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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Якщо не запроваджувати обмежень, коронавірусом можуть захворіти від 7 до 22 млн українців, - в.о. директора ЦГЗ Кузін

При смертності близько 1% така велика кількість заражених означатиме порушення життєдіяльності країни.

Про це виконуючий обов'язки директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми промоделюємо ситуацію з розвитком коронавірусу навіть на рівні держави, то, за різними оцінками, від 7 до 22 млн мають перехворіти серед населення України", - сказав він, відповідаючи на запитання ведучого про необхідність суворих обмежень.

Кузін нагадав, що вмирає в середньому кожен сотий хворий.

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"Якщо підсумувати, то це дуже велика цифра в абсолютних... Це порушення життєдіяльності країни, це дуже багато людей, які справді можуть не залишитися живими після такої пандемії", - підкреслив чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185004
 
 
 Топ коментарі
 
нового шута выпустили на арену...
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Зелебобики, а что делать обычным зелебобикам которые ещё выживают на накопленные при клятом Порохе деньги, а совсем скоро у них не будут денег даже на еду? Вы им деньги будете давать? Или остановите их умирать?
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Ситуацию нагнетать кто то должен. У него наверно спонсоры производители туалетной бумаги.
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Ситуацию нагнетать кто то должен. У него наверно спонсоры производители туалетной бумаги.
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От не знаю , говорят , что " хохол " , пока не проверит - не поверит , - берегитесь кацапы - пи...зда будет вам ! .
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Причём тут новый шут?Давеча у американцев специалисты себе прогнозировали сотню миллионов.Пару недель назад казалось невероятно.А сейчас?Сегодня-завтра уже 100000 будет или уже есть.А темпы тысячами.Так что эти шутовские шутки при состоянии нашего здравоохранении совсем не смешны.
А смешное по Льва Лешенко прочитайте.
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Кузя, ты хотя бы маску на хрюкало перед журналистами натяни )))
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Самое лучшее применение маски при ковиде это ею подтереться.
Но где-то сейчас рыдает одна Юлия Владимировна под псевдонимом "Тамифлю" с фразой "А что, так можно было?!"
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вообще то он по видео связи выступал у шустера
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нельзя. Тогда большинство подумало бы - "а вот если бы ЗЕ-власть не продала маски за границу, то и 200 тыс заболевших не было бы".
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Зелебобики, а что делать обычным зелебобикам которые ещё выживают на накопленные при клятом Порохе деньги, а совсем скоро у них не будут денег даже на еду? Вы им деньги будете давать? Или остановите их умирать?
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Все еще выживаешь на накопленные работой в минстеце деньги? Ну ничего, скоро закончатся, работать пойдешь Якщо не запроваджувати обмежень, коронавірусом можуть захворіти від 7 до 22 млн українців, - в.о. директора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 8469
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так и у вас нефть упала.

хворостом брать за говносрач на украинских сайтах будешь
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Єто когда они накопили, когда мародер курс уронил в три раза? Порохогнидьі, такие порохогнидьі
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в обменках Славянска и Краматорска ...
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Ну, а если ввести ограничения то меньше умрет? Что они несут? Вирус, передающийся воздушно-капельным путем, доберется до каждого.
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вон там сегодня на польско-украинской границе скорость вируса резко тормознулась
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И? Ведь заболеют все равно все а страна рухнет еще до того как вирус доберется до каждого. От хаоса.
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в Италии так же где то рассуждали так за сегодня у них если не ошибаюсь около 1000 умерло , у нас с нашей экономикой и медициной и страшно подумать что может начаться если ничего не предринимать
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так это их и вернули всех только потому, шо цифра до 22 млн не дотягивала?
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Если не ввести ограничение на глупость, безответственность и алчность власти, то всякое может случиться...
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86.55% там проголосовали за зелебобика, так что не жалко
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Количество заболевших 551 028
Количество умерших 24 900
Смертность 4,51%
С математикой проблемы?
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Не совсем верно. Смертность считается, как отношение числа умерших, к излечившимся, а не к заболевшим. Цифра станет известна после эпидемии.
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Но точно не один процент - это факт. Из тех, кто находится в реанимации на аппаратах ИВЛ максимум выживут 60%.
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Тем более это полный мудак.
Если брать количество выздоровевших на данный момент- 128 000
то смертность вообще на 19% тянет
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а если брать Конотопский район Сумской области, то там рдна бабка заболела, она же и умерла.

Смертность 100 %
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Ну так логично брать статистику по всей планете, а не по Конотопу...
Вон в Чернобыле, там вообще ситуация супер: там никто, не то что не умер, но даже и не заболел!
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нет пока статистики по всей планете.

