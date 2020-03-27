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 Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда

Коронавірус, що викликає захворювання COVID-19, пристосовується до людини, оскільки "зацікавлений" не вбити всіх людей, а співіснувати з ними, як і будь-яка ГРВІ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив біолог-генетик Олександр Коляда, керівник лабораторії, що розробила вітчизняні тест-системи, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі віруси виникають як щось дуже гостре, вступають з людиною в контакт, починають дуже сильно призводити до негативних наслідків. Потім їхня логіка полягає в тому, щоб прийти до якогось симбіозу. Щоб людина, яка чхає, яка переносить максимальну кількість цього вірусу іншим, жила як можна довше. І наступного року також могла заражати цим вірусом інших", - пояснив Коляда.

За його словами, вірус "хоче жити" і буде робити все, щоб його носій жив і продовжував поширювати його якомога довше.

Водночас і у людей виникає як індивідуальний, так і колективний імунітет, що дозволяє боротися з коронавірусом, зазначив Коляда.

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"І ось ця протидія цих двох сил рано чи пізно введе цей новий коронавірус в наш звичайний перелік збудників респіраторних захворювань, з якими ми стикаємося", - підсумував біолог.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185001
 
   
 Топ коментарі
 
969 итальянцев вчера это услышлали
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Я это уже месяц всем доказываю
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По количеству отъехавших очень заметно его миролюбие и желание сосуществовать. Прямо как у олигархов, есть желание сосуществовать с сильным обслуживающим персоналом, и желание убить слабый, неспособный к максимальному КПД.
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Это не короновирус слабеет,а мы начали больше
заниматься своим имунитетом.
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Ученные говорят что есть два варианта развития событий. Вирус может или начать слабеть, или может стать ещё агрессивней. В зависимости от того в какую он сторону мутирует.
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Вирус хочет жить, вне хозяина он погибает, соответственно убивать хозяина(человека) ему не выгодно, соответсвенно со временем он будет слабеть, как и все вирусы
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раскажи вірусам шо їм вигодно - вони сговорчиві, збагнуть і сядуть за стол платформи прімірєнія
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"Все вирусы возникают как что-то очень острое, вступают с человеком в контакт, начинают очень сильно приводить к негативным последствиями. Потом их логика заключается в том, чтобы прийти к какому-то симбиозу. Чтобы человек, который чихает, который переносит максимальное количество этого вируса другим, жил как можно дольше. И в следующем году также мог заражать этим вирусом других", - пояснил Коляда.

...
Який вумний lifeform, аж жах. Про натуральний відбір пан біолог не чув?
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Пан биолог прав, а количество невежд в этой ветке зашкаливает.
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Вище є допис оратора Гыг с Вами про природний відбір. Якщо про нього не знати, то можна приписати інтелект лайфформам, що його не мають. Класичний приклад - забарвлення крил ********* березового п'ядуна, спричинений екологічними факторами. Якщо не знати про відбір, то можна дійти до "розуму *********" або взагалі пояснити це "б-жою волею" )))

Классическим примером естественного отбора, подтвержденным наблюдениями и экспериментальными данными, служит история с березовой пяденицей, широко распространенной в Англии. В XIX в. многие жители Англии занимались ловлей бабочек с таким же рвением, с каким некоторые люди в наши дни собирают марки или монеты, и коллекционеры жадно искали, в частности, редкие экземпляры березовой пяденицы, которые были бы черными, а не серыми.
Осматривая коллекции, собранные примерно с 1850 по 1950 гг., биологи обнаружили, что черная форма пяденицы в течение этих ста лет становилась все более обычной, а серая - все более редкой, особенно вблизи промышленных городов.
В чем причина такого изменения? Биологи обратили внимание на то, что эти бабочки днем неподвижно сидят на стволах деревьев, где их серая окраска хорошо сливается с фоном, создаваемым светло-серыми лишайниками, которыми покрыты деревья. Возникло предположение, что увеличение доли черных бабочек было результатом промышленной революции: ог копоти, образующейся при сжигании больших количеств угля, лишайники гибли, а стволы деревьев чернели. На темном фоне серая форма березовой пяденицы стала более заметной для главного врага пядениц - птиц, которым стало легче ее ловить. В этих новых условиях черные бабочки оказались лучше защищенными от голодных птиц.
Бернард Кеттлуэлл (Bernard Kettlewell) понял, что этот случай предоставляет великолепную возможность для экспериментального исследования естественного отбора. Он вырастил в лаборатории большое число серых и черных пядениц, пометил их и выпустил на волю в двух местностях: в незагрязненной сельской местности, где наблюдателю-человеку было легче разглядеть черную форму, и в загрязненном промышленном районе, где на почерневших стволах деревьев серая форма была видна лучше. Затем Кеттлуэлл постарался выловить как можно больше своих меченых бабочек. В промышленном районе процент выловленных черных особей был вдвое выше процента серых особей, но в незагрязненном сельском районе он был вдвое ниже. Это соответствовало предсказанию, что вероятность выживания (а следовательно и поимки) серых бабочек должна быть выше в сельской местности, тогда как у черных бабочек больше шансов выжить вблизи городов.
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по логике вируса, который имеет только ДНК в белковой оболочке Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 4989
дядя с вирусом говорил, но у чумы забыл спросить

смертность при бубонной форме чумы достигала 95 %, при лёгочной - практически 100 %.
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я тут на днях з одним вірусом мав інтєлєктуальную бєсєду (кстаті, малий нє дурак - хоть і дурак нє малий) - гутарілі ми за міравой крізісь і апстановку в странє. Мої аргумєнти билі услишани. Вірус обєщал пєрєтєрєть со своїмі і, возможно, сядут за круглий стол платформи прімірєнія, йєслі там сівоха нє іспортіт атмосфєру
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Скорее всего, что так и будет. Та же испанка, унесшая до 100 млн жизней, сошла на нет сама. Вакцины против нее никто не изобретал. Наука не была настолько продвинута
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Так и есть, вирус тоже хочет жить. Тут на этой ветке тупицы не понимают, что если бы природа вируса была настроена на уничтожение, то человечество уже вымерло бы давно
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А может это природа человека так устроена, что иммунитет не дает вирусам уничтожить всех?
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Организм человека, так же как и любого другого животного испокон веков защищается одинаково. Он выделяет антитела к вирусу, который попал в организм, которые уничтожают сам вирус и Т-лейкоциты, которые убивают пораженные вирусом клетки.
Пока ничего другого наш организм не придумал

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автоімунную сістєму антібіотікамі расшаталі до полного пістєтса
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кстаті, від коронавіруса помогають препарати шо знижують імунітєт - це значить, шо імунний отвєт і составляєт суть болєзні, ну, тіпа, як карантін врєднєйє пандемії
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Від віруса "помогають" (ні, лише від реакції тіла на нього), а решті шкодять, наприклад захисту від бактеріальної інфекції, тому при такій терапії доводиться паралельно кінські дози антибіотика скормлювати, а вони вже по всьому організму б'ють
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Експеримент «Діамантова принцеса»: ризики від коронавірусної хвороби COVID-2019 перебільшені в багато разів
Ідеальні умови для визначення смертності та летальності від зараження коронавірусом SARS-CoV-2 виникли на круїзному лайнері Diamond Princess. Завдяки йому людство отримало найрелевантніші на сьогодні дані щодо реальних властивостей китайського коронавірусу.

