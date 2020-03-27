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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4923) МВФ (714)

 Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський

Розмір першого траншу нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду може становити 1,75-2 мільярда доларів. На відміну від звичайної практики МВФ, кошти з цього траншу підуть безпосередньо в бюджет, а не в золотовалютні резерви.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський після засідання фракції "Слуги народу", яке відбулося увечері 27 березня.

"Після виконання всіх умов упродовж днів 15 ми отримаємо перший транш у розмірі 1,75-2 мільярда доларів відразу в бюджет України і зможемо підтримати наших людей", - заявив Зеленський.

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Зазначимо, що за всю історію співробітництва України і МВФ, кошти до бюджету фонд перераховував лише двічі: в розпал економічної кризи 2008 року і в 2014 році. В інших випадках МВФ зараховує кошти в золотовалютні резерви, для того, щоб підтримати фінансову стабільність держави та її здатність підтримувати стабільність грошової одиниці і цін.

Що стосується самої програми співпраці МВФ, то її розмір можуть збільшити з 5,5 млрд доларів до 8 млрд доларів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185008
 
 
 Топ коментарі
 
Это вот точно как 10 млн тестов коронавируса по всей Украине, обещаных ЗЕбанарием. Первый транш МВФ составит $2 млрд и его сразу перечислят в бюджет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4791
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Утром закон против Бени, - вечером деньги, вечером закон против Бени, - утром деньги...
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Как это никто, Коломойский очень даже хочет.
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А тем временем- Большой театр запустил на YouTube трансляцию «Лебединого озера». Но в соцсетях посчитали это недобрым знаком - и для таких шуток есть известные исторические основания.
Первый транш МВФ составит $2 млрд и его сразу перечислят в бюджет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4072
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Ну да! Бужанский Дубинский, Смаглюк-Василевськая, по Указанию Главного Акционера президента Украины, из штанов выпрыгивают, дабы вбить в головы полезность дефолта!
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пропасть, конечно же, не дадут...но это - "сразу в бюджет", как говорится, удручает...
докерувалися зєлєпукіни...
но история оправдает и потом расскажут, что росту экономики на 40 процентов за 5 лет помешал короновирус
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"Владимир Александрович, ну когда же Вы буде пилить наши деньги ?" Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 615
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Это вот точно как 10 млн тестов коронавируса по всей Украине, обещаных ЗЕбанарием. Первый транш МВФ составит $2 млрд и его сразу перечислят в бюджет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4791
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Утром закон против Бени, - вечером деньги, вечером закон против Бени, - утром деньги...
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Там уже не только он.
Все оказалось несколько сложнее, чем Коломой вначале планировал. Пришлось делить свою маленькую, нежную ЗЕлебобочку и с Ахметовым, и с Пинчуком, и с Фирташем...
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Гривну будите держать или дно дальше щупаем?
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Ну справделивости ради гривну не держут, а лишь сглаживают колебания.
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Янык гривну хорошо держал ага. Очень простой и надежный рецепт от завгара.

Гривну держит экономика и производство. Если экономика и производство в жопе (стараниями ЗЕбанария оно сейчас так и есть), то на поддержание гривны никаких кредитов не хватит.
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ооо...и тут Остапа понесло...
еще ж землю не продал и коломойше по пыску не дал (что требует ВФ)
так что скажеш "гоп" как перескочешь...
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А знаете что самое смешное? Они на Межбанке за 3 недели сожгли почти столько же Первый транш МВФ составит $2 млрд и его сразу перечислят в бюджет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8457
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А годом ранее купили почти 7. Но вот фишка в том, что надо гасить панику. Не контролированное пике гривны принесло бы гораздо больше потери.
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А в прошлом году выгребли в 3-4 раза больше с него же.
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Зебил, изучи статистику и не позорься. Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6744
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Так сильно меня ещё не оскорбляли Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8324
"В цілому за 2019 рік НБУ купив 8,462 млрд дол, а продав за цей період - 529,23 млн дол."(с)

https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655544/ Зебилов с их 73.22% заусунь себе в темник. Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8324
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Та не будет транша! Тебе упырю никто не верит из приличного общества. Ни программы развития, ни стратегии нет. И пока не отдашь Коломойку под суд, тебя злыдня, на порог никто не пустит
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о! курочка в гнезде, яичко в жопе, а он уже со сковородкой бегает.... )
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2 млрд это ничто.
Земля в период эпидемии и засухи это продукты.
В мире продуктовый дефицит, а этот только и думает как бы землю отжать.

