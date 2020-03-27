EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Здоров'я
  2363  49
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1349) тестування (64) тест (50) ЦГЗ (64) Ігор Кузін (23) COVID-19 (2264) коронавірус (865)

 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін

Зробити тести на коронавірус усьому населенню неможливо. Тестувати потрібно тих, у кого є симптоми ГРВІ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив виконуючий обов'язки директора Центру Громадського Здоров'я Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже неможливо протестувати все населення. Тому зазвичай епідеміологічні тактика полягає в тому, щоби тестувати випадки, які є підозрілими. Такі підозрілі випадки — це, переважно, люди, які мають виражені або не виражені симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Кожного тижня така кількість осіб — це близько 240 000", — сказав він.

При цьому на коронавірус тестують на тиждень близько 1000 українців, додав Кузін.

Ще частині громадян роблять тести на інші респіраторно-вірусні інфекції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184998
 
   
 Топ коментарі
 
Вот и ответ почему у нас так мало заболевших.
 показати весь коментар
 
Не теряйте времени. Надежды на зэ-плесень нет и никогда не было
 показати весь коментар
 
Тестувати плануєте тими бракованими системами, які повертає виробнику у Китай весь світ? Чи бабло вже поділили?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот и ответ почему у нас так мало заболевших.
 показати весь коментар
 
 
С января месяца ОРВИ, сколько болеть можно, год?
 показати весь коментар
 
Ну хоть один чиновник сказал зеленому ничтожеству правду. А оно бракованные китайские тесты завозит., гнида такая.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи - Іспанія і Грузія. Перші - повернули китайцям неякісні тести, а другі просто розірвали контракт з ними. До речі, Україна чекає на другу поставку цих тестів. Бізнес є бізнес.
 показати весь коментар
 
Не розуміють вони приколи від 95-ого кварталу. Продали маски, купили мерседеси..., прикольно.
 показати весь коментар
 
В Испании тоже гнид хватает - теперь все тесты в Китай обратно возвращают...
 показати весь коментар
 
Китайцы шустрые товарищи и мгновенно реагируют на спрос
 показати весь коментар
 
Это всем урок - надо брать не дешевое, а качественное!
 показати весь коментар
 
 
Грузія повідомила, що скасувала контракт на постачання експрес-тестів на коронавірус від китайської компанії, тести якої раніше назвала непридатними і повернула Іспанія. Іспанці встановили, що ці китайські тести виявляють захворювання тільки у 30% хворих. Про це можна почути ТУТ.
 показати весь коментар
 
 
Тестувати плануєте тими бракованими системами, які повертає виробнику у Китай весь світ? Чи бабло вже поділили?
 показати весь коментар
 
 
Не теряйте времени. Надежды на зэ-плесень нет и никогда не было
 показати весь коментар
 
 
так что шить начинать? маску? или все-таки мешок? Тестировать на коронавирус нужно 240 тыс. человек в неделю, мы тестируем 1 тыс, - и.о. директора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7708
 показати весь коментар
 
 
Просто предохраняться...
И какать жиденько на все новости... Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 5207
 показати весь коментар
 
 
Тестировать всех и каждый день, а то как-то несерьезно получается.
 показати весь коментар
 
Тест за допомоги термометра може кожен собі дома зробити...
 показати весь коментар
 
Дубильни бы сказал: « это же на одного выявленного где-то ходят-бродят 240 невыявленных?!» вот вам вкратце все что вы хотели знать о новой науке «зэ-статистике»
 показати весь коментар
 
 
Одесский бизнесмен выдвинул ультиматум губернатору: «Решите вопрос с больницами, или наш труд будет иметь ничтожный результат»

Одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который по поручению президента Владимира Зеленского участвует в работе областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, жестко раскритиковал действия губернатора Максима Куцого и его команды относительно подготовки в регионе медицинской базы для лечения людей инфицированных COVID-19.«В Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся список опорных больниц. Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в буквальном смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области. Областная больница, в которой больше всего ресурсов, петляет и прячется. Я про это писал несчетное количество раз.

Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куцый не плачет, но решений не принимает.
А ведь все, что мы делаем, эти изматывающие дни - это просто подготовка. Дальше начнется самое сложное время, время тяжелых и быстрых решений. И принимать их некому. Я в такой команде и в таком состоянии дел вступать в этот кризис не готов.
Владимир Зеленский, вы просили меня помочь - и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы. И оплачивают их. 20 менеджеров оставили свою работу, не спят и не едят, чтобы обеспечить закупки, документооборот, логистику, коммуникации и все, что нужно Штабу.
Что за это время сделали наши партнеры из ОГА? Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены. Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги. Знаете, что было в Одесском аэропорту, когда туда привезли тесты из Китая? Представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки. Каждый начал брать себе то, что видел - пришлось перекрывать выезд из аэропорта. Такое происходит во время безвластия. И это страшнее, чем пустые больницы.
Я не могу передвигать ноги властям. Я не могу заставлять работать Облздрав, командовать врачами, поднимать со стульев сотрудников ОГА и делать так, чтобы их штаб работал на самом деле, а не на бумаге. И не хочу! У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В одесской области этого человека нет. Полный паралич.
Я требую немедленно принять окончательно решение по опорным больницам. Мы не волшебники, и не сможем по щелчку пальца снабдить 8 больниц в разных концах области всем необходимым. Я требую, чтобы штаб при ОГА начал функционировать на самом деле - каждый день выполнять свою работу - а не существовать на бумаге и в качестве контролирующего меня органа.
Я не умею неделями ждать пока все со всеми перетрут, особенно когда каждый день в стране добавляется по 100 официальных больных.
Я с удовольствием продолжу помогать городу и области на волонетерских началах, и не буду участвовать во всей вашей политической возне.
Решите вопрос с больницами. Или весь наш труд будет иметь ничтожный результат, а мы так не умеем», - заявил Андрей Ставницер.
Бизнесмен также опроверг обвинения оппонентов в том, что он руководствуется политическими амбициями: «Я спешу успокоить всех, кто меня вдруг стал бояться - меня не интересует политика. Меня тошнит от всей этой бумажной возни, иерархических разборок, постоянной оглядки на кого-то старшего. Гораздо больше пользы я приношу, занимаясь своим делом, обеспечивая людей работой, выплачивая налоги и привлекая в страну миллионные инвестиции».
 показати весь коментар
 
 
надо просто меньше воровать бабло. вы мудилы сделаны из такого же мяса как и все другие, и в могилу не заберете ни виллы, ни машины, ни чемоданы денег.
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, что именно этот чувак вряд ли что-то ворует. Что он там своровать может? Чужие анализы?
 показати весь коментар
 
я в целом, начиная от кравчука который расродал ядерное оружие и параходство и заканчивая последним васей гастарбайтером, который щас дрочит на границе, а раньше считал что Украине он ничего не должен, а сейчас поменял мнение что Украина ему резко стала должна потому что унего есть види те ли паспорт. да пошли они в жопу.
 показати весь коментар
 
Порохобот якись! У зебілів все під контролем! Тестировать на коронавирус нужно 240 тыс. человек в неделю, мы тестируем 1 тыс, - и.о. директора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 8643
 показати весь коментар
 
 
Maruv проклинає Україну, бо застрягла в Москві. Хай лишається там назавжди!
https://youtu.be/n-Lf1pVEMLo
 показати весь коментар
 
 
Maruv застрягла у москві. Що ж не так, то вільно на шабаш літала, а тепер застрягла.
Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 4072
 показати весь коментар
 
явно врагнародное заявление дирехтура. это испортит статистику!
 показати весь коментар
 
А почему, например, не сделать тестирование случайной выборки из 1000-2000 человек?
Это может дать представление о % вирусоносителей. Соответственно, покажет более-менее реальную картину распространения вируса.
Это - вопрос, поэтому попрошу какашками не бросаться
 показати весь коментар
 
 
Где делать подобную выборку - в каких регионах, в селе или в городе, среди каких возрастных груп?
 показати весь коментар
 
Изолированное село вряд ли будет показательно. Город или даже несколько. Например, Киев, Львов, Днепр, Харьков, Одесса. Все возрастные группы.
 показати весь коментар
 
Якби хоча б порядку експерименту протестували всіх в Тинному (село в Рівненській області, яке закрили на карантин після виявлення кількох інфікованих) - то мали б показовий приклад як швидко розповсюджується. "Нашим" чинушам таке в голову не приходить - це ж тєлодвіженій багато, витрат, краще продовжувати дерибанити бюджети.
 показати весь коментар
 
Масштаб "впечатляет". Строго говоря, можно считать, что тестирования у нас нет.
 показати весь коментар
 
Простое выбивание денег на совершенно бесполезную вещь. Кому нужны эти тесты? Что они дают для диагностики и лечения? Правильный ответ - ничего.
 показати весь коментар
 
 
Любопытно, а что же надо использовать для диагностики?
 показати весь коментар
 
Ничего. Специфического лечения нет. Что качается тяжелых случаев то в условиях стационара для продвижения науки и опытов над умирающими очень даже нужная вещь.
 показати весь коментар
 
 
значит офф статистику можно смело умножать на 240
 показати весь коментар
 
240000 это правда, а за 1000 в неделю это трёп, иначе у нас было бы 2-3 т заболевших
 показати весь коментар
 



Sergey Naumovich
1 ч. ·

Ай, красота... Давайте нам некачественные тесты, а мы вам - респираторы по 2 грн за штуку. Спишем на естественную убыль населения. У нас бабы ещё нарожают.Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 9766
 показати весь коментар
 
 
Це було відомо всім, хто думає, як що виборочне тестування, то одні данні, а як що поголовне то інші. Так і маємо таку статистику в порівнянні з Італією, Німечинною, США
 показати весь коментар
 
по данным статистики 1 умерший означает 800 зараженных.
5 умерших - в Украине около 4 тыс. зараженных.
Просто мало тест систем.
 показати весь коментар
 
 
Залишається лише гадати. Померлих-то теж більше, їх же не тестували на covid. Я б сказав що заражених вже десятки тис, а може й більше 100т. Але чинуши вперто продовжують імітувати ідіотизм ніби зафіксовані випадки - це і є реальна картина розповсюдження.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору