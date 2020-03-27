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Все про:банки (361) ВР (7341) закон (875) МВФ (714) Кравчук Євгенія (47)

 Рада "налаштована ухвалити" законопроєкт Кабміну про банки, - заступник голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Верховна Рада готова проголосувати за урядовий законопроєкт №3260 про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, який запобігає поверненню виведеного з ринку банку його власникамю

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук за підсумками засідання фракції "СН" за участю президента Зеленського.

"Так само парламент налаштований ухвалити урядовий закон про банки. Він теж потрібен для отримання допомоги (фінансової допомоги від МВФ). Очікується, що ми зможемо отримати її вже у квітні", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "ЄС" закликає владу ухвалити "антиколомойський" закон, необхідний для нової програми з МВФ, - Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185010
 
 
 Топ коментарі
 
и как коломойский это переживет??
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Зелёный придётся кинуть коломойшу.
Ой придётся!
Иначе тебе жопа.
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ему по любому эта жопа будет.. сроки только разные
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Очень просто. Бене не "Приват" нужен, а 2 млрд. $ из "Привата", о чём он сам говорил. А тут как раз 2 млрд. $ от МВФ- и сразу в бюджет. Только в Бенин. Совпадение? Не думаю !!! Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2670
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Малая цена как для то ли ленивого, то ли туповатого, то ли совково инфантильного народа, который не может даже автомайдан к Бене организовать, не будет дефолта - и то хорошо.
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Это ПРАВИЛЬНО пусть воры себе волосы на жопе рвут Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7961расстроится Беня не по детски ...
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Зелёный придётся кинуть коломойшу.
Ой придётся!
Иначе тебе жопа.
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ему по любому эта жопа будет.. сроки только разные
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Уже. Только пока ещё он об этом не догадывается.
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А вдруг у Бени уже есть компания оформленная на собаку троюродной тёщи где-то в офшорах которая продаёт маски и антисептики
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Те кто даёт нам деньги далеко не дураки. Они эти все фокусы просчитывают.
Поэтому там всё просто. Либо перекрываете кислород либо пошли в жопу.
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Те кто даёт нам деньги нам их не даёт, а одалживает. И пока степень риска и степень потенциального профита друг-друга уравновешивают им плевать. Из серии "Украина за всю историю не выполнила полностью ни одну программу МВФ", но новые постоянно возникают. Это как получить кредит в европейском банке под -0.5% годовых и взять кредит в манивео с под 600% годовых. Всё зависит исключительно от надежности заёмщика. Чем меньше надежность, тем выше стоимость денег.
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Совершено верно. Одалживают. Под минимальный процент. А вы не просите, нищеброды.
Если просите то выполняйте то о чём вас просят.
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Нищебодам в кредит деньги не дают. Лучше, чем проснашать возможности украинцам исторически удаётся только прибедняться.
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Да ладно. Бене предложили выигранные тендеры на "принятие мер по борьбе и устранению последствий коронавируса"?
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местные товарищи g2 решили прогнутся перед международными не конкуренты они ним Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8246
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И МВФ боитесь огорчить и Беню нельзя расстраивать тяжело вам бедным тока МВФ зверь пострсшнее будет
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А земельная реформа одним пакетом пойдет на голосование?
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Вот дилемма... или кредит есть, или на бенин сесть... думай...те, зебилоиды... еще год назад вопрос так не стоял...
Кстати, сегодня ровно 9 дней, как Эрике проломили череп...
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Суд лондона признал Суркисов соучасниками, и запретил возврат депозитов, а неш - потерпевшими и присудил возврат кажись 6 лярдов, стоит ли говорить что Коломойша заберет 2 лярда долларов не акциями так деньгами, под молчаливое согласие терпил. Страшно жить в этой стране, не иза олигархов, ментов, бандюков, - иза такого нарота страшно.
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О так тоді після цього ,Бєня почне мочити клована ,як він поливав брудом Пороха,щоб посадити на трон не ложа. Запасаємося попкорном.Цікаве по переду .
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