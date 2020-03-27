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Все про:бюджет (758) Зеленський (4923) культура (163) Єрмак Андрій (177)

 Ця інформація дуже обурила Зеленського, - Єрмак про скорочення витрат на культуру

Проєкт скорочення витрат на утримання культурної сфери, що потрапив у публічну площину, є попереднім робочим документом, який ще не розглядався Кабінетом міністрів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно в публічну площину потрапили попередні робочі розрахунки Міністерства фінансів щодо скорочення видатків Держбюджету, в тому числі і культурної сфери. Проте, ці розрахунки ще не схвалені не тільки Кабінетом Міністрів, але і самим Мінфіном. Зрозуміло, що документ сколихнув всю культурну спільноту країни.

Більше того, ця інформація дуже обурила Володимира Зеленського. Президент твердо переконаний, що такі потенційні заходи тотального скорочення видатків стануть руйнівними для всієї культурної галузі",- написав глава ОП.

Єрмак зазначив, що Офіс президента перебуває в постійному контакті і з Урядом, і з профільними Комітетами Верховної Ради задля пошуку коштів для нормального функціонування гуманітарної сфери України.

"Ми ніколи не залишимо українську культуру без підтримки держави, ми не маємо права економити на цінностях", - наголосив він.

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Нагадаємо, запропоновані Міністерством фінансів зміни до Держбюджету-2020 передбачають кардинальне урізання фінансування Міністерства культури і пропонують передбачити кошти тільки на зарплати співробітникам. Фактично ліквідуються Інститут книги, Держкіно, УКФ, Український інститут, програми зі "зшивання країни", діяльність творчих спілок, туризму, реставраційних робіт із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики.

З цього приводу керівники культурних інституцій виступили зі зверненням.

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримуємо раціональні обмеження, але не зведення досягнень останніх років нанівець, - діячі культури звернулися до Зеленського та Кабміну

Ця інформація дуже обурила Зеленського, - Єрмак про скорочення витрат на культуру 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185011
 
 
 Топ коментарі
 
вау!
а капитуляция в Минске его не возмущала?
а 900 тонн проданных масок его не возмущало?
а твой новенький Мэрс его не возмущал?
...
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Он выразил глубокую озабоченность?
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иди клоуну своему поулыбайся.. скоро на кутні засмієшся
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Батюшка царь очень расстроились и изволили-с назвать бояр "говнюками" Эта информация очень возмутила Зеленского, - Ермак о сокращении расходов на культуру - Цензор.НЕТ 8861
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то фігня-гляньте на єрмака-у нього вже через рік буде підборіддя як у пшонки.. Эта информация очень возмутила Зеленского, - Ермак о сокращении расходов на культуру - Цензор.НЕТ 6249
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вау!
а капитуляция в Минске его не возмущала?
а 900 тонн проданных масок его не возмущало?
а твой новенький Мэрс его не возмущал?
...
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хз мне кажется 3 миллиона за мерс - это огромная сумма только для нищебродов. Если на свои заработанные деньги купил, и ему позарез нужен был именно такой мерс - чего ж вы пристали как банные листы
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да-да... и всего на ПЕРВУЮ зарплату!
Или ты забыл, что он на должности всего МЕСЯЦ?
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какую зарплату, думаешь у продюсера нет на счетах таких денег?
значит ты не в курсе, какие заработки в кино (я да, потому что я работаю в киноиндустрии)
охлал)
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Надо же....А сокращение расходов на образование и науку не возмутили....Странно....
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где сокращение, покажи законопроект или постановление
или из общества ванг-усепропальщиков?
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а я тебя помню.

Год назад ты точно так же требовал доказательств, когда вся эта зелёная мразь врала про Пороха.
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Ну так это же его дружкам денег на говнокварталы не выделили.
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*****!.. два дебила: Ермак и Зеленский, что-то там возмущаются..
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совершенно согласен, хорошо про вас сказано)))
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він дуже переживає за культуру
просто грошей нема
ви там тримайтесь
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Такое впечатление что ЗЕ там полы моет и узнаёт всё в последнюю очередь.
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Вот это харя с одного раза и не обгадишь придется позвать соседей и друзей Эта информация очень возмутила Зеленского, - Ермак о сокращении расходов на культуру - Цензор.НЕТ 5730
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впав на підлогу, сучив ніжками і бився головою
дуже сердечна людина
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Зе в ауте кварталу95 нечем питататься.
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А ЗЄшмарклю не обурила покупка Марса за 3,2 млн? Може руки погрожував відрубати?
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ермак, чючело кремлевское- и тебя, и янелоха уже презирает каждый первый.
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до пороха далеко, его презирал каждый по раза три
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Айяй, ню ню, ножкой топи топи. Подгузник клоуну одели, а то ещё всыца от горя
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Зе знает, сколько денег его Квартал 95 теряет каждый день в связи с карантином. А тут бывшие коллеги просят помочь, по старой дружбе.
Разве можно оставаться равнодушным в такой ситуации
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Мародери: Перелік справ ЗЕвлади!
За таке під час війн та пандемій страчували без суду і слідства.
А Вава відосики записує для розумово обмежених істот.
Не вийшло з тебе, Вава, президента, повертайся на корпоративи. Пісюном працювати у тебе краще виходило
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Ермак - мудак, так «проваливаться» в информ пространстве как получается у Зе-Команды просто кошмар... дилетанты практически во всех сферах власти.
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Давай, Ермак, на миллиард сделаем вместо одного фильма-дерьма - два! А больница в Хусте тем временем совсем завалится!
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