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Все про:земля (538) Слуга народу (748) Потураєв (45)

 Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв

На позачерговому засіданні Верховної Ради нардепи розглянуть закон про ринок землі, а фракція "Слуга народу" запропонувала безпрецедентний компроміс щодо нього для всіх парламентських фракцій.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Досягнуто консенсус із більшістю парламентських фракцій щодо обох цих законів - закон про банки - це перший, і закон про землю. Там наша політична команда на чолі з президентом запропонувала безпрецедентний компроміс для всіх парламентських фракцій. Цей компроміс вже узгоджений з нашими міжнародними партнерами", - сказав він в ефірі одного з телеканалів.

Потураєв пояснив, що це передбачає, що закон про землю почне діяти через 9 місяців - з 1 липня 2021 року.

"І тільки через 2 роки, в 2023 році, землю зможуть також купувати фізичні особи, і тоді поріг концентрації збільшиться до запланованих раніше 10 тис. гектарів", - зазначив він.

Ще один компроміс, запропонований партією - це те, що державна земля не буде передаватися в громади і не буде предметом купівлі-продажу.

Потураєв запевнив, що партія "Слуга народу" вже отримала згоду від більшості парламентських фракцій, і ці закони повинні бути проголосовані на позачерговому засіданні Верховної Ради. За його словами, їх прийняття дозволить відразу розпочати співпрацю з МВФ.

Крім того, за словами нардепа, на порядку денному на позачерговому засіданні буде великий блок питань, спрямованих на подолання наслідків економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Також будуть розглянуті поправки до законопроектів, які дозволять українським лікарям більш оперативно лікувати пацієнтів, зокрема із застосуванням препаратів, ефективність яких експериментально доведено в усьому світі, але яких немає в протоколах.

Читайте також: День проведення позачергового засідання Ради поки не визначено, - "слуга народу" Потураєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185006
 
   
 Топ коментарі
 
чув-чув .. по 100 га в одні руки..-суки ви зелені
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Продавать землю в КРИЗИС чудовищный и ПАНДЕМИЮ это ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ И ЕЁ НАРОДА .сами себя продавайте дурочки а землю не трогайте !!!
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Судя по тому, что ты только сейчас ляпнуло про рассмотрение вопроса о рынке земли, ни одна фракция кроме вас не в курсе.
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чув-чув .. по 100 га в одні руки..-суки ви зелені
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ну по земле более менее вменяемое и удобоувариемое.. 100 ГАК в руки уже лет 15-18 олюди имели по 300-400 и даже 500 а 2023 год дожить надо....
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земля і все-що в ній і на ній-належить народу. то де ж той референдум ???
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Так это временно на 2 года, а потом все равно агрохолдинги все скупят. Одна надежда, придут патриоты и уменьшат с 10000 до хотя бы 500
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Судя по тому, что ты только сейчас ляпнуло про рассмотрение вопроса о рынке земли, ни одна фракция кроме вас не в курсе.
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Паны дефолта не хотят, не зависимо от фракций, поэтому для получения кредита МВФ выполнят любое условие.
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Я не был бы столь категоричен. При дефолте можно очень неслабо обогатится хорошей собственностью.
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чому проти ринку землі виступають лише ригоАнали з ОПЗЖ і ПЕС ...?
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Де ти прочитав(ла,ло) що ЭС проти ринку землі?
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Володымировна сказала, что во время карантина выходит с оппозиции, будет страну спасать
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Она ищо с Луи Виттоном хихикала. И на лабутенах газ украла
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Володымиривна у вас причисляется к зеленым врагам народа, выступающим за продажу земли, или патриотам из ПЕСа, выступающим за продажу земли? К кому вы ее притулили?
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ну раз с оппозиции вышла-значит будет голосовать за?или ты по другому понимаешь Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2205.она же открытым текстом сказала...а кто не понял-его проблемы
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А если не проголосует, то ты порвешь свою цепь?
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а да...у нее есть такая фишечка-вся фракция голосует-а воной нету,срочные дела. Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3206
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А если и фракция не проголосует? Держишься за цепь?
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та дождись уже понедельника...ну или какой там день недели назначат завтра.шо ты как зеля,все норовишь наперед опошлить?
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а чим Юля гірша (чи краще) за своїх колишніх (і теперішніх) союзників ? ....))
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Ти идиот? ЕС предложили свой, толково проработанный закон о рынке земли, и правки к зеленому закону. Но чукча не читатель, чукча писатель.
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зелені вцепились за землю, як перед смертю
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чому як ? ти думаєш "карантин" і мусорня втримають людей ?
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Зашевилились выползки МВФ купюрами пошуршал!
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Как же то земельку продать хочется. Твари не нажруться никак.
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Продавать землю в КРИЗИС чудовищный и ПАНДЕМИЮ это ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ И ЕЁ НАРОДА .сами себя продавайте дурочки а землю не трогайте !!!
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Шавки агрохолдингов делают вид что нарот. Ты мне готов заплатить свои кровные за то что экономика сейчас на 25% меньше чем была бы при рынке принятом в начале 2000х?
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Ну была-бы ,если-бы - кабы ,когда-нибудь Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 6868несерьёзно это всё ,помню при приватизации в 90х тоже свистели про то как сейчас рванёт экономика ...НУ и...
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Сейчас не 90е везде, кроме как у вас в голове. Тогда никто не понимал бизнес, смысл тех акций, ваучеров итд. Сейчас такое не прокатит. Наоборот кто не собирается жить на одну пенсию в отличие от 90х акции скупает, только штатовские. Если селянин захочет продать землю - ему так нужно, кроме холдингов которые против, арендуя землю за копейки, найдется куча нормальных частников.
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Ты шо наркоман ? Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 7012Не прокатит ,эти ребята лохов 30 с хером лет бомбят ,люди валят как крысы с тонущего корабля , Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 7012всё у них прокатит аз бегом ,кого надо будет разведут ,кого надо будет запугают ,нотариусы все ихние ,мусора ихние ,судьи,прокуроры ихние Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 7012ты где живёшь анчутка ???
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будь-який компроміс у безпрецедентному законі буде безпрецедентним!
він вас за лохів має, зебіли (і не без причин)
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10 тыс гектар в одни руки = смерть села

Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.

10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.

У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.

Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.

Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.

Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
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і одна сота то смерть села ...просто витратять на кілька місяців більше часу щоб все скупити ...хоча ж після принятття у "закон" можна прийняти відповідні зміни ...100000 ...1000000 га ...хто тоді заборонить ?
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в одни руки 100 га, а юридические лица - 10 тысяч (юридические агрофирмы - это не одни руки, а это сотня рук)

ох читать бы научились
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У поляків 500 га максимум і для фізичних, і для юридичних осіб. Чому ми не беремо приклад з Польщі?
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Тю, що кому, а дебілам лиш би щось продати. Краще хай МВФ дасть гроші на знищення цієї какократичної системи. Бо Європі вже мало б бути соромно ца оцей віслючий какократичний цирк у них під боком, який зовсім у всьому порушує принципи ЄС.
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да Вы сами хоть все руки паднимите.
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-Державна земля не буде передаватись громадам? А хто нею розпоряджатиметься?Безпосередньо депутати?Цю норму можна трактувати як відміну права безкоштовної приватизації?
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Что, больше в стране нет проблем кроме продажи земли? Самое время. Вот ублюдки.
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тут чума надвигается, а этим абы землю раздербанить! концтрацептивы вы одноразовые
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судя по админу патроны сильно падаражают
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Это ГОС ИЗМЕНА.
Продать маски, завезти кучу больных без карантина, поставив тем самым 37 млн кого-то под голод, кого-то под смерть.

Он гарант гос безопасности и территориальной целостности.
Какое право он имеет продавать землю.

ЛУЧШЕ БЫ КОНТРОЛИРОВАЛ ТЕХ КТО ВЫВОДИТ ДЕНЬГИ НА СОТНИ МИЛЛИАРДОВ, финансируя чужие экономики. Но тут слабо.

Гораздо легче за кредит отжать землю.

Какая необходимость делать рынок земли в эпидемию, если это не ЗАХВАТ?

МВФ не волнует отсутвие посадок судов и рейдерством, они точно так же выгребают все из нашей страны.

И скандал с масками это показал.

У нас столько ресурсов ворует я и денег выводится, а кредит это медный Грош, который возвращать вдвойне.
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А тепер рахуймо (кому треба - калькулятор візміть). 10 млн га по 10 тис га в одні руки... 1000 (ОДНА ТИСЯЧА) осіб... Це лиш депутатам і міністрам з заступниками і вистачить... Іншим - зась!
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вот бедняжки, в Германии вообще нет ограничения, небось там все землю купило 10 человек.
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Партия Зе берет себе девиз

пир во время чумы для нас благо продадим все

только деньги на том свете не нужны Вы что думаете от вируса пропетляете или от гнева народа
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Про землю потім, сочатку антибабушкін закон, зебіли!
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«закон о банках - это первый»
Так шо? Українці виплатять Бєні кешем 5 мільярдів?
Ну, 3 мільярди є, ті, що зароблені Коболєвим і Вітренком.
А де взяти ще 2 мільярди?
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Потураев, ваши зебильные предложения по земле звучат сейчас так:
Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 6331
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Щоб депутат міг проголосувати за закон про землю, він під наглядом повинен лопатою скопати хоча б Ар. Такі ж умови можна поставити тим що продають та купують.
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Какой еще нахрен закон о рынке земли сейчас может быть ? вы там охренели совсем что ли ???
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а шо, во дворе примут по-быстрому, какой хотят. митинговать никто не пойдет. Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2054
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беспрецедентный компромисс наверно это пару лямов за голос
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изолируйте кешь от тела, не выходите без маски, всем организациям, держите все двери открытыми, всем гражданам закрыиые двери не открывайте.
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вот вам всем любителям земли.
Замок Косюка-- бизнес партнера Порошенка

2009 году начал в селе Хотов, на территории Хотовского городища скифских времен, строительство дворца с приусадебной территорией[15][16]. Предварительно этот и некоторые другие участки городища были выведены за границы памятника археологии. При строительстве была уничтожена северная часть городища (одна из самых богатых остатками древних построек и окаймлённая самым высоким участком оборонного вала[17]), а также прилегающий ландшафт[18]. По версии самого Косюка, «то, что строится, строится в пропасти, и оно к городищу никакого отношения не имеет
В 2015 году его состояние оценивалось в $1,1 млрд, в 2017 году - $1,1 млрд

В 2017-2018 годах одном из крупнейших агрохолдингов Украины "Мироновский хлебопродукт" из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется.

агрохолдеру милиардеру нужны дотации?)

вот ваш "патриот" 2,5 лярда своему дружку из бюджета выделил. идите бастуйте и требуйте обьяснений...

2,5 лярда это сколько бронижелетов? патронов?

----
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tZE inform

@tZEinform


Для сведения "юрЫста" Зеленского окончившего папину бурсу. По поводу "дистанционного голосования" Есть разъяснение Конституционного суда по этому поводу. Краткое содержание - только непосредственно в зале и лично. Вряд ли это вас остановит, за то можно спокойно опротестовать.

