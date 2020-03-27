 Якщо не запроваджувати обмежень, коронавірусом можуть захворіти від 7 до 22 млн українців, - в.о. директора ЦГЗ Кузін

Про це виконуючий обов'язки директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ми промоделюємо ситуацію з розвитком коронавірусу навіть на рівні держави, то, за різними оцінками, від 7 до 22 млн мають перехворіти серед населення України", - сказав він, відповідаючи на запитання ведучого про необхідність суворих обмежень.
Кузін нагадав, що вмирає в середньому кожен сотий хворий.
"Якщо підсумувати, то це дуже велика цифра в абсолютних... Це порушення життєдіяльності країни, це дуже багато людей, які справді можуть не залишитися живими після такої пандемії", - підкреслив чиновник.
А смешное по Льва Лешенко прочитайте.
Но где-то сейчас рыдает одна Юлия Владимировна под псевдонимом "Тамифлю" с фразой "А что, так можно было?!"
хворостом брать за говносрач на украинских сайтах будешь
Количество умерших 24 900
Смертность 4,51%
С математикой проблемы?
Если брать количество выздоровевших на данный момент- 128 000
то смертность вообще на 19% тянет
Смертность 100 %
Вон в Чернобыле, там вообще ситуация супер: там никто, не то что не умер, но даже и не заболел!
есть фрагменты на локальных территориях за короткие фрагменты времени
Летальність - це відношення числа померлих до перехворілих. Наприклад, якщо з 300 захворілих померло 30, то летальність становить 30:300*100=10%.
Смертність - це відношення числа померлих до чисельності всієї популяції. Наприклад, якщо з 1000 людей померло 30, то смертність становить 30:1000*100=3%.
судячи зі статистики смертність більше 10% ...
а в середньому 5-10% , але аж ніяк не 1% ...
Ідеальні умови для визначення смертності та летальності від зараження коронавірусом SARS-CoV-2 виникли на круїзному лайнері Diamond Princess. Завдяки йому людство отримало найрелевантніші на сьогодні дані щодо реальних властивостей китайського коронавірусу.
20 січня 2020 року 80-річний пасажир з Гонконгу здійснив посадку в японському місті Йокогама, проплив один відрізок маршруту і вийшов у Гонконзі 25 січня. Перебуваючи на судні, він не скаржився на будь-які симптоми захворювання.
Через шість днів після виходу з корабля - 1 лютого - цей пасажир щось відчув, відвідав місцеву гонконзьку лікарню й отримав висновок про зараженість коронавірусом COVID-19. У лікарні повідомили, що він перебуває в стабільному стані, а члени родини, які подорожують з ним, залишаються без симптомів.
Тим часом, після відвідання Гонконгу, лайнер спокійно продовжив круїз і взяв курс на Японію.
4 лютого, коли судно опинилося у японських водах, у перших 10 пасажирів діагностували COVID-19. На берег нікого не випустили, судно поставили на карантин. Увесь цей час на «Діамантовій принцесі» перебувало 3711 людей: 2666 пасажирів і 1045 членів екіпажу
Карантин тривав 15 днів - до 19 лютого. Протягом 20-27 лютого всі пасажири поступово залишили лайнер - повідомляє Diamond Princess Updates.
«Корабель пенсіонерів»
Цей лайнер користується особливою популярністю у людей похилого віку. Останній рейс не став винятком: близько 80% пасажирів становили люди у віці 60 і старше років, 215 мали 80 і більше років, а 11 подолали планку 90 років - повідомляє Reuters. Як уже відомо, ця вікова група є найвразливішою, натомість коронавірус не чіпає дітей, підлітків і молодь. Наприклад, наймолодший італієць, померлий від COVID-19, мав 31 рік.
Таким чином, популяція Diamond Princess, навіть з врахуванням молодших за віком членів екіпажу, належала до групи ризику. У даному випадку популяція - це спільнота, члени якої перебувають у тісному взаємному контакті на виокремленій території.
