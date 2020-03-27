 Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський після засідання фракції "Слуги народу", яке відбулося увечері 27 березня.
"Після виконання всіх умов упродовж днів 15 ми отримаємо перший транш у розмірі 1,75-2 мільярда доларів відразу в бюджет України і зможемо підтримати наших людей", - заявив Зеленський.
Зазначимо, що за всю історію співробітництва України і МВФ, кошти до бюджету фонд перераховував лише двічі: в розпал економічної кризи 2008 року і в 2014 році. В інших випадках МВФ зараховує кошти в золотовалютні резерви, для того, щоб підтримати фінансову стабільність держави та її здатність підтримувати стабільність грошової одиниці і цін.
Що стосується самої програми співпраці МВФ, то її розмір можуть збільшити з 5,5 млрд доларів до 8 млрд доларів.
докерувалися зєлєпукіни...
но история оправдает и потом расскажут, что росту экономики на 40 процентов за 5 лет помешал короновирус
Все оказалось несколько сложнее, чем Коломой вначале планировал. Пришлось делить свою маленькую, нежную ЗЕлебобочку и с Ахметовым, и с Пинчуком, и с Фирташем...
Гривну держит экономика и производство. Если экономика и производство в жопе (стараниями ЗЕбанария оно сейчас так и есть), то на поддержание гривны никаких кредитов не хватит.
еще ж землю не продал и коломойше по пыску не дал (что требует ВФ)
так что скажеш "гоп" как перескочешь...
"В цілому за 2019 рік НБУ купив 8,462 млрд дол, а продав за цей період - 529,23 млн дол."(с)
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655544/ Зебилов с их 73.22% заусунь себе в темник.
Земля в период эпидемии и засухи это продукты.
В мире продуктовый дефицит, а этот только и думает как бы землю отжать.
А контролировать олигархов, которые вывели сотни миллиардов и вложили в чужие экономики даже не собирается.
Медный грош для дураков, сколько в США тратят на эпидемию и поддержание своей экономики, сколько Китай?
Это даже не состояние ахметова.
В Израиле землю не продают, а продают продукцию, причём низкого качества на нитратах.
Из их помидор борща не сварить.
И те кто таким способом выращивает продукты будет продавать их соответствующего качества и не для здоровья.
И естестественно она нужна иначе бы в кризис они нашли море других сфер где нужно все менять, хотя бы рейдерсво, суды и отсутствие исполнения законов и коррупция и посадки, но начали с захвата и ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ.
По поводу пользы, ты будешь мне рассказывать, покупая в супермаркете, египетский картофель, китайский чеснок, или николаевский лук, выращенный китайцами.
МВФ наша земля не нужна, им нужны ГАРАНТИИ возврата их денег. А гарантии может дать только рыночная экономика, и рынок земли один из ее механизмов. У тебя совок в голове, от не знания, слабого образования и низкого интеллектуального потенциала.
Я египетскую картошку не покупаю, ешь её сам пока из ушей не полезет, она хреновая, как жизнь индуса из низшей касты
Если это для тебя еда, то ты свинья и привык есть как свинья, и если ты не знаешь что такое качество еды и как оно важно для здоровья, то я промолчу о твоих личных умственных способностях.
Кстати, китайский чеснок слабенький и никакой.
Это все не еда, а хрень.
Ещё раз из их помидор борща нормального не сварить и томат не сделать.
Но ты ж не украинец и не борщ для тебя не блюдо.
Мелкий производитель может вырастить экологически чистый продукт, но что для тебя здоровье людей.
Конкуренция влияет на цены, а не когда объединяются олигополии и диктуют условия продавая хрень по высоким ценам, если захотят, а если нет, то мы еду не увидим как своих ушей.
Во Франции, в Польше, в Германии, в Италии.... контролирует не только количество гектар в одни руки, но и что можно выращивать на земле.
Ты даже не за совок, а за возвращении ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ и у тебя лично интеллект инфузории, поэтому если не можешь нормально общаться и первый перешёл к хамству не пиши мне больше.
С человеком который продал душу, общаться не интересно.
\
- Що, всі?
Незнайка а ти чому залишився?
спасибо, тебе Зеленая Тварь!
Сегодня Голобородько столкнулся с жесткой реальностью.
Это при ЗЕбанарии-то???!!!
Ну значит так и запишем "Выкинули в пропасть".
Що, маріонетка знайшла "компроміс" з ляльководом?
ТРЯХНУТЬ ОФШОРНЫЕ СЧЕТА ОЛИГАРХОВ
В большинстве случаев "тряхнуть" оффшоры наших олигархов просто не возможно законными методами хотя бы потому, что ты фиг в суде докажешь их связь с большинством из этих счетов.
Хватит чубы друг другу драть!
Ты для Украины - никто.
Дери своих шариков.
Шут со сцены с того, что Украина берет кредиты МВФ непристойно смеялся.
Бубочка, что случилось? Реальность она не такая, как тебе казалось? Где все те шутки-прибаутки про порноактрису из немецкого фильма? Велкам ту риалити, лапоть!
Думаю, что народ должен знать на каких условиях выделяется транш?
Та тому що борг потім прийдеться віддавати. Попереднього разу це закінчилось - шуканням овоча де взяти 15млрд $, обвалом курсу, втечею овоча, а потім війною через слабкість України.
Та что, если получим деньги от МВФ, Беня сразу заберет их себе через Бенин суд в качестве "компенсации" за украденные им деньги из ПриватБанка.
Требования МВФ - закон против Бени и борьба с коррупцией.
Ишак рассказывал, что он лично ведет переговоры с МВФ - а на каком языке, а ишак экономист? Ну Ну