Из жизни цирка. "На согласительном совете (!) будем решать где проводить заседание - во дворе или в здании ВР" - Разумков. Наш цирк превращается в бродячее шапито Трансформация однако...
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зеленский не досидит до лета)) украинская земля, которую он хочет продать - его и накроет))
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Досидит.Есть пайщики которые хотят продать землю потому как арендная плата маленкая и в селе стало жить ну очень трудно.
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нууу, у нас еще и вирус есть, сложно сказать, эпидемия никак
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Агрохолдинги - угроза национальной безопасности Украины

- Агрохолдинги истощают землю монокультурами
Агрохолдинги убивают природу Украины интенсивным земледелием, химией и пестицидами
Агроходлинги тормозят развитие малого и среднего фермерства и уничтожают украинские села
Агрохолдинги выводят все прибыли в офшоры, обескровливая местные бюджеты
Агрохолдинги выкачивают деньги из бюджета в виде субсидий через коррупционный сговор с МинАПК и аграрным комітетом Рады
Крупнейший агроходлинг Украины через подставное лицо, приднадлежит путлеровско-гебешной мафии

Аренда земли в Украине должна быть ограничена 5 тыс гектарами максимум. Хозяином на Украинской земле должны быть фермеры обрабатывающие по 50-100 га, обедененные в кооперативы.
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Вот настало время и границы закрыты в Ростов не убегут.
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Краще б зробили 500 га в одні руки, але і фізичним, і юридичним особам - як у Польщі! 10 тис. га юридичним особам - це брєд! Треба брати приклад з поляків, у них немає агрохолдингів, у них дрібні та середні фермери рулять!
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Через 9 месяцев не все физические лица смогут вермешель купить.
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2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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Фермеры как раз и гробят землю монокультурами на юге подсолнух сеют на одном месте лет по 20,можно 1 раз в 10 лет.
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Зря не будут продавать госземлю на ней как раз и воруют чиновники.Бюджет не добирает около 25 млрд.
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походу многим физ лицам земли нужно будет 1х2, увы. И уважаемым депутатам хорошо бы вспомнить, что у гроба карманы отсутствуют
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Еще есть угроза дефолта это когда деньги обесцениваются в 2-3 раза.И все отворачиваются от страны как от бомжа.
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тоесть теперь они могут найти 600тіс мертвіх душ и купить всю украину
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дуже вже хочеться тварюкам по 10 000 га
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не надо бояться , пойдем купаться...
так говорили jидам при входе в газовые камеры Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 7409
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Згідно всіх опитувань народ чітко сказав своє слово - однозначно ПРОТИ продажу землі.
Якщо ви - слуги, вважаєте що народ помиляється - проводіть інформаційну роботу, переконуйте, і тільки тоді маєте право виносити це питання. Але спочатку на референдум, як було обіцяно в програмі кандидата Зеленського (всі значущі питання будуть виноситись на референдум). І тільки після позитивного рішення на референдумі маєте право виносити це питання в зал.
ОТЖЕ,
1. Всі депутати які проголосують за це питання без згоди народу - зрадники
2. Президент який підпише цей закон - брехло і зрадник.
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Если эти законы не примут Украине капец.А вы я так понимаю хотите что бы зрадниками были совсем другие.
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Мы предложили беспрецедентный компромисс для всех фракций
Рады по закону о рынке земли, - "слуга народа" Потураев





пока ссук депутатских не закопают в той земле, не усбагоятся












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Если не принять закон о рынке земли Фуй будет и вам и нам.
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))))))))))))))Не грусти ,а то ...уй не будет расти.))))))))))))) гавнюк.......
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Виборці Зеленського, майте мужність, визнайте що вибрали потвору, яка шукає "кампраміс" з ким завгодно, з парламентськими фракціями, МВФ - тільки не власним народом. А де ж тут інтерес виборця? Де інтерес 73% яким було обіцяно всі ЗНАЧУЩІ ПИТАННЯ вирішувати на референдумі? Чи питання землі не значуще для єврейського мальчіка Вови? Я закликаю всіх чесних журналістів підніматись і ЗАТРОЛИТИ цю сволоту питанням на кожній прес конференції, чого вона набрехало людям.
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