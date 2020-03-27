 "Історичний" закон: Конгрес США направляє $2 трлн на порятунок економіки

Голосування відбулося в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У США називають цей законопроєкт "історичним", оскільки він є найбільшим пакетом економічної підтримки за всю історію Сполучених Штатів. Документ підтримує масштабне фінансове вливання в національну економіку у зв'язку з її уповільненням, пов'язаним із запровадженням масового карантину через пандемію коронавірусу.

Законопроєкт виділяє, зокрема, $250 млрд на прямі виплати фізичним особам і сім'ям, $350 млрд на кредити для малого бізнесу, $250 млрд на виплату допомоги по безробіттю і $500 млрд на кредити для компаній, що потрапили в скрутне становище. Крім того, заходи підтримки передбачають масштабні фінансові вливання в економіку країни, яка вже відчула потужні наслідки від призупинення виробництва і послуг, а також підвищення рівня безробіття.

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Тепер затверджений в обох палатах Конгресу США законопроєкт має підписати президент. Дональд Трамп заявив, що готовий це зробити, як тільки документ надійде в Білий дім.

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