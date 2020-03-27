 Україна домовилася з МВФ про збільшення розміру нової програми до $8 млрд, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент країни Володимир Зеленський журналістам після засідання фракції "Слуга народу" в п'ятницю ввечері в Києві.

"Зараз ми домовилися про збільшення програми... Що стосується Міжнародного валютного фонду, зараз ми як мінімум можемо отримати збільшення програми до 8 мільярдів доларів США", - зазначив Зеленський

За словами президента, переговори з МВФ ведуться щодня.

Читайте також: Україна не розглядає дефолту, очікує допомоги від МВФ, - Мендель