20 січня 2020 року 80-річний пасажир з Гонконгу здійснив посадку в японському місті Йокогама, проплив один відрізок маршруту і вийшов у Гонконзі 25 січня. Перебуваючи на судні, він не скаржився на будь-які симптоми захворювання.
Через шість днів після виходу з корабля - 1 лютого - цей пасажир щось відчув, відвідав місцеву гонконзьку лікарню й отримав висновок про зараженість коронавірусом COVID-19. У лікарні повідомили, що він перебуває в стабільному стані, а члени родини, які подорожують з ним, залишаються без симптомів.
Тим часом, після відвідання Гонконгу, лайнер спокійно продовжив круїз і взяв курс на Японію.
4 лютого, коли судно опинилося у японських водах, у перших 10 пасажирів діагностували COVID-19. На берег нікого не випустили, судно поставили на карантин. Увесь цей час на «Діамантовій принцесі» перебувало 3711 людей: 2666 пасажирів і 1045 членів екіпажу
Карантин тривав 15 днів - до 19 лютого. Протягом 20-27 лютого всі пасажири поступово залишили лайнер - повідомляє Diamond Princess Updates.
«Корабель пенсіонерів»
Цей лайнер користується особливою популярністю у людей похилого віку. Останній рейс не став винятком: близько 80% пасажирів становили люди у віці 60 і старше років, 215 мали 80 і більше років, а 11 подолали планку 90 років - повідомляє Reuters. Як уже відомо, ця вікова група є найвразливішою, натомість коронавірус не чіпає дітей, підлітків і молодь. Наприклад, наймолодший італієць, померлий від COVID-19, мав 31 рік.
Таким чином, популяція Diamond Princess, навіть з врахуванням молодших за віком членів екіпажу, належала до групи ризику. У даному випадку популяція - це спільнота, члени якої перебувають у тісному взаємному контакті на виокремленій території.
Зараження 100%
Від моменту початкового зараження 20 січня до появи перших хворих 4 лютого пройшло 15 днів. Тобто протягом півмісяця пасажири і члени команди вільно спілкувалися, користувалися тими ж самими предметами, дихали тим самим повітрям, доторкалися до тих самих частин корабля, здоровалися, обіймалися і цілувалися. Це означає, що з високою ймовірністю усі члени цієї замкненої популяції заразилися коронавірусом.
Ключові показники
Станом на 7 березня з 3711 пасажирів та екіпажу Diamond Princess померло 7 осіб, - повідомляє Reuters.
Станом на 16 березня 2020 року щонайменше 712 з 3711 мали позитивний тест на вірус - повідомило японське Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту.
Наведений вище фактаж дозволяє вирахувати показники летальності та смертності, спричинені коронавірусом. Нагадаємо, що означають ці статистичні показники, які виражаються у відсотках і являють собою міру ризику.
Летальність і смертність - це різні речі
Летальність - це відношення числа померлих до перехворілих. Наприклад, якщо з 300 захворілих померло 30, то летальність становить 30:300*100=10%.
Смертність - це відношення числа померлих до чисельності всієї популяції. Наприклад, якщо з 1000 людей померло 30, то смертність становить 30:1000*100=3%.
А тепер рахуємо
З 712 хворих померло 7, тобто 7:712*100=1%. Отже, летальність становить 1% - вмирає один зі ста хворих.
З 3711 заражених померло 7, тобто 7:3711*100=0,2%. Отже, смертність становить 0,2%. Тобто два випадки смерті на тисячу заражених.
Також вартий уваги той факт, що з 3711 отримали позитивний тест на вірус 712, тобто 712:3711*100=19%. Це відповідає наявним узагальненим оцінкам, згідно з якими прояви хвороби виникають у 20% заражених коронавірусом. Натомість у 80% заражених коронавірусом вироблення до нього імунітету відбувається без симптомів хвороби. Тобто 4/5 взагалі не помічає здійснюваний коронавірусом генетичний апгрейд.
Висновок
Оце і все, що треба знати про небезпеку коронавірусу SARS-CoV-2. Вона мізерна:
смертність 0,2 %
летальність 1%
80% заражених взагалі не відчувають симптомів
дітей, молодих і здорових будь-якого віку вірус не чіпає.
Як бачимо, роздуті недобросовісною пропагандою і політиканами уявлення про небезпечність цього вірусу багаторазово перебільшені. Саме про це й розповів провідний інфекціоніст світу професор Дідьє Рауль (фр. Didier Raoult). «У популяції з найвищими ризиками летальність склала 1%. Отже, треба перестати залякувати людей» (див. відео після 3:00) у статті «Коронавірус у Франції: карантинні заходи не працюють, припиніть залякування - Дідьє Рауль, інфекціоніст №1 у світі».

До речі, якщо в популяції половину складають діти та молодь, то наведені вище показники будуть удвічі меншими, адже люди до 30 років не хворіють на коронавірус.

