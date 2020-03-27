 "Повне закриття всього мінімум на 4 тижні", - депутат від СН Наталуха розповів про проєкт закону щодо карантину

ГПро це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Україні потрібен максимальний локдаун, повне закриття всього мінімум на 4 тижні", - сказав Наталуха.
"Я переконаний, що ми стоїмо перед вибором: або 4 тижні жорсткого локдауна по всій країні, або 4 місяці заходів - напівзакритих, напіввідкритих... Це будуть несправедливі 4 місяці, впродовж яких хтось буде залишений закритим. Або ми можемо зробити справедливі 4 тижні, коли ми закриємося всі, знизимо цей індекс поширення (коронавірусу. - Ред.)..., і тоді знову перезапустимося. Тоді ми знову вийдемо на вулицю, тоді ми всі знову вийдемо на роботу і зможемо почати працювати", - сказав Наталуха.
За його словами, вже готовий проєкт закону про такий карантин.
"Цей законопроєкт передбачає відстрочку платежів, перенесення термінів. Він передбачає автоматичне продовження виплат соціальних, він передбачає звільнення від підвищення банківських кредитів, він передбачає звільнення від підвищення орендних платежів для маленьких орендарів на території торгових центрів, які змушені були закритися", - сказав Наталуха.
"Цей законопроєкт регулює ціни. Ми не хочемо, щоб люди наживалися на цих цінах, щоб вони спекулювали на них, щоб чорні перекупки перепродували товари першої необхідності. І ми регулюємо дуже жорстко це питання, ми підвищуємо штрафи", - додав він.
За словами Наталухи, мета законопроєкту - "зробити карантин максимально безболісним".
Вот пусть все зараженные въедут в страну, заболевших станет процентов 70 от всего населения, тогда можно и вводить
А Украина - легко...
депутат от СН Наталуха является калиброванным идиотом....
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Наталуха,плати мені зарплату і жратву додому привозь і я на карантині хоч до пенсії сидіти буду! і навіть пробачу ЗЕбілам 900 тон медичних масок ,можливо іспанцям вони більш потрібні.
и да, может себе позволить. Хочу напомнить, что США может печатать деньги без риска потери их ценности. И напечатала уже 2 триллиона.
закачайте игру Plague Inc, там в примитивной форме все наглядно
у людей закончится подкожные накопления и продукты в нычках...
опять же скучно, когда солнце светит прямо в глаз и нифига себе жара )))
Зебобики Вы выбрали кого? А шо есть будете год?
У селян нет денег на закупить корма на месяц или год...каждую неделю покупают...
Заработали с яиц...молока...едут и покупают...
- заболел зуб, но стоматологический киоск в соседнем поедъезде заперт на замок
- захотелось, ну бывает, позвонить по телефону, но атс заперта, а соты закупорены
- захотелось оставить сообщение на Цензоре, но провайдер захлопнул дверь и запер снаружи...
- да и банки считать, по идее, должны прекратить
Не, ну абсурдность полного локаута очевидна... неужели есть потребность лечиться на своем опыте? Неужели невозможно осуществить анализ опыта других стран? Да и откуда взялись 4 недели? Надежда юношу сношает??? Через 4 недели вирус окочурится?
Был бы я Дали, написал бы "Предчувствие гражданской эпидемии"...
Как показало вскрытие, пациент умер от вскрытия
К коронавирусу он малоприменим. Потому что, хотя люди и хорошо умеют самоорганизовываться, самоорганизация разрушается преступной и беззаботной властью. В общем, чтобы умереть или заболеть - коронавирус особо не нужен. Есть много других факторов. Но можно потерять страну и свободы в стране и для себя и для потомков. Так что лучше их не терять, а приумножать. Умный не потеряет - дурак не найдет.
При любом сценарии попытка введения чрезвычайного положения - это личное поражение Зеленского и его окружения.
Если не наберется голосов, все увидят, что король и его окружение слабые. А слабых королей никто не боится. Со слабыми королями у народа разговор очень быстрый.
Если же введут - для короля и свиты ситуация еще хуже.
Ведь они физически не смогут обеспечить его выполнение.И в этих обстоятельствах Зеленский окажется в публичной ловушке - нет ничего худшего для власти, чем принять важное решение, выполнение которого невозможно обеспечить!
И когда власть не сможет обеспечить свое силовое решение, общество окончательно поймет, что шут, то есть, простите, король (или все таки шут?) - голый.
https://censor.net.ua/news/3184771/********************************************************************************************************** а другий клоун проти ночі вводить "жесткий карантин 4 недели".
Прав был папашка Ослика: наш народ - таки тупая биомасса, коль позволяет так с собой обращаться...
Скажу больше - наоборот - в Японии сняли карантин со школьных учреждений, который был объявлен три недели назад, и с 1 апреля (начало учебного года в Японии) все дети пойдут учиться в обычном режиме?