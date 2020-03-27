 Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Досягнуто консенсус із більшістю парламентських фракцій щодо обох цих законів - закон про банки - це перший, і закон про землю. Там наша політична команда на чолі з президентом запропонувала безпрецедентний компроміс для всіх парламентських фракцій. Цей компроміс вже узгоджений з нашими міжнародними партнерами", - сказав він в ефірі одного з телеканалів.
Потураєв пояснив, що це передбачає, що закон про землю почне діяти через 9 місяців - з 1 липня 2021 року.
"І тільки через 2 роки, в 2023 році, землю зможуть також купувати фізичні особи, і тоді поріг концентрації збільшиться до запланованих раніше 10 тис. гектарів", - зазначив він.
Ще один компроміс, запропонований партією - це те, що державна земля не буде передаватися в громади і не буде предметом купівлі-продажу.
Потураєв запевнив, що партія "Слуга народу" вже отримала згоду від більшості парламентських фракцій, і ці закони повинні бути проголосовані на позачерговому засіданні Верховної Ради. За його словами, їх прийняття дозволить відразу розпочати співпрацю з МВФ.
Крім того, за словами нардепа, на порядку денному на позачерговому засіданні буде великий блок питань, спрямованих на подолання наслідків економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу.
Також будуть розглянуті поправки до законопроектів, які дозволять українським лікарям більш оперативно лікувати пацієнтів, зокрема із застосуванням препаратів, ефективність яких експериментально доведено в усьому світі, але яких немає в протоколах.
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він вас за лохів має, зебіли (і не без причин)
Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.
10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.
У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.
Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.
Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.
Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
ох читать бы научились
Продать маски, завезти кучу больных без карантина, поставив тем самым 37 млн кого-то под голод, кого-то под смерть.
Он гарант гос безопасности и территориальной целостности.
Какое право он имеет продавать землю.
ЛУЧШЕ БЫ КОНТРОЛИРОВАЛ ТЕХ КТО ВЫВОДИТ ДЕНЬГИ НА СОТНИ МИЛЛИАРДОВ, финансируя чужие экономики. Но тут слабо.
Гораздо легче за кредит отжать землю.
Какая необходимость делать рынок земли в эпидемию, если это не ЗАХВАТ?
МВФ не волнует отсутвие посадок судов и рейдерством, они точно так же выгребают все из нашей страны.
И скандал с масками это показал.
У нас столько ресурсов ворует я и денег выводится, а кредит это медный Грош, который возвращать вдвойне.
пир во время чумы для нас благо продадим все
только деньги на том свете не нужны Вы что думаете от вируса пропетляете или от гнева народа
Так шо? Українці виплатять Бєні кешем 5 мільярдів?
Ну, 3 мільярди є, ті, що зароблені Коболєвим і Вітренком.
А де взяти ще 2 мільярди?
Замок Косюка-- бизнес партнера Порошенка
2009 году начал в селе Хотов, на территории Хотовского городища скифских времен, строительство дворца с приусадебной территорией[15][16]. Предварительно этот и некоторые другие участки городища были выведены за границы памятника археологии. При строительстве была уничтожена северная часть городища (одна из самых богатых остатками древних построек и окаймлённая самым высоким участком оборонного вала[17]), а также прилегающий ландшафт[18]. По версии самого Косюка, «то, что строится, строится в пропасти, и оно к городищу никакого отношения не имеет
В 2015 году его состояние оценивалось в $1,1 млрд, в 2017 году - $1,1 млрд
В 2017-2018 годах одном из крупнейших агрохолдингов Украины "Мироновский хлебопродукт" из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется.
агрохолдеру милиардеру нужны дотации?)
вот ваш "патриот" 2,5 лярда своему дружку из бюджета выделил. идите бастуйте и требуйте обьяснений...
2,5 лярда это сколько бронижелетов? патронов?
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tZE inform
@tZEinform
Для сведения "юрЫста" Зеленского окончившего папину бурсу. По поводу "дистанционного голосования" Есть разъяснение Конституционного суда по этому поводу. Краткое содержание - только непосредственно в зале и лично. Вряд ли это вас остановит, за то можно спокойно опротестовать.
Из жизни цирка. "На согласительном совете (!) будем решать где проводить заседание - во дворе или в здании ВР" - Разумков. Наш цирк превращается в бродячее шапито Трансформация однако...
- Агрохолдинги истощают землю монокультурами
Агрохолдинги убивают природу Украины интенсивным земледелием, химией и пестицидами
Агроходлинги тормозят развитие малого и среднего фермерства и уничтожают украинские села
Агрохолдинги выводят все прибыли в офшоры, обескровливая местные бюджеты
Агрохолдинги выкачивают деньги из бюджета в виде субсидий через коррупционный сговор с МинАПК и аграрным комітетом Рады
Крупнейший агроходлинг Украины через подставное лицо, приднадлежит путлеровско-гебешной мафии
Аренда земли в Украине должна быть ограничена 5 тыс гектарами максимум. Хозяином на Украинской земле должны быть фермеры обрабатывающие по 50-100 га, обедененные в кооперативы.
1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.
2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.
Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
так говорили jидам при входе в газовые камеры
Якщо ви - слуги, вважаєте що народ помиляється - проводіть інформаційну роботу, переконуйте, і тільки тоді маєте право виносити це питання. Але спочатку на референдум, як було обіцяно в програмі кандидата Зеленського (всі значущі питання будуть виноситись на референдум). І тільки після позитивного рішення на референдумі маєте право виносити це питання в зал.
ОТЖЕ,
1. Всі депутати які проголосують за це питання без згоди народу - зрадники
2. Президент який підпише цей закон - брехло і зрадник.
Рады по закону о рынке земли, - "слуга народа" Потураев
пока ссук депутатских не закопают в той земле, не усбагоятся