Тепер щодо італійського коронавірусу.
Розгадано таємницю страшного італійського коронавірусу. Висока смертність в Італії пояснюється тим, що кожного померлого ледь не в ДТП чи від кулі тестують на коронавірус і, якщо тест позитивний, то значить від нього і помер. Це нагадує американський жарт про 106-річного хронічного алкоголіка з трьома інсультами, який на швидкості 105 миль на годину в'їхав в стіну і вмер від грипу, бо був не щеплений. Так от, 99,2% італійців, які вмерли «від коронавірусу», вже мали іншу патологію - як то проблеми з серцем і нирками, страждали діабетом і деменцією. 48,5% померлих мали три й більше з перелічених захворювань. Лише 0,8% від загальної кількості померлих не мали попередньої патології. Середній вік померлих склав 79 з половиною років. Серед 2,5 тисяч померлих, людей у віці менше 50-ти років нарахували аж 17.
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кстаті, від коронавіруса помогають препарати шо знижують імунітєт - це значить, шо імунний отвєт і составляєт суть болєзні, тіпа, як карантін врєднєйє пандемії
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Я вас заспокою. Серед носіїв Корони є суперносії. Саме вони найбільш заразні і в них хвороба майже без симптомів. Тобто, вірус подбав про своє примноження. Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 5877
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У испанки, как и у любого гриппа тоже были супер-носители и люди с легкими симптомами, но просто ушла сама по себе. И смертность от нее была на несколько порядков выше, чем от нынешнего вируса. Из населения планеты на тот момент около 1 млрд 700 млн, умерло почти 100 млн. Почти 6% населения планеты.
А вообще никто точно не знает, как будут развиваться события, но исходя из предыдущего опыта, бОльшая вероятность, что болезнь передет в более легкую форму
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Подивимось , а покишо маємо те шо маємо ( с ) Коронавирус меняется - слабеет и подстраивается под людей, - биолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 2905
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Давно подозреваю, что на планете правят бал вирусы.🙂
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Для планеты земля человек тоже вирус. А вирусы - это иммунитет планеты. Посмотрите, как очистилась Земля за последние три месяца. Очистилась от смога и всякой дряни, которую человек продуцирует.
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Иммунитет планеты? А как же те вирусы, которые человек умышленно выдумывает в лабораториях как биологическое оружие?
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Ну, вирусы были задолго до появления человека. А то, что "производит" Хомо конечно же не "иммунитет планеты", а биологическое оружие.
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интересно у вируса коллективный разум или каждый вирусок сам по себе вченый?
шо разум у него есть, после статьи, сомнений уже нет...
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послє статьйі сомнєній нєт в отсутствії разума в того учоного
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Там наче як у фільмі Чужий. Є Королева і є солдати. Офіційна наука це заперечує. Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 8643
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Зебіли теж хочуть жити. Тільки на відміну від коронавірусу не знають як їм пристосуватися до співіснування з людьми.
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блин психолог-вирусолог,феерия дебилизма
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перечитал втрой раз, после слов "руководитель лаборатории, разработавшей отечественные тест-системы" стало как то неуютно...
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Странно, что не батюшка или какая-нить бабка-вещунья.

ЗЕленая Малоросия ж лидер в области генетики и микробиологии. Поэтому ЗЕленая Малоросия обеспечила весь Мир тестами и вакцинами от коронавируса, а не попрошайничает с протянутой рукой, как немецкая порноактриса.
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Как болезнь может подстраиваться? Может организм подстраивается и улучшается - это да. Но болезнь!!?? Попросите ангину, воспаление легких, туберкулез, грипп - может они тоже вдруг подстроятся. А СПИД так и хочет с нами в мире жить!!!!
Что за хрень у этого хрена в башке?
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Ні. Автор з ніг на голову все перекрутив. Кожна хвора людина, навіть яка померла, своїми клітинами, останнє, що робить, це послаблює вірус, який був згенерований її клитинами. На 0,0000000001111 відсотка, припустимо, но кожна наступна хвора людина робить те саме.
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шо? учєнійє Ламарка і Лисєнко живо??? Віруси ХОТЯТ і ДУМАЮТ - ха-ха-ха!
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тут чєлавєку нє хватіло соображенія нє унічтожать всєх... мамонтов (морскіх коров...)
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Вырусы не ходят и не думают, но в отличии от человека живут уже миллиарды лет
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люди теж живуть лярди років - в постійному прогресі від амьоби до гомо сапієнса, а віруси застопорились - мутують в рамках свого царства
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ну так вся теорія еволюція спекулятивна - беруть результат і придумують причину чому він такий
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тіште себе... мутує. це правда. в Ню Йорку, де живу, більшість хворих до 50 ти років. на відміну від Італії. 26 тисяч хворих лише в Ню Йорку. Благаю Вас не слухати цю службу, але ставитися максимально серйозно. https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-daily-data-summary.pdf
З книги пророка Ісая 26:20 "Іди, мій народе, ввійди до покоїв своїх, і свої двері замкни за собою, сховайся на хвилю малу, поки лютість перейде!"
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З книги пророка Ісая 26:20 "Іди, мій народе

***********
Це ше пророк Луї Армстронг казав, - лет май піпл гоу... )))

Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 4315
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какой феерический бред . и это вирусолог .
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отчасти он прав...но как показывает практика-всё гораздо печальнее...а ведь население планеты практически 8 миллиардов людей ...
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С другой стороны, простому нариду (читай зебилам), надо как детям, рассказывать, как вирус писяет, кушает, думает. Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 1159 Иначе ж нифига не поймут.
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Где то на ютюбе есть фильм, как вирус проникает в клетку. Своими шипами, он как ключом, открывает внешнюю мембрану клетки, другим - прикидывается полезным элементом, и РНК транспортирует его к ядру. Затем, еще одним ключом, открывает ядро клетки, да так, что при открытии его оболочка разрушается, и ДНК попадает в ядро.

