 "Історичний" закон: Конгрес США направляє $2 трлн на порятунок економіки

Голосування відбулося в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
У США називають цей законопроєкт "історичним", оскільки він є найбільшим пакетом економічної підтримки за всю історію Сполучених Штатів. Документ підтримує масштабне фінансове вливання в національну економіку у зв'язку з її уповільненням, пов'язаним із запровадженням масового карантину через пандемію коронавірусу.
Законопроєкт виділяє, зокрема, $250 млрд на прямі виплати фізичним особам і сім'ям, $350 млрд на кредити для малого бізнесу, $250 млрд на виплату допомоги по безробіттю і $500 млрд на кредити для компаній, що потрапили в скрутне становище. Крім того, заходи підтримки передбачають масштабні фінансові вливання в економіку країни, яка вже відчула потужні наслідки від призупинення виробництва і послуг, а також підвищення рівня безробіття.
Тепер затверджений в обох палатах Конгресу США законопроєкт має підписати президент. Дональд Трамп заявив, що готовий це зробити, як тільки документ надійде в Білий дім.
3 триллиона рублей - это 650 миллионов купюр высшего номинала (5000 рублей)
тобто в 33 раза легче при одинаковом весе купюр
Finanz.ru@finanzru
Цена российской нефти в Европе рухнула до $17
Дикуни якись! У нас зебіли замість всього цього пеню на ЖКХ не нараховують.
Соответственно валюта, которую берут в долг, и является валютой фондирования.
там не квартал 95 при моновласти.
там тупо ничего не делают
а чувак выше наверно считает, что нацвалюта золотом или нефтью гарантируется
тебе не сказали ?
как ты золотом измеришь стоимость программ на своём компе ?
А мы еще над рашкой смеялись
https://https://youtu.be/xCkCYUAxk4k
=====
Единственное что радует, это то что нефть 24,75, а деревяшка пытается держаться на 79...это значит что парашка продает свое золотишко...а значит его запасики уменьшаться))) и им будет тяжелее играть в войнушку
"Зато читал Адама Смита, И был глубокий эконом, То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет"
а если Бил Гейтс не имеет простого материального продукта, то он нищий ?
отже - ситуація дійсно серйозна ...
Если бы не Дэлаверский суд, то и дальше покупал бы.
шкода що в Україні цього чомусь не відбувається