есть фрагменты на локальных территориях за короткие фрагменты времени
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Они там все такие. Но все же считать нужно потом.
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Летальність і смертність - це різні речі
Летальність - це відношення числа померлих до перехворілих. Наприклад, якщо з 300 захворілих померло 30, то летальність становить 30:300*100=10%.
Смертність - це відношення числа померлих до чисельності всієї популяції. Наприклад, якщо з 1000 людей померло 30, то смертність становить 30:1000*100=3%.
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Вы правы. Но в статье под смертностью явно имеется в виду летальность., потому как упоминается число зараженных.
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количество заболевших и диагностированных -две большие разницы
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Власть боится смерти больше всего, жили себе воровали, пилили бюджет по разным схемам, а тут Бог так дал....а они и не думали о других, а тут вдруг...мы все умрем, ужас
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Так вы ж недавно в уши дули, что пока около 70% не переболеет, вирус не отпустит. Так что 22 ляма это ещё и норм
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умирает в среднем каждый сотый заболевший.Источник: https://censor.net.ua/n3185004

Якщо не запроваджувати обмежень, коронавірусом можуть захворіти від 7 до 22 млн українців, - в.о. директора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 3477

судячи зі статистики смертність більше 10% ...
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в Італії більше 12% ...
а в середньому 5-10% , але аж ніяк не 1% ...
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В Италии не тестируют безсимптомньіх заболевших
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Експеримент «Діамантова принцеса»: ризики від коронавірусної хвороби COVID-2019 перебільшені в багато разів
Ідеальні умови для визначення смертності та летальності від зараження коронавірусом SARS-CoV-2 виникли на круїзному лайнері Diamond Princess. Завдяки йому людство отримало найрелевантніші на сьогодні дані щодо реальних властивостей китайського коронавірусу.

20 січня 2020 року 80-річний пасажир з Гонконгу здійснив посадку в японському місті Йокогама, проплив один відрізок маршруту і вийшов у Гонконзі 25 січня. Перебуваючи на судні, він не скаржився на будь-які симптоми захворювання.
Через шість днів після виходу з корабля - 1 лютого - цей пасажир щось відчув, відвідав місцеву гонконзьку лікарню й отримав висновок про зараженість коронавірусом COVID-19. У лікарні повідомили, що він перебуває в стабільному стані, а члени родини, які подорожують з ним, залишаються без симптомів.
Тим часом, після відвідання Гонконгу, лайнер спокійно продовжив круїз і взяв курс на Японію.
4 лютого, коли судно опинилося у японських водах, у перших 10 пасажирів діагностували COVID-19. На берег нікого не випустили, судно поставили на карантин. Увесь цей час на «Діамантовій принцесі» перебувало 3711 людей: 2666 пасажирів і 1045 членів екіпажу
Карантин тривав 15 днів - до 19 лютого. Протягом 20-27 лютого всі пасажири поступово залишили лайнер - повідомляє Diamond Princess Updates.
«Корабель пенсіонерів»
Цей лайнер користується особливою популярністю у людей похилого віку. Останній рейс не став винятком: близько 80% пасажирів становили люди у віці 60 і старше років, 215 мали 80 і більше років, а 11 подолали планку 90 років - повідомляє Reuters. Як уже відомо, ця вікова група є найвразливішою, натомість коронавірус не чіпає дітей, підлітків і молодь. Наприклад, наймолодший італієць, померлий від COVID-19, мав 31 рік.
Таким чином, популяція Diamond Princess, навіть з врахуванням молодших за віком членів екіпажу, належала до групи ризику. У даному випадку популяція - це спільнота, члени якої перебувають у тісному взаємному контакті на виокремленій території.
Зараження 100%
Від моменту початкового зараження 20 січня до появи перших хворих 4 лютого пройшло 15 днів. Тобто протягом півмісяця пасажири і члени команди вільно спілкувалися, користувалися тими ж самими предметами, дихали тим самим повітрям, доторкалися до тих самих частин корабля, здоровалися, обіймалися і цілувалися. Це означає, що з високою ймовірністю усі члени цієї замкненої популяції заразилися коронавірусом.
Ключові показники
Станом на 7 березня з 3711 пасажирів та екіпажу Diamond Princess померло 7 осіб, - повідомляє Reuters.
Станом на 16 березня 2020 року щонайменше 712 з 3711 мали позитивний тест на вірус - повідомило японське Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту.
Наведений вище фактаж дозволяє вирахувати показники летальності та смертності, спричинені коронавірусом. Нагадаємо, що означають ці статистичні показники, які виражаються у відсотках і являють собою міру ризику.
Летальність і смертність - це різні речі
Летальність - це відношення числа померлих до перехворілих. Наприклад, якщо з 300 захворілих померло 30, то летальність становить 30:300*100=10%.
Смертність - це відношення числа померлих до чисельності всієї популяції. Наприклад, якщо з 1000 людей померло 30, то смертність становить 30:1000*100=3%.
А тепер рахуємо
З 712 хворих померло 7, тобто 7:712*100=1%. Отже, летальність становить 1% - вмирає один зі ста хворих.
З 3711 заражених померло 7, тобто 7:3711*100=0,2%. Отже, смертність становить 0,2%. Тобто два випадки смерті на тисячу заражених.
Також вартий уваги той факт, що з 3711 отримали позитивний тест на вірус 712, тобто 712:3711*100=19%. Це відповідає наявним узагальненим оцінкам, згідно з якими прояви хвороби виникають у 20% заражених коронавірусом. Натомість у 80% заражених коронавірусом вироблення до нього імунітету відбувається без симптомів хвороби. Тобто 4/5 взагалі не помічає здійснюваний коронавірусом генетичний апгрейд.
Висновок
Оце і все, що треба знати про небезпеку коронавірусу SARS-CoV-2. Вона мізерна:
смертність 0,2 %
летальність 1%
80% заражених взагалі не відчувають симптомів
дітей, молодих і здорових будь-якого віку вірус не чіпає.
Як бачимо, роздуті недобросовісною пропагандою і політиканами уявлення про небезпечність цього вірусу багаторазово перебільшені. Саме про це й розповів провідний інфекціоніст світу професор Дідьє Рауль (фр. Didier Raoult). «У популяції з найвищими ризиками летальність склала 1%. Отже, треба перестати залякувати людей» (див. відео після 3:00) у статті «Коронавірус у Франції: карантинні заходи не працюють, припиніть залякування - Дідьє Рауль, інфекціоніст №1 у світі».

