 Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив біолог-генетик Олександр Коляда, керівник лабораторії, що розробила вітчизняні тест-системи, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі віруси виникають як щось дуже гостре, вступають з людиною в контакт, починають дуже сильно призводити до негативних наслідків. Потім їхня логіка полягає в тому, щоб прийти до якогось симбіозу. Щоб людина, яка чхає, яка переносить максимальну кількість цього вірусу іншим, жила як можна довше. І наступного року також могла заражати цим вірусом інших", - пояснив Коляда.
За його словами, вірус "хоче жити" і буде робити все, щоб його носій жив і продовжував поширювати його якомога довше.
Водночас і у людей виникає як індивідуальний, так і колективний імунітет, що дозволяє боротися з коронавірусом, зазначив Коляда.
"І ось ця протидія цих двох сил рано чи пізно введе цей новий коронавірус в наш звичайний перелік збудників респіраторних захворювань, з якими ми стикаємося", - підсумував біолог.
заниматься своим имунитетом.
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Який вумний lifeform, аж жах. Про натуральний відбір пан біолог не чув?
Классическим примером естественного отбора, подтвержденным наблюдениями и экспериментальными данными, служит история с березовой пяденицей, широко распространенной в Англии. В XIX в. многие жители Англии занимались ловлей бабочек с таким же рвением, с каким некоторые люди в наши дни собирают марки или монеты, и коллекционеры жадно искали, в частности, редкие экземпляры березовой пяденицы, которые были бы черными, а не серыми.
Осматривая коллекции, собранные примерно с 1850 по 1950 гг., биологи обнаружили, что черная форма пяденицы в течение этих ста лет становилась все более обычной, а серая - все более редкой, особенно вблизи промышленных городов.
В чем причина такого изменения? Биологи обратили внимание на то, что эти бабочки днем неподвижно сидят на стволах деревьев, где их серая окраска хорошо сливается с фоном, создаваемым светло-серыми лишайниками, которыми покрыты деревья. Возникло предположение, что увеличение доли черных бабочек было результатом промышленной революции: ог копоти, образующейся при сжигании больших количеств угля, лишайники гибли, а стволы деревьев чернели. На темном фоне серая форма березовой пяденицы стала более заметной для главного врага пядениц - птиц, которым стало легче ее ловить. В этих новых условиях черные бабочки оказались лучше защищенными от голодных птиц.
Бернард Кеттлуэлл (Bernard Kettlewell) понял, что этот случай предоставляет великолепную возможность для экспериментального исследования естественного отбора. Он вырастил в лаборатории большое число серых и черных пядениц, пометил их и выпустил на волю в двух местностях: в незагрязненной сельской местности, где наблюдателю-человеку было легче разглядеть черную форму, и в загрязненном промышленном районе, где на почерневших стволах деревьев серая форма была видна лучше. Затем Кеттлуэлл постарался выловить как можно больше своих меченых бабочек. В промышленном районе процент выловленных черных особей был вдвое выше процента серых особей, но в незагрязненном сельском районе он был вдвое ниже. Это соответствовало предсказанию, что вероятность выживания (а следовательно и поимки) серых бабочек должна быть выше в сельской местности, тогда как у черных бабочек больше шансов выжить вблизи городов.
дядя с вирусом говорил, но у чумы забыл спросить
смертность при бубонной форме чумы достигала 95 %, при лёгочной - практически 100 %.
Пока ничего другого наш организм не придумал
Ідеальні умови для визначення смертності та летальності від зараження коронавірусом SARS-CoV-2 виникли на круїзному лайнері Diamond Princess. Завдяки йому людство отримало найрелевантніші на сьогодні дані щодо реальних властивостей китайського коронавірусу.
20 січня 2020 року 80-річний пасажир з Гонконгу здійснив посадку в японському місті Йокогама, проплив один відрізок маршруту і вийшов у Гонконзі 25 січня. Перебуваючи на судні, він не скаржився на будь-які симптоми захворювання.
Через шість днів після виходу з корабля - 1 лютого - цей пасажир щось відчув, відвідав місцеву гонконзьку лікарню й отримав висновок про зараженість коронавірусом COVID-19. У лікарні повідомили, що він перебуває в стабільному стані, а члени родини, які подорожують з ним, залишаються без симптомів.
Тим часом, після відвідання Гонконгу, лайнер спокійно продовжив круїз і взяв курс на Японію.
4 лютого, коли судно опинилося у японських водах, у перших 10 пасажирів діагностували COVID-19. На берег нікого не випустили, судно поставили на карантин. Увесь цей час на «Діамантовій принцесі» перебувало 3711 людей: 2666 пасажирів і 1045 членів екіпажу
Карантин тривав 15 днів - до 19 лютого. Протягом 20-27 лютого всі пасажири поступово залишили лайнер - повідомляє Diamond Princess Updates.
«Корабель пенсіонерів»
Цей лайнер користується особливою популярністю у людей похилого віку. Останній рейс не став винятком: близько 80% пасажирів становили люди у віці 60 і старше років, 215 мали 80 і більше років, а 11 подолали планку 90 років - повідомляє Reuters. Як уже відомо, ця вікова група є найвразливішою, натомість коронавірус не чіпає дітей, підлітків і молодь. Наприклад, наймолодший італієць, померлий від COVID-19, мав 31 рік.
