улицы выйдут сотни тысяч, если не миллионы голодных мародеров и разнесут нагуй эту ВР, этого клоуна повесят вверх яйцами, , магазины, гипермаркеты, Кончу и Заспу, прольется море невинной крови и т.д. Нами правят клинические идиоты ! Нами правят клинические идиоты ! Нами правят клинические идиоты ! Нами правят клинические идиоты ! Нами правят клинические идиоты !
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Які ж дебіли. Після такого "локдауну" вже ні дефолт не буде страшним ні коронавірус.
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"Повне закриття всього мінімум на 4 тижні", - депутат від СН Наталуха розповів про проєкт закону щодо карантину - Цензор.НЕТ 4958

При любом сценарии попытка введения чрезвычайного положения - это личное поражение Зеленского и его окружения.
Если не наберется голосов, все увидят, что король и его окружение слабые. А слабых королей никто не боится. Со слабыми королями у народа разговор очень быстрый.

Если же введут - для короля и свиты ситуация еще хуже.
Ведь они физически не смогут обеспечить его выполнение.И в этих обстоятельствах Зеленский окажется в публичной ловушке - нет ничего худшего для власти, чем принять важное решение, выполнение которого невозможно обеспечить!
И когда власть не сможет обеспечить свое силовое решение, общество окончательно поймет, что шут, то есть, простите, король (или все таки шут?) - голый.
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мені так цікаво, чи щасливий зараз вова зеленський? Просто, от таке людське питання - чи йому подобається сидіти на стулі, під яким вже почав палати жертовний вогонь ? Чогось мені здається, що не такого президентства він чекав. Здається, що якби була можливість він би схопив ноги в руки, та біг без зупинки до самого Тель-Авіву.. Навіть літаками б не користався.
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Истерия нарастает. Вирус подкрадывается к министрам и уже догнал депутатов. Они хотят народ загнать по домам, чтобы случайно это стадо зажраных не заразилось.
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Все закрыто, семена купить негде, а весна не ждет .
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Ваш жорсткий карантин наробить шкоди ще більше ніж сам корона вірус. Дбйби, блд!
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А что будет с посевной? Кто-нибудь об этом думает? Давайте закроем все- продуктовые магазины, рынки, облгазы, облэнерго, водоканалы,, теплокоммунэнерго, не будем поставлять лекарства, продукты, не будем ничего ремонтировать, вывозить мусор. Через месяц, у тех, кто выживет, будет голод, коллапс экономики, не будет воды, газа, света и тепла.
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Один клоун вранці з просоння вигукує: "Продуктовые рынки могут снова открыть..."
https://censor.net.ua/news/3184771/********************************************************************************************************** а другий клоун проти ночі вводить "жесткий карантин 4 недели".

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вчитался, и это заявляет Глава комитета ВР по экономическому развитию...КАРЛ, РА-ЗВИ-ТИ-Ю!!!)))
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Это эпидемия шизофрении. Он вообще понимает что предлагает? Люди рождаются, болеют, умирают. Как это все остановить? Рожать в квартирах на пол, зубы вырывать отвертками а трупы съедать? Сколько людей от аппендицита умрет? Сколько от голода? Сколько от насилия? Зеленский! Ты набрал кретинов себе в депутаты. Но истинная причина таких заявлений другая.
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Пока не интересно. Почитаю коменты про порновирус через пару недель...
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Печалька...
Прав был папашка Ослика: наш народ - таки тупая биомасса, коль позволяет так с собой обращаться...
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Почему в Японии не объявляют карантин?

Скажу больше - наоборот - в Японии сняли карантин со школьных учреждений, который был объявлен три недели назад, и с 1 апреля (начало учебного года в Японии) все дети пойдут учиться в обычном режиме?
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