 Україна домовилася з МВФ про збільшення розміру нової програми до $8 млрд, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент країни Володимир Зеленський журналістам після засідання фракції "Слуга народу" в п'ятницю ввечері в Києві.
"Зараз ми домовилися про збільшення програми... Що стосується Міжнародного валютного фонду, зараз ми як мінімум можемо отримати збільшення програми до 8 мільярдів доларів США", - зазначив Зеленський
За словами президента, переговори з МВФ ведуться щодня.
...
Гуляй, рванина, от рубля и выше!
От куди розміщатимуть іліту, щоб хворіти в комфорті