А контролировать олигархов, которые вывели сотни миллиардов и вложили в чужие экономики даже не собирается.

Медный грош для дураков, сколько в США тратят на эпидемию и поддержание своей экономики, сколько Китай?

Это даже не состояние ахметова.
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Мариночка, а сколько земли в Израиле? А на каком месте он в мире по экспорту сельхоз. продукции? Вот ты действительно думаешь, что наша земля кому то нужна кроме нас самих? Это распространенное кацапское заблуждение, только они думают, что кто то хочет отнять у них недра, а такие как вы то же думают о земле.
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Я с вами на ты не переходила.
В Израиле землю не продают, а продают продукцию, причём низкого качества на нитратах.
Из их помидор борща не сварить.
И те кто таким способом выращивает продукты будет продавать их соответствующего качества и не для здоровья.

И естестественно она нужна иначе бы в кризис они нашли море других сфер где нужно все менять, хотя бы рейдерсво, суды и отсутствие исполнения законов и коррупция и посадки, но начали с захвата и ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ.
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Мариночка, говорить на вы, с такой "высоко образованной" особой, глупо, с моей стороны. Пример Израиля, я навел, не в плане продажи земли, а в плане ее эффективного использования, как пример инновационных технологий сельхоз производства. Могу навести другой пример - Нидерланды. Хотя ты вряд ли понимаешь, о чем я.
По поводу пользы, ты будешь мне рассказывать, покупая в супермаркете, египетский картофель, китайский чеснок, или николаевский лук, выращенный китайцами.
МВФ наша земля не нужна, им нужны ГАРАНТИИ возврата их денег. А гарантии может дать только рыночная экономика, и рынок земли один из ее механизмов. У тебя совок в голове, от не знания, слабого образования и низкого интеллектуального потенциала.
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Ну вот, хамоватый ботяра, продавши душу и себя.

Я египетскую картошку не покупаю, ешь её сам пока из ушей не полезет, она хреновая, как жизнь индуса из низшей касты

Если это для тебя еда, то ты свинья и привык есть как свинья, и если ты не знаешь что такое качество еды и как оно важно для здоровья, то я промолчу о твоих личных умственных способностях.

Кстати, китайский чеснок слабенький и никакой.

Это все не еда, а хрень.
Ещё раз из их помидор борща нормального не сварить и томат не сделать.

Но ты ж не украинец и не борщ для тебя не блюдо.

Мелкий производитель может вырастить экологически чистый продукт, но что для тебя здоровье людей.

Конкуренция влияет на цены, а не когда объединяются олигополии и диктуют условия продавая хрень по высоким ценам, если захотят, а если нет, то мы еду не увидим как своих ушей.

Во Франции, в Польше, в Германии, в Италии.... контролирует не только количество гектар в одни руки, но и что можно выращивать на земле.

Ты даже не за совок, а за возвращении ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ и у тебя лично интеллект инфузории, поэтому если не можешь нормально общаться и первый перешёл к хамству не пиши мне больше.

С человеком который продал душу, общаться не интересно.
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ЗЕкоманді - гроші. А Вам,українці, вони нічого не обіцяли

\Первый транш МВФ составит $2 млрд и его сразу перечислят в бюджет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9091
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Вы заметили, что у Зеленского начал расти пятачок и щетина? Скоро начнет про бизвиз хрюкать?
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- Вуйко чули? Кацапи в космос полетіли!
- Що, всі?
Незнайка а ти чому залишився?
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так берет в команду "свинарчуков": Степанова, Яценюка......
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На этом форуме чорноротых больше чем в селе))))Перестаньте язвить,а то начнет тошнить.
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Это сколь-ко отдавать надо будет ? Будем в полной ,,,опе.
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значит, деньги пойдут на чисто "пожрать".. и увеличится госдолг..
спасибо, тебе Зеленая Тварь!
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На этом форуме чорноротых больше чем в селе))))Перестаньте язвить,а то начнет тошнить.
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Прямо подарок! Ну, победители! А ничего, что отдавать потом, с процентами, народу?!
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Помню как в "слуге народа" бравый Голоборолько послал в одно место миссию МВФ
Сегодня Голобородько столкнулся с жесткой реальностью.
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може сначала пусть рада скажет свое слово? Первый транш МВФ составит $2 млрд и его сразу перечислят в бюджет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8863сглазишь опять же,как все до этого сглазил.
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изолируйте кешь от тела, организации держите двери открытыми, граждане не открывайте закрытые двери.
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все дружно переходим на безналичный расчет
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транш в размере 1,75-2 миллиарда долларов сразу в бюджет Украины