Клетка реагирует на все это - синтезом, но уже по коду ДНК вируса.
И мутации возникают, не потому что вирус стал добрее, а в процессе синтеза клеткой человека, за счет ошибок считывания ДНК.
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Якщо вірити офіційній науці,цей вірус прийшов до людей від кажанів.І саме найголовніше,кажан і вірус живуть разом купу років,в них взаємна любов і симбіоз.Ось,чого в ці гармонічні відносини впхала носа людина,ніхто з вчених так і не пояснив.І чому така впевненість,що вірус буде підлаштовуватися під людину,щоб не вбити її як носія?Якщо цей вірус такий мудрий,то він прекрасно розуміє,що з людьми він може витворяти все що завгодно,бо в запасі в нього завжди будуть кажани.А так як кажани вже давним давно виробили імунітет,то цей вірус спокійно себе може почувати безсмертним.Я думаю,при такій роздачі карт,скоріше всього буде мутувати людина,щоб вижити.
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в людини корисні мутації закріпляються в популяції багато поколінь, тому можемо не встигнути Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 9275 скоріше розроблять вакцину чи ефективні противірусні препарати, раз такий кіпіш почався саме через цей вірус, аби "мудрий вірус" в більш летальні форми не перекинувся, науськаний кажанами Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 7980
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Попробовал бы этот гад не ослабеть после того как Порошенко передал пять коробок и восемь кульков в жмеринскую и винницкую больницы
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Что за сравнения, мадам? Порохохульствуете?
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Какую-то ересь несёт. Вирус H1N1 гриппа офигенно подстроился начиная с 1918г перестал убивать людей.... Ага. За миллионы лет разве что подстроиться никого не убивать. И то от случайной мутации скорее всего.
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именно так и происходит.
а мне смешно читать комменты "экспертов" Цензора.
вы бы хоть на Ютубе послушали Дробышевского, Водовозова и других умных людей,
прежде, чем свое "эхпертное" мнение высказывать.

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конечно. коммент выше есть что сказать по H1N1?
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Загугли себе, неуч, когда были пандемии. Типа "свинного гриппа". Такой же видимо одноклеточный как этот Коляда, если вопросом на вопрос отвечаешь. И ещё посмотри смертность от гриппов у животных (она намного выше чем у людей) ой... а почему за много-много лет вирус не перестал убивать животных. Он же должен еволюционировать.... ага
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Тыпил!
Я не могу посмотреть "смертность от гриппов у животных", потому, что такой статистики НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
По этому, ты просто врёшь.
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вирус "хочет жить" и будет делать все, чтобы его носитель жил и продолжал распространять его как можно дольше.

Это вирус рассказал?
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Телочки в клубе в перемешку с наркотой нашептали ему...
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По-моему у нас все руководство страны состоит из таких проФФесоров Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 5804 Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 4787
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Большего бреда о вирусах еще не читал
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Точно-точно - вич, гепатит, эбола, сибирская язва, все жить хотят. Хоть завтра запускай и жди ослабления
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Хтось сидить і грається у Plague Inc., керуючи коронавірусом...

Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 6351
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цей пришелепкуватий науковець, звiсно, в чомусь правий. та про доброго вiруса, який не хоче вбивати жертву- маячня. точнiше порiвняння буде таким. вiрус- це вiдмичка, що якимось чином пiдiйшла до замка вiд квартири(людського органiзму). в результатi такого взлому можливi рiзнi наслiдки- вiд протягу в квартирi, до винесених речей, чи навiть загрози життю господарiв. внаслiдок кожного такого взлому, з часом вдосконалюються замки(iмунна система). процес взлому-вдосконалення це нормальний постiйний природнiй процес. в даному випадку, цей вiрус, скорiше за все, штучно виготовлений в лабораторiї, така собi супер-вiдмичка(аналагоф нєт, типа), на розробку захисту вiд якої потрiбен деякий час. вчiться, прохфесоре!
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Точно, треба йому на лекції докторів фейсбучних наук походити, ще й іспити скласти
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Похоже на байки из разряда "Все во что-то верят и вирусологи не исключение"
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