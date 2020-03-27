 "Повне закриття всього мінімум на 4 тижні", - депутат від СН Наталуха розповів про проєкт закону щодо карантину

ГПро це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Україні потрібен максимальний локдаун, повне закриття всього мінімум на 4 тижні", - сказав Наталуха.

"Я переконаний, що ми стоїмо перед вибором: або 4 тижні жорсткого локдауна по всій країні, або 4 місяці заходів - напівзакритих, напіввідкритих... Це будуть несправедливі 4 місяці, впродовж яких хтось буде залишений закритим. Або ми можемо зробити справедливі 4 тижні, коли ми закриємося всі, знизимо цей індекс поширення (коронавірусу. - Ред.)..., і тоді знову перезапустимося. Тоді ми знову вийдемо на вулицю, тоді ми всі знову вийдемо на роботу і зможемо почати працювати", - сказав Наталуха.

За його словами, вже готовий проєкт закону про такий карантин.

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"Цей законопроєкт передбачає відстрочку платежів, перенесення термінів. Він передбачає автоматичне продовження виплат соціальних, він передбачає звільнення від підвищення банківських кредитів, він передбачає звільнення від підвищення орендних платежів для маленьких орендарів на території торгових центрів, які змушені були закритися", - сказав Наталуха.

"Цей законопроєкт регулює ціни. Ми не хочемо, щоб люди наживалися на цих цінах, щоб вони спекулювали на них, щоб чорні перекупки перепродували товари першої необхідності. І ми регулюємо дуже жорстко це питання, ми підвищуємо штрафи", - додав він.

За словами Наталухи, мета законопроєкту - "зробити карантин максимально безболісним".