До речі, якщо в популяції половину складають діти та молодь, то наведені вище показники будуть удвічі меншими, адже люди до 30 років не хворіють на коронавірус.

Тепер щодо італійського коронавірусу.
Розгадано таємницю страшного італійського коронавірусу. Висока смертність в Італії пояснюється тим, що кожного померлого ледь не в ДТП чи від кулі тестують на коронавірус і, якщо тест позитивний, то значить від нього і помер. Це нагадує американський жарт про 106-річного хронічного алкоголіка з трьома інсультами, який на швидкості 105 миль на годину в'їхав в стіну і вмер від грипу, бо був не щеплений. Так от, 99,2% італійців, які вмерли «від коронавірусу», вже мали іншу патологію - як то проблеми з серцем і нирками, страждали діабетом і деменцією. 48,5% померлих мали три й більше з перелічених захворювань. Лише 0,8% від загальної кількості померлих не мали попередньої патології. Середній вік померлих склав 79 з половиною років. Серед 2,5 тисяч померлих, людей у віці менше 50-ти років нарахували аж 17.
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с ограничениями, или без ограничений заболеет ровно такое же количество людей. зебилы, закройте рот-вы только сеете панику и создаете хаос в стране. создайте лучше нормальные условия медикам.
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США незамедлительно дают въездную визу для медиков по короновирусу.Есть шанс проявить себя!
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Минималку на карту всем украинцам которые незаняты в критической инфракструктуре и все сидят на карантине не у всех же министерские зарплаты и не у всех есть сбережения и не надо нагнетать обстановку своим мычанием
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Та досить вже. Коронавірус виходить з моди...
"Помер просто у автобусі": у Китаї зафіксували новий хантавірус
Якщо не запроваджувати обмежень, коронавірусом можуть захворіти від 7 до 22 млн українців, - в.о. директора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 5589
https://chasdiy.org/news/pomer-prosto-u-avtobusi-u-kytai-zafiksuvaly-novyi-khantavirus.html?fbclid=IwAR3AeyUSomjZ-QdJmasSjyWXeZ6gKnNe2RUPDAyKrUNLBvEEX7WAVrwdozQ
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Он мне напоминает того актера из пародии на "Что? Где? Когда?", который всю минуту вместо того чтобы думать о вопросе кричал: "Ребята, не успеем, не успеем же, ребята!"
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О, а нам пять років доказували, що ми вимерли, і нас зосталось 15-20 мільйонів...
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как можно такое заявлять, если вы специально впускаете вирус в страну. Вы и хотите чтобы украинцы вымерли.
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Нельзя делать такие заявления с лицом дебила,
как у этого Кузина...
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Зе-покидьки намагаються посіяти паніку, не реагуйте, мисліть адекватно і залишайтеся людьми. Карантин, максимально можлива самоізоляція, особиста гігієна, уникання контактів з людьми, маски - і так ми зможемо мінімізувати кількість захворівших.
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Сразу в обсервацию лет на 20 и чтоб не вякало Якщо не запроваджувати обмежень, коронавірусом можуть захворіти від 7 до 22 млн українців, - в.о. директора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 8751
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Имунитет единственное лекарство когда другого нет и всегда с собой. Карантин это полумера и то временная.
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а кто это??? существо? амеба? *****? ванга,********* кацапами?прорицатель ****!
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