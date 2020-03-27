 Понад 2 млн українців зазнають труднощів із роботою через карантин, - президент Торгово-промислової палати Чижиков

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савыка Шустера" заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у зв'язку з карантином свою діяльність зупинили близько 600 тис. підприємців.
"Офіційно за методикою МОП (Міжнародна організація праці. - Ред.) у нашій країні близько 1,5 млн безробітних. Але ми забуваємо, що в нас є ще й так звана неформальна економіка, де близько 3,5 млн. Так ось, близько 0,5 млн осіб теж призупинили свою діяльність. Виходить, що за нашими оцінками зараз, в умовах карантину, більш ніж 2 млн осіб відчувають труднощі з роботою", - сказав Чижиков.
За його словами, це побічно підтверджують дані сайтів, присвячених пошуку роботи. Якщо раніше їх користувачами були переважно молоді люди в пошуках першого робочого місця, то зараз це люди у віці 28-40 років.
"Запас у малого бізнесу - до середини квітня. Ми розраховували, що 4 квітня закінчиться карантин і далі буде легше, бізнес перебудується. У зв'язку з тим, що зараз ситуація ускладнюється, потрібно думати, яких заходів ужити, щоб підтримати малий і середній бізнес . Великий і середній бізнес - у нього запас міцності більший на 2-2,5 місяці ", - додав Чижиков.
Також він зазначив, що збереження будь-якого робочого місця обходиться уп'ятеро дешевше, ніж створення робочого місця з нуля.
Если будет ситуация когда начнётся массовое мародёрство и разбой, то помощи от государства к этому времени уже не будет и в сией постапокалиптике играть роль будет не "кто платил налоги", а "кто знает где купить патроны".
Если рассматривать ситуацию когда будет оказываться поддержка государства из бюджета, то я искренне не понимаю почему я со своих налогов должен помогать тем, кто это государство и его бюджет в гробу вертел ибо "самый умный".
- Нет. Умирать нельзя, карантин!» ****, они хотят нас сделать бессмертными…
Із 7 тис. працюючих там левова частка (понад 3 тис.) у відпустках, а відпустка 1123 осіб неоплачувана. На питання про кількість людей, виведених у режим простою, відповідь не надали (напевно їх немає);
А теперь расслабтесь и получайте удовольствие.
С уважением Петро Порошенко.
Наша проблема ЗЕкоманда.
Пострашнее коронавируса будет.
Виталий Портников.
Зезомби одним словом.
Это не хрень.
Это надежда на то что люди которые вытянули страну в 14-19 годах не обосрались бы сейчас.
Во всех СМИ в уши обывателя льется вой персонажей типа доктора Смерть (Емца) о том что все вымрут и инструкции как хоронить умерших родственников в патологоанатомических пакетах. Их цель очевидна - посеять страх и панику.
Вангую, когда этот трэш закончится, смертей от неврозов, инфарктов и инсультов будет намного больше чем от самого коронавируса.
И кто за весь этот угар ответит?
лично мне могут пригодиться монтажники кабельных сетей и электрики - на сдельной основе.
моему знакомому в оборонке нужны ЧЕТЫРЕ сварщика высшей категории, на хорошую зарплату.
ХВАТИТ **** НЫТЬ ! халявы не будет ! работы полно, задаром денег никто не даст .