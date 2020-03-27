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 "Історичний" закон: Конгрес США направляє $2 трлн на порятунок економіки

Палата представників США вслід за Сенатом підтримала законопроєкт, який передбачає виділення 2 трлн доларів для пом'якшення економічних наслідків від пандемії коронавірусу.

Голосування відбулося в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У США називають цей законопроєкт "історичним", оскільки він є найбільшим пакетом економічної підтримки за всю історію Сполучених Штатів. Документ підтримує масштабне фінансове вливання в національну економіку у зв'язку з її уповільненням, пов'язаним із запровадженням масового карантину через пандемію коронавірусу.

Законопроєкт виділяє, зокрема, $250 млрд на прямі виплати фізичним особам і сім'ям, $350 млрд на кредити для малого бізнесу, $250 млрд на виплату допомоги по безробіттю і $500 млрд на кредити для компаній, що потрапили в скрутне становище. Крім того, заходи підтримки передбачають масштабні фінансові вливання в економіку країни, яка вже відчула потужні наслідки від призупинення виробництва і послуг, а також підвищення рівня безробіття.

Читайте також: Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США

Тепер затверджений в обох палатах Конгресу США законопроєкт має підписати президент. Дональд Трамп заявив, що готовий це зробити, як тільки документ надійде в Білий дім.

Також читайте: США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184991
 
 
 Топ коментарі
 
На России пошли дальше они выделят 3 триллиона рублей,что по весу будет больше ,чем 2 триллиона долларов. "Исторический" закон: Конгресс США направляет $2 трлн на спасение экономики - Цензор.НЕТ 5625
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ни какой инфляции не будет не говорите глупости. Доллар это валюта фондирования, а педорублик это просто бумага
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Законопроект выделяет, в том числе, $250 млрд на прямые выплаты физическим лицам и семьям, $350 млрд на кредиты для малого бизнеса, $250 млрд на выплату помощи по безработице и $500 млрд на кредиты для компаний, попавших в затруднительное положение Источник: https://censor.net.ua/n3184991
Дикуни якись! У нас зебіли замість всього цього пеню на ЖКХ не нараховують. "Исторический" закон: Конгресс США направляет $2 трлн на спасение экономики - Цензор.НЕТ 607
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На России пошли дальше они выделят 3 триллиона рублей,что по весу будет больше ,чем 2 триллиона долларов. "Исторический" закон: Конгресс США направляет $2 трлн на спасение экономики - Цензор.НЕТ 5625
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какого тебе украинского производства не хватает ?
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2 триллиона баксов = это 20 миллиардов купюр высшего номинала (100 баксов)

3 триллиона рублей - это 650 миллионов купюр высшего номинала (5000 рублей)

тобто в 33 раза легче при одинаковом весе купюр
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А если в алмазах,то в 1390 раз при одинаковом раскладе
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валюта считается не в алмазах, а в денежных единицах страны
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Ватаны всегда находят выкрутас,чтобы быть гордым за свою чудную парашу. "Исторический" закон: Конгресс США направляет $2 трлн на спасение экономики - Цензор.НЕТ 6843
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Finanz.ru@finanzru





Цена российской нефти в Европе рухнула до $17
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Это радует,,Московии придётся сворачивать военные компании в своих колониях "Исторический" закон: Конгресс США направляет $2 трлн на спасение экономики - Цензор.НЕТ 28
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Если бы такого плана закон приняли в Украине (при сходном с США бюджете), то у нас бы появились гривневые триллионеры...

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Законопроект выделяет, в том числе, $250 млрд на прямые выплаты физическим лицам и семьям, $350 млрд на кредиты для малого бизнеса, $250 млрд на выплату помощи по безработице и $500 млрд на кредиты для компаний, попавших в затруднительное положение Источник: https://censor.net.ua/n3184991
Дикуни якись! У нас зебіли замість всього цього пеню на ЖКХ не нараховують. "Исторический" закон: Конгресс США направляет $2 трлн на спасение экономики - Цензор.НЕТ 607
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Так у них станок ,они и 200 триллионов напечатать могут !!!
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так и у нас станок - печатай гривню, хоть залейся
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только у нас сразу бегут покупать на эту гривну доллары
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вот и ответ на вопрос о печатном станке США.
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Срочно поменяй все доллары (если они есть) на рубли!
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если тупо напечатают а так наверное и будет инфляция накроет доллар и вместе с ним и остальные валюты . золото за 24 часа подорожало на 11 %
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ни какой инфляции не будет не говорите глупости. Доллар это валюта фондирования, а педорублик это просто бумага
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а что такое фондирование если кратко просто интересно только кратко и какая связь именно с дол спасибо
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Валюта фондирования обладает сразу несколькими характеристиками:Исторически так сложилось, что она является более стабильной;У Центрального банка, который её выпустил, низкая процентная ставка;Она используется для стратегии керри трейд.
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Керри-трейд - это продажа валюты с низкой процентной ставкой и покупка с высокой. Благодаря этому удается достичь положительного свопа, который стабильно начисляется каждую ночь. Плюс курс валюты с высокой ставкой растет по отношению к курсу с низкой.
Соответственно валюта, которую берут в долг, и является валютой фондирования.
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А привлечение банком средств со стороны как тогда называется? Получится своими словами?
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Все банковские ресурсы можно разделить на две группы, а именно: собственные средства банка, образующие собственный капитал, и привлеченные средства, принадлежащие его клиентам и контрагентам. Структура ресурсов отражает основные особенности функционирования банка как кредитной организации. Соотношение собственных и привлеченных средств может варьироваться в зависимости от ряда факторов. Так, например, у вновь или недавно созданных банков, нс успевших привлечь достаточный объем клиентских средств, большая доля пассивов будет приходиться на собственный капитал.
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Доллар подвержен инфляции или нет только простыни непишите
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Ты все сбережения поменял на рубли? Нефть то растет,-уже 24.5$ за баррель! "Исторический" закон: Конгресс США направляет $2 трлн на спасение экономики - Цензор.НЕТ 3133
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это цена Brent, а urals моча торгуется на 10 % меньше от Brent 22,05$ это цена мочи сейчас при средней себестоимости добычи 38-40 бакинских так что это чистые убытки
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Какие нахер рубли при чем цена на нефть речь о вливании в экономику пары трил дол. Ты неудачно похмелился?
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любая валюта подвержена инфляции в той или иной мере. Тем более, что в своей истории с долларом были приключения. Но за ним стоят сильные мира сего, поэтому все будет хорошо, храните сбережения в долларах если они у Вас есть.
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если тупо напечатают...


