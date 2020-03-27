 За добу в Україні виявлено 92 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 310 випадків, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки", - сказано в повідомленні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки", - сказано в повідомленні.
но так как мало тестов...то пока еще...статистика не точная и низкая
опять же...движняк через кордон не добавляет оптимизма
И тогда многие его не поняли, но сейчас когда США обогнало даже Китай все вспомнили его слова...А что говорить о нас с нашей Украинской медициной и властью... Нам по ходу писда...
Завтра будет около 500 заражённых. потом счёт пойдёт на тысячи, как почти во всех странах Европы и мира. потом десятки тысяч...
Но конца света не будет и мир не перевернётся. Все выживут.