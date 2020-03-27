 Найманці РФ готують 28 березня провокацію на КПВВ, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Для протидії поширенню коронавірусної інфекції з 21 березня тимчасово призупинено пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування. Проте, командування Об'єднаних сил робить винятки за наявності у людей критичних життєвих ситуацій або обставин гуманітарного характеру. Такий гуманний підхід викликає невдоволення у збройних формувань Російської Федерації. Отже, російська окупаційна влада вкотре вирішила вдатися до провокацій, спрямованих на дискредитацію України в очах світової спільноти", - сказано в повідомленні.

За перевіреною інформацією, 28 березня представники російсько-терористичної адміністрації планують організувати постановочну провокаційну ситуацію на одному з КПВВ. Окупанти вже підготували кілька автобусів (по 10-20 цивільних осіб у кожному), які мають прибути в один із КПВВ й інсценувати конфлікт зі "злочинним недопуском громадян України додому". При цьому висвітлювати цю провокацію мають спеціально запрошені російські пропагандисти.