там не квартал 95 при моновласти.

там тупо ничего не делают
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серьезно ? и чем же он подтвержден кроме обязательств фрс и вмф сша. тоже если можно кратко
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Еще не было в истории США случая,чтобы кто-то пришел и предъявил доллар,а ему в ответ сказали; -*****...Каждый доллар имеет гарантии правительства США,потому к нему такое доверие было и есть во все времена!
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и я о том же.

а чувак выше наверно считает, что нацвалюта золотом или нефтью гарантируется
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Именно золотом доллар до 1971 золотом и гарантировался
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мир слегка изменился с 1971 года.

тебе не сказали ?

как ты золотом измеришь стоимость программ на своём компе ?
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Авакян со своими мусорами кошмарит украинских блогеров за реальную ситуацию с коронавирусом в Украине
А мы еще над рашкой смеялись
https://https://youtu.be/xCkCYUAxk4k
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А сколько направит на спасении экономики Украины наш президент - олигарх Коломойский ?
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парашники сча напишуть шо гада пиндосов "спасать" патамушта ани тонуть в деньгах...
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Браво США.Ось так треба думати за свій народ.
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Нет..а ***** свой народ)))) А денюжки откуда пойдут из федерального резерва)))) Это афера ***** весь мир))) а триллионы откуда возьмуться??? они подкреплены золотом?? нет...может они соответствуют стоимости произведенных товаров??? нет...может их напечатают на бумаге?? нет..их просто нарисуют в виртуальной реальности...)))
=====
Единственное что радует, это то что нефть 24,75, а деревяшка пытается держаться на 79...это значит что парашка продает свое золотишко...а значит его запасики уменьшаться))) и им будет тяжелее играть в войнушку
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а триллионы откуда возьмуться??? они подкреплены золотом??
"Зато читал Адама Смита, И был глубокий эконом, То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет"
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первая половина 19 века.

а если Бил Гейтс не имеет простого материального продукта, то он нищий ?
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В Германии предпринимаемые меры по спасению экономики не хуже. Гляньте на досуге. Есть над чем задуматься
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2 трлн - стільки не виділялося з часів ІІ св. війни ...
отже - ситуація дійсно серйозна ...
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$350 млрд для малого бизнеса, и не воруют - поэтому они и богатые!
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2.2 триліона, от би коломойші таке бабло, було б де розгулятись.
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А у него намного меньше? Он уже почти половину Америки скупил. 🙂
Если бы не Дэлаверский суд, то и дальше покупал бы.
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Ну шо - Слава США ! Не хотел бухать на выходные, но тост подниму...
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С тех пор, как президентом избрали Кучму-хрен меня чем удивишь! (с) автор-йа!)))
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Станок дымит....
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Да не, это зад у рюзьге бензокалонка дымит.
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А ціни падають бензин уже по $ 1.4 за галон(3.79літри)
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звісно падають - коли країна , по суті , зупинилася ...
шкода що в Україні цього чомусь не відбувається
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Та може и дымит, но это же станок, а не ваш кузя.
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Блин, а сколько это? Я таких цифр в школе не учил. Но! Уверен,что у нас выделится не меньше.
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Вообще-то больше. В копейках. Хотя, не уверен...
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Гдето в комментах сегодня встретилось, что вчера из шереметьево в Англию полетела тонна золота. Рашка готовится к большому шухеру наверное.
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А виділити ці гроші на пошук методів боротьби проти вірусу не можна було?? Це насторожує
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для чого виділяти гроші на боротьбу проти вірусу ,коли мабуть вже є готова зброя проти вірусу???
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