Зараження 100%
Від моменту початкового зараження 20 січня до появи перших хворих 4 лютого пройшло 15 днів. Тобто протягом півмісяця пасажири і члени команди вільно спілкувалися, користувалися тими ж самими предметами, дихали тим самим повітрям, доторкалися до тих самих частин корабля, здоровалися, обіймалися і цілувалися. Це означає, що з високою ймовірністю усі члени цієї замкненої популяції заразилися коронавірусом.
Ключові показники
Станом на 7 березня з 3711 пасажирів та екіпажу Diamond Princess померло 7 осіб, - повідомляє Reuters.
Станом на 16 березня 2020 року щонайменше 712 з 3711 мали позитивний тест на вірус - повідомило японське Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту.
Наведений вище фактаж дозволяє вирахувати показники летальності та смертності, спричинені коронавірусом. Нагадаємо, що означають ці статистичні показники, які виражаються у відсотках і являють собою міру ризику.
Летальність і смертність - це різні речі
Летальність - це відношення числа померлих до перехворілих. Наприклад, якщо з 300 захворілих померло 30, то летальність становить 30:300*100=10%.
Смертність - це відношення числа померлих до чисельності всієї популяції. Наприклад, якщо з 1000 людей померло 30, то смертність становить 30:1000*100=3%.
А тепер рахуємо
З 712 хворих померло 7, тобто 7:712*100=1%. Отже, летальність становить 1% - вмирає один зі ста хворих.
З 3711 заражених померло 7, тобто 7:3711*100=0,2%. Отже, смертність становить 0,2%. Тобто два випадки смерті на тисячу заражених.
Також вартий уваги той факт, що з 3711 отримали позитивний тест на вірус 712, тобто 712:3711*100=19%. Це відповідає наявним узагальненим оцінкам, згідно з якими прояви хвороби виникають у 20% заражених коронавірусом. Натомість у 80% заражених коронавірусом вироблення до нього імунітету відбувається без симптомів хвороби. Тобто 4/5 взагалі не помічає здійснюваний коронавірусом генетичний апгрейд.
Висновок
Оце і все, що треба знати про небезпеку коронавірусу SARS-CoV-2. Вона мізерна:
смертність 0,2 %
летальність 1%
80% заражених взагалі не відчувають симптомів
дітей, молодих і здорових будь-якого віку вірус не чіпає.
Як бачимо, роздуті недобросовісною пропагандою і політиканами уявлення про небезпечність цього вірусу багаторазово перебільшені. Саме про це й розповів провідний інфекціоніст світу професор Дідьє Рауль (фр. Didier Raoult). «У популяції з найвищими ризиками летальність склала 1%. Отже, треба перестати залякувати людей» (див. відео після 3:00) у статті «Коронавірус у Франції: карантинні заходи не працюють, припиніть залякування - Дідьє Рауль, інфекціоніст №1 у світі».
До речі, якщо в популяції половину складають діти та молодь, то наведені вище показники будуть удвічі меншими, адже люди до 30 років не хворіють на коронавірус.
Тепер щодо італійського коронавірусу.
Розгадано таємницю страшного італійського коронавірусу. Висока смертність в Італії пояснюється тим, що кожного померлого ледь не в ДТП чи від кулі тестують на коронавірус і, якщо тест позитивний, то значить від нього і помер. Це нагадує американський жарт про 106-річного хронічного алкоголіка з трьома інсультами, який на швидкості 105 миль на годину в'їхав в стіну і вмер від грипу, бо був не щеплений. Так от, 99,2% італійців, які вмерли «від коронавірусу», вже мали іншу патологію - як то проблеми з серцем і нирками, страждали діабетом і деменцією. 48,5% померлих мали три й більше з перелічених захворювань. Лише 0,8% від загальної кількості померлих не мали попередньої патології. Середній вік померлих склав 79 з половиною років. Серед 2,5 тисяч померлих, людей у віці менше 50-ти років нарахували аж 17.
"Помер просто у автобусі": у Китаї зафіксували новий хантавірус
https://chasdiy.org/news/pomer-prosto-u-avtobusi-u-kytai-zafiksuvaly-novyi-khantavirus.html?fbclid=IwAR3AeyUSomjZ-QdJmasSjyWXeZ6gKnNe2RUPDAyKrUNLBvEEX7WAVrwdozQ
как у этого Кузина...