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Все про:Зеленський (4923) кредит (270) МВФ (714)

 Україна домовилася з МВФ про збільшення розміру нової програми до $8 млрд, - Зеленський

Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом про збільшення розміру нової програми з $5,5 млрд до $8 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент країни Володимир Зеленський журналістам після засідання фракції "Слуга народу" в п'ятницю ввечері в Києві.

"Зараз ми домовилися про збільшення програми... Що стосується Міжнародного валютного фонду, зараз ми як мінімум можемо отримати збільшення програми до 8 мільярдів доларів США", - зазначив Зеленський

За словами президента, переговори з МВФ ведуться щодня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185003
 
   
 Топ коментарі
 
8 млрд$ это ровно столько сколько Зеленский подарил денег путину простив долг газпрома. Только МВФу эти деньги придется возвращать, а у россии получили бы без возврата.
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оце тепер мерседесів накупите.....
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Ты закон сначала против Коломойского проведи через Раду, а потом будешь деньги считать, придурок малохольный
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зеленский - собирай уже чемоданы в ростов)) кредиты насобирал, украинскую землю бредишь продать, с оккупантами сотрудничаешь, вали зеленский за поребрик))
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- Народ для разврата собрался!

Україна домовилася з МВФ про збільшення розміру нової програми до $8 млрд, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2898

Україна домовилася з МВФ про збільшення розміру нової програми до $8 млрд, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4793

Гуляй, рванина, от рубля и выше!
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Чмо рисуется как только деньги светяться Что сказать просто ****** ******
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Голодомор был оплатой иудоглобализаторам за финансирование индустриализации СССР. МВФ это инструмент того же клана иудов-финансистов, который заказывал голодомор.
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Варбургам, Ротшильдам, Кунам, Лейбам нужна не с/х земля. Им нужна земля для заселения евреев. Это давний план, поэтому он реализуется с таким упорством.
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дистанционно мы еще транши не пилили)))
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Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8 млрд_________Теперь мы точно знаем сколько стоит коломойский!
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а пенсы получт по тыще всего и то только те кто доживёт...
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ПиСта земле , а транш просто отсрочит смерть ( дефолт ) клиента ( Украины ) .
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Это тот прорыв, который обещал зелёный клаван или ещё надо немного подождать?
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