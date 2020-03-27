 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив виконуючий обов'язки директора Центру Громадського Здоров'я Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже неможливо протестувати все населення. Тому зазвичай епідеміологічні тактика полягає в тому, щоби тестувати випадки, які є підозрілими. Такі підозрілі випадки — це, переважно, люди, які мають виражені або не виражені симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Кожного тижня така кількість осіб — це близько 240 000", — сказав він.
При цьому на коронавірус тестують на тиждень близько 1000 українців, додав Кузін.
Ще частині громадян роблять тести на інші респіраторно-вірусні інфекції.
И какать жиденько на все новости...
Одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который по поручению президента Владимира Зеленского участвует в работе областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, жестко раскритиковал действия губернатора Максима Куцого и его команды относительно подготовки в регионе медицинской базы для лечения людей инфицированных COVID-19.«В Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся список опорных больниц. Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в буквальном смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области. Областная больница, в которой больше всего ресурсов, петляет и прячется. Я про это писал несчетное количество раз.
Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куцый не плачет, но решений не принимает.
А ведь все, что мы делаем, эти изматывающие дни - это просто подготовка. Дальше начнется самое сложное время, время тяжелых и быстрых решений. И принимать их некому. Я в такой команде и в таком состоянии дел вступать в этот кризис не готов.
Владимир Зеленский, вы просили меня помочь - и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы. И оплачивают их. 20 менеджеров оставили свою работу, не спят и не едят, чтобы обеспечить закупки, документооборот, логистику, коммуникации и все, что нужно Штабу.
Что за это время сделали наши партнеры из ОГА? Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены. Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги. Знаете, что было в Одесском аэропорту, когда туда привезли тесты из Китая? Представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки. Каждый начал брать себе то, что видел - пришлось перекрывать выезд из аэропорта. Такое происходит во время безвластия. И это страшнее, чем пустые больницы.
Я не могу передвигать ноги властям. Я не могу заставлять работать Облздрав, командовать врачами, поднимать со стульев сотрудников ОГА и делать так, чтобы их штаб работал на самом деле, а не на бумаге. И не хочу! У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В одесской области этого человека нет. Полный паралич.
Я требую немедленно принять окончательно решение по опорным больницам. Мы не волшебники, и не сможем по щелчку пальца снабдить 8 больниц в разных концах области всем необходимым. Я требую, чтобы штаб при ОГА начал функционировать на самом деле - каждый день выполнять свою работу - а не существовать на бумаге и в качестве контролирующего меня органа.
Я не умею неделями ждать пока все со всеми перетрут, особенно когда каждый день в стране добавляется по 100 официальных больных.
Я с удовольствием продолжу помогать городу и области на волонетерских началах, и не буду участвовать во всей вашей политической возне.
Решите вопрос с больницами. Или весь наш труд будет иметь ничтожный результат, а мы так не умеем», - заявил Андрей Ставницер.
Бизнесмен также опроверг обвинения оппонентов в том, что он руководствуется политическими амбициями: «Я спешу успокоить всех, кто меня вдруг стал бояться - меня не интересует политика. Меня тошнит от всей этой бумажной возни, иерархических разборок, постоянной оглядки на кого-то старшего. Гораздо больше пользы я приношу, занимаясь своим делом, обеспечивая людей работой, выплачивая налоги и привлекая в страну миллионные инвестиции».
https://youtu.be/n-Lf1pVEMLo
Это может дать представление о % вирусоносителей. Соответственно, покажет более-менее реальную картину распространения вируса.
Это - вопрос, поэтому попрошу какашками не бросаться
Sergey Naumovich
1 ч. ·
Ай, красота... Давайте нам некачественные тесты, а мы вам - респираторы по 2 грн за штуку. Спишем на естественную убыль населения. У нас бабы ещё нарожают.
5 умерших - в Украине около 4 тыс. зараженных.
Просто мало тест систем.