 Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський після засідання фракції "Слуги народу", яке відбулося увечері 27 березня.

"Після виконання всіх умов упродовж днів 15 ми отримаємо перший транш у розмірі 1,75-2 мільярда доларів відразу в бюджет України і зможемо підтримати наших людей", - заявив Зеленський.

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Зазначимо, що за всю історію співробітництва України і МВФ, кошти до бюджету фонд перераховував лише двічі: в розпал економічної кризи 2008 року і в 2014 році. В інших випадках МВФ зараховує кошти в золотовалютні резерви, для того, щоб підтримати фінансову стабільність держави та її здатність підтримувати стабільність грошової одиниці і цін.

Що стосується самої програми співпраці МВФ, то її розмір можуть збільшити з 5,5 млрд доларів до 8 млрд доларів.