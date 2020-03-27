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Все про:депутат (1152) Зеленський (4923)

 Хочу щоб депутати розглянули можливість працювати дистанційно, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче, щоб народні депутати на наступному позачерговому пленарному засіданні розглянули законопроєкт, який передбачає можливість їхньої дистанційної роботи під час карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент Зеленський заявив у п'ятницю ввечері після засідання парламентської фракції "Слуга народу".

"Це буде не останнє позачергове засідання. Хочу, щоб вони (депутати) ще розглянули можливість працювати дистанційно. Зараз вони опрацюють такий законопроєкт, він може діяти тільки зараз, в умовах коронавірусу. Я думаю, що коли ця хвороба пройде, а вона пройде, то цей законопроєкт не буде такий важливий і потрібний", - сказав Зеленський.

Читайте також: Позачергове засідання Ради відбудеться в понеділок, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184990
 
 
 Топ коментарі
 
Зэ-лошара, конституцию хоть раз открой!
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это недоразумение называет это недоразумение "работой"???
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Ага ,Рыги так уже пытались проголосовать Хочу чтобы депутаты рассмотрели возможность работать дистанционно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 239шо-то забыл чем оно закончилось ..
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Зэ-лошара, конституцию хоть раз открой!
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Нет никакой Конституции , и никогда не было .
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нужно работать по-новому:пендиционно! и второе: а что оно такое, Конституция/?
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это недоразумение называет это недоразумение "работой"???
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не скажите..."хачю" в его устах - это решимость, твердость позиции, заявление от первого лица..
не какое-то обезличенное - "могли бы и поработать" или "неплохо, если бы поработали"
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Ага ,Рыги так уже пытались проголосовать Хочу чтобы депутаты рассмотрели возможность работать дистанционно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 239шо-то забыл чем оно закончилось ..
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"Хочу"? хотеть не вредно, ну или "хотелка" испортилась.
Это как это, для преза закона не существует, а есть "хотелки"?
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Добавлю.
Детский сад какой то - хоче/нехочу.
Есть Закон и Конституция и нет никаких "хотелок"
Выполняй ИХ и будеш жить, иначе ты не президент, а "лох".
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Ага...

Желательно с Александровской больницы... Дай Бог им здоровья
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...- а хочу бути царицею морською,- і сидить старуха ,а перед нею розбитий рояль...
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Сцыкуны...... Ввергли страну в хаос и сами убегают. Вы все скопом, вместе с зеленским, ублюдки...
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Как всегда, депутат Максимилиан может работать дистанционно, вместе с прокурором Эдуардом и министром Снежаной, а вот если электрик Гриша и сантехник Тарас уйдут на удаленку, то люди начнут тонуть в дерьме, правда они этого не увидят, так как будут без света.
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Напрасно ЗЕ через колено мнение народа ломает, референдум и никаких гвоздей.
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тоді треба основний закон правити,інакше незаконно.
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Чернозем, земля украинская благодатная, бесценная-это всё, что у простых людей осталось, последнее отнять хотят.
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А Я хочу чтобы этот ******* пошел ***** Я правильно изложил свою мысль Хочу чтобы депутаты рассмотрели возможность работать дистанционно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1612
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они это уже давно используют, кнопкодавы-прогульщики
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Они и так кнопкодавят, я что будет с дистанционный голосованием?

Где в мире такая мука и кидалово?
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Голосов в Раде у Кремлёвских холуёв нет, вот они и пытаются изворачиваться..
Всю Верховную Раду на карантин!
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Можна навіть щоб і преЗЕдент працював дистанційно..розважав клієнтів в саунах на корпоративах, а на перекурах в ФБ читав що в державі коїться.. Результат для країни був би однаковим а на власних рахунках грошенят побільшало б.
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