Это при ЗЕбанарии-то???!!!
Ну значит так и запишем "Выкинули в пропасть".
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протоукры Вы самые крутые.
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На відміну від звичайної практики МВФ, кошти з цього траншу підуть безпосередньо в бюджет, а не в золотовалютні резерви ...

Що, маріонетка знайшла "компроміс" з ляльководом?
Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4927
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Где взять деньги?
ТРЯХНУТЬ ОФШОРНЫЕ СЧЕТА ОЛИГАРХОВ
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Не повторяй влажные мантры зебилов про "взять и поделить".

В большинстве случаев "тряхнуть" оффшоры наших олигархов просто не возможно законными методами хотя бы потому, что ты фиг в суде докажешь их связь с большинством из этих счетов.
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Руки соскучились по Маузеру а плечи по кожанке?
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до бюджета не дойдет, это шапито - все разворует))
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Почитав такие отзывы я бы точно все стырил.))) Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5903
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Был бы у корыта - стырил бы, а так оближись.
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Коломойши, зелебобы и порохоботы, лидеры всех фракций ВР сказали, что кредит нужен!
Хватит чубы друг другу драть!
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Нееет уж. Драл, деру и буду драть шариковых со швондерами.
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Про тебя речь не идет.
Ты для Украины - никто.
Дери своих шариков.
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Ни хрена. Коломойше нужен Приват и дефолт. Слуги, вынужденно, ищут поддержки других фракций. Своих голосов на принятие законов не хватает. Слава Богу есть шанс принять сбалансированный закон о земле.
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Мне нравится как только бабло **************** тут как тут яке воно слабе чи хворе на бабло Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7900
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пилы уже звенят от напряжения..... мама захочет еще больше скорости..... жаль Гончарука нет...., был бы ему золотой самокат.....
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Голобородбко МВФ посылал.
Шут со сцены с того, что Украина берет кредиты МВФ непристойно смеялся.
Бубочка, что случилось? Реальность она не такая, как тебе казалось? Где все те шутки-прибаутки про порноактрису из немецкого фильма? Велкам ту риалити, лапоть! Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5387
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100 лямов предлагаю потратить на добровольцев СБУ, посетить 1000 первых семей Неньки, спросить аткуда такие багатства, отмазавшихся поставить правительством.
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Транш за красивые глазки?
Думаю, что народ должен знать на каких условиях выделяется транш?
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2 млрд долларов в бюджет. 2 млрд долларов - именно та сумма, которую Коломойский планирует получить как "компенсацию" за приват, ну и с бюджета их получить, гораздо легче, чем с резервов, за которые отвечает пока независимый от зеленых НБУ
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Це називається тупо просрати. Або життя в борг. Чому?
Та тому що борг потім прийдеться віддавати. Попереднього разу це закінчилось - шуканням овоча де взяти 15млрд $, обвалом курсу, втечею овоча, а потім війною через слабкість України.
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Подскажите а когда конец эпохи бедности настанет??
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Ловкость рук и ни какого мошенничества. Был кредит и нет кредита. В цирке фокусники умеют это делать
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Заробитчане , которые вернулись на батькивщину и не заразили никого из окружающих - и выжили сами - могут записываться на стройку ... .))
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На этом фоне очень интересная новость прилетела Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 606 Под прикрытием пандемии и карантина Суркисы с помощью продажных судов тупо пытаются кинуть государство на $200 млн. Интересно, как к этому отнесется МВФ?
Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4602

Та что, если получим деньги от МВФ, Беня сразу заберет их себе через Бенин суд в качестве "компенсации" за украденные им деньги из ПриватБанка.
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Ишак пиз..т, не будет ни каких денег.
Требования МВФ - закон против Бени и борьба с коррупцией.
Ишак рассказывал, что он лично ведет переговоры с МВФ - а на каком языке, а ишак экономист? Ну Ну
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