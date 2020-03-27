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 Понад 2 млн українців зазнають труднощів із роботою через карантин, - президент Торгово-промислової палати Чижиков

"Запас міцності" в малого бізнесу - до середини квітня, у середнього й великого - на 2-2,5 місяця довше.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савыка Шустера" заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у зв'язку з карантином свою діяльність зупинили близько 600 тис. підприємців.

"Офіційно за методикою МОП (Міжнародна організація праці. - Ред.) у нашій країні близько 1,5 млн безробітних. Але ми забуваємо, що в нас є ще й так звана неформальна економіка, де близько 3,5 млн. Так ось, близько 0,5 млн осіб теж призупинили свою діяльність. Виходить, що за нашими оцінками зараз, в умовах карантину, більш ніж 2 млн осіб відчувають труднощі з роботою", - сказав Чижиков.

За його словами, це побічно підтверджують дані сайтів, присвячених пошуку роботи. Якщо раніше їх користувачами були переважно молоді люди в пошуках першого робочого місця, то зараз це люди у віці 28-40 років.

"Запас у малого бізнесу - до середини квітня. Ми розраховували, що 4 квітня закінчиться карантин і далі буде легше, бізнес перебудується. У зв'язку з тим, що зараз ситуація ускладнюється, потрібно думати, яких заходів ужити, щоб підтримати малий і середній бізнес . Великий і середній бізнес - у нього запас міцності більший на 2-2,5 місяці ", - додав Чижиков.

Також він зазначив, що збереження будь-якого робочого місця обходиться уп'ятеро дешевше, ніж створення робочого місця з нуля.

Читайте також: До 25 млн людей можуть втратити роботу через коронавірус, - ООН

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185012
 
 
 Топ коментарі
 
"Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!"
Виталий Портников.
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ну пускай добавит еще, сколько вернулось украинцев из блужданий по миру, в поисках работы, а у них нет работы
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Трудности начнутся когда голодные граждане на гоп-стоп пойдут
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ну пускай добавит еще, сколько вернулось украинцев из блужданий по миру, в поисках работы, а у них нет работы
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у них нет работы как следствие ее отсутствия здесь... т.е., не у них нет работы, а здесь нет работы...
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после карантина.. не факт, что работа останется ..там
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Трудности начнутся когда голодные граждане на гоп-стоп пойдут
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Главное чтоб сейчас все меры поддержки пострадавших от потери работы адресовались только официально трудоустроенным(чтоб отсечь теневиков) и с привязкой к средней зп за прошлые периоды(чтоб отсечь серовиков работающих на минималку+конверт всё остальное). Остальным либо нихрена(ну как то ведь без работы жили годами, и дальше проживут), либо символическое минимальное пособие на хлебушек с молоком. Отличный повод вывести экономику из тени.
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Вот интересно, тебе полегчает, если тебя придут грабить не официально трудоустроенные, а "нелегалы"?
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Не вижу связи.
Если будет ситуация когда начнётся массовое мародёрство и разбой, то помощи от государства к этому времени уже не будет и в сией постапокалиптике играть роль будет не "кто платил налоги", а "кто знает где купить патроны".
Если рассматривать ситуацию когда будет оказываться поддержка государства из бюджета, то я искренне не понимаю почему я со своих налогов должен помогать тем, кто это государство и его бюджет в гробу вертел ибо "самый умный".
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Сейчас надо срочно продать землю и им станет легче.
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«- Я могу спокойно умереть?..
- Нет. Умирать нельзя, карантин!» ****, они хотят нас сделать бессмертными…
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КП "Київський метрополітен" довго не заморочувався...
Із 7 тис. працюючих там левова частка (понад 3 тис.) у відпустках, а відпустка 1123 осіб неоплачувана. На питання про кількість людей, виведених у режим простою, відповідь не надали (напевно їх немає);

Более 2 млн украинцев испытывают трудности с работой в связи с карантином, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков - Цензор.НЕТ 8307
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Надо было вам думать год назад на выборах.
А теперь расслабтесь и получайте удовольствие.
С уважением Петро Порошенко.
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А итальянцам что делать? У них же спаситель ее баллотировался? Хотя у них в флаге зеленая полоска есть - так им зебилам и нада!
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Не наша проблема.
Наша проблема ЗЕкоманда.
Пострашнее коронавируса будет.
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"Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!"
Виталий Портников.
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Не вы один такой.
Зезомби одним словом.
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Если да ко бы.
Это не хрень.
Это надежда на то что люди которые вытянули страну в 14-19 годах не обосрались бы сейчас.
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а я бы написал-без уважения! идите .....!! Але Петро дипломат..
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Сказано было- больше двух не собираться !!!
Более 2 млн украинцев испытывают трудности с работой в связи с карантином, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков - Цензор.НЕТ 251
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Сюрреализм. Обычный сезонный грипп раскрутились до какого-то апокалипсиса и остановили всю мировую экономику.

Во всех СМИ в уши обывателя льется вой персонажей типа доктора Смерть (Емца) о том что все вымрут и инструкции как хоронить умерших родственников в патологоанатомических пакетах. Их цель очевидна - посеять страх и панику.

Вангую, когда этот трэш закончится, смертей от неврозов, инфарктов и инсультов будет намного больше чем от самого коронавируса.

И кто за весь этот угар ответит?
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К сожалению уже не сезоный смертность по сравнению с ним выросла от 4 до 10 раз
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Тогда либо с апреля снимать карантин и запускать бизнес попутно готовя гробы и крематории либо диктадура и сидим дальше. Денег же никто не даст
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граждане алкоголики тунеядцы, новой почте нужно 2000 курьеров, глово, ракета, убер итс - тоже набирают людей. нужны водители мусоровозов, скорой помощи, фельдшеры, медсестры. швейные фабрики набирают швей для пошива масок.

лично мне могут пригодиться монтажники кабельных сетей и электрики - на сдельной основе.

моему знакомому в оборонке нужны ЧЕТЫРЕ сварщика высшей категории, на хорошую зарплату.

ХВАТИТ **** НЫТЬ ! халявы не будет ! работы полно, задаром денег никто не даст .
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