Таким чином, популяція Diamond Princess, навіть з врахуванням молодших за віком членів екіпажу, належала до групи ризику. У даному випадку популяція - це спільнота, члени якої перебувають у тісному взаємному контакті на виокремленій території.
Зараження 100%
Від моменту початкового зараження 20 січня до появи перших хворих 4 лютого пройшло 15 днів. Тобто протягом півмісяця пасажири і члени команди вільно спілкувалися, користувалися тими ж самими предметами, дихали тим самим повітрям, доторкалися до тих самих частин корабля, здоровалися, обіймалися і цілувалися. Це означає, що з високою ймовірністю усі члени цієї замкненої популяції заразилися коронавірусом.
Ключові показники
Станом на 7 березня з 3711 пасажирів та екіпажу Diamond Princess померло 7 осіб, - повідомляє Reuters.
Станом на 16 березня 2020 року щонайменше 712 з 3711 мали позитивний тест на вірус - повідомило японське Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту.
Наведений вище фактаж дозволяє вирахувати показники летальності та смертності, спричинені коронавірусом. Нагадаємо, що означають ці статистичні показники, які виражаються у відсотках і являють собою міру ризику.
Летальність і смертність - це різні речі
Летальність - це відношення числа померлих до перехворілих. Наприклад, якщо з 300 захворілих померло 30, то летальність становить 30:300*100=10%.
Смертність - це відношення числа померлих до чисельності всієї популяції. Наприклад, якщо з 1000 людей померло 30, то смертність становить 30:1000*100=3%.
А тепер рахуємо
З 712 хворих померло 7, тобто 7:712*100=1%. Отже, летальність становить 1% - вмирає один зі ста хворих.
З 3711 заражених померло 7, тобто 7:3711*100=0,2%. Отже, смертність становить 0,2%. Тобто два випадки смерті на тисячу заражених.
Також вартий уваги той факт, що з 3711 отримали позитивний тест на вірус 712, тобто 712:3711*100=19%. Це відповідає наявним узагальненим оцінкам, згідно з якими прояви хвороби виникають у 20% заражених коронавірусом. Натомість у 80% заражених коронавірусом вироблення до нього імунітету відбувається без симптомів хвороби. Тобто 4/5 взагалі не помічає здійснюваний коронавірусом генетичний апгрейд.
Висновок
Оце і все, що треба знати про небезпеку коронавірусу SARS-CoV-2. Вона мізерна:
смертність 0,2 %
летальність 1%
80% заражених взагалі не відчувають симптомів
дітей, молодих і здорових будь-якого віку вірус не чіпає.
Як бачимо, роздуті недобросовісною пропагандою і політиканами уявлення про небезпечність цього вірусу багаторазово перебільшені. Саме про це й розповів провідний інфекціоніст світу професор Дідьє Рауль (фр. Didier Raoult). «У популяції з найвищими ризиками летальність склала 1%. Отже, треба перестати залякувати людей» (див. відео після 3:00) у статті «Коронавірус у Франції: карантинні заходи не працюють, припиніть залякування - Дідьє Рауль, інфекціоніст №1 у світі».
До речі, якщо в популяції половину складають діти та молодь, то наведені вище показники будуть удвічі меншими, адже люди до 30 років не хворіють на коронавірус.
Тепер щодо італійського коронавірусу.
Розгадано таємницю страшного італійського коронавірусу. Висока смертність в Італії пояснюється тим, що кожного померлого ледь не в ДТП чи від кулі тестують на коронавірус і, якщо тест позитивний, то значить від нього і помер. Це нагадує американський жарт про 106-річного хронічного алкоголіка з трьома інсультами, який на швидкості 105 миль на годину в'їхав в стіну і вмер від грипу, бо був не щеплений. Так от, 99,2% італійців, які вмерли «від коронавірусу», вже мали іншу патологію - як то проблеми з серцем і нирками, страждали діабетом і деменцією. 48,5% померлих мали три й більше з перелічених захворювань. Лише 0,8% від загальної кількості померлих не мали попередньої патології. Середній вік померлих склав 79 з половиною років. Серед 2,5 тисяч померлих, людей у віці менше 50-ти років нарахували аж 17.
А вообще никто точно не знает, как будут развиваться события, но исходя из предыдущего опыта, бОльшая вероятность, что болезнь передет в более легкую форму
шо разум у него есть, после статьи, сомнений уже нет...
ЗЕленая Малоросия ж лидер в области генетики и микробиологии. Поэтому ЗЕленая Малоросия обеспечила весь Мир тестами и вакцинами от коронавируса, а не попрошайничает с протянутой рукой, как немецкая порноактриса.
Что за хрень у этого хрена в башке?
З книги пророка Ісая 26:20 "Іди, мій народе, ввійди до покоїв своїх, і свої двері замкни за собою, сховайся на хвилю малу, поки лютість перейде!"
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Це ше пророк Луї Армстронг казав, - лет май піпл гоу... )))
Клетка реагирует на все это - синтезом, но уже по коду ДНК вируса.
И мутации возникают, не потому что вирус стал добрее, а в процессе синтеза клеткой человека, за счет ошибок считывания ДНК.
а мне смешно читать комменты "экспертов" Цензора.
вы бы хоть на Ютубе послушали Дробышевского, Водовозова и других умных людей,
прежде, чем свое "эхпертное" мнение высказывать.
Я не могу посмотреть "смертность от гриппов у животных", потому, что такой статистики НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
По этому, ты просто врёшь.
Это вирус рассказал?