 Рада "налаштована ухвалити" законопроєкт Кабміну про банки, - заступник голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук за підсумками засідання фракції "СН" за участю президента Зеленського.
"Так само парламент налаштований ухвалити урядовий закон про банки. Він теж потрібен для отримання допомоги (фінансової допомоги від МВФ). Очікується, що ми зможемо отримати її вже у квітні", - написала вона.
Ой придётся!
Иначе тебе жопа.
Поэтому там всё просто. Либо перекрываете кислород либо пошли в жопу.
Если просите то выполняйте то о чём вас просят.
...
Кстати, сегодня ровно 9 дней, как